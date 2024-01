Padre Castricone: “El Estado tiene que estar en los barrios, no en oficinas”

El sacerdote Claudio Castricone, con pasado en la capilla Nuestra Señora de Fátima de barrio Tablada y actualmente es obispo en Orán (Salta), Mataron a Chaparrito “con mucho dolor” lamentando el asesinato de Marcos Maldonado, el joven de 17 años conocido como Chaparrito. En una entrevista con Nacional Rosario Fontanarrosa, el cura aseguró que en la actualidad “veo un odio a los pobres”, ya que “algunos decían que estaba bien que venga alguien que les saque los planes”.

Escribí para ver si podemos prevenir. Hay muchos Chaparritos y si el Estado no interviene, pueden terminar igual”, indicó el religioso en el programa La siesta jugada (14 a 16 hs.), y agregó al respecto: “El Estado tiene que estar realmente en los barrios. El Estado sólo está presente en oficinas y eso no sirve. El pibe no puede ser un expediente”. Además, apuntó que con el crimen del chico “algunos, incluso que se dicen cristianos, dicen que está bien que lo maten, porque era un ladrón”.