Caracas, el rival de Central, pasa su peor momento y hace 14 que no gana

El plantel de Rosario Central arribó a Venezuela y se prepara para enfrentar al Caracas FC en el marco de la Fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En la previa del encuentro, el periodista y relator venezolano Carlos Domingues Pernía, en diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa, analizó el presente del conjunto caraqueño: "El Caracas atraviesa su peor momento histórico, hace catorce partidos que no conoce la victoria y ha perdido el rumbo".

DESCARGAR

"Caracas no ha invertido dinero para reforzar el equipo, hubo una mala planificación de plantilla", dijo Domingues. "Los clubes distan mucho de lo que está haciendo la selección, Venezuela tiene el campeonato más barato en cuanto a la economía por la crisis del país", reflexionó el periodista venezolano. El Caracas FC no gana desde el 11 de febrero de este año y fue goleado en las dos presentaciones por Libertadores 4 a 1 vs At. Mineiro de local y 5 a 0 en su visita a Peñarol.

Se juega mañana a las 19hs en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, con arbitraje del boliviano Gery Vargas, mientras que el colombiano Nicolás Gallo estará a cargo del VAR. El probable de Miguel Russo: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Kevin Ortíz, Tomás O' Connor, Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Tobías Cervera. Desde las 18hs. la transmisión de Fútbol Pasión Nacional Rosario.