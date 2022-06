La historiadora Isabel Arigós construyó en base a diversas fuentes históricas un relato en primera persona de la afrodescendiente y "Capitana de la Patria" María Remedios del Valle: "Cuando vino Belgrano, ese ángel de la guerra me presenté para enlistarme. 'General, déme un sable y verá quién es esta negra'. Y me aceptó, no le importó que era mujer ni que era negra".