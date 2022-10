El pueblo brasilero eligió a la democracia y Lula vuelve a ser presidente

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje con el 50,9% frente al 49,10% del presidente Jair Bolsonaro. "Voy a gobernar incluso para quienes no me votaron, no existen dos Brasil", afirmó.

Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió este domingo en el presidente electo de Brasil tras ganarle al mandatario Jair Bolsonaro en un histórico balotaje que permitirá que el líder de izquierda llegue al poder por tercera vez en la mayor economía de Latinoamérica y principal socio comercial de Argentina.

"Voy a gobernar para todos los 215 millones de brasileños, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en su primer discurso como presidente electo, en el que convocó a "reconstruir el alma de Brasil".

Lula se impuso por 50,9% a 49,1% al mandatario de ultraderecha en la segunda vuelta de estos comicios, que coronan una de las campañas más violentas en Brasil desde el retorno a la democracia, según datos del tribunal electoral, con el 99,99 por ciento del escrutinio.

Unos minutos antes de que se conociera oficialmente su victoria, Lula, de 77 años, publicó en Twitter una imagen de su mano sobre la bandera brasileña y la palabra "democracia".