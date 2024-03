Cerraron oficinas de ANSES en Neuquén

Diputado Nacional de por Unión por la Patria y extitular de ANSES en Neuquén, Pablo Todero en diálogo con Es Ahora se refirió al cierre de oficinas de ANSES, sostuvo que “Estamos haciendo un relevamiento nacional con diputados y diputadas del bloque y de otros bloques también, hasta el momento llevamos más de 80 oficinas en el país. La situación de las fuentes laborales y también el desamparo de las localidades y de las zonas rurales.”

“Muchos de los 1200 trabajadores en provincia de Buenos Aires han recibido los telegramas de despido, en Neuquén simplemente les sacaron las claves y no tienen más la huella digital para ingresar al organismo. No hay ningún tipo de comunicación con ellos.”

“Estamos haciendo un proyecto de comunicación de las distintas provincias y una convocatoria al director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, que venga a explicar al congreso cómo va a hacer para atender a todas estas localidades.”

“Ayer en Junín de los Andes la primera persona que llegó a las 8 de la mañana a la oficina, estábamos ahí, un señor que había hecho dedo desde Costa del Malleo lo llevaron hasta el puente de Chiuín y desde ahí caminó los 4 kilómetros hasta la oficina, venía a hacer una pensión por discapacidad, le tuvimos que decir que tenía que ir a San Martín de los Andes, 4200 pesos el pasaje ida y vuelta hasta San Martín de los Andes desde Junín, se dio media vuelta y se fue hasta Costa del Malleo.”

“El desamparo de todos estos vecinos y vecinas que por años distintas gestiones fueron reclamando de tener una oficina de ANSES, a tal punto cuando logramos ponerlas, que fue hace un año atrás lo hicimos en conjunto con los municipios quienes alquilaron o cedieron el espacio físico, quienes pagaban la luz, el gas, el agua y el servicio de limpieza lo pagaban los municipios. Solamente era desde ANSES el recurso humano dos en una oficina y tres en la otra. Estamos hablando de Junin de los Andes son 20 mil personas, Aluminé son 15 mil personas: Ruca Choroi, Villa Pehuenia, Moquehue y los parajes. La oficina más cerca que ahora cuentan es en Zapala.”

“Están cortados los operativos también, esas situaciones el presidente no mide, lo que pido es que se deje de pavear con las redes sociales y empiece a gobernar. Gobernar significa hacer lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere. No creo que nadie de Junín o de Aluminé no quiera tener las oficinas ahí.”

“Esta situación que generan con ANSES o en Desarrollo Social o lo que están haciendo con los medios públicos de comunicación. Lo que están haciendo es alejar al Estado de la población, alejar de la información, alejar del acceso a derechos a los habitantes de cada localidad.”

“Ayer estuve con los brigadistas del Parque Nacional Lanín que el 31 se quedan sin trabajo, ya les dijeron que no les van a renovar los contratos a partir del 31 de marzo. Quiero saber si Milei tiene claro si hay un incendio quién es que lo apaga después del 31 de marzo? Si pasa algo en alguna montaña y tienen que ir a rescatar a alguien ¿Quién va ir?”