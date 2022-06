Documental radiofónico sobre la más importante cantora argentina de todos los tiempos.

A once días del cumple de la Negra, hacemos una vigilia biográfica: un episodio por día, un homenaje para siempre.

Desde el miércoles 29 de junio al 9 de julio

Mercedes Sosa DOC

Locución: Mariana Fossati

Intervención Artística: Christian Brennan

promoción en contenidos web: Marisa Ruival

Guión: Pedro Patzer

Producción General: Nacional Doc

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 1 - Mercedes Sosa, río de pueblo.

Hay artistas que consiguen hacer de sus obras, auténticas postales de su pueblo. Sin embargo, hay un puñado - los elegidos, al decir de Yupanqui - que logra hacer de su arte el río de su gente.



MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 2 - Mercedes Sosa y el canto con fundamento

Desde su primer disco oficial Canciones con fundamento a su último álbum Cantora, el cantar ha sido la gran antorcha de esta tucumana que sostenía: “La fuerza del canto viene del convencimiento total de dónde uno es, de cuál es la razón por la que se canta, ningún artista es un artista solamente porque canta bien, esto sale de adentro, del pueblo, de una cultura”.

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 3 - Mercedes Sosa y el otro país.

Mercedes Sosa reconstruyó el sentir del pueblo en sus canciones, un pueblo que estaba oculto y disperso, un pueblo que se desconocía, una sociedad que en su inconsciente colectivo denominaba “interior” a las[i] provincias, un pueblo al que La Negra le acercara: Una esperanza como el canto mío.[ii]

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 4 - Mercedes Sosa y el nacimiento de la Patria.

Alguien que tenía el mismo destino que su país, debía nacer en la misma fecha y el mismo lugar que su patria. Pero además del conmovedor dato de su nacimiento un 9 de julio en Tucumán, no es menos emocionante saber que fue en 1935, el mismo año en que muriera Carlos Gardel

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 5 - Mercedes Sosa y todos sus nombres.

Su padre se había equivocado en el registro civil y en vez del Marta que la madre le había ordenado, le puso Mercedes. Cuando La Negra alcanzó su destino del canto, pasó a llamarse Mercedes Sosa.

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 6 - Mercedes Sosa, de los orígenes humildes a la consagración.

Mercedes Sosa nacida en el seno de una familia humilde, su padre Ernesto Quiterio Sosa, trabajador del ingenio, entre tantas otras changas, y su madre Ema Girón, que cosía y remendaba ropa para toda la ciudad, tuvieron juntos cuatro hijos, de los que sobrevivieron tres.

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 7 - Mercedes Sosa y las y los olvidados.

La Negra tuvo un efecto Martín Fierro, de fundación cultural y de denuncia, los olvidados de siempre se hacían presentes como nunca en su voz, ella era su madre interpretando la canción de cuna para huérfanos.

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 8 - Mercedes Sosa, exilio y resistencia.

En 1979, días antes del exilio, La Negra publica el disco Serenata para la Tierra de uno, con la homónima de María Elena Walsh, que reza: “Porque me duele si me quedo/ Pero me muero si me voy,/ Por todo y a pesar de todo, mi amor,/ Yo quiero vivir en vos”. Desde ese momento, y hasta el final de su vida, Mercedes Sosa se transformó en la conciencia del país.

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 9 - Mercedes Sosa del nuevo cancionero de Tejada a las canciones de Charly, Fito y León.

Mercedes comprende que debe incorporar a su repertorio obras de artistas como García y Gieco, entiende que los fundamentos del nuevo cancionero son compatibles; de hecho, de alguna manera justifican estas incorporaciones cuando su manifiesto señala el falso conflicto entre tango y folklore: “Entonces, se perpetró la división artificial y asfixiante entre el cancionero popular ciudadano y el cancionero popular nativo de raíz folklórica. Oscuros intereses han alimentado, hasta la hostilidad, esta división…”

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 10 - Mercedes Sosa, banda sonora del principio del fin de la dictadura.

Mercedes Sosa regresa a Argentina en febrero de 1982, dos meses antes de la guerra de Malvinas, y realiza una serie de trece valientes recitales, de los cuales queda un disco como registro, Mercedes Sosa en Argentina

MERCEDES SOSA DOC - EPISODIO 11 - Mercedes Sosa, símbolo de nuestra democracia.

Mercedes Sosa puede regresar definitivamente al país, recién, en 1984, ella se convirtió uno de los símbolos de la democracia argentina, “los artistas debemos ser los centinelas de la democracia”, manifestó en una entrevista, y sin duda sus canciones colaboraron a construir la nueva cultura de la república libre