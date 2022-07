Mercedes Sosa, exilio y resistencia

En 1979, días antes del exilio, La Negra publica el disco Serenata para la tierra de uno, con la homónima de María Elena Walsh, que reza: “Porque me duele si me quedo/ Pero me muero si me voy,/ Por todo y a pesar de todo, mi amor,/ Yo quiero vivir en vos”.

Desde ese momento, y hasta el final de su vida, Mercedes Sosa se transformó en la conciencia del país.

