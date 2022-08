Diario de Radio Nacional 9/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DEL PRESIDENTE: “Hay que adecuar los precios a los ingresos y evitar la especulación”

Nacional Rock - MARTIN SORIA: “Si Macri se quedaba organizando partidos nos ahorraba mucho daño”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO VALDES: “Nunca imaginé esto que vimos de Luciani y el juez, tanta desvergüenza”

LT 12 Paso de los Libres - ENTREVISTA A GREGORIO DALBON: "Con este tipo de golpe tuvieron éxito y ahora vienen por Cristina"

LRA 42 Gualeguaychú - HUGO YASKY: "No persiguen otra cosa que la proscripción política de Cristina"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: Los desafíos de Sergio Massa

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A NATALIA SALVO: "Estas reuniones manchan el principio de imparcialidad que es central"

LRA 1 Buenos Aires - ANUNCIO DE RODRIGUEZ LARRETA: CABA quitará subsidios a quienes no lleguen al 85 % de asistencia a clases

LRA 7 Córdoba - EUGENIA RODRIGUEZ: "El canal Magdalena reduciría los costos y generaría ingresos"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SERGIO FEDEROVISKY: "Tenemos el compromiso de trabajar para que cese el fuego"

LRA 1 Buenos Aires - AREA DE PUEBLOS INDIGENAS: Dictarán seminarios de quechua y guaraní en la Universidad de Jujuy

LRA 1 Buenos Aires - Celebraron en Argentina: 55° aniversario de la fundación de ASEAN

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DIEGO BAGU: La Tierra registró el día más corto en su historia

RTA - Asamblea General de las Naciones Unidas: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

LRA 6 Mendoza Quino - Lesa humanidad: Mariana Herrera modificó su DNI para desvincularse de su padre genocida

LRA 1 Buenos Aires - PAULA LITVACHKY: Espionaje y criminalización de la protesta: cuando la Justicia no juzga

LRA 1 Buenos Aires - DELITOS DE LESA HUMANIDAD: Mañana se conocerá el veredicto del juicio del Regimiento 6 de Mercedes

LRA 1 Buenos Aires - GERMAN MARTINEZ: "Hay poderes que no quieren ser puestos bajo la lupa de la sociedad"

LRA 7 Córdoba - GUSTAVO CORDOBA: Análisis de las primeras medidas de Sergio Massa

LV 4 San Rafael - PEDRO SERRA: “El gobernador Suarez debe comprender que no es el dueño de la provincia”

LRA 6 Mendoza Quino - Programa FORJAR: Nación invertirá un aporte extraordinario de casi 7 millones de pesos

LV 8 Libertador - JUAN MANUEL GISPERT: Mendoza es la provincia con menor generación de empleo del país

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A OSVALDO BASSANO: Piden más información sobre la segmentación de tarifas

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A FABIANA RIERA: Docentes de Mendoza realizan desde ayer un paro por 72 horas

LV 8 Libertador - ESTER LINCO LORCA: “No se gobierna por decreto”

LT 12 Paso de los Libres - Incendios en el Delta: El humo de las islas afecta a la ciudad de Rosario

LRA 27 Catamarca - Pionero en sustentabilidad: Se presentó en CABA el concurso por la obra del nuevo Palacio Legislativo

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, inauguró el Mercado Lomas, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, con el objetivo de proveer "alimentos de calidad" a "precios adecuados al ingreso de la gente".

"Estamos en el camino correcto para volver a poner en orden los precios", expresó el Primer Mandatario, al tiempo que volvió a abogar por la unidad de todos los argentinos.

En ese sentido sostuvo que "pusimos el Estado a disposición de la gente, no nos da vergüenza decirlo", y agregó que "el Estado debe estar para poner equilibrio allí donde no lo hay".

"Hemos hecho muchas cosas" que "se ocupan de ocultarlas", siguió y valoró que desde que asumió la presidencia se crearon "más de 1 millón 200 mil puestos de trabajo".

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a propósito de la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta que definió como "payasesca".

Sobre la relación del ex presidente Macri con fiscales que intervienen en la Causa Vialidad, expresó: “Macri se hubiera quedado organizando partidos de fútbol en vez de ser presidente y nos hubiera ahorrado tanto daño. No entra cualquiera de la quinta de Macri, toda su vida fue un nene de mamá, millonario”. Y agregó: “Macri tampoco conocía a los camaristas que jugaban al bridge o al padel parece”.

LRA 1 Buenos Aires

Continúan las repercusiones luego de conocerse la foto que vincula al fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu en un torneo de fútbol organizado en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri. “Yo creo que Moro, el juez brasileño, es un poroto al lado de lo que acabamos de ver”, declaró el diputado nacional.

“Pensé muchas cosas, pero nunca imaginé esto, tanta desvergüenza. Giménez Uriburu decidió que nada sea presencial, que todo sea virtual en un momento de plena presencialidad en toda actividad y fue para que el fiscal haga el alegato en 9 audiencias, nunca vimos algo igual”, siguió Eduardo Valdés.

LT 12 Paso de los Libres

El abogado defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner repasó en el programa "Hay Otra Manera" sobre el accionar judicial desde la época de la dictadura con el llamado Plan Cóndor y señaló que "por orden de EEUU se están dando los golpes blandos o lawfare con el apoyo del poder real".

Ahora vienen por Cristina a quien, dijo, "le armaron causas y ya cayeron diecisiete de ellas.

"El punto es que Cristina Fernández de Kirchner otra vez va a acomodar todo y seguramente tengamos en el 2023 un peronismo unido, tratando de mantenerse y darle al pueblo lo que le estamos debiendo; un poquito más de dignidad, trabajo y mejorar la calidad de vida para aquellos que no la tienen".

LRA 42 Gualeguaychú

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional para mañana miércoles, en reclamo contra la criminalización gremial.

El secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos explicó que esto ocurre luego de que la Justicia de Chubut declarar culpable a Santiago Goodman por un "incendio" en una manifestación de 2019.

Por otra parte, Hugo Yasky se refirió al hostigamiento judicial y mediático hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo un análisis de la primera semana de Sergio Massa a cargo del ministerio de Economía, y lo que significó su desembarco en dicha área para el gobierno nacional.

"Hay un diálogo fluido en función a un objetivo fundamental, que es que el gobierno termine su mandato en 2023, estabilizar las variables económicas, y abrir una ventana de una chance electoral para las elecciones presidenciales. Y si no se logra el triunfo en las elecciones, por lo menos tener una fuerza política importante en el Congreso, en las legislaturas provinciales, en las provincias y con especial dedicación en la provincia de Buenos Aires", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Se conocieron nuevas imágenes que involucran al camarista Mariano Llorens y se suman a las difundidas del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Fernández de Kirchner por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, en un torneo de fútbol organizado en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, lo que motivó la recusación impulsada por la defensa de la vicepresidenta. La abogada laboralista Natalia Salvo se preguntó ¿qué imparcialidad pueden tener un fiscal y un juez que tienen un vínculo amistad con Macri, que es quien impulsó esa causa y es su principal persecutor político?

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires controlará cada dos meses meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña y, en función de eso, determinará si esas familias continuarán recibiendo el 100% de la ayuda social o si le restan el monto que perciben dentro de ese beneficio en concepto de "adicional por hijo".

Así lo precisó esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al anunciar nuevos requisitos para sostener la continuidad de este programa con el que llegan, según indicó, a 40.000 familias beneficiarias en el distrito, con un universo de 23.686 niños y niñas involucrados.

"A partir de esto también vamos a hacer un cambio en la política social, porque la ayuda del Estado tiene que ser un puente para los chicos que tienen que estar en la escuela, y la política social tiene que promoverlo", argumentó el jefe de Gobierno porteño en el marco de la presentación.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) criticó el anunció de Horacio Rodríguez Larreta quien aseguró que CABA quitará subsidios a quienes no llegue al 85% de asistencia a clases.

"El Jefe de Gobierno tiene prejuicios por eso realizó este anuncio. Debería ofrecer más vacantes, hay una demanda que no es satisfecha y parece que estamos en países diferentes", expresó Angélica Graciano. "Utiliza la educación para hacer campaña política".

En tanto, Graciano, remarcó que "el miércoles no habrá clases en todo el país", en el marco de un paro nacional definido días atrás por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la necesidad de un recorte del gasto del Estado. La idea que expresó Martín Guzmán como Silvina Batakis en su breve paso. También lo expuso el actual ministro de Economía Sergio Massa.

Por otro lado el conductor de Gente de a pie se refirió al anuncio del presidente Alberto Fernández de convocar a empresarios y sindicalistas para alinear precios y salarios.

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Rodríguez, analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indicó: "El Canal Magdalena es una vía de navegación clave en su desarrollo y estratégica en la planificación, tanto para el comercio exterior como para la propia conectividad entre los distintos puertos de nuestro país. El problema de este canal tiene que ver con el nivel de profundidad que impide que los buques pasen, pero su obra cambiaría esta situación".

LRA 1 Buenos Aires

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky,habló sobre las acciones que está llevando adelante el gobierno nacional para detener las quemas intencionales que afectan a Santa Fe.

"Desde el ministerio de Ambiente estamos recurriendo a las provincias con recursos, tenemos 120 brigadistas, más una docena de medios aéreos trabajando en la zona. Pero además tenemos el compromiso de trabajar para que cese el inicio del fuego, que se da por varias modalidades. Algunas más asociados a lo productivo y otras asociadas a lo delictivo", expresó.

Federovisky mencionó además que 15 días atrás presentaron las denuncias correspondientes en los juzgados de Paraná y de Victoria con los resultados de los alertas de las cámaras que se instalaron en el delta hace un año, que indican con precisión "dónde se inician los focos". "Les estamos pidiendo a los jueces que crucen esa información con los datos catastrales", agregó.

RTA

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, será la sede de aprendizaje de dos lenguas de pueblos indígenas: quechua y guaraní. La iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho de los pueblos originarios a preservar, revitalizar y promover sus lenguas maternas.

Con la creación del Área Académica en Lenguas Indígenas, la casa de estudios protagoniza un hecho histórico de ampliación de derechos sociales y culturales. El desarrollo de acciones que permiten, crear una oferta académica de materias o seminarios optativos de idiomas indígenas americanos, especialmente los que se hablan en nuestra región.

El curso de guaraní inicia el 12 de agosto, a las 16 horas y con encuentros virtuales semanales, desde el jueves 19 de agosto, de 18,30 a 20,30 horas. Será dictado por los docentes Germán David y Rebeca Camacho.

LRA 1 Buenos Aires

Una ceremonia por el 55 aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) se efectuó en Buenos Aires con la presencia de los embajadores de cinco países miembros acreditados, el vicecanciller de Argentina Pablo Tettamanti y representantes del cuerpo diplomático en el país austral.

Al intervenir en la cita, el embajador de Vietnam, Duong Quoc Thanh, presidente rotativo del Comité de ASEAN en Buenos Aires, repasó el desarrollo de la asociación desde 1967 con resultados notables en todos los campos, especialmente en mantener un entorno regional pacífico, estable y seguro, siendo una de las áreas en desarrollo más dinámicas del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

Según la plataforma especializada Time and Date, el pasado 29 de junio de 2022 el planeta completó su giro 1,59 milisegundos antes de llegar a los 86.400 segundos (24 horas) habituales. Dicho informe determinó que aquel día fue el más corto de su historia desde que hay registros.

El astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata explicó qué está pasando: “Psicológicamente nos parece que el día es mucho más corto, pero literalmente y a ciencia cierta los días en la tierra se van acortando”.

“Los movimientos hacen que la rotación de la tierra no sea exactamente de 24 horas. Tiene una pequeña variación. Desde el 2017 se está acelerando y por eso es más corto”, agregó Diego Bagú.

LRA 1 Buenos Aires

Esta fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración a la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas, realizada en 1982.

En 2007, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ofreció un marco de trabajo internacional para los esfuerzos encaminados a fomentar los derechos de los mismos. Sin embargo, los pueblos indígenas se siguen enfrentando a importantes obstáculos tanto en el desempeño de sus ocupaciones tradicionales como en acceder a los derechos elementales como, por ejemplo, sus propias tierras.

Nuestro país adhiere a esta fecha reivindicatoria y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Argentina (INAI) es el organismo de aplicación que impulsa la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas sobre el tema. La perspectiva de géneros y diversidad, incluye la problemática, y tanto en las Instituciones como en las Organizaciones sociales, sus representantes mujeres tienen una gran importancia en la lucha por sus derechos y los de sus pueblos.

LRA 6 Mendoza Quino

Mariana Herrera Rubia es hija biológica de Héctor Lanza, un represor que se desempeñó como agente policial en la comisaría 7° y en el ex D2 durante la última dictadura civil, militar y eclesiástica.

Luego de un proceso personal muy largo, Mariana logró concretar el deseo de modificar su DNI para "no ser hija de un genocida". De esta manera Herrera se convirtió en la tercera persona que decidió desafiliarse del lazo familiar con un genocida.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky se refirió a su artículo en el que indaga sobre las consecuencias de la justificación de delitos por parte del Poder Judicial, como el fallo que sobreseyó a Mauricio Macri por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, como tantos otros que habilitan la criminalización de la protesta social.

LRA 1 Buenos Aires

El veredicto de la causa que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos por los integrantes del Regimiento 6 de Mercedes (RIM 6), será conocido mañana en los tribunales de Comodoro Py, en una audiencia inusual donde la presencia de los acusados será optativa, decisión que generó polémica.

La periodista Bárbara García, quien con 9 años padeció el secuestro de su madre Rocío Ángela Martínez Borbolla, habló de lo que espera del Tribunal Oral Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires: “Venimos denunciando irregularidades y una protección hacia los imputados. Estoy hablando de un tribunal donde compartimos dos de los jueces con Cristina Kirchner, uno de ellos es Giménez Uriburu”.

LRA 27 Catamarca

En este mes se recuerdan los cincuenta 50 años de la Masacre de Trelew, en la cual 19 presos políticos fueron fusilados en la base Almirante Zar, tras haberse fugado del penal de Rawson.

En tanto, Emperatriz ´Monena´ Márquez, una de las sobrevivientes del penal de Rawson, habló del acto que se realizará el próximo 22 de agosto en conmemoración del hecho diciendo: “Será muy fuerte, y ahí estaré con mis compañeras de la cárcel. Fueron años muy duros, donde la gente nos ayudó mucho”.

LV 8 Libertador

Los organismos de Derechos Humanos de los espacios de Memoria de Mendoza y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación invitaron a la presentación del cuadernillo denominado ´Negacionismo´, motivo por el cual la licenciada Natalia Brite, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos y miembro de los colectivos de los espacios de Memoria ex D2 y ex comisaría 7°, aseveró: “El encuentro se propone como un intercambio sobre las expresiones negacionistas y las respuestas posibles desde la perspectiva de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del bloque de la Cámara Baja del Frente de Todos se refirió a las leyes y reformas que intenta llevar adelante el oficialismo en el Congreso de la Nación y señaló que "porque no se tenga la correlación de fuerzas favorable, no se puede dejar de interpelar, debatir públicamente y discutir con los poderes que no quieren, ni tienen ninguna intención, de ser puestos bajo la lupa de la sociedad", al tiempo que llamó a "construir más política y movilización".

LRA 7 Córdoba

La encuestadora Zurban Córdoba sondeó a la opinión pública frente a los cambios sucedidos en el gabinete nacional, en tanto Gustavo Córdoba, uno de los referentes de la empresa, habló del trabajo realizado, expresando: "En general son buenas ideas y están bien orientadas, con aceptación de la opinión pública sobre la medida para los jubilados, más la adhesión a la auditoria de los planes sociales".

LRA 43 Neuquén

Guillermo Moreno analizó el panorama del escenario político internacional abierto por la intervención rusa en Ucrania. "Estados Unidos y Rusia son socios porque comparten, objetivamente, intereses en el sector energético", señaló el ex funcionario.

LV 4 San Rafael

Serra afirmó que la oposición observa con “gran preocupación y estupor” la forma en que el Gobierno de Rodolfo Suarez enfrenta las paritarias con los empleados públicos mendocinos.

Luego, el legislador agregó: “Es muy difícil querer solucionar problemas cuando uno no tiene la intención de hacerlo. El gobernador Suarez debe comprender que no siempre es el dueño de la verdad ni de la provincia, porque solo la está administrando”.

LRA 6 Mendoza Quino

Gerardo Marchesini, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, dio detalles sobre la inversión que hará el Gobierno nacional en educación técnica, informando que se destinarán más de 6.844 millones de pesos para el equipamiento de Escuelas Técnicas por medio del Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo (FORJAR).

Economía | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) será la encargada de llevar adelante las entrevistas a los 50 mil beneficiarios y beneficiarias de programas sociales en la provincia en el marco del reordenamiento anunciado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

LRA 53 San Martín de los Andes

Las organizaciones Confluencia y Kolina San Martín de los Andes desarrollaron el programa de "Control Ciudadano de Precios". Los equipos técnicos controlan los aumentos desmedidos de los productos de la canasta básica comercializada por La Anónima.

LV 8 Libertador

Gispert habló sobre los datos aportados por un estudio de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA), relacionado a la evolución laboral de mayo, diciendo: “Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento neto del empleo”.

Luego, el analista recordó que el trabajo hace referencia a las provincias que no han recuperado los valores ubicados por encima de la pandemia, como sucede con CABA y Mendoza, indicando: “Queda evidenciado que Mendoza no ha podido generar empleo privado”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) pidió mayores detalles sobre la segmentación de tarifas y también reclamó que debe tratarse en audiencia pública.

"El cuadro tarifario debería ser sobre los montos y para hacer el resto debería haber una audiencia pública porque si no violan la constitución nacional", reclamó Osvaldo Bassano

Según Bassano, si esta modificación no es atravesada por una audiencia pública, se podría aplicar el fallo Cepis, generado en la época de Juan José Aranguren como ministro de Energía, y que prohibió al gobierno de Mauricio Macri realizar aumentos tarifarios sin pasar por audiencias públicas.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Miguel Toledo, secretario de Salud municipal, comentó en que este martes llegaron 500 dosis de vacunas, las cuales fueron distribuidas en los Centros de Salud municipales y provinciales para vacunar al grupo etario de 6 meses a 2 años, inclusive.

Laborales | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

El referente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) explicó que la medida de fuerza es para reclamar el cumplimiento de los convenios colectivos, pases a planta y el cese de las persecuciones. “A los trabajadores de salud se les adeuda desde abril el 4%”, dijo Quintriqueo.

LRA 52 Chos Malal

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convoca a un paro nacional y movilización contra la criminalización y judicialización de la protesta social y por la absolución de Santiago Goodman, ex Secretario de ATECH Chubut.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Piñero señaló: "Nuestro gremio ha convocado para el día de mañana a una protesta nacional por las distintas realidades de las provincias, las cuales pasan por una dura y difícil cuestión salarial. El docente, como cualquier trabajador, está pasando por una situación muy compleja y, aprovechando la protesta nacional de las entidades, hacemos más visible nuestra necesidad".

LRA 12 Santo Tomé

Tras esto, Fernando Ramírez, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), afirmó: "Este miércoles estamos convocado y adhiriendo a este paro nacional de CTERA para denunciar que se está criminalizando la protesta social y están condenando a nuestro compañero Santiago Goodman en Chubut por pedir mejores salarios, por pedir mejores escuelas y por pedir que se dé cumplimiento a lo que está planteado en la ley de educación nacional".

LV 19 Malargüe

Con el paro docente en marcha, los trabajadores estatales sindicalizados en ATE se sumaron a la manifestación. Por otro lado, los guardaparques de Mendoza adhirieron a la movilización, ya que luego de un mes de reclamos no han obtenido respuestas del Gobierno mendocino.

En tanto, Carolina González, quien es guardaparque de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, expresó: “Estamos apoyando el reclamo de los docentes, el reclamo de la gente de Salud y de todos los estatales, incluido nuestro propio reclamo”.

LRA 29 SAN LUIS

Dialogamos con María José Alvarez, Directora de la Promoción al Trabajo de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis respecto de la gran oferta de talleres de oficio con corta salida laboral que están brindando. Este miércoles 10 de agosto comienza el Taller de Electricidad Domiciliaria, con alta demanda por parte de la comunidad.

Para conocer más de estos talleres y como inscribirte, ingresa a la página de SIGEM de la Municipalidad.

LRA 1 Buenos Aires

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza inició ayer un cese de tareas por 72 horas en reclamo salarial, con un acatamiento que según el gremio alcanzó el 75% en el sector primario y el 65% en el nivel secundario público. La directora de la Escuela 4-024 Bellas Artes describió la situación y expresó: "En Mendoza la inflación es mayor que la media del país y los salarios acá son los más bajos de la Argentina".

LRA 6 Mendoza Quino

María Elisa Aracena, directora de la escuela General Las Heras de Ciudad, informó que ayer, cuando se desarrollaban las primeras 24 horas del paro docente, fuerzas de seguridad visitaron el establecimiento.

Luego, Aracena detalló que los efectivos policiales argumentaron la intervención con el fin de revelar la asistencia de los docentes al establecimiento, mientras que el hecho provocó asombro en la institución, tal como ocurrió en otras escuelas de Mendoza, ya que durante las huelgas es la propia directora la que envía los relevamientos al sector de Supervisión de la Dirección General de Escuelas.

LV 8 Libertador

“El balance que podemos hacer es muy bueno”, sostuvo Ester Linco Lorca, secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), quien confirmó que hoy la adhesión al paro rondó el 70 % en el Gran Mendoza, mientras que en los otros Departamentos fue del 80 %.

“Que manden a la policía a ver la cantidad de alumnos y docentes cuando ya tienen a la supervisora ¿es porque quieren intimidarnos? No se gobierna por decreto ni se deben tener estas prácticas para amedrentar”, advirtió la referente sindical.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 13 Buenos Aires

El director del Sistema Nacional de Infracciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Sebastián Alvarez, contó detalles del sistema scoring para conductores de vehículos que se puso en vigencia la semana pasada.

El sistema contempla la inhabilitación de la licencia por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.

LRA 2 Viedma

El legislador se refirió a los cinco tambores de cianuro que están acopiados en un polvorín que pertenece a la mina de hierro de Sierra Grande. El funcionario habló de los pedidos realizados al gobierno de Río Negro.

LRA 57 El Bolsón

Combatientes de la Central del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón fueron capacitados por la Dirección de Prevención y Planificación del Servicio Nacional del Manejo del Fuego para la próxima temporada.

LT 12 Paso de los Libres

Ivanna Myszkowski, periodista de Radio Nacional LRA 5 Rosario, hizo referencia a la problemática que vive Rosario debido a las columnas de humo que cubrieron la ciudad, las cuales están originadas en las islas ubicadas al otro lado del río Paraná.

LRA 1 Buenos Aires

Las fachadas de las sedes de la Gobernación, de la Municipalidad, la Catedral y el edificio de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario fueron vandalizadas con pintadas en las últimas horas en alusión a las quemas en el delta que afectan a dicha ciudad. El periodista de Radio Nacional Rosario dio detalles sobre estos incidentes.

"Hay ya una denuncia de la Justicia, porque no se sabe quiénes son las personas que con absoluta impunidad pintaron esto. El secretario de gobierno municipal acusó a grupos mafiosos de la política por estos hechos. Tiene su gravedad y habrá que determinar quiénes son los responsables. Pero lo que afecta a los rosarinos es el humo que llega a Rosario, han sido jornadas irrespirables", informó.

LRA 27 Catamarca

Nicolás Lindow, presidente de la Unión de Arquitectos de Catamarca, se refirió al concurso del anteproyecto del nuevo Palacio Legislativo diciendo: “Se presentó el concurso en el Museo de Arquitectos y diseño en la Ciudad de Buenos Aires y las bases van a estar disponibles desde el próximo viernes 12 de agosto. Desde nuestra institución nos parece fantástico que sea el Estado quien proponga estas cosas, en tanto este edificio sería uno de los primeros que cumpla con la eficiencia energética”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Literatura convocaron a los hacedores de las letras a participar y organizar actividades que visibilicen al sector y a sus necesidades en la etapa previa a la realización de la Feria del Libro de Mendoza.

Tras esto, Bautista Franco, integrante de la asamblea, contó los motivos que impulsan este espacio, tales como falta de pago en proyectos, las promesas incumplidas y el abandono de las ediciones culturales.

LRA 30 Bariloche

Pablo Bernasconi habló de la muestra “El Infinito” que expone en el Centro Cultural de la Ciencia C3 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Es un libro que escribí con afirmaciones poéticas sobre lo que es el infinito que incluye a la ciencia, las artes, la música, y otros puntos”, explicó el artista.

LRA 26 Resistencia

En relación a esto, Merenzon sostuvo: “Este premio se entregará el próximo 18 de agosto y apunta a valorizar el rol del Estado en los medios públicos, a la excelencia de las obras, al desarrollo de la identidad nacional, a la gente talentosa, a la calidad artística y, fundamentalmente, a la conducta, sobre todo en este tiempo en el que hay una subversión de valores y se naturalizan hechos de violencia con quienes los avalan”.

LRA 1 Buenos Aires

Rodolfo Braceli, poeta, novelista y periodista, conversó con Horacio Embón respecto al valor de la poesía en su obra, la forma en que esta puede surgir a través del trabajo periodístico y el sentido de esta profesión.

Destacó su primer trabajo significativo entrevistando a Jorge Luis Borges, los primeros pasos en el periodismo y algunas de las notas más importantes de su carrera. Asimismo, hizo un repaso de su infancia en Lujan de Cuyo, Mendoza, y recordó el primer contacto con Mercedes Sosa cuando la cantante se instaló en esa provincia.

Braceli también se refirió al contexto histórico de sus trabajos e hizo una reseña de su último libro, “El error de tener frio” inspirado en el asesinato a manos de la policía mendocina, de un niño que se encontraba robando carbón para calefaccionar.

LRA 1 Buenos Aires

La escritora y psicoanalista se refirió a Veintisiete noches, su libro basado en la historia de la artista plástica Natalia Kohen, una mujer de 88 años a la que mantuvieron casi un mes encerrada contra su voluntad por el cuestionado diagnóstico del conocido neurólogo Facundo Manes, hoy diputado de la UCR.

La investigación que realizó Natalia Zito, a través de la gran cantidad de material recolectado, relata el momento que atravesó la artista cuando fue internada de manera forzosa por sus familiares. "Es una novela basada en hechos reales. Tanto la editorial como yo queríamos tomar partido por la historia", dijo, tras dar detalles sobre este caso.

LRA 1 Buenos Aires

Franco Torchia nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, en el año 1976. Es periodista, conductor de radio y TV, escritor y reconocido militante por los derechos de la comunidad LGBT+. Recientemente editorial Mansalva publicó su primera ficción, “Te arrancan la cabeza”, un caleidoscopio que reconstruye la infancia de un joven en el marco de un club náutico del conurbano a comienzos de los 80; una novela de iniciación que se desarrolla a través de los testimonios de tres personajes, uno de ellos el chico que está entrando a la pubertad y vive y observa.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de Karina Pintarelli, una mujer trans de 64 años que recibió una histórica reparación por parte del Estado Nacional por las violencias que sufrió durante la última dictadura cívico-militar. Tiene que ver con las detenciones reiteradas y arbitrarias que padeció por su identidad de género a raíz del uso sistemático de edictos policiales.

En 2020, Karina, acompañada por organizaciones de la sociedad civil, presentó el pedido de ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que la semana pasada le dio lugar y le otorgó la reparación prevista en la Ley 24.043 para personas detenidas por motivos políticos en el contexto de la dictadura cívico-militar.

El Area de Géneros de Radio Nacional habló con Karina Pintarelli, que celebró la medida y dijo que es un antecedente para el resto de las sobrevivientes.

Deportes | Volver al inicio

LRA 24 Río Grande

El pasado viernes se realizó el lanzamiento de la Edición 31° del Raid Nautico de la Tierra del Fuego. El evento se realizó en la sede del club CLUB NAUTICO IOSHLELK OTEN y contó con la presencia de las actuales autoridades encabezadas por su Presidenta Karina Vázquez y la participación de socios honorarios y aquellos que contribuyeron en la historia de la institución.

En diálogo con Radio Nacional, Karina Vazquez informó que "el raid se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre y se mantendrá el recorrido que se hizo el año pasado, partiendo de Radman hasta Ea Aurelia y la segunda etapa desde Ea Aurelia hasta el puente sobre el río Grande y la ruta 3".

"Esta determinación se tomó luego de consultar con los más antiguos remeros y teniendo en cuenta a los protocolos que Chile ha establecido por los aumentos de los casos de Covid", explicó Vazquez; y se mostró esperanzada en que el próximo año se pueda trabajar para volver al recorrido original partiendo de lago Blanco en Chile.