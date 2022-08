"Hay poderes que no quieren ser puestos bajo la lupa de la sociedad"

El diputado nacional y presidente del bloque de la Cámara Baja del Frente de Todos se refirió a las leyes y reformas que intenta llevar adelante el oficialismo en el Congreso de la Nación y señaló que "porque no se tenga la correlación de fuerzas favorable, no se puede dejar de interpelar, debatir públicamente y discutir con los poderes que no quieren, ni tienen ninguna intención, de ser puestos bajo la lupa de la sociedad", al tiempo que llamó a "construir más política y movilización".

Encuentro Nacional, lunes a viernes de 17.00 a 19.00

Con Luisa Valmaggia, Jorge Halperín, Nora Lafón, Néstor Espósito, Eduardo Anguita, Silvia Bacher, Claudio Leveroni, Luciana Peker, Leticia Martínez, y Carla Ruíz.