Diario de Radio Nacional 9/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Seguiremos trabajando para que los docentes estén cada vez mejor pagos"

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: “La Corte pierde el juicio”

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDEZ SAGASTI: “El fallo de la Corte es absurdo, insólito e inaplicable”

LRA 1 Buenos Aires - MARIA INES PILATTI VERGARA: “Para dictar sus fallos, la Corte tiene más imaginación que Walt Disney”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARIANO FRAGUEIRO FRIAS: “La causa por el Memorándum con Irán se reabrió por cuestiones políticas”

LRA 9 Esquel - EDUARDO BARCESAT: "Estamos frente a un acto de violencia institucional"

LT 11 Concepción del Uruguay - EDUARDO BARCESAT: "La Corte se convirtió en un poder supranacional"

LRA 43 Neuquén - EDUARDO BARCESAT: "La Corte nos conduce a un derrumbe institucional"

LRA 17 Zapala - ANDRES BLANCO: “Este presupuesto sigue profundizando el extractivismo”

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Encuentro de Modelos ONU en Resistencia

LRA 26 Resistencia - ISAAC RUDNIK: "El aumento de precios no debe atribuirse a quienes consumen”

LRA 1 Buenos Aires - SONIA TARRAGONA: 20 años de Remediar, un programa para que todos accedan a medicamentos

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SERGIO FEDEROVISKY: “Frente a los incendios forestales, la Justicia no sanciona ni investiga”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL DR. HERNAN MIRASOLE: Denuncian a Florencia Arietto ante el Colegio de Abogados de L. de Zamora

LRA 13 Buenos Aires - GUSTAVO BULLA: Abrieron la inscripción para audiencia pública sobre medios de comunicación

LRA 1 Buenos Aires - HECTOR RECALDE: Pedirán el juicio político a la Corte Suprema de Justicia

LRA 7 Córdoba - ¿Suma fija o bono para los trabajadores?: Pedro Wasiejko se pronunció a favor de una suma fija

LT 14 Paraná - La Paz: Bordet anunció que se licitará la rehabilitación de la ruta A03

LRA 26 Resistencia - SEBASTIAN BRAVO: “La nueva ley de troceo se aplicará desde el 15 de enero”

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ESTEFANIA POZZO: Los aumentos de alimentos en el área metropolitana de Buenos Aires

LRA 6 Mendoza Quino - Producción: La ciruela y el durazno son las frutas más afectadas por las heladas tardías

LRA 6 Mendoza Quino - WALTER MARCOLINI: Alvear aplicará pozos de agua subterráneos para combatir las heladas

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se declaró hoy "defensor absoluto de la educación pública" y dijo que seguirá trabajando "por los ingresos de los docentes y para que estén cada vez mejor pagos".

"Cada día que damos un paso en favor de la educación pública es un día de alegría", dijo el Presidente al encabezar en el Museo del Bicentenario la presentación del nuevo Sistema Integral de Información Digital Educativa para Escuelas y Estudiantes (SInIDE).

"El SInIDE un paso trascendental que ayuda mucho a la tarea cotidiana de los docentes", expresó el mandatario.

En tanto, manifestó que "todo el dinero que ponemos en procura de educar mejor y desarrollar más el conocimiento es la mejor inversión que como sociedad podemos hacer".

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió al fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. “Luis Juez perdió todas sus perspectivas y es una figura menor de Juntos por el Cambio”, destacó el conductor de Gente de a pie. “La Corte quiere demostrar una muestra de poder frente al Gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia revocó ayer el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y sostuvo que esa banca corresponde al representante del PRO Luis Juez.

En ese contexto, el interbloque de senadores del FDT brindará una rueda de prensa tras fallo para expresar su rechazo.

La senadora nacional del Frente de Todos y presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, señaló que la decisión es “absurda” e “inaplicable ya que dentro de diez días se terminará el mandato”.

LRA 1 Buenos Aires

La senadora e integrante del Consejo de la Magistratura calificó como “escandaloso” el fallo de la Corte Suprema que revoca el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista de senadores para designar un representante ante el Consejo de la Magistratura.

María Inés Pilatti Vergara afirmó que “para esta Corte no hay límites” y agregó: “Lo que han hecho con este fallo es otra vez un avasallamiento a las normas más elementales de la Constitución”.

Tras señalar que “la Corte tiene más imaginación que Walt Disney para dictar sus fallos”, la senadora sostuvo que “no tienen vergüenza” y dijo que “el fallo es de imposible cumplimiento”.

LRA 1 Buenos Aires

La sala I del máximo tribunal penal federal realizó ayer la primera de dos audiencias previstas, antes de resolver si confirma o no la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que en octubre de 2021 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los restantes imputados en el caso por "inexistencia de delito” en la causa por la firma del Memorándum con Irán.

“Esta es una causa que había terminado, era una cosa juzgada, pero en este caso, por cuestiones políticas se reabrió la causa de una manera escandalosa”, declaró el abogado Mariano Fragueiro Frías, por la defensa del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.

LRA 9 Esquel

Tres de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia decidieron desplazar al senador oficialista Martín Doñate de su lugar en el Consejo de la Magistratura, luego de haber validado su ingreso, y en su lugar ordenaron el reemplazo de Doñate por su par del PRO, Luis Juez.

Tras esto, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat calificó al hecho como "un acto de nulidad absoluta. Es la misma Corte que le tomó juramento en pleno al doctor Doñate, y eso pasó a ser un derecho adquirido. Es una intrusión en la esfera de las incumbencias propias del Senado por parte de la Corte, y estamos frente a un acto de violencia institucional que debe ser repudiado".

LT 11 Concepción del Uruguay

Barcesat se refirió a la actualidad de la avanzada del Poder Judicial sobre otros poderes de la Nación.

LRA 43 Neuquén

El abogado criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy decidió rechazar la designación del senador oficialista Martín Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura. "Se trata de un fallo nulo, de nulidad absoluta e insanable", señaló Barcesat.

LRA 17 Zapala

La Comisión de Hacienda comenzó a discutir el Presupuesto 2023 de Neuquén. “Este gobierno viene planteando sistemáticamente la teoría del derrame con la industria hidrocarburífera”, dijo Blanco.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y Presidente de la Federación Interamericana de Abogados cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ayer revocó la designación parlamentaria del senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y, en su lugar, delegó la banca al representante del PRO Luis Juez. “No es sorpresivo, juegan con una impunidad absoluta, pero ésto va más allá de todos los límites”, remarcó.

LRA 26 Resistencia

El evento se realizó con la participación de estudiantes de más de 30 colegios de Resistencia y de Sáenz Peña, en el cual Capitanich señaló: “El mundo padece múltiples factores problemáticos que ustedes, como nueva generación, deben afrontar, y eso es muy importante y parte del debate. El modelo que tienen ustedes es muy interesante, y tiene que ver con la democracia, la pluralidad, el respeto hacia el otro y la identidad del otro”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Rudnik, titular del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), dijo: “Los productos que medimos son los que integran la canasta básica de alimentos y dentro de los rubros que más se dispararon están las frutas y verduras, que solamente en octubre aumentaron un 20%, aunque lo mismo sucede con las carnes y el pan. Nosotros tenemos la visión que la responsabilidad no podemos atribuirla a los consumidores”.

LRA 1 Buenos Aires

La jefa de Gabinete del ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, explicó los alcances del programa Remediar al cumplirse los 20 años de su puesta en marcha. “Es de distribución gratuita en 8.100 salas de primeros auxilios del país y atiende a 19 millones de personas –dijo la funcionaria nacional”.

También manifestó que “desde 2019 se empezaron a entregar el doble de medicamentos y cada vez tenemos más logística para sumar más. Permite que las personas que necesitan tomar medicamentos, muchas veces crónicos, paguen hasta un 75 % menos de lo que pagaría en una farmacia. Y es dinero que puede destinar a otros consumos”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación advirtió que “los incendios forestales llegaron para quedarse” y señaló que “es una de las consecuencias más directas del cambio climático”.

Sergio Federovisky cuestionó que “en los incendios forestales, la Justicia no se considera parte de la política de Estado” y señaló que “tiene que sancionar a cientos de personas que prenden fuego”.

En ese sentido, el funcionario recordó que “está prohibido utilizar el fuego” en las distintas circunstancias que ocasionan los incendios y se preguntó “dónde está la Justicia accionando”.

“La Justicia no solo no sanciona, sino que tampoco investiga”, enfatizó, y agregó: “Tiene que dar la señal de que hacer algo mal no es gratis”.

LRA 1 Buenos Aires

La presentación fue impulsada por la Asociación Civil `Nace un Derecho” cuyo titular la fundamentó en “las expresiones que viene realizando Arietto como abogada contra varios colegas” del fuero laboral, en las que "los tilda de mafiosos, personas que quiebran las empresas y generan industria del juicio”.

El Doctor Hernán Mirasole explicó que “existe un marco de referencia” y sostuvo que la presentación realizada busca que “el Tribunal de Disciplina modere esta situación, recordándole que ella está matriculada en dicho Colegio" (de Abogados de Lomas de Zamora), en la provincia de Buenos Aires.

Argumentó que “está bien que se dé la discusión política sobre el derecho laboral, pero no en ésos términos” y, agregó, “el sistema para resolver los conflictos tiene que existir” y admitió que pueda ser perfectible.

LRA 13 Buenos Aires

El coordinador de las Audiencias Públicas de la Defensoría del Público, Gustavo Bulla, brindó detalles para la inscripción a la Audiencia Pública para la región Buenos Aires, que será la sexta y última del año.

En este caso invita a presentar aportes sobre “concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia revocó el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura por entender que esa banca correspondía al representante del PRO, Luis Juez.

El exdiputado del Frente de Todos, abogado laboralista y actual consejero de la Magistratura, Héctor Recalde recordó que "es una facultad del Senado nombrar a sus representantes", y expresó que "con la resolución de la Corte, se puede construir un manual de violaciones normativas".

Asimismo señaló que la decisión fue aprobada sin el acompañamiento de Ricardo Lorenzetti, y con el voto del propio Rosatti, quien se autonombró presidente de la Magistratura.

En tanto, sostuvo que se trata "de un conflicto de poderes" y adelantó que se planteará el juicio político al máximo tribunal.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, el ingeniero Wasiejko comentó: “Para mi tiene que ser una suma fija que impacte su nivel salarial y elevar la capacidad de ingresos. No puede ser algo de una sola vez, ya que tiene que ser permanente para fortalecer el mercado interno y mejorar el estado de ánimo de los trabajadores”.

LT 14 Paraná

Con 950 millones de pesos de inversión, se licitará la rehabilitación de la ruta A03 desde la ruta nacional 12 hasta el acceso a Piedras Blancas. Así lo comunicó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, durante su visita a esa localidad, y luego anunció que también se proyecta la obra del tramo hasta Hernandarias.

LRA 26 resistencia

Al respecto, Miguele, quien es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNNE, sostuvo: “Ganamos en Arquitectura, Humanidades y se recuperó un consejero en Ciencias Económicas. Nosotros venimos trabajando todo el año, ya que la pandemia nos afectó muchísimo, pero ahora, a través de la militancia, fue posible estar con las compañeras y compañeros y de esa manera informarles de nuestras propuestas, y decirles que lo que prometimos lo vamos a cumplir”.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Bravo dijo: “Eso está determinado en una resolución nacional del Ministerio de Agricultura de 2021, donde se exige que las plantas de faena sólo pueden hacerlo por troceo, es decir que para su distribución no se podrá retirar medias reses de las mismas, y a eso se le agrega que cada uno de los operarios no podrá cargar más de 32 kilos por bulto. En función de esto se otorgó un tiempo para que se cumpla, que fue el 1° de noviembre, y posteriormente, la medida se postergó hasta el 15 de enero de 2023”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos hizo un resumen de lo que fueron los aumentos en alimentos y la inflación que tuvieron respecto al año pasado en el conurbano bonaerense.

"Hubo aumentos por encima de lo previsto en los barrios del área metropolitana de Buenos Aires. Una familia tuvo que gastar 59.443 pesos para alcanzar la canasta básica, fue 7,7 % de aumento respecto de octubre y cuando lo caculás interanual fue 101, 4 %", detalló.

LRA 6 Mendoza Quino

El secretario de Sindicato de la Alimentación (STIA), Ricardo Bertero, se refirió al impacto de las heladas tardías en las frutas industrializadas y las ventas a futuro cercano, señalando que el durazno y la ciruela son los productos más comprometidos para trabajar en secaderos y fábricas.

LRA 6 Mendoza Quino

Marcolini hizo referencia a las determinaciones que tomó el municipio, junto con la ayuda recibida por Nación, relacionadas a las heladas que perjudican la producción cada año, expresando: "El municipio trabaja en medidas como, por ejemplo, la recuperación de perforaciones, pues la incorporación de tecnología mediante un plan que combate la helada con bombas de agua se hace fundamental”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La cantante bahiana Gal Costa, una de las voces más importantes de la música brasileña, murió este miércoles por la mañana. La información fue confirmada por sus agentes de prensa de la artista. Tenía 77 años.

Ella había suspendió sus shows ya que la habían operado de un nódulo en la nariz y canceló el fin de semana pasado su participación en el festival Primavera Sound, en San Pablo. Todavía se desconocen las causas de su fallecimiento.

Gal Costa fue una de las máximas exponentes del movimiento tropicalista brasileño, junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil y Maria Bethania.

Nació en Salvador de Bahía como Maria da Graça Costa Penna Burgos. Fue la autora de un nutrido repertorio basado en la samba, la bossa nova y las canciones románticas.

LRA 3 Santa Rosa

Ganczarek habló sobre este trabajo de conversaciones con los pueblos originarios de Argentina, el cual este se proyectará el próximo domingo 13 de noviembre en el espacio cultural “Cheje”, ubicado en Santa Rosa.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, y el ministro de cultura de la Nación, Tristán Bauer, conversaron junto a Ana Da Costa sobre las “hazañas” realizadas después del gobierno de Mauricio Macri en el que recuperaron el apoyo quitada a los distintos organismos de cultura del país que se vieron afectados por las políticas aplicadas durante su gobierno.

“Durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó una ley que le quitaba a aquellos organismos que fomentan la cultura las asignaciones específicas para funcionar, a partir de ahí se comenzó una lucha muy importante”, destacó Bauer.

LRA 42 Gualeguaychú

Con 91 años, Víctor Velázquez, quien es uno de los más mayores artistas de raíz folklórica entrerriana, recorrió su vida y los personajes que lo marcaron e inspiraron para ser autor, compositor y ponerle voz a los clásicos de nuestro cancionero.

En tanto, Velázquez le dedicó un párrafo a su amigo personal Atahualpa Yupanqui, con quien compartió caminos, señalando: "A pesar que muchos hoy no lo recuerdan, don Ata tenía una sabiduría profunda y fue un gran inspirador para mí".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Bobato, quien es la fundadora del Movimiento Nacional de Salud (LAICRIMPO), un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos que trabaja sobre la salud comunitaria y no sobre la enfermedad, sostuvo: "Veíamos cómo el sistema de Salud no estaba a la altura de las necesidades de las personas. Entonces, en lugar de quedarnos solo en esa crítica al sistema, empezamos a pensar y ver todas las estrategias que en nuestras comunidades había para mantener la salud”.

LRA 52 Chos Malal

La segunda edición de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina (FIESA) se realizará en Mar del Plata y se esperan participantes argentinos y extranjeros. "Es un ámbito para intercambiar proyectos de investigación", dijo la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

LRA 54 Ing. Jacobacci

Ale Andrade, profesora del Espacio de Vida Estudiantil y Antonella Cayuman, estudiante de 5° año de la ESRN N° 6, se refirieron al proyecto de forestación que lleva adelante la joven con el objetivo de plantar árboles en la localidad de Clemente Onelli, Río Negro.

LRA 2 Viedma

La funcionaria se refirió al reclamo de los trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la provincia por una mejora salarial. Además, habló de las condiciones laborales, situación que termina afectando a los niños, niñas y adolescentes.

LRA 53 San Martín de los Andes

El funcionario dijo que Argentina es un país federal con muchas jurisdicciones que participan en el combate de incendios forestales por lo que el desafío es su coordinación. Según el especialista, la instalación de una central de emergencia permitirá avanzar en la calidad del servicio.

LRA 25 Tartagal

En Colonia Santa Rosa, Orán, Salta, se registran incendios forestales desde hace 113 días. Así lo confirmó el periodista, quien también agregó que aproximadamente 8 mil hectáreas se quemaron en la zona, y el humo afecta la salud de los pobladores de Colonia.

LRA 29 San Luis

La exposición busca promover el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para encontrar soluciones innovadoras a problemáticas de la realidad social, cultural y/o ambiental. Se hace con trabajo interdisciplinario, transversal y colaborativo.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario habló de la implementación de la extensión horaria que lleva más de un mes en funcionamiento en varias escuelas de Santa Fe. También informó que el 23 de noviembre se realizará el operativo Aprender en algunas instituciones primarias de todo el país.

LRA 4 Salta

El servicio de Hemoterapia del Hospital Público Materno Infantil de Salta realizó actividades por el Día Nacional del Donante de Sangre. Especialistas en el tema informaron sobre la importancia de la sangre y sus componentes.

LRA 24 Río Grande

En Río Grande también conmemoraron el Día Nacional del Donante de Sangre. "Puede donar cualquier persona que tenga entre 18 y 60 años de edad, que pese más de 55 kg. y goce de buena salud", dijo Suárez.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la reconocida astrologa Jimena Latorre, quien hizo un repaso de su carrera en esta especialidad, los primeros pasos en el estudio de los astros y contó acerca de su actualidad profesional.

Jimena también se refirió a la historia de la astrología y la importancia de las constelaciones en las antiguas culturas, la evolución del conocimiento sobre los planetas a través de los años y el uso de este conocimiento por parte de distintas civilizaciones. Asimismo, recordó la influencia del estudio del control mental como paso previo a abocarse a esta profesión y destacó el equipo de consultoras que pudo formar con el paso del tiempo.

Laborales | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

Con una movilización a la sede de Gobierno, médicos residentes del sistema de salud público y privado, se manifestaron en reclamo de pagos adeudados y exigieron ser reconocidos como personal de salud.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Denuncian que el gobernador de Tierra del Fuego pasó a más de 4 mil militantes a la planta de empleados públicos

El diputado de Juntos por el Cambio Federico Frigerio denunció mediáticamente un megapase de 4884 trabajadores y trabajadoras por parte de la gestión del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. El ministro brindó explicaciones al respecto.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Gobierno provincial anunció un aumento del 30% bonificable y no remunerativo, además de un bono de $60.000 que se pagará en tres partes. Los gremios estatales de AME, ATE y Sitas realizaron un acto de protesta en Tucumán ya que consideran que el incremento es insuficiente.

LRA 12 Santo Tomé

Este lunes 7 de noviembre se cumplió la tercera marcha de policías y agentes penitenciarios de la provincia hasta la gobernación, y luego la protesta se trasladó al puente interprovincial ´Manuel Belgrano´.

Este hecho logró llamar la atención del Gobierno correntino, el cual solicitó una tregua, motivo por el cual los efectivos decidieron levantar la medida de protesta a cambio de los anuncios salariales que dará a conocer el Gobierno provincial esta semana.

LRA 13 Bahía Blanca

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, dijo que “el monotributo es una falsa relación de dependencia” al hablar sobre la regulación de más de 11.000 trabajadores del Estado mediante llamado a concurso.

Con esta medida se busca darle un marco de estabilidad a obreros que trabajan en relación de dependencia desde hace más de 5 años. Será para cargos distribuidos en 72 organismos públicos.

Castellani agregó que “no incrementa la dotación. Son designaciones de planta transitoria a planta permanente. Es cambiarle la calidad a esa ocupación. Y tampoco tiene impacto fiscal porque ya cobran su salario en relación de dependencia, sólo hay una mínima diferencia con el adicional por título. No es más gente ni más plata”.

LT 14 Paraná

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, destacó la decisión política del gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, para “avanzar en esto, que es un hecho histórico en la provincia”, ya que se dará estabilidad laboral a cuatro mil docentes en Entre Ríos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente sostuvo este martes que el Gobierno "ha entendido que el feminismo es una identidad y lo único que ha hecho es sumarse a los reclamos de igualdad".

"La lógica dar igualdad es dar felicidad", expresó el mandatario, al encabezar junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, la inauguración de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la Cepal y ONU Mujeres.

Fernández afirmó también que si tiene "alguna tranquilidad", es "haber impulsado desde el Gobierno la ley del Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", para que todas las mujeres que lo deseen "puedan acceder a una interrupción segura de su embarazo y no exponerlas a situaciones de desigualdad".

LRA 57 El Bolsón

Se trata del nuevo libro de la periodista Gisela Marziotta en el que indaga sobre el recorrido de veintitrés mujeres que, desde distintas clases sociales, trayectorias e ideologías, transformaron sus vidas y la sociedad. La escritora presentó su libro en la Casa de la Cultura de El Hoyo.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria expresó que uno de los proyectos es crear una guía de actuación y protocolo para desarrollar estrategias que lleguen a prevenir la violencia dentro de los espacios de la cultura en Santiago del Estero.

LRA 1 Buenos Aires

Una de las madres que reclaman celeridad en los casos de abusos sexuales a menores, contó que “la única respuesta que recibimos es la de que hay que esperar”.

Los allegados a las víctimas llegaron hasta la primera cuadra de Moreno en donde funciona la Fiscalía de Instrucción de Delitos Sexuales y Género.

Cintia dijo que “las pericias se atrasan, no nos dan fechas de indagatorias… mientras los abusadores siguen sueltos. Y los 2 pasos que dan (las víctimas) en terapia los retroceden por ver a estos abusadores sueltos. El fiscal general (Juan Pablo Fernández) dijo que los recursos que tienen son escasos. ¿Qué haría él si le pasara con un hijo? ¿Estaría dispuesto a esperar 2-3 años para que metan presos a estos tipos?”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Nicolás, uno de los empleados de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mostró en sus redes una de las cajas metálicas que llevaron al país árabe en las que se observan dos detalles que hacen a la alimentación diaria: contiene varios paquetes de yerba mate y bolsas con caramelos.

En la imagen publicada a través de stories de Instagram, se observa que la yerba mate elegida por los futbolistas argentinos es de la marca Canarias. Se trata de una reconocida marca de Uruguay que se produce en Brasil, en los Estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande Do Sul. Canarias S.A. es una empresa fundada en 1951, de enorme presencia en el país oriental, cuyo principal socio es Baldo S.A., una empresa líder del sector yerbatero de Brasil.

“Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación”, se quejó Luis Mario Pastori, legislador por la UCR.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos le realizó un homenaje al club Atlético Patronato de la Juventud Católica por la conquista de la Copa Argentina.

En tanto, el presidente del club, Oscar Lenzi, expresó: “Es una emoción traer esta alegría a la casa del pueblo, y nos pone en un lugar de muchísimo compromiso”, y luego adelantó que las obras de modificación del estadio comenzarán este año para poder jugar la Copa Libertadores durante 2023.