Diario de Radio Nacional 8/6/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - LLEVA LA VOZ DE LA CELAC: El Presidente llegó a Los Angeles para la Cumbre de las Américas

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO CARMONA: Tras reclamo de Cancillería, restablecen los vuelos a Chile que pasen por Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - LEANDRO BUSATTO: "Vicentin es la crónica de una estafa anunciada"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "No hay chiste posible con el precio de los alimentos"

Nacional Rock - JOSE URTUBEY: “El comentario de Braun fue totalmente desacertado”

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "Intervenir profundamente en las riquezas que se generan en el país"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CHAMORRO: “Los empresarios como Braun no toleran romper el esquema neoliberal”

LRA 23 San Juan - CYNTHIA OTTAVIANO: "El Código de Etica debería aplicarse también en los medios privados"

LRA 1 Buenos Aires - DIANA GUILLEN: Licencia especial por nacimiento a padre que ejercerá "el rol materno"

LRA 42 Gualeguaychú - Sobrevivientes de la dictadura: Señalización de la UP2 como “Sitio de la Memoria”

LRA 1 Buenos Aires - FACUNDO CRUZ: La oposición en Diputados buscará debatir el proyecto sobre Boleta Unica

LRA 1 Buenos Aires - DIANA QUIODO: "El sistema actual no es más caro que la Boleta Única"

LRA 7 Córdoba - ROSA FARIAS: "No vivimos en estado de derecho acá. Estamos en una dictadura minera"

LT 14 Paraná - NOEMI BRENTA: “Viene a poner un granito de justicia retributiva”

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN D'ATTELLIS: "Es siniestro ver a empresarios reírse de la remarcación de precios"

LRA 1 Buenos Aires - Trabajadores de la Tierra: Nuevo "verdurazo" en Plaza de Mayo

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández arribó hoy a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, para participar de la Cumbre de las Américas, a donde llevará su mensaje como mandatario nacional y como titular pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El vuelo de Aerolíneas Argentinas partió anoche a las 23.34 desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en la localidad bonaerense de Ezeiza, y aterrizó en el aeropuerto internacional de Los Angeles a las 7.37 hora local (11.37 de la Argentina). https://www.radionacional.com.ar/el-presidente-llego-a-los-angeles-para-la-cumbre-de-las-americas/

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina se refirió al restablecimiento de los vuelos que comunican a Argentina y Chile que pasen por las Islas Malvinas. Si bien aseguró que está “satisfecho”, aclaró que no pierde de vista su objetivo: “Voy a estar contento el día que se establezca un vuelo directo entre Malvinas y el territorio continental argentino con Aerolíneas Argentinas. El gobierno británico se resiste, pero es un paso importante”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe del bloque de diputados provinciales de Santa Fe por el PJ se refirió a la situación de Vicentin, tras la detención del presidente del directorio de la aceitera, Omar Scarel, en el marco de una causa que lo involucra junto a otras personas, imputadas por una estafa de más de 500 millones de dólares.

Tras señalar que "no sorprende la detención de Scarel", Leandro Busatto afirmó que "Vicentin es la crónica de una estafa anunciada que termina de la peor manera".

En ese marco, describió el vínculo que tenía la empresa con la anterior gestión y recordó que "Vicentin fue el principal aportante de la campaña electoral de Mauricio Macri".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Daniel Arroyo, cuestionó las declaraciones efectuadas ayer por el presidente de la Anónima, Federico Braun, en el marco de la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina –AEA- y advirtió que los aumentos permanentes en el valor de los alimentos generan “una situación crítica y angustiante” para las familias.

Por otro lado, Arroyo se mostró confiado en que la semana próxima comience el debate en comisión del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para gravar la renta inesperada de las empresas que registren ganancias extraordinarias derivadas del impacto global por la guerra en Ucrania.

LRA 25 Tartagal

"¿Qué hace La Anónima con la inflación?", le consultaron a Federico Braun durante la jornada, a lo que el empresario respondió entre risas: "Remarca precios todos los días". Braun, titular de la cadena de supermercados, fue el foco de las críticas en las últimas horas debido a sus polémicas expresiones sobre la inflación durante la jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA).

En Rosca N’Roll hablamos con el dirigente empresarial, José Urtubey, a propósito de la jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Con respecto al impuesto a las rentas extraordinarias, el empresario detalló que se necesita ver la letra chica del proyecto y que los balances de las empresas cierran en diciembre y/o junio del próximo año, y que se debería ver cómo es la evolución de la actividad económica durante ese período. Sin embargo, declaró que la inflación es una realidad en la Argentina.

Sobre las declaraciones de Braun, dueño de La Anónima, dijo: “El comentario de Braun fue totalmente desacertado” y lo describió como insensible al no tener en cuenta las realidades de la población argentina.

Nacional Rock

LRA 1 Buenos Aires

El senador provincial bonaerense por el Frente de Todos (FdT) se refirió a la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y expresó que en el encuentro "todos fueron en la misma sintonía, con la intención de hacer reformas capitalistas, y ese es el mismo capitalismo que durante la pandemia demostró lo peor de su administración".

Omar Plaini señaló que "en un capitalismo altamente concentrado y especulador como este, el poderoso se siente impune", por lo que consideró que "hay que tomar decisiones profundas y tienen que tomar nota quienes gobiernan".

Tras subrayar que "hay que intervenir profundamente en las riquezas que se generan en el país", sostuvo que "el peronismo está siendo interpelado, y el pueblo le dará una respuesta siempre y cuando haga lo que tenga que hacer".

LRA 1 Buenos Aires

El especialista en economía se refirió a Federico Braun, presidente de La Anónima, quien ayer el Foro de la Asociación Empresaria Argentina realizó un comentario irónico en el que aseguró que remarcan precios “todos los días”.

“El representa un estigma característico de ellos que es la soberbia, la AEA es hija del Consejo Empresario Argentino que funcionó hasta fines de los 90’. Su presidente era Martínez de Hoz, como para que se den cuenta”, dijo Jorge Chamorro.

A vez, sostuvo que “no pueden tener la tolerancia de romper el esquema neoliberal” y que apoyan un sistema con “menos Estado y más función privada”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, abrió los sobres de la licitación del gasoducto que unirá Los Conquistadores y Chajarí. Con 52 kilómetros de extensión y una inversión de más de 2.000 millones de pesos del tesoro provincial, “esta es la obra de desarrollo gasífero más importante de los últimos 20 años”, subrayó el mandatario provincial, mientras anunció la pronta licitación para el gasoducto del sur, el cual que irá de Basavilbaso a Larroque.

LRA 26 Resistencia

El Gobierno nacional reglamentó la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, a la cual se refirió la vicepresidenta de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Clara Arguello, diciendo: “Estamos expectantes de la letra chica, y queremos que se cumpla con su espíritu porque es un instrumento de reconocimiento de los derechos de los campesinos que viven de la agricultura familiar.

LRA 26 Resistencia

En relación a la detención del presidente de Vicentin, Omar Scarel, De Ponti expresó: “Esto demuestra que el directorio de la empresa tuvo la decisión de llevar a cabo maniobras fraudulentas para beneficiarse, y también se demuestra que el que era presidente del directorio, cuando ya estaba abierto el concurso, siguió con maniobras ilícitas y terminó siendo detenido”.

LRA 1 Buenos Aires

Francisco Cali Tzay, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, en su primera visita como Relator a la Argentina, con motivos académicos brindará una Conferencia Magistral en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el Lunes 13 de junio a las 15 hs. con entrada libre, organizada por el curso de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Luego mantendrá reuniones con organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos.

Francisco Cali Tzay fue nombrado Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en marzo de 2020 y asumió el cargo el 1º de mayo de 2020. El Relator es indígena Maya Cakchiquel de Guatemala, ha actuado en la gestión internacional de derechos de los pueblos indígenas ante Naciones Unidas desde principios de la década del 80, abordando las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo.

LRA 25 Tartagal

Una beba de dos años falleció en el norte salteño con severos signos de desnutrición y deshidratación en Misión El Algarrobito, Salta. La mujer que intervino en el caso de Zaira, la niña wichí con parálisis cerebral, contó la extrema pobreza en la que vive la población originaria.

LRA 23 San Juan

La directora de Radio y Televisión Argentina (RTA) contó cómo se construyó el Código de Ética de la TV Pública, que fue presentado en el Rectorado de la UNSJ. Además, reflexionó sobre los ejes trabajados y sobre cómo pretende aplicarse.

"Este material es resultado de mucho tiempo de elaboración por parte de los trabajadores y directivos de este medio, cuyas conclusiones fueron elaboradas tras varias sesiones colectivas para determina los puntos más destacados y necesarios", remarcó Cynthia Ottaviano.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) destacó que en una resolución histórica, sin precedentes no solo para ese organismo sino también para la Administración Pública Nacional, se le haya otorgado a Gastón Pérsico, casado con Nicolás, una licencia especial por cien días para ejercer el principal rol de cuidado de su bebé recién nacido en los primeros días de vida, cooperando además con la integración familiar.

Diana Guillén señaló que "fue un desafío lograr dar un encuadre" y resaltó que se logró "encontrar la forma de que un derecho que existía pueda ser ejercido".

LRA 9 Esquel

En relación al tema, Pigna afirmó: "Los indígenas fueron los primeros en revelarse contra el imperio español, y los guaraníes y los mapuches fueron los últimos en resistir contra el Estado argentino".

Tras esto, Pigna destacó la importancia de revisar la historia a la luz de los contextos y de las motivaciones del presente para entender lo que pasa, señalando: "En 2001 empezamos a revisar las otras crisis de la historia para pensar el tiempo presente y el aporte que han dejado para la historia".

LRA 42 Gualeguaychú

En la provincia "no hay gasoil suficiente para atender la demanda actual", informó el tesorero de la Cámara Entrerriana de Expendedores de Combustibles, Mario Amado, tras lo cual señaló: "Existen cupos desde diciembre del año pasado, y a las estaciones solo se les entrega un equivalente de lo vendido en 2019, cuando el país se reactivó, pero ahora hay más demanda".

LV 8 Libertador

Ilardo aclaró que el Gobierno mendocino ha utilizado el método de esconder a sus ministros cuando hubo algún problema, y agregó: “Es un límite el hecho de que el gobernador proteja a un ministro en un caso de corrupción”.

LRA 42 Gualeguaychú

El próximo martes 21 de junio a las 11 horas señalizarán la Unidad Penal 2 como un “Sitio de la Memoria”, tras las detenciones ilegales realizadas en el lugar durante la más reciente dictadura militar. En tanto, el director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, indicó que más de 130 personas pasaron como presos políticos por ese penal desde 1974 hasta 1983.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Diputados nacionales de diferentes bloques opositores, encabezados por Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal, buscarán sesionar hoy para debatir el proyecto que busca implementar el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones presidenciales. El politólogo Facundo Cruz analizó de qué se trata dicha iniciativa.

“Quien entre al cuarto oscuro con lo que proponen es que no le pasaría jamás es que decir que no hay boletas”, dijo.

En cuanto a una de las complicaciones, detalló: “Hoy en día no se traslada en boletas la suba en la creación de partidos y la mayoría entra en alianzas. La Boleta Única podría generar incentivos en contrario y puede haber varios que compitan solos”.

LRA 1 Buenos Aires

Quiodo señaló que si bien el sistema electoral “tiene cosas para ajustar”, indicó que “justamente no es el instrumento de votación lo que tendríamos que estar revisando en primera instancia”

"El sistema actual no es más caro que el de boleta única. Se señala mucho del inconveniente de faltante de boleta pero nunca lo manifestaron como un problema y nadie aportó datos", expresó la ex directora nacional electoral.

"Cumplimos 40 años de democracia y el sistema funciona bien, no se termina de entender cuál es la necesidad de tener este debate en este momento de la Argentina", aseguró.

LRA 7 Córdoba

Farías se refirió a la tensión actual que se vive en el lugar, luego de la represión para liberar los caminos al proyecto minero y la detención de dos ambientalistas.

En relación a esto, Rosa expresó: "No vivimos en estado de derecho acá. Estamos en una dictadura minera".

LT 14 Paraná

Brenta, quien es doctora en Economía, hizo referencia al proyecto de renta inesperada presentado por el Ejecutivo Nacional, explicando en qué consiste y cuáles son los objetivos del mismo.

Tras esto, quien también es investigadora del CONICET, señaló: “El proyecto viene a poner un granito de justicia retributiva en Argentina”, y luego habló sobre los impuestos existentes en el país, asegurando: “Ni la presión tributaria ni el gasto público son excesivos en Argentina. El principal impuesto y el más caro es el IVA, y lo pagamos todos, hasta el más pobre cuando compra algo para comer”.

LRA 5 Rosario

La diputada se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para gravar la renta extraordinaria. "No estamos de acuerdo en aumentar la presión tributaria. Creemos que la reconstrucción va ser gracias a que haya privados que puedan trabajar y ganar", señaló la legisladora.

LRA 14 Santa Fe

El ministro se refirió a la situación del sector de la construcción y a la reactivación del empleo post-pandemia. “El desafío por delante consiste en una mejor calidad de empleo, trabajo digno y en blanco junto a salarios que permitan distribuir el crecimiento”, manifestó Pusineri.

LRA 21 Santiago del Estero

Los diputados y diputadas convirtieron en Ley el despacho de la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales. El régimen procesal penal es aplicable a toda persona menor de dieciocho (18) años imputada de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal de la Nación.

LRA 30 Bariloche

Pedro Peretti se refirió al proyecto de renta extraordinaria que el gobierno envió al Congreso. “La propuesta es para empresas que tienen ganancia neta por más de mil millones de pesos y tuvieron una ganancia adicional por el conflicto bélico en el mundo”, resumió el empresario.

LRA 43 Neuquén

El fiscal ambientalista dio detalles de un proyecto que presentará en la legislatura neuquina que busca proteger a los denunciantes de delitos ambientales. “Vamos a presentar un proyecto de Ley a las diputados y diputadas que hoy se está aplicando en la Unión Europea”, explicó Gómez.

LRA 2 Viedma

El concejal adelantó algunos de los temas que se abordarán en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Patagones. La declaración de la Emergencia en el Transporte es uno de las principales iniciativas de debate.

LRA 53 San Martín de los Andes

El intendente de San Martín de los Andes se refirió a la propuesta que hizo Expreso de los Andes, actual concesionaria del servicio de transporte público local. “La propuesta será analizada el próximo jueves en la sesión especial del Concejo Deliberante”, señaló Saloniti.

LRA 57 El Bolsón

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa de Bariloche resolvió dejar sin efecto las actuaciones del municipio de El Bolsón relacionados con el loteo de Pampa de Ludden, en el Paraje Rural Mallín Ahogado.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Luciana Aranda y Guillermo Rondeau son profesores del taller de lecto-escritura en Sistema Braille que se desarrolla en el Instituto Técnico de Ingeniero Jacobacci. “Se busca que las personas aprendan a leer y escribir en braille y conozcan temáticas la discapacidad”, señaló Aranda.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Por otro lado, el funcionario defendió el proyecto de ley de Renta Inesperada que ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados, donde la semana próxima se iniciará su debate.

"Es algo que mucho países del mundo están adoptando, en una situación extraordinaria a partir de la invasión de Rusia a Ucrania", subrayó el economista, y agregó: "Es necesario redistribuir porque la situación que está ocurriendo en el mundo así lo amerita".

LRA 1 Buenos Aires

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) lleva adelante una nueva protesta en reclamo de la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra, y de políticas públicas para el sector.

Consultado acerca de ello, el referente de la organización, Lucas Tedesco sostuvo que "vemos como la inflación repercute en los precios de los alimentos, y nosotros tenemos una propuesta superadora. Existe otro modo de producción y la Argentina necesita que la tierra esté en manos de los que producimos los alimentos".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

La periodista Lupe Ceña dijo que “el principal problema para entender por qué se dan variables en la pauta pública publicitaria es que no hay regulación que le diga al Estado cómo se tiene que invertir ese dinero. Se da de manera arbitraria y discrecional… Y estamos hablando de fondos públicos”.

Ceña es periodista de Radio Urbana y en su tesina para la Licenciatura en Periodismo hizo un trabajo acerca del tema.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En las oficinas del Ministerio de Transporte de la Nación, se llevó a cabo la reunión entre representantes del Gobierno Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso de las 32 líneas de colectivos que circulan dentro de Capital Federal.

"La Ciudad de Buenos Aires debe gestionar estas 32 líneas de colectivos y participar en el sostenimiento de sus propio transporte", destacó el secretario de Transporte de la Nación Diego Giuliano.

"No tenemos todavía una propuesta de parte de ellos formalizada, nos pidieron 15 días. Esto generaría un equilibro fiscal que es muy importante recuperar", expresó.

"La provincia de Buenos Aires se hacer cargo del 91% de sus propio transporte y la situación es totalmente distinta", aclaró.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El ministro hizo un balance del primer semestre de clases. “El balance es positivo porque se empezó bien y creo que eso fue producto de mucho trabajo por parte del sistema educativo. Hemos armado un objetivo general que es pasar de 20 a 25 horas semanales”, comentó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado, en la provincia de Río Negro, se opone al mega proyecto inmobiliario sobre una zona de vertientes de superficie en el Bolsón, clave para la provisión de agua en la región, obra relacionada al magnate inglés Joe Lewis aunque no formalmente. Silvia Rojas es integrante de la Asamblea y se refirió a los recientes fallos judiciales favorables a sus posicionamientos, que pusieron un freno a las obras.

Al dar detalles del proyecto inmobiliario al que se oponen explicó que “el problema es que está previsto para hacerse en una cabecera de cuenca en donde desemboca el agua de los glaciares”.

“Faltan muchos pasos” reconoció Rojas aunque destacó los fundamentos de los fallos judiciales que pusieron un freno a las obras y enfatizó que “vamos a seguir denunciando que esto es una estafa”, en referencia al proyecto.

LRA 1 Buenos Aires

La pandemia irrumpió a nivel mundial generando cambios en todos los órdenes de la vida cotidiana.

En materia educativa, dejó expuestas necesidades, falencias y dilemas que deben zanjarse y ameritan dedicar un tiempo y espacio a la reflexión.

Quizás sea una excusa oportuna para dimensionar la importancia que tienen las emociones, el rol que juegan en la enseñanza y en el aprendizaje así como la necesidad de incorporarlas en el aula como parte indisoluble de ese proceso.

LRA 13 Bahía Blanca

La coordinadora del equipo de Salud Mental en el Centro de Estudios Legales y Sociales, Macarena Sabín Paz, dijo que “la voz del paciente de salud mental no es escuchada”.

Sabin Paz habló sobre el caso de María del Carmen Senem de Buzzi, quien permaneció internada ilegalmente en una clínica psiquiátrica en 1993 después de haber acudido a la Justicia a pedir ayuda por su hijo de 19 años afectado por el consumo problemático de drogas.

En los últimos días, el Estado pidió disculpas por esta actitud con la firma de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la presencia de Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Mariana Moreno, directora nacional de Salud Mental y Adicciones; María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Organo Nacional de Revisión de Salud Mental y Sabin Paz.

LRA 3 Santa Rosa

La integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) La Pampa, Florencia Bailo, habló sobre el verdurazo que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo en apoyo a una ley de Acceso a la Tierra, mientras que en Santa Rosa el reclamo se realizará el próximo martes 14 de junio.

La jornada de lucha en todo el país será para exigir avances el tratamiento de la ley y por políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar, quienes producen más del 60 % de los alimentos para las familias argentinas.

LRA 29 San Luis

Esta es una de las acciones que la Secretaría de Ambiente lleva adelante en un importante cronograma que tiene como propósito generar mayor conciencia ambiental e involucrar a todos los actores sociales para que asuman un rol activo en la tarea de preservar nuestra casa común.

LRA 24 Río Grande

ROXANA MONTENEGRO y DARIO SILVERO, miembros de la Secretaría de Representación Política del Gobierno

El gobierno provincial continúa con el programa “Barrios Cuidados” y en esta oportunidad estarán en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). “Son varias las organizaciones sociales y dirigentes barriales que piden que les acerquemos los servicios del programa", señaló Montenegro.

LRA 27 Catamarca

Los datos arrojados por el nuevo Mapa Nacional de la Discriminación ponen en evidencia que en la sociedad catamarqueña se rigen por un patrón de “belleza hegemónica”, según informaron desde el INADI.

En tanto, delegado del organismo en Catamarca, Fernando Olivera, contó cuáles son los principales motivos de discriminación en la provincia, diciendo: "Los catamarqueños discriminamos por cuestiones estéticas y, en segundo lugar, está la discriminación a la persona por su condición de pobreza y por ser personas gordas. También existe la discriminación por cuestiones de género, y el ámbito de esta situación, en mayor medida, es el educativo".

LT 14 Paraná

El 8 de junio de 1987 el Congreso Nacional sancionó la ley 23.515 que permitió la disolución de la unión conyugal, la cual entró en vigor cuatro días más tarde.

Luego, en 2015, con la reforma del Código Civil, se permitió la solicitud de divorcio por una de las partes. En este sentido, la abogada especialista en derecho de familia, Luciana Amatti, explicó cómo se fue modificando la normativa a través del tiempo.

LT 12 Paso de los Libres

El referente de la Corriente Nacional “Martín Fierro”, Máximo Pacheco, comentó que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de Paso de los Libres, en conjunto con distintas organizaciones sociales libreñas, realizaron una olla popular pidiendo que se bajen los precios de los alimentos de la canasta básica.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 19 Puerto Iguazú, su Director Mario Darpino confirmó la reapertura de las pasarelas y el mirador principal del circuito, cumplidas las tareas de refacción y reparaciones en las áreas afectadas por la crecida extraordinaria del Río Iguazú registrada en los últimos días, nueve veces superior a la habitual.

Las tareas de reparación estuvieron a cargo de personal técnico de la empresa concesionaria Iguazú Argentina, tras cuatro jornadas de extremo trabajo para habilitar el paseo peatonal hacia el mirador del Salto Unión, conocido como Garganta del Diablo, luego del descenso paulatino en el caudal.

Por otra parte, las autoridades reiteraron que los visitantes no deben alimentar a las especies autóctonas que habitan en el área protegida, para contribuir a la conservación del parque, distinguido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Laborales | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

Tras siete días de reclamos, el primer mandatario de San Juan, Sergio Uñac, analizó la situación de las manifestaciones docentes y anunció incrementos salariales que rondará el 40% en un solo tramo en junio para todos los empleados de la administración pública.

LRA 52 Chos Malal

El próximo 29 de junio se cumplirá un año de la explosión en la Escuela Albergue 144 de Aguada San Roque donde perdieron la vida dos personas. Hoy inició la primera audiencia. "Queremos que ATEN sea querellante porque es la única manera que esta causa no quede impune", dijo Guagliardo.

LRA 22 Jujuy

El referente de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Rubén Camaño, dijo: "Necesitamos una recomposición salarial, ya que la situación de los médicos en Jujuy es una problemática debido a que no hay prioridad para la Salud. Pedimos, una vez más, la apertura de paritarias en el Ministerio de Trabajo, y necesitamos mejorar la relación con las obras sociales”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El senador del Pueblo Kolla del departamento Iruya, es el autor del proyecto de ley que pasó a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado de Salta. “El objeto es la visibilización, protección, prevención y reparación de las víctimas de la práctica denominada chineo", dijo Cruz.

LRA 1 Buenos Aires

El 9 de junio de 1994 se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como "por haberse firmado en esa ciudad de Brasil”. Impulsada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, se convirtió en el Primer Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, que abordó específicamente la temática de la violencia contra las mujeres y consagró sus derechos a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público.

Al cumplirse 28 de la firma de aquel tratado, Radio y Televisión Argentina presenta un nuevo micro en el marco de la campaña "Hacer Visible lo Invisible".

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors, campeón vigente, se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, al vencer esta tarde en La Rioja a Ferro Carril Oeste, de la Primera Nacional, por 1 a 0. El único gol del encuentro, jugado ante una multitud en el estadio Carlos Mercado Luna de La Rioja, fue anotado por el delantero colombiano Sebastián Villa a los 33m del segundo tiempo. En la próxima rueda Boca jugará con el ganador del partido de esta noche entre Racing Club y Agropecuario de Carlos Casares.