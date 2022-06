El senador provincial bonaerense por el Frente de Todos (FdT) se refirió a la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y expresó que en el encuentro "todos fueron en la misma sintonía, con la intención de hacer reformas capitalistas, y ese es el mismo capitalismo que durante la pandemia demostró lo peor de su administración".

Omar Plaini señaló que "en un capitalismo altamente concentrado y especulador como este, el poderoso se siente impune", por lo que consideró que "hay que tomar decisiones profundas y tienen que tomar nota quienes gobiernan".

Tras subrayar que "hay que intervenir profundamente en las riquezas que se generan en el país", sostuvo que "el peronismo está siendo interpelado, y el pueblo le dará una respuesta siempre y cuando haga lo que tenga que hacer".

En ese marco, el también titular del sindicato de los canillitas señaló que "no alcanza si no se profundizan medidas de intervención en lo socioeconómico" y agregó: "Si hay algo que los trabajadores no perdemos de vista es la esperanza".

"Más allá de las discusiones internas, hay que fortalecer y no agotar el debate y discutir ideas", enfatizó Plaini.

