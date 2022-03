Diario de Radio Nacional 8/3/2022

El Presidente de la Nación encabezó el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y destacó en el mismo que “no vamos a ser una buena sociedad hasta que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Tenemos que hacer mucho, pero lo primero es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina”.

En el Día Internacional de la Mujer, reflexionó sobre el lugar que tienen las mujeres en la sociedad actual y afirmó: "Todavía faltan un montón de cosas para conseguir la igualdad de las mujeres". Claudia Piñeiro abogó por la igualdad de oportunidades y expresó la importancia de que se le reconozca a la mujer el trabajo gratuito que hace en las tareas de cuidados. "Tenemos que juntarnos y ponernos fuertes", subrayó.

Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Este año el movimiento Ni Una Menos convocó a paro y movilización feminista bajo la consigna "La deuda es con nosotres y nosotras. ¡Que la paguen los que la fugaron!".

Esta fecha se conmemora en homenaje a las 129 mujeres que murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York en 1908, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo.

El Area de Géneros de la radio pública recorre a través de una serie de piezas sonoras bajo la consigna "seguimos en movimiento para transformar la historia", diferentes momentos emblemáticos del movimiento feminista en los últimos años.

Barrancos, investigadora, socióloga e historiadora feminista, quien formó parte del directorio del CONICET, se refirió en el Día Internacional de la Mujer a la reforma judicial feminista y transdisciplinar, señalando: “Hay una serie de cuestiones, incluida las perspectivas de formación de las protecciones jurídicas, que es el orden patriarcal gravitante”.

El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, contó cuál es la posición del sector frente al acuerdo con el FMI.

“Las grandes empresas acompañaron el endeudamiento con el fondo y ahora quieren el acuerdo. No queremos tarifazos ni recesión, se necesitan medidas complementarias porque sino será difícil. A las Pymes se las trata como un sujeto pasivo de la economía y eso debe cambiar. Apoyamos el acuerdo pero hay incertidumbres", destacó.

"El sector privado tiene una mirada de apoyo a que se suscriba un acuerdo con el FMI, muchas de cámaras impulsaron el endeudamiento y ahora quieren acceder a un financiamiento", remarcó Bilanski.

En el marco de la inauguración de ExpoAgro en la ciudad de San Nicolás, Ivana Myszkowski, periodista de LRA 5 Radio Nacional Rosario, conversó con el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, quien se refirió a la importancia de la muestra y al desarrollo del campo argentino.

Sobre el final y consultado sobre el contexto internacional por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Julián Domínguez se refirió al comercio internacional y recordó que si bien la Argentina ha perdido por los incendios y las sequías unas 6 millones de toneladas de granos, "el país va a tener el mismo ingreso por precio internacional de commodities".

En el Día Internacional de la Mujer y desde la Expoagro que se desarrolla en San Nicolás, la ministra de Gobierno bonaerense destacó el rol de la mujer rural y expresó: "El campo que tenemos se sostiene con mujeres que trabajan todos los días".

En ese marco, la funcionaria además expresó: "Hemos conquistado muchos derechos, pero nos faltan muchos más".

"En Argentina tenemos mujeres emblemáticas que nos abrieron camino a todas", manifestó Alvarez Rodríguez, tras resaltar la figura de Eva Perón.

El Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina, José Ignacio De Mendiguren, en conversación con Buen Día Nacional se refirió al tratamiento del acuerdo con el FMI en Diputados.

"Es la primera vez en la historia que se discute en el congreso" expresó De Mendiguren y remarcó "esperemos que la política, oposición y oficialismo, estén a la altura de la circunstancia", además dijo estar convencido que el acuerdo se firmará.

Al ser consultado sobre el comportamiento de la oposición, De Mendiguren señaló "hoy piden explicaciones que no le pidieron a Macri" y remarcó "se enteraron del otorgamiento de la deuda por cadena nacional".

A un mes de la gira del presidente Albero Fernández por China, el politólogo y economista especializado en China evaluó la decisión argentina de adherir a la "Iniciativa de la Franja y la Ruta" y explicó cuáles pueden ser las consecuencias políticas y económicas. "El resultado ha sido muy positivo, por encima a las expectativas originales", manifestó Gustavo Girado y subrayó: "La posibilidad de desarrollar proyectos con China es mucho mayor que antes".

"China es la economía más grande del mundo en términos de paridad de compra, pero sigue siendo una economía en vías de desarrollo", expresó, y agregó: "A diferencia del resto, desde hace 45 años la economía china no para de crecer". "China es un mercado sumamente atractivo", sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la postura de China en el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Es muy importante para China que esto concluya rápidamente".

Crous se refirió a la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri y explicó que acordar con el FMI no hará caer la causa penal contra el expresidente y sus funcionarios.

"El proceso de producción de ese acuerdo tiene ciertas reglas, y algunos creemos que esas reglas fueron violadas", expresó Félix Crous, al tiempo que señaló: "Si la Justicia no tuviera caja de tercera, ya debería haber indagado aquí".

Además, señaló: "Sostener un acuerdo con el FMI frente al Congreso es una tarea muy ingrata que le toca al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía Martín Guzmán, pero es la tarea de un político responsable que se hace cargo de los problemas en el aquí y ahora".

Graciela Landriscini, diputada nacional de Frente de Todos por Río Negro e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, criticó la actitud de algunos representantes de la oposición en el primer día de exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso: “En el caso de la gente del Pro algunos fueron muy irrespetuosos y ofensivo para nuestro ministro y nuestro gobierno. Algunos como los diputados Iglesias y Laspina, que nos tiene acostumbrados, con un discurso neoliberal inadmisible sin admitir absolutamente nada del desmán que hicieron con la toma de deuda y su destino la fuga de capitales”.

Horacio Embón conversó con el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, Diego Golombek, acerca de la curiosidad como motor del avance de la humanidad y el rol del divulgador científico.

Recordó también los proyectos en los que trabajó, como el programa “Proyecto G”, emitido por el canal Encuentro, y mencionó algunos de sus libros -“La ciencia que no ladra” o “Las neuronas de dios”-. Se refirió, además, a los científicos argentinos que marcaron hitos para la ciencia de nuestro país y el mundo.

Por otra parte, el divulgador científico analizó el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad contemporánea, explicó algunas de sus investigaciones en curso y dio detalles respecto a la actividad del CONICET.

“En cuanto a la situación hay que decir que muchas de las imágenes que se conocen son parte de la propaganda de cualquiera de los sectores, y esto hay que diferenciarlo de los mensajes falsos. Esto que sucede es una invasión de un país a otro, y hay que preguntarse por qué pasa esto. Es un problema central que se viene acumulando desde hace muchos años, y lo que hay que entender es por qué este fue el momento elegido”, señaló el analista de política internacional, Marcos Teruggi.

El sociólogo Atilio Borón reflexionó sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y explicó que no se trata de una invasión, sino de una ocupación. En ese sentido, señaló que "invasión es cuando hay un gobierno indefenso que no tiene intención de atacar, y eso no es lo que sucede en Ucrania" y expresó que "hay una contraofensiva ante un país que tuvo una paciencia infinita". "Rusia reacciona ante una amenaza", enfatizó.

En tanto, expresó que "esta es una guerra provocada por las ambiciones de Estados Unidos, a quien no le importa nada el sufrimiento de los ucranianos ni para los europeos".

“La mayor parte de las personas que tuvieron coronavirus pueden seguir con síntomas luego de una recuperación inicial, que puede durar meses y afectar al cerebro, al corazón y a los pulmones. Son problemas que aparecen y persisten durante más de cuatro semanas luego del diagnóstico positivo, y que pueden ser fatiga, falta de aire, dolores articulares, de pecho y también problemas de memoria o de concentración. Esto, generalmente, sucede con personas adultas mayores, pero también se presenta en jóvenes que no tienen factores de riesgo”, señaló el doctor Darío Gómez.

Federico Gini Cambaceres, neumonólogo de la ciudad, indicó que después de dos años en los cuales la preocupación pasó por el coronavirus, hoy los hisopados en su mayoría son negativos, pero se observa una suba en las infecciones respiratorias.

Las concejalas del Frente de Todos de Paso de los Libres, Celeste Ascúa y Karina Roldán, detallaron su participación en el Encuentro Nacional de Concejalas e Intendentas, organizada por la Federación Argentina de Municipios, que fue encabezado por el Presidente Alberto Fernández.

Ascúa también puso en relieve la importancia del paso fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana, que conecta ambos países a través del puente internacional Agustín P. Justo-Getúlio Vargas, el cual data de 1947 y es el puerto seco más importante del país.

En la apertura de la programación 2022 de LRA 12, Vassel se refirió a las expectativas de un posible programa en la emisora para contrarrestar las fake news y la generación de un espacio de pensamiento, señalando: “Quien no piensa por sí es pensado por otros”.

Luego, Vassel hizo un profundo análisis de los armados de causas del gobierno anterior en la figura de Pepín Rodríguez Simón y sus maniobras para eludir la justicia argentina, y también se expresó respecto del acuerdo con el FMI, diciendo: “El grado de condicionamiento de la República Argentina es enorme. Nadie puede mostrar un aula o rutas que se hayan construido con ese dinero”.

En el Día Internacional de la Mujer y desde la Expoagro que se desarrolla en San Nicolás, mujeres del sector rural describieron "el rol fundamental que tienen en el agro".

Lucrecia Gil Villanueva, quien trabaja en el Ministerio de Agroindustria de Santiago del Estero, detalló algunas de las diferencias que existen con los hombres y subrayó: "Hay mucha diversidad entre las mujeres que viven y trabajan en la ruralidad argentina".

En tanto, Laurentina Nicasio, referente de la comunidad Wichí, expresó que desde su espacio trabajan "con las mujeres que sufrieron distintos tipos de violencia" y expresó: "Necesitamos que nos den chances de poder estudiar y poder sostener nuestras necesidades".

Por su parte, la gerenta de Proyectos de Género de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), Agostina Nicoletti, manifestó: "Veíamos la necesidad de visibilizar el rol de la mujer y cómo varía en las distintas regiones del país".

El Gobierno nacional, a través del ministerio de Desarrollo Productivo, lanzó el programa Producir con Equidad por un monto total de $210 millones para apoyar a PyMEs y cooperativas que impulsen proyectos que incorporen o consoliden buenas prácticas en equidad de género.

La nueva línea de créditos acompañará aquellos proyectos que fomenten la capacitación y la incorporación de mujeres y personas de identidades de género no binarias en rubros masculinizados y en procesos de desarrollo productivo, o que desarrollen productos y servicios que mejoren las condiciones de vida de las mujeres e identidades de género no binarias.

La subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral contó cuáles son las tareas que desarrollan con la población más vulnerable y también habló sobre el rol de la mujer.

“Tenemos programas específicos, trabajamos con los sectores más masculinizados de la economía para incorporar a las mujeres”, expresó Pamela Ares.

Tras el ciberataque que anunció la empresa y que se adjudicó el grupo "Lapsus$, por el que estarían en riesgo 300 mil cuentas y códigos fuente, el especialista en seguridad informática, Cristian Borghello recomendó cambiar usuario y contraseña, y activar la verificación en dos pasos.

El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñan, se refirió a las obras que buscan mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de la localidad, y expresó: "Estamos dando soluciones a las familias que con el temporal se les cayeron o se les volaron los techos", y luego añadió: “También estamos trabajando en el mejoramiento de las viviendas sociales y en la construcción de más de 4.000 metros de cordón cuneta".

Guillermo Getting, perteneciente a la organización “Autoconvocados por el agua”, hizo referencia a este abrazo simbólico al lago Muster, el cual está previsto para el próximo domingo 13 de marzo a las 15.30 horas con la intención de visibilizar el estado preocupante del lago, debido a su bajo caudal.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, Lucrecia Rojas, Técnica Universitaria en puericultura y crianza, dijo: “La maternidad no es una identidad, es una tarea, un trabajo, y si es elegido lo vas a hacer mejor y si es remunerado, también. Toda la terea de cuidado no está jerarquizada, además de recaer sobre la mujer como si sólo se tratara de la lactancia".

Pino, referente en Corrientes del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, habló sobre el Programa Nacional Acercar Derechos (PAD), el cual es una política para fortalecer el acceso a los derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia, a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país.

La participación de las mujeres en distintos espacios de poder fue analizada por la integrante del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), María Ojea, quien se refirió a un informe elaborado por el organismo, expresando: “En este informe se recuperan las políticas que se aplicaron en el país, y están en casi todas las provincias con mayor presupuesto. Esto es muy importante, pues permite cuantificar estos esfuerzos de los gobiernos, y hay muchos desafíos por delante”.

Alejandra Benaglia, integrante de Casa del Encuentro, dialogó con Radio Nacional Bariloche. “En la violencia de género no existe el ´no te metas´, porque el meterse salva vidas” indicó Benaglia. “Si sabemos de alguien que esté en situación de violencia hagámosle saber que estamos ahí para ayudarla” agregó.

Fernández, referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), remarcó el reclamo que realizan desde las organizaciones sociales para que se reconozca el trabajo que hacen las mujeres en ese ámbito, y también en lo que refiere a las tareas de cuidado.

"En los movimientos sociales es la mujer es la que está en la primera línea. Ponemos el hombro para que la situación de pobreza no sea peor y suplimos la ausencia del Estado”, explicó Fernández.

La secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Prensa y la Comunicación (CISPREN), María Ana Mandakovic, señaló que el espacio de las mujeres en los medios de comunicación está siendo recuperado lentamente y que, más allá de los terrenos ganados, todavía queda mucho para trabajar.

Correa, investigadora del CONICET y actual vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dijo: “La pandemia vino a descubrir el trabajo de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Hay muchas colegas que vieron valorizadas sus investigaciones, y otras que dejaron de lado lo que estaban haciendo para volcarse a trabajar en la búsqueda de soluciones”.

Con la conducción de Carla Milena Iturri de Lucas y de Débora Avalos, ambas militantes feministas, Radio Nacional LT 12 Paso de los Libres rindió homenaje a las mujeres trabajadoras en su día, a través de un programa especial.

La docente Socorro Barcia, referente del teatro independiente y militante por los derechos humanos en la ciudad, contó sus inicios en el arte escénico y señaló: "En Gualeguaychú la mujer ha tenido mucha participación en la cultura, en la militancia y en la docencia".

Leticia, ex concejal, diputada provincial justicialista y militante por los derechos humanos en Gualeguaychú, reflexionó sobre la incursión de la mujer en la política, donde destacó la generación de la década del setenta.

Luego, Angerosa reconoció el patriarcado en el ámbito político argentino y lo que cuesta llevar el debate desde la mujer a la mesa de trabajo.

Gaitán, titular de la ANSES La Rioja, reflexionó sobre la jornada que realizaron los Organismos Nacionales en el Parque de la Ciudad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y luego señaló: “Hay objetivos que demandan todo un proceso de compromiso y que, al final del camino, son espacios y derechos que nos corresponden”.

Con su primera novela, “Las malas”, la cordobesa que nació en La Falda llegó de manera inesperada a consagrarse como una de las autoras argentinas más potentes y transgresoras, lo que le dio también éxito en otros países, premios como el Sor Juana de la Feria de Guadalajara y el Finestres de Narrativa, y traducciones en más de diez idiomas. Las malas, ya se ha dicho, es un libro inclasificable y atrevido que cuenta la historia de Tía Encarna, una travesti que pasa sus noches en la zona roja del Parque Sarmiento, una suerte de gurú y madre colectiva que cobija en su casa a otras integrantes de la comunidad travesti que van por el mundo con toda su vida encima, una vida “que cabe en una carterita de mala muerte”.

Odino Faccia, es un cantante ítalo-argentino que fue postulado este año, por tercera vez, para el Premio Nobel de la Paz. "Estamos fallando, sin dudas, en la pérdida del sentido común de la clase política, olvidan que ese espacio de poder que ocupan fue de parte de la sociedad".

Odino Alejandro Fraccia, nació en la ciudad bonaerense de Berisso, y fue postulado al Premio Nobel de la Paz por una organización internacional con sede en Piacenza, la Fundación Gorvachov. "Después de dos años de pandemia, imaginate la gente de Ucrania y de Rusia, ponerse a hablar de armas hoy por hoy... Los medios de comunicación también tienen que ver con la política. No todos comunican lo que deben comunicar", señaló el artista.

