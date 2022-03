Rusia - Ucrania: "Esta es una guerra provocada por las ambiciones de EEUU"

El sociólogo Atilio Borón reflexionó sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y explicó que no se trata de una invasión, sino de una ocupación. En ese sentido, señaló que "invasión es cuando hay un gobierno indefenso que no tiene intención de atacar, y eso no es lo que sucede en Ucrania" y expresó que "hay una contraofensiva ante un país que tuvo una paciencia infinita". "Rusia reacciona ante una amenaza", enfatizó.

En tanto, expresó que "esta es una guerra provocada por las ambiciones de Estados Unidos, a quien no le importa nada el sufrimiento de los ucranianos ni para los europeos".

