Diario de Radio Nacional 7/7/2022

LRA 1 Buenos Aires - CONFERENCIA DE PRENSA: Gabriela Cerruti destacó el crecimiento de la industria y la construcción

LRA 1 Buenos Aires - RAUL ZAFFARONI: "La Legislatura de Jujuy está cometiendo traición a la patria"

LRA 1 Buenos Aires - El gabinete de Silvina Batakis: Suma nuevos funcionarios a su cartera

LRA 6 Mendoza Quino - FERNANDO GOMEZ: "Hay que frenar con la estigmatización de las organizaciones populares"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "Batakis es el primer resultado del diálogo entre Alberto y Cristina”

LRA 1 Buenos Aires - Reunión de cancilleres: Avanza la agenda comercial con Indonesia

LRA 1 Buenos Aires - Respaldo chino: Argentina suma apoyo para ingresar al BRICS

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: Una lectura sobre las primeras definiciones de Batakis

LRA 1 Buenos Aires - EL CALAFATE: Cristina Fernández de Kirchner inaugurará un Cine Teatro municipal

LRA 1 Buenos Aires - ANA MARIA IANNI: "Es histórico la inauguración que hará la Vicepresidenta en Calafate"

LRA 1 Buenos Aires – MIGRACIONES: Carignano detalló el nuevo sistema de autorización de viaje para menores

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO AVILA: Organizaciones sociales convocan a un "Frazadazo" en el Obelisco

LRA 6 Mendoza Quino - PAULA REPETTO: "La bronca por el crimen de Agostina Trigo se transformó en movilización"

LV 8 Libertador - ANAHI LOPEZ: "Estaban preparados para reprimir y arrinconaron a las pibas"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - RODRIGO GOMEZ: Reconocimiento por su trabajo con Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - TRAS LOS ESCANDALOS: Boris Johnson renunció como líder del Partido Conservador británico

LRA 13 Bahía Blanca - LUIS VILLANUEVA: Ley de Integridad y Etica Pública, por el fortalecimiento de la democracia

LT 11 Concepción del Uruguay - BLANCA OSUNA: “Con la incorporación de Batakis se van a resolver algunas cuestiones”

LRA 7 Córdoba - RAUL HUTIN: "Estamos ante un golpe de mercado"

LRA 7 Córdoba - DANIEL URCIA: "El programa de Precios Cuidados con la carne va a continuar"

LT 12 Paso de los Libres - CARLOS DEL FRADE: “Los directivos de Vicentin están libres porque pagaron”

LT 14 Paraná - Incrementos de precios: Falta aceite, azúcar y fideos en las góndolas de supermercados

LRA 26 Resistencia - MARIA PIA CHIACCHIO CAVANA: Anunciaron los planes “Mi Trabajo” y “Empleo Cuidado”

LRA 6 Mendoza Quino - MARIA EMILIA ALIN: "Hubo casi 20 detenidos y a una menor le fracturaron el brazo"

LV 8 Libertador - ELENA QUINTERO: “Mendoza es una de las provincias que más ha criminalizado la protesta"

LRA 1 Buenos Aires - FABIAN ZETA: “Hoy la gente está pagando de más en el Mercado Central”

LRA 7 Córdoba - MARCOS SEQUEIRA: "La cuota mensual, desde julio hasta enero, no va a cambiar"

LT 11 Concepción del Uruguay - ROMAN TOFALO: Consumo innecesario por la inestabilidad económica

LT 11 Concepción del Uruguay - Restricción en compras: Mayoristas anunciaron que no hay desabastecimiento

LRA 1 Buenos Aires - MARIETA URUEÑA RUSSO: Trabajadores exigen mejoras en la Obra Social del Poder Judicial

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Los abogados laboralistas, por un ex colega”

LRA 2 Viedma - EZEQUIEL URRUTIA: Se agudiza el conflicto en la Mutual del Banco Provincia de Río Negro

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de Presidencia, destacó el fuerte crecimiento que registró en mayo la actividad de la industria y la construcción, con incrementos de 11,9% y 19,9% interanuales, respectivamente.

Asimismo, valoró la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso mejorar las condiciones de financiación para la importación de autopartes, fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país.

En ese sentido remarcó que el Gobierno "priorizará dólares para medicamentos, autopartes, fertilizantes y otros que hagan crecer la producción y el trabajo" antes que a las "compras suntuosas", en referencia a la prohibición tomada hoy para comprar en cuotas productos sin impuestos en los free shops.

Cerruti ratificó además el rumbo económico y aseguró que el Gobierno espera que "las remarcaciones especulativas de los últimos días" sean "una práctica que no siga adelante" porque "estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo".

LRA 1 Buenos Aires

El ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó su último libro “Colonialismo y Derechos Humanos”. A su vez habló del fenómeno libertario, de la situación de Milagro Sala y de las últimas apariciones de Cristina Fernández de Kirchner.

Eugenio Zaffaroni se refirió al tratamiento de algunos medios sobre las últimas noticias políticas: “Un cambio de ministro es algo que pasa, pero todo esto es explotado para debilitar la imagen del Gobierno, es un constructo mediático lo que se está haciendo”.

“Hay que tener mucho cuidado de que por el lado de la Justicia no traten de proscribir a Cristina, siempre lo tienen a mano. Las decisiones de la Corte Suprema creo van en ese sentido”, declaró al respecto de la vicepresidenta.

Al respecto de la situación de Sala, señaló: “El Poder Judicial está trabajando de una forma más persecutoria, sin correa. Creo que nosotros no toleramos tanto. El extremo de la arbitrariedad está en el caso de Milagro”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Economía informó acerca de nuevos integrantes que acompañarán a la flamante funcionaria en su gestión. Se trata de su jefe de Gabinete, Juan Manuel Pignonco y de Agustín Lodola, quien oficiará de subsecretario de Política Económica.

Además, el ya designado secretario de Política Económica, Martín Di Bella sumará a la experta en temas presupuestarios, Luciana García, quien ocupará la subsecretaría del área en la órbita de la Secretaría de Hacienda; y el especialista en temas tributarios, Hernán García Zuñiga, será el responsable de esos mismos temas también con rango de subsecretario.

LRA 6 Mendoza Quino

Gómez dio detalles sobre la situación de persecución que viven las organizaciones populares en Jujuy por parte del poder político y judicial, indicando: "Hay una persecución judicial y una demonización política sobre los movimientos sociales. Es necesario intervenir el Poder Judicial de Jujuy", tras lo cual el abogado agregó: "Milagro Sala es el ejemplo de que en Jujuy no hay estado de derecho".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro presentó “Argentina Grande”, el Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación, que comprende las principales acciones de su cartera y las 120 obras de infraestructura estratégicas para un desarrollo federal, como parte de las 5.000 obras en marcha en todo el país.

“No es una promesa ni una idea abstracta, fuimos muy rigurosos en marcar aquellas obras que de acá al 2023 tendrán un hito de gestión bien tangible”, explicó Gabriel Katopodis.

“La obra pública es la que nos permitió construir hospitales en pandemia, generar trabajo y sostener la economía. Es una apuesta fuerte a que las obras sean un eje rector del Gobierno”, destacó el funcionario nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Los cancilleres de Argentina e Indonesia mantuvieron un encuentro en Bali, en el marco de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores del G20, en el que reforzaron la relación bilateral, principalmente en aspectos como la energía renovable y nuclear.

En la charla entre el argentino Santiago Cafiero y su par de Indonesia, Retno Marsudi, ambos debatieron sobre la conformación de una filial conjunta binacional para el diseño y construcción del Proyecto Hidroeléctrico Mentarang Induk, una central hidroeléctrica de 1.350 megavatios de potencia sobre el río Mentarang, en la provincia de Kalimantan, Isla de Borneo.

LRA 1 Buenos Aires

Los cancilleres de Argentina y China mantuvieron un encuentro en Bali, en el marco de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores del G20, en el que la nación asiática manifestó su "respaldo" formal al ingreso de Argentina en el grupo BRICS, un mecanismo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, informaron fuentes oficiales argentinas.

Durante la reunión entre el ministro de Exteriores argentino, Santiago Cafiero, y su homólogo chino, Wang Yi, ambos funcionarios acordaron dar un "nuevo impulso" al trabajo conjunto de alto nivel, con el objetivo de "profundizar la Asociación Estratégica Integral" entre Argentina y China adoptada en 2014.

"Wang Yi confirmó formalmente el apoyo de su país a la membresía de Argentina al grupo de los BRICS, en línea con lo acordado entre los líderes del grupo", señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo una lectura sobre las declaraciones de la recientemente asumida ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. Entre las primeras definiciones que hizo la flamante funcionara, dijo que "todos tienen derecho a las vacaciones en el exterior, pero tenemos que administrar las reservas", frase que repercutió en algunos sectores.

"Sobre esa declaración la ministra advirtió que era un tema conceptual y que no estaban previstas medidas. Esto es para tratar de ponerle el marco", expresó. "Desarrolló cuál es el concepto de una economía con escasez relativa de divisas, o sea que tiene dólares el Banco Central, pero no tiene todos los dólares que todos los sectores le demandan", aclaró.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LU 23 Lago Argentino, su director Mario Borgna compartió detalles de la actividad que encabezará el viernes a las 16 la vicepresidenta en la ciudad santacruceña para dejar inaugurada esta obra realizada estrictamente con fondos municipales y muy esperada por El Calafate.

Del acto, también participarán la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner y el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

La presencia del titular de la carteta educativa responde a que está previsto que, durante el acto, se firmen además convenios con universidades nacionales para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate.

Por otro lado, el periodista se refirió a las expectativas en materia turística con implicancias económicas para la ciudad que genera la incorporación de vuelos de Aerolíneas Argentinas que unen San Pablo, Brasil, con El Calafate.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurará el próximo viernes el Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner.

Durante el acto, además, se firmarán convenios con universidades nacionales para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate.

Ana María Ianni, senadora del Frente de Todos por Santa Cruz destacó que "Cristina es nuestra visitante ilustre, porque el Calafate es su casa. Es un día histórico que vamos a compartir. Inaugurará un Cine Teatro y vamos a ser testigos de la creación de un centro de universidades para ampliar la oferta educativa".

LRA 1 Buenos Aires

La directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano, explicó la normativa entró en vigencia este miércoles, y afirmó que está destinada a facilitar el trámite y generar más seguridad.

La disposición permite que tanto la autorización para la salida del país de niños, niñas y adolescentes, como su revocatoria, sean visualizados de inmediato en todas las pantallas que operan los inspectores migratorios, ya que el trámite se carga en el Sistema Integral de Captura Migratoria (SICaM).

Dependiendo de la urgencia de los pasajeros, ahora tendrán tres modalidades distintas para realizar la autorización: "Al instante", "Express" y "Normal".

La instantánea tiene un tiempo máximo de hasta dos horas y se puede efectuar sin turno previo en la Sede Central de Migraciones, Ezeiza, Aeroparque, Buquebús y en todos los pasos fronterizos, siempre que estén presentes el padre y la madre del menor y que cuenten con la documentación correspondiente.

LRA 1 Buenos Aires

Proyecto 7, Nuestra América, Red puentes, entre otras organizaciones sociales, denunciaron que en lo que va del año murieron al menos 10 personas en situación de calle en distintas ciudades del país. Por eso, convocaron para este viernes a una movilización con frazadas desde la Plaza de Congreso hasta el Obelisco para visibilizar las condiciones que atraviesa este grupo.

Horacio Avila (“Proyecto 7”), explicó “hay herramientas, pero no se están reglamentando, como la Ley de Personas en Situación de Calle”. A su vez, alertó sobre “maltrato institucional de parte de los organismos”.

“Es un reclamo generalizado y le pedimos a las autoridades que empiecen a aplicar las leyes y darle contenido. El INDEC todavía no paso el número del último censo, pero son todas cosas que hay que trabajar y hacer sobre las personas en situación de calle”, señaló.

LRA 6 Mendoza Quino

Repetto se refirió a lo ocurrido en la marcha por el femicidio de Agostina Trigo, señalando: "La bronca por el crimen de la joven Agostina se transformó en movilización, y esto nos ha conmocionado porque ha sido un golpe muy fuerte, más teniendo en cuenta que se trata de una joven madre que iba a buscar trabajo".

LV 8 Libertador

Anahí, perteneciente a la Agrupación ´Feministas Acorazadas´, dijo que parecía todo armado para que se llevara a cabo la represión que se observó en la manifestación realizada en protesta por el crimen de Agostina Trigo. “Creemos que había policías de civil tirándole piedras a la familia de Agostina, y había personajes en la marcha que filmaron todo”, sostuvo López.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Rodrigo Gómez trabaja sobre la causa Malvinas en la recolección de los testimonios, la educación y hasta en el tema geopolítico.

Desde los 4 años, cuando vivió en las Islas, nunca pudo separarse de la causa. “Aún recuerdo cuando era niño y escuchaba las sirenas durante la guerra”, describió Rodrigo, en tanto el reconocimiento fue un pedido de los Veteranos de Malvinas de Rawson, quienes le solicitaron al Concejo Deliberante esta distinción para el periodista. “Fue muy reconfortante este reconocimiento”, añadió Rodrigo.

LRA 1 Buenos Aires

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este jueves su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y que continuará al frente del Gobierno hasta que la agrupación elija a su sucesor.

"Está claro que la voluntad del Partido Conservador de que debería haber un nuevo líder del partido y por lo tanto un nuevo primer ministro. Seguiré (como premier) hasta que haya un nuevo líder", dijo Johnson frente a su residencia oficial en Londres.

El primer ministro había rechazado llamados a renunciar de integrantes de su propio gabinete luego de una serie de escándalos éticos.

Pero finalmente decidió dar un paso al costado luego de la renuncia de unos 50 miembros de su Ejecutivo, incluyendo dos ministros.

LRA 13 Bahía Blanca

El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Nación, Luis Villanueva, brindó detalles del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública.

“La que está vigente es de 1999 y ya quedó vieja. Lo que hicimos fue poner un borrador a debate público con la participación de especialistas. Se terminó un proyecto que es superador y que incorpora nueva herramientas. Hay que tener en cuenta que hubo muchos avances en lo tecnológico”, agregó Villanueva.

También señaló que “a veces se piensa que la corrupción ocurre sólo en la función púbica… y no es así. La ética pública tiene que ver con el Poder Judicial, Poder Legislativo, administración de las empresas públicas, las empresas privadas que se relacionan con lo público… Hay que trabajar de los 2 lados del mostrador”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Osuna dio detalles de la asunción de la ministra de Economía, expresando: “Con la incorporación de Batakis se van a resolver algunas cuestiones económicas de fondo”, tras lo cual agregó: “Es un desafío complicado, pero que resolverá algunas definiciones del FDT”.

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Hutin expresó: “Estamos ante un golpe de mercado, porque al que no le gusta Silvina Batakis lo demuestra mandando al diablo a todas las variables”, y luego agregó: “La situación está muy complicada”.

LRA 7 Córdoba

Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), señaló que los precios de la carne en junio subieron “muy por debajo” de los índices de la inflación. "El acuerdo de Precios Cuidados con la carne va a continuar. El 7 de cada mes hay una actualización, pero entendemos que proseguirá”, afirmó el empresario.

LT 12 Paso de los Libres

Del Frade, quien también es miembro de la Comisión de Seguimiento de la causa Vicentin, se refirió a las distintas denuncias que se acumulan tras diferentes delitos cometido por los directivos de la empresa, de los cuales 18 de ellos están procesados e imputados, “pero están libres porque pagaron diez millones de dólares, sino estarían presos”, señaló el legislador.

LT 14 Paraná

Gabriel Vargas, presidente de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (ADECEN), confirmó que en las góndolas de algunos supermercados faltan productos tales como aceite, azúcar y fideos, y luego añadió que realizaron un testeo a partir de los reclamos que han recibido de diferentes puntos de Entre Ríos, tras lo cual se constató un incremento en los precios de hasta un 20 %.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, la funcionaria expresó: “Los lanzamos con otras áreas de gobierno para que los y las trabajadoras informales accedan a uno privado, ya que promovemos el autoempleo y creemos que deben estar registrados como autónomos e independientes”.

LRA 6 Mendoza Quino

María Emilia Alín, miembro de la red “Feminista Vasalisa” y de “Ni una menos San Martín”, habló sobre los hechos ocurridos durante la marcha realizada en el Poder judicial de San Martin debido al femicidio de Agostina Trigo y el reclamo de justicia por parte de sus familiares y amigos, diciendo: "No tenemos mucha confianza en la justicia del Este y San Martín es tierra de abusadores libres. En la marcha hubo casi 20 detenidos y a una menor le fracturaron el brazo en la represión".

LV 8 Libertador

Quintero analizó lo ocurrido con el homicidio de Agostina Trigo manifestando: “Mendoza es una de las provincias que más ha criminalizado la protesta. Es la mala utilización de las fuerzas policiales en las protestas que la gente hace y las personas reclaman justicia ante hechos tan graves como este, ya que están hartas”.

LRA 4 Salta

En Salta celebran la declaración de la emergencia carcelaria que busca solucionar problemas derivados de la superpoblación de detenidos. “Además de construir cárceles se debe incluir al Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial para evitar las prisiones preventivas”, dijo Solá.

LRA 23 San Juan

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio lugar a un pedido realizado por la organización MAMAS Cannabis -Santa Fe (MACAME) al Estado Nacional. La Audiencia trata un amparo presentado por la organización que pide la despenalización del autocultivo de cannabis para fines medicinales.

LRA 25 Tartagal

Representantes de pueblos originarios del norte salteño expresaron su descontento por el funcionamiento del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Exigen mayor representación y que las oficinas funcionen en la localidad de Tartagal.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El funcionario se reunió con el obispo de Concepción, monseñor José Díaz, para charlar sobre el flagelo de la droga en esa ciudad. “Tucumán es una de las provincias en las que el narcomenudeo está haciendo estragos. Se aprobó la ley y queremos que se ponga en vigencia”, señaló Masso.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial registró en mayo una mejora de 11,9% respecto a igual mes del año pasado, mientras que la construcción marcó un avance de 19,9% en igual período, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Frente al mes previo, la actividad fabril tuvo en mayo una baja de 1,1%, en tanto la construcción tuvo un incremento de 0,4% en el cotejo intermensual.

En los primeros cinco meses del año, la actividad industrial acumuló un aumento de 5,7% y la construcción mostró una mejora de 6,3%, precisó la dependencia oficial.

Durante mayo, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.

LRA 1 Buenos Aires

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso mejorar las condiciones de financiación para la importación de autopartes, fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país.

La decisión del BCRA implica reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios para la importación de fertilizantes y productos fitosanitarios, y de 365 a 60 días el plazo para abonar poder abonar los insumos utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones.

"En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar", detalló el Central en un comunicado de prensa.

LRA 1 Buenos Aires

Fabián Zeta, Presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires, evaluó el impacto que han tenido los cambios en el Ministerio de Economía sobre la inflación en el precio de las frutas, verduras y hortalizas. En ese sentido, señaló que “la situación país nos mueve el amperímetro”.

Explicó que “los precios se mueven cuando nos aumentan los gastos fijos como las expensas o alquiler en el Mercado Central” que, consideró “pasó de ser un mercado de los más baratos a ser uno de los más caros del país”.

Advirtió que no tienen diálogo con las autoridades del Mercado Central, cuestionó “la falta de comunicación” que deriva en que “la gente está pagando de más” la fruta y verdura y, a su vez, denunció que los valores se acuerdan con los supermercadistas que definió como “deformadores de precios”.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Sequeira, quien es tributarista y catedrático de la UBA, afirmó: "Los monotributistas tienen a favor que el importe a pagar no se va a modificar. La cuota que se paga mensualmente no va a cambiar desde el 1° de julio hasta el 31 de enero. A los monotributistas de la categoría A y B, que son el 80 %, tampoco se les va a cobrar la cuota impositiva".

LT 11 Concepción del Uruguay

Román Tófalo, presidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay, indicó que debido al cambio de ministro de Economía y al aumento del dólar, durante el fin de semana anterior se produjo un consumo desordenado.

Luego, Tófalo sostuvo que desde la Cámara de Comercio Electrónico informaron que hubo un récord de consumo de productos innecesarios, con solo el objetivo de invertir el dinero.

LT 11 Concepción del Uruguay

Jorge Bregante, encargado del Mayorista ´MAYCON´, dijo que hay mercadería en los depósitos, por lo cual llevó tranquilidad a la población. Tras esto, el referente de la empresa explicó que existe una restricción de compra puesta a los comerciantes para que los grupos familiares también puedan adquirir los productos necesarios.

LRA 5 Rosario

SIPRUS advierte que peligra la atención de la guardia del Hospital Provincial de Rosario

Desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) denuncian que la dinámica de la guardia del hospital está perjudicada. "No ponen reemplazos para los médicos que se toman licencia por enfermedad o vacaciones. Estamos trabajando con menos personal", dijo Furno.

LRA 1 Buenos Aires

Las autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju RA) se presentaron como querellantes en las causas en las que se investigan diferentes delitos vinculados a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

Su secretaria general, Marieta Urueña Russo, detalló serios problemas como pacientes que deben interrumpir su tratamiento de enfermedades crónicas, una cartilla médica limitada y mucha demora para conseguir turnos.

"Tenemos muchos reclamos de parte de nuestros afiliados y afiliadas, quejas hay todo el tiempo", sostuvo, al tiempo que subrayó: "Se está afectando nuestro derecho de la salud".

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld es periodista y abogado, en su editorial celebró el día del abogado laboralista y analizó la importancia de esta profesión.

"Se inventó para defender a los trabajadores. Los tribunales de trabajo se inauguraron con Perón. El objetivo es que haya igualdad", destacó el conductor de Gente de a pie. "Lamentablemente los juicios tardan horrores".

LRA 2 Viedma

Trabajadores y trabajadoras de la Mutual del Banco Provincia llevan 24 horas de retención de servicios ante la intransigencia de la comisión directiva. “Seguimos con la medida de fuerza hasta el viernes 8”, dijo el referente de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC).

LRA 21 Santiago del Estero

La médica brindó detalles de los diferentes esquemas de vacunación según las edades y las dosis recibidas. También recordó que el barbijo sigue siendo obligatorio en Santiago del Estero en lugares cerrados y donde exista aglomeración de personas.

LRA 1 Buenos Aires

James Caan, quien interpretó a Sonny, el hijo mayor de Vito Corleone en "El Padrino" y al escritor en el filme de suspenso "Misery", falleció a los 82 años, informó este jueves su entorno próximo.

"Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio", dijo su familia en la cuenta de twitter del actor.

Caan, quien también tuvo roles protagonistas en "Mi profesión: Ladrón" y "Rollerball", fue nominado al Oscar en 1973 por su papel en el clásico de la mafia dirigido por Francis Ford Coppola.

"Jimmy era uno de los más grandes. No sólo era uno de los mejores actores que la industria haya visto, él era divertido, leal, preocupado y amado", escribió su mánager Matt Del Piano en un comunicado a la AFP. "Lo extrañaré muchísimo".

LRA 54 Ing. Jacobacci

La poeta mapuche se refirió al estreno de una serie en el Canal Infantil Paka-Paka en la cual participa como autora de poemas en mapuzungun y en castellano. Explicó cómo fue el proceso del proyecto y qué esperanzas despierta en ella escuchar las lenguas maternas en las voces de las infancias.

LRA 27 Catamarca

Luna compartió con emoción los avances de los preparativos para la transmisión de la edición 51 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho desde el Predio Ferial de Catamarca. El evento, que será histórico para la institución, también contará con un imponente stand en el Salón de Turismo.

“Con mucha alegría estoy viviendo este Poncho, que va a ser particular para Radio Nacional Catamarca. Hoy fui a ver cómo van avanzando con el stand y observo que es el primero que está armado y que se ha realizado con la misma delicadeza con la cual lo habíamos diagramado”, expresó la directora.

LRA 1 Buenos Aires

Los actores Johanna Chiefo, Carolina Kopelioff y Ruggero Pasquarelli contaron parte del argumento de la serie de 4 capítulos, que está dirigida por Ana Katz y saldrá por canal 9.

Supernova representa el viaje emocional, y también sexual, de un grupo de jóvenes que atraviesan el umbral de los 30 años y, en el intento por deconstruir la falsa imposición social de que para esa edad todo tiene que estar encaminado, buscarán su propia voz, identidad y a dónde (o con quién) realmente pertenecen.

Chiefo habló sobre su personaje, una actriz "cansada de que la llamen para hacer papeles de gorda". "Quiere tener una oportunidad de mostrar todo lo que puede dar, y es muy duro que en un casting le pregunten por el peso. Esa es una primera escena compleja de la serie", contó.

LRA 30 Bariloche

Esta semana se sancionó la Ley de Cuidados Paliativos. “Es el resultado de años de trabajo. Hay que aguardar la reglamentación, pero se dio un paso clave para garantizar que los cuidados paliativos tengan accesibilidad”, dijo Nespral.

LRA 53 San Martín de los Andes

El funcionario pidió darle el valor necesario a la decisión de Aerolíneas Argentinas de establecer dos vuelos semanales entre San Martín y San Pablo, Brasil. “Tenemos que valorar la decisión de la aerolínea de bandera que abre nuevas bocas de ingreso al turismo”, dijo Saloniti.

LRA 57 El Bolsón

Después de la declaración del lugar donde fueron encontrados como "sitio sagrado", las comunidades originarias piden la devolución de los restos que son exhibidos en el Museo salteño de Arqueología de Alta Montaña. “El objetivo es conformar una mesa de diálogo entre la comunidad, el Gobierno y el INAI”, dijo Pepe.

LRA 29 San Luis

Un móvil se prepara para la tarea en el Salón de la Puntanidad en San Luis y otro en el Mólino Fénix de Villa Mercedes. “El objetivo es abonar el sueldo de agosto a través del banco”, dijo el ministro.

LRA 24 Río Grande

El funcionario analizó el estado de la industria fueguina. "Hay proyectos que empiezan a materializarse. El fondo de desarrollo para la matriz productiva genera un estímulo a las inversiones y hay situaciones que generan oportunidades", señaló García.

LRA 14 Santa Fe

El Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe ordenó que se compense económicamente al padre y la hermana de Natalia Acosta, desaparecida el 29 de mayo de 2009 en la ciudad de Santa Fe. “Este fallo sienta un precedente donde el Estado reconoce que actuó de forma errónea”, manifestó Ferraris.

LRA 1 Buenos Aires

Hasta el 13 de agosto está abierto el Registro Único de Aspirantes (RUA) para el ingreso de personas trans a la planta municipal, en cumplimiento de la Ordenanza 9543/16 de cupo laboral trans de la Municipalidad de Rosario.

El principal objetivo de esta medida es reparar desigualdades y favorecer el acceso a los derechos de esta población que todavía enfrenta grandes barreras para acceder al empleo formal.

El link de inscripción ya se encuentra en línea en la página web de la Municipalidad de Rosario (rosario.gob.ar), y el proceso permanecerá abierto hasta el 13 de agosto.

Los requisitos para esta nueva edición consisten en residir en la ciudad de Rosario, tener más de 18 años y pertenecer a la comunidad travesti trans.

La secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, Mariana Caminotti, subrayó las vulneraciones sufridas por el colectivo travesti trans, cuya expectativa de vida no supera los 35 años.

LRA 43 Neuquén

Se conformó un equipo interministerial y se puso a disposición de las familias de la comunidad educativa del jardín 31 de Neuquén capital, donde existen graves denuncias de abuso sexual de un profesor de música. "La idea es asistir, contener y acompañar a las familias", dijo Luzuriaga.

LRA 1 Buenos Aires

Las violencias hacia las mujeres son transversales pero ¿qué lógica opera en las clases más acomodadas? En una nueva emisión de “Mujeres…¡de acá!” Marcela Ojeda conversó con Valeria Fernández Hasan, activista feminista. Es Doctora en Ciencias Sociales con Mención en Comunicación Social y especialista en Género y Políticas Públicas e investiga sobre violencia mediática, prácticas discursivas y narrativas feministas. Y además, escuchamos los testimonios de la escritora Claudia Piñeiro y de la periodista Florencia Etcheves.

En el segmento de Feminacida Victoria Eggers habló sobre como los casos más "significativos" y de relevancia mediática traccionaron hacia normativas, y contó con el testimonio de Melisa García, abogada y fundadora de Abofem Argentina quien reflexionó sobre cómo se avanzó en el plano legislativo a partir de casos de extrema violencia.

LRA 26 Resistencia

“Es un proyecto del consorcio rural 95 de Pampa del indio que funciona desde hace varios años y se denomina “Nuestros cuerpos, nuestros territorios”. Es una experiencia nueva porque en nuestra localidad nunca se habló de este tema y, para nosotros, es un aspecto novedoso que tiene gran convocatoria”, señaló la docente indígena qom de Pampa del Indio.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de ley que dispone prohibir la tenencia de armas a los agentes policiales o del servicio penitenciario que hayan sido denunciados por violencia de género. La autora le corresponde a la diputada Ayelén Acosta, perteneciente al PRO, quien preside la Comisión de Seguridad.

LRA 1 Buenos Aires

River Plate quedó eliminado por Vélez Sarsfield al empatar sin goles en el estadio Monumental después del 1 a 0 favorable a los de Liniers en la ida, en una noche con polémicas originadas en el VAR, y ahora el "Fortín" se enfrentará a Talleres, de Córdoba, en cuartos de final, luego de que éste dejara en el camino previamente a Colón, en Santa Fe.

La noche en el Monumental estuvo justamente envuelta por una gran polémica a raíz del gol anulado al cordobés Matías Suárez, a instancias del VAR, por el árbitro chileno Roberto Tobar, ante una supuesta mano que aparentemente no cometió, cuando faltaban 10 minutos para el final.

La repetición en cámara lenta, una y otra vez, mostró que el atacante de River no tocó la pelota con la mano y le ganó la posición de forma lícita al defensor uruguayo Matías De los Santos.

Tobar, que estaba dispuesto a cobrar el gol de River, fue llamado por el VAR y durante largos cinco minutos, ante la presión de un Monumental lleno, anuló el gol del ingresado Suárez.

Con este resultado, Vélez jugará los cuartos de final ante Talleres, de Córdoba. que eliminó a Colón con el triunfo 2-0 (1-1 en la ida).