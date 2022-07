Después de 41 años Radio Nacional transmitirá la Fiesta del Poncho

Sonia Luna, Directora de Radio Nacional Catamarca, compartió con emoción los avances de los preparativos para la transmisión de la 51° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho desde el Predio Ferial Catamarca. Hecho histórico para la institución y que contará con un imponente stand en el Salón de Turismo.

“Con mucha alegría estoy viviendo este Poncho que va a ser particular para Radio Nacional Catamarca. Hoy fui a ver cómo van avanzando con el stand y veo que es el primero que está armado y con la delicadeza que lo habíamos diagramado. Fue muy emocionante, justamente hoy, en este día tan particular para la radiofonía en el país, con LRA 1 que está cumpliendo 85 años. Y recordando que nosotros con LW7 en su momento, con 81 años de vigencia en nuestro medio, hemos sido la primera radio que ha transmitido el Poncho, y hace 41 años que no estamos transmitiendo y con la emoción de que con esta gestión y con este equipo esto sea posible”.

Agregó que “Vamos a transmitir para nuestra Radio Nacional Catamarca AM 730, LRA 1 de Buenos Aires y la Nacional Folclórica.

Poder transmitir para 3 emisoras, con una programación desde las 15.00 y hasta las 20.00 que comencemos con el estudio mayor, va a ser una patriada. Y el oyente que no podrá llegar por diferentes circunstancias van a poder saber del Poncho a través de nosotros”.