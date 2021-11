Diario de Radio Nacional 7/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Junto a Victoria Tolosa Paz y Mario Ishii

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “Digámosle no al pasado"

LRA 1 Buenos Aires - COP26 en Glasgow: Las promesas más importantes y la búsqueda para consolidarlas

LRA 1 Buenos Aires - FEDERICO DELGADO: “Hay que repensar la Corte"

LRA 1 Buenos Aires - Por el precio de la energía: La disputa entre el gobierno cordobés y nacional

LRA 26 Resistencia - PAULO PEREYRA: “El decía que si no le creemos a la víctima ocupémonos de otra cosa”

LRA 1 Buenos Aires - La revolución bolchevique: Un acontecimiento que estremeció al mundo

LRA 23 San Juan - MARY GARCES: Tensiones en las infancias a raíz de la pandemia y el aislamiento

LRA 26 Resistencia - CAROLINA CENTENO: "El gobernador Capitanich nos encomendó jerarquizar al recurso humano"



LRA 26 Resistencia - MATIAS DALLA FONTANA: "Capitanich comprende el rol de los clubes en la reconstrucción social"

LRA 26 Resistencia - GRISELDA OJEDA: "Queremos seguir trabajando para mejorar la vida de los chaqueños"

LRA 28 La Rioja - FACUNDO PUY: “Los números no son trasparentes”

LRA 29 San Luis - MARTIN GARCIA: Análisis del discurso de Cambiemos

PUNTO SUR - MEX URTIZBEREA: “El escenario político se vuelve miserable con tanto odio”

LRA 1 Buenos Aires - Francisco, ocho años después: El Papa del encuentro (quinta parte)

LRA 1 Buenos Aires - Rector de la Catedral: Entrevista al Padre Alejandro Russo

LT 14 Paraná - Derechos para todes: 30 marchas del Orgullo en la Argentina

LRA 6 Mendoza Quino - Tras el secuestro y abuso sexual de una alumna: Estudiantes de la Técnica de San José reclaman por hechos de inseguridad

LRA 1 Buenos Aires - Sol Mihanovich, en “Soy Nacional”: Anunció su vuelta a los escenarios

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: Lisandro Aristimuño, una vida de aciertos musicales

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: María Graña se despide del tango

LRA 1 Buenos Aires - El “Bocha” Ponce: La gran carrera de una de las figuras del Estudiantes ‘82

LRA 4 Salta - CHINO APARICIO: El periodista que le entregó un poncho a Maradona

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández visitó hoy el partido bonaerense de José C. Paz acompañado por la primera candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, con quien presenció la largada de la quinta edición de la tradicional maratón local y saludó y conversó con los competidores y vecinos de ese municipio ubicado en el noroeste del conurbano.

El jefe de Estado, quien estuvo acompañado también por el intendente Mario Ishii, hizo el conteo previo y dio la orden de largada de la prueba atlética denominada “Corre José C. Paz”, que partió desde la esquina de la Avenida Hipólito Yrigoyen (exRuta 197) y la calle Muñoz.

El lema bajo el cual se disputó la competencia de este año fue “Por una Facultad de Ciencia, Tecnología y Robótica”, en alusión al proyecto que apunta a sumar esa carrera en la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), predio por donde precisamente pasaron los maratonistas durante una parte del recorrido.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández pidió decir "no al pasado" porque "el futuro es con Argentina en crecimiento y de pie", durante una recorrida que realizó por varios barrios del partido bonaerense de Quilmes, donde mantuvo encuentros con vecinos y recorrió obras.

"Este es el tiempo donde nos estamos poniendo de pie. Tenemos que ver qué horizonte queremos alcanzar", expresó el jefe de Estado durante las actividades que realizó en este populoso distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires.

El jefe de Estado supervisó los trabajos de ampliación de la planta potabilizadora de AySA de la localidad de Bernal; estuvo presente en una obra de pavimentación en Ezpeleta y visitó una fábrica de botellas de vidrio más grande del país.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante del área de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Catalina Gonda, se refirió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y destacó el rol de los gobiernos para consolidar las declaraciones y pactos realizados durante esta cumbre.

En este sentido explicó: “Estos anuncios que se escucharon los primeros dos días como los del metano, y la deforestación son anuncios apartes de la COP26”. “Son pactos que tuvieron mucha adhesión pero que no dejan de ser declaraciones y no están todavía formalizados en compromisos nacionales”

A su vez, destacó las declaraciones más importantes de esta cumbre: “Salieron muchos anuncios como el de India, que prometió la carbono neutralidad para el 2070 y la promesa de unos casi 200 millones de dólares para apoyar a los pueblos indígenas”

En tanto al cumplimiento de estos pactos expresó: “El acuerdo de Paris no plantea ningún tipo de represalia por la inacción, la importancia es que los que tienen que hacer la presión son los ciudadanos y ciudadanos. Debemos tener acceso a la información en cuanto a cómo se pretende implementar estas cuestiones” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y licenciado en Ciencia Política, quien fue designado para intervenir en las causas que se sustancien por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, se refirió a la Corte y la actualidad judicial.

En tanto a su desempeño expresó: “Me parece que tiene los mismos problemas que el sistema judicial en su conjunto, el cual está absolutamente divorciado como dispositivo de los intereses que debe custodiar. De los problemas que tiene la justicia, el más grave de todo es el de la credibilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

César Puchetta, periodista de Radio Nacional Córdoba, quien conduce el programa "Cero Vip" en la segunda mañana de la radio junto a Bettina Marengo y Aldo Blanco, se refirió a la disputa entre Juan Schiaretti y el gobierno nacional con relación al precio de la energía.

Destacó que el debate “entro en el tramo final de la campaña como central”. “Fue propuesto por el propio gobernador en una decisión de pararse como un opositor fuerte al gobierno nacional”

“La forma de Schiaretti de pararse como opositor no tuvo solamente que ver con las diferencias políticas con el gobierno, sino que tuvo que ver con un discurso que se acentuó por el pedido de mayor federalismo cuestionando los privilegios del puerto” resaltó.



LRA 26 Resistencia

Paulo Pereyra, abogado especialista en derechos humanos, recordó al militante y profesional del derecho, Mario Bosch, a cinco años de su muerte, explicando el aporte que realizó Bosch a la reparación de las violaciones a los derechos humanos con la herramienta del litigio estratégico. “Todos los casos son importantes en materia de derechos humanos y vulneraciones, pero no todos los casos son estratégicos. Y la pregunta es ¿estratégico para qué? Para que a través del mismo sistema que es antidemocrático pueda expulsar de ellos una decisión justa que ayude a un colectivo y que obligue a ciertos estamentos del Estado a construir políticas públicas”, expresó Pereyra.

LRA 1 Buenos Aires

La licenciada en Sociología, doctora en historia e investigadora principal del CONICET, Dora Barrancos se refirió a los modelos de sociedad a 104 años de la revolución bolchevique y realizó una comparación con los modelos actuales.

En tanto a la revolución expresó: “En aquel momento estábamos en un momento durísimo, en plena guerra, aquel estallido que venía obviamente preparándose con una serie de acontecimiento desde mediados del siglo XIX.

“Fue un acontecimiento que estremeció al mundo, que luego tuvo derivas, se trató de un proceso revolucionario durísimo en una época en la que las manifestaciones eran muy duras de hacerse” destacó.

LRA 23 San Juan

En "Volvimos Mujeres", la licenciada Mary Garcés, psicóloga y docente de universitaria definió algunos conceptos en torno a tensiones, particularmente en la niñez.

La profesional dijo que "la división mente y cuerpo que solemos hacer; en realidad es difícil de separar".

LRA 26 Resistencia

Centeno indicó: "La recomposición salarial es una mejora específica que tiene un gran impacto en muchos de los trabajadores del sistema público de Salud y el gobernador Jorge Capitanich nos encomendó como gestión jerarquizar al recurso humano que ha sido y sigue siendo clave en la contención de la pandemia”.

LRA 26 Resistencia

Dalla Fontana, subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas del SEDRONAR, manifestó: “Es importante el Estado como herramienta, pero también es importante la comprensión de cómo el Estado se vincula con las organizaciones libres de la comunidad, porque ese es el único camino verdadero que nos puede traer algún tipo de victoria. El Chaco tienen un gobernador que comprende esta problemática a fondo, porque es un deportista y entiende el rol del club en la reconstrucción de la comunidad”.



LRA 26 Resistencia

Ojeda, candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, dijo: “El Frente sigue trabajando y no vamos a hacer magia, sino que simplemente seguiremos gobernando como lo venimos haciendo. Continuaremos apoyando las políticas de Estado que realiza el gobierno nacional y vamos a seguir fortaleciendo y mejorando algunos errores, pero vamos a trabajar para que nuestro Chaco siga desarrollándose”.

LRA 28 La Rioja

En el marco de la inauguración de las mejoras edilicias y el reacondicionamiento del Club Estudiantes del barrio Pango, el joven concejal Facundo Puy expresó: "El secretario de Hacienda municipal ya debería haber dado un paso al costado", y luego agregó: “En estos momentos reina la incertidumbre y es crítica la situación del municipio”.

LRA 29 San Luis

“El mecanismo de campaña del Macrismo vino impulsada por la Embajada de EEUU”, señaló el ex titular de Telam.

PUNTO SUR

En su columna semanal en Punto Sur, Mex Urtizberea se refirió al apoyo que el poder económico da medios de comunicación masiva, señalando que "de esa manera imponen su idea de odio".

Punto Sur. 10 emisoras de Radio Nacional en 4 provincias, en vivo desde San Martín de los Andes Conducción: Eduardo Alzueta y Luciana Avilés.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre “el plan pro desestabilizador” y los pronósticos adversos promovidos desde el espacio opositor sobre el destino del Frente de Todos y del gobierno, luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.



LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reivindicó la importancia de que las mujeres accedan a las conducciones sindicales, participen de las negociaciones paritarias y que el movimiento obrero “se adapte a los nuevos tiempos”, a pocos días de que la CGT elija autoridades.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre el escenario electoral de cara a las legislativas del 14 de noviembre; el comportamiento de la oposición, en su intento por acallar las acciones del Gobierno y el contexto global pospandemia, que anticipa nuevas asimetrías en todo el mundo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre el "desigual acceso a la justicia" y los intentos del ex presidente Mauricio Macri de “seguir ganando tiempo” en la causa en la que está nuevamente citado a indagatoria mañana por el espionaje a familiares de los 44 marinistas del ARA San Juan, apoyado por los medios hegemónicos y sus vínculos con la Mesa Judicial.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi enumeró las acciones de presión impulsadas desde la oposición, los medios hegemónicos, el Poder Judicial y los monopolios de alimentos, entre otros sectores, para debilitar al gobierno y entorpecer las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, a pocos días de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el padre Alejandro Russo, rector de la catedral metropolitana de Buenos Aires, acerca de la tradición del Día de los Santos y el Día de los Muertos, en los que se repara sobre los que han muerto e ingresado al cielo y aquellos que están por hacerlo. También reflexionó sobre lo que ocurre después de la muerte, los miedos de las personas y lo que implica imaginar esa próxima dimensión. Adelantó, a su vez, los preparativos de la catedral para las navidades y la vuelta a la presencialidad de la Iglesia.



LT 14 Paraná

Tras realizarse la 30° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en el país, la primera movilización se remonta a 1992 cuando bajo la consigna "Libertad, Igualdad y Diversidad", más de 300 personas se manifestaron con las caras tapadas por miedo a la discriminación y a perder sus empleos.

Hoy celebramos la diversidad con muchos derechos reconocidos, pero reclamando por los pendientes, y este año el grito principal fue ¡Ley Integral Trans Ya!, acompañado por el pedido de la inmediata aparición de Tehuel.

LRA 1 Buenos Aires

En la Argentina, 7 de cada 10 personas con trabajo formal en empresas son varones mientras que en la administración pública la paridad sólo se alcanza en puestos no jerárquicos. La brecha laboral impone un enorme desafío que requiere de políticas públicas y compromiso de los privados para favorecer la inserción y permanencia de cada vez más mujeres en el mercado de trabajo.

LRA 6 Mendoza Quino

Los mensajes en las redes sociales alertando sobre presuntos delitos cometidos en distritos de Guaymallén se multiplicaron tras el caso del secuestro y abuso sexual padecido por una estudiante de 17 años de la Escuela Técnica San José.

Por esto, estudiantes, padres, madres y docentes de esa institución se movilizaron con cortes y quema de cubiertas, en tanto Sergio Pujol, papá de uno de los alumnos y vocero del grupo de padres, contó que sus hijos son víctimas de asaltos violentos con armas blancas y de fuego, tanto en el horario de entrada como de salida de la escuela.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante, compositora y conductora de Domingo con Sol, en Nacional Folklórico (FM 98.7), todos los domingos de 14 a 16 horas, celebró su vuelta a los escenarios para cantar junto a su banda el 11 de noviembre en el bar Congo a las 19 horas. “Estoy feliz, desde la pandemia que no toco frente a un público y todo este tiempo me hizo valorar más la música en vivo”, afirmó.

Asimismo, la también sobrina de Sandra Mihanovich, habló del “regalo” que significa para ella formar parte de una familia de músicos.

“También significó una presión para mí porque tuve que ver a quién tenía al lado”, agregó.

Además, Sandra Corizzo homenajeó a Gabo Ferro con su versión personal de “Soy todo lo que recuerdo”.

LRA 1 Buenos Aires

El multiinstrumentista y cantautor oriundo de Viedma, Río Negro, marcó un estilo propio al mezclar características del rock y pop con un tinte electrónico en el folklore o géneros más tradicionales. Una carrera que se inició en lo musical desde pequeño y que hoy continúa desde la autogestión con su propio sello discográfico y productora: Viento Azul.

En esta charla, recordó cuál fue su primer contacto con un instrumento musical, el inicio de su vocación y cuáles fueron los artistas que lo influenciaron en su camino hacia la escucha y composición. Además, compartió detalles de la grabación de "Criptograma", su último disco de estudio que presentó en junio 2020, y una breve reflexión sobre lo que dejó la pandemia en sus composiciones.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Mujer país”, Anabella Zoch anticipó el show en el que la cantante María Graña, una de las voces más representativas del tango, sellará su despedida del tras cincuenta años de actividad.



LRA 1 Buenos Aires

José Daniel Ponce, un jugador con una precisión de pase y dominio con la pelota impresionante, recordó al gran equipo de Estudiantes del 82 y sus participaciones durante las eliminatorias para el Mundial del 86, entre grandes anécdotas.

Al respecto de sus comienzos con el fútbol en su infancia expresó: “Se me vienen a la cabeza las ganas de querer ser futbolista y de jugar para comprarle la casa a mi vieja, ese era el deseo mío”

“Cuando llego Carlos en el 82, pude jugar con los muchachos en ese equipo que eran grandes jugadores, ahí empecé a afirmarme en el primer equipo”. “Ganamos con Madera en el 83 el Nacional. Ya veníamos con un envión y Eduardo le dio continuidad, creo que con Eduardo nos soltamos un poquito más y llegamos a tener un muy buen rendimiento” destacó.

Al respecto de la selección contó: “Yo entro en el 83, me citaron a la mayor y me quede todo el 83, 84 y 85 hasta que terminaron las eliminatorias. Durante 4 años tuvimos a Bilardo de lunes a jueves en la selección”.

LRA 4 Salta

Chino Aparicio, periodista deportivo de gran trayectoria del medio local, en comunicación con Fernanda Navarro, en el programa Gambeta de Dama, habló sobre su trabajo y sus experiencias en el mundo deportivo. “El periodismo me ha forjado en la vida, es mi trabajo y mi forma de vida. Todo lo bueno lo pongo de mi lado. El primer mundial no lo disfruté, me superó y cumplí un sueño. Creo tengo la particularidad de no dejar de sorprenderme, de admirar y reconocer cosas del medio. El periodismo es mi modo de vida y mi trabajo”, dijo.

También comento sobre la historia del poncho y la pasión hacia la profesión.”

La entrega del poncho a Maradona, fue una gran historia y quedo en el cuadro de los mejores recuerdos. Las credenciales, son el post grado de los periodistas”, expresó el periodista deportivo.