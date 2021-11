Chino Aparicio: el periodista que le entregó un poncho a Maradona

Chino Aparicio, periodista deportivo de gran trayectoria del medio local, en comunicación con Fernanda Navarro, en el programa Gambeta de Dama, habló sobre su trabajo y sus experiencias en el mundo deportivo. “El periodismo me ha forjado en la vida, es mi trabajo y mi forma de vida. Todo lo bueno lo pongo de mi lado. El primer mundial no lo disfruté, me superó y cumplí un sueño. Creo tengo la particularidad de no dejar de sorprenderme, de admirar y reconocer cosas del medio. El periodismo es mi modo de vida y mi trabajo”, dijo.

También comento sobre la historia del poncho y la pasión hacia la profesión.” Sino tenés pasión que la tengo, por más equipo que tengamos un equipo de primer división, no podría haber hecho lo que hago. El fútbol es dinámico. La entrega del poncho a Maradona, fue una gran historia y quedo en el cuadro de los mejores recuerdos. Las credenciales, son el post grado de los periodistas”, expresó el periodista deportivo.

DESCARGAR