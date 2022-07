Diario de Radio Nacional 6/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la Memoria - Radio Nacional, a 85 años de su primera transmisión

LRA 1 Buenos Aires - ROSARIO LUFRANO, presidenta de RTA : “Radio Nacional es soberanía e identidad cultural”

LRA 1 Radio Nacional - ALEJANDRO PONT LEZICA, director de la Radio Pública: “Tenemos la misión de unificar y no olvidar nuestra historia”

LRA 42 Gualeguaychú - ALEJANDRO PONT LEZICA, director de la Radio Pública: "Lo maravilloso de Radio Nacional es el federalismo y la inclusión"

LRA 1 Buenos Aires - TRISTÁN BAUER, ministro de Cultura: "Los medios públicos son fundamentales para la cultura de la paz"

LRA 1 Buenos Aires - #RadioNacional85años - Juan Ross destacó la importancia que tienen las radios nacionales en el país

LRA 1 Buenos Aires - NORA MASSI, actriz: "En el último lugar del país está Radio Nacional al servicio"

Radio Nacional Folklórica - NORA PERLÉ, locutora: "Radio Nacional es entrañable para mí"

LRA 1 Buenos Aires - VÍCTOR HEREDIA, artista : "La radio es una compañera de toda la vida"

LRA 1 Buenos Aires - NORA CORTIÑAS, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: "Tengo 92 años y escucho Radio Nacional desde que comenzó"

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO CHERQUIS BIALO, periodista: “Radio Nacional siempre estuvo en el oído de los argentinos”

LRA 1 Radio Nacional - #RadioNacional85Años - LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas presente en el festejo de la Radio Pública

LRA 1 Buenos Aires - #RadionNacional85años - Radio de Bandera celebró a la Radio Pública con las voces de las emisoras

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA MIHANOVICH, artista: "En todas las rutas del país se escucha Nacional y soy muy feliz acá"

LRA 1 Buenos Aires - El editorial de MARIO WAINFELD: "La radio, esa compañera"

LRA 1 Buenos Aires - LAUTARO MAISLIN, conductor de Rosca N´Roll: "Me gusta generar un diálogo con el entrevistado"

LRA 1 Buenos Aires - #RadioNacional85Años - El Chango Spasiuk tocó en vivo por el festejo de Radio Nacional

LRA 1 Buenos Aires - #RadioNacional85años - Liliana Vitale cantó en vivo y presentó el ciclo ´Ella sabe´

LRA 1 Buenos Aires - #RadioNacional85años - Esteban Morgado y Franco Luciani actuaron en vivo desde la cúpula del Kirchner

LRA 1 Buenos Aires - Banda Arbolito: “Nacional siempre apoyó la construcción de una patria grande”

LRA 1 Buenos Aires - SILVINA BATAKIS, ministra de Economía: "Los salarios no son la causa de la inflación”

LRA 1 Buenos Aires - Economía - Renunció Guillermo Hang a la secretaría de Comercio Interior

LRA 1 Buenos Aires - Por Malvinas - El embajador de los Estados Unidos abogó por una negociación entre Argentina y el Reino Unido

LRA 1 Buenos Aires - Giró al Senado - Diputados aprobó el proyecto sobre el área protegida ´Agujero Azul´

LRA 1 Buenos Aires - Marcela Passo, diputada nacional - ¿Por qué crear el área ´Agujero Azul´ donde está hundido el ARA San Juan?

LRA 19 Puerto Iguazú - Carla Vizzotti, ministra de Salud - Inauguraron el Instituto de Medicina Tropical en Iguazú

LRA 26 Resistencia - Jorge Capitanich, gobernador provincial - Se anunció el ingreso del Chaco al mercado de capitales

LRA 53 San Martín de los Andes - Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén - Aerolíneas realizó el primer vuelo directo desde Brasil a San Martín de los Andes

LRA 25 Tartagal - Fabián Lombardo, director Comercial de Aerolíneas Argentinas - La conectividad regional como política de la empresa

LRA 14 Santa Fe - Gustavo Feldman, abogado representante de acreedores de Vicentin - La justicia confirmó la prohibición de transferir o modificar los paquetes accionarios de la empresa

LRA 5 Rosario - Javier Ortega, docente de la UNDAV sobre Vicentin - La Corte Suprema de Santa Fe rechazó el ´amicus curiae´

LRA 4 Salta - RAÚL COSTES, periodista: "Denuncié al gobernador Sáenz y al interventor Zigarán"

LRA 22 Jujuy - Allanamientos y detenciones - Nueva jornada de protesta de distintas organizaciones sociales

LRA 6 Mendoza Quino - El próximo 4 de septiembre - La nueva constitución chilena será sometida a plebiscito

LRA 1 Buenos Aires - EUGENIA RODRÍGUEZ, referente del Centro de Economía Política (CEPA) - "El escenario es complejo, pero no se agravó como alentaban algunos"

LRA 13 Bahía Blanca - GONZALO SEMILLA, economista: “Se viene un segundo semestre complejo”

LRA 23 San Juan - Laura Vega, titular de Amas de Casa del País - En San Juan faltan productos de primera necesidad

LT 11 Concepción del Uruguay - Circulación de casos - La secretaria de Salud de Entre Ríos se refirió a la situación del COVID

LRA 24 Río Grande - Juan Petrina, director de Epidemiología - Tercera semana consecutiva de aumento de casos de COVID en Tierra del Fuego

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Fue el 6 de julio de 1937 desde un estudio montado en el segundo piso del Palacio de Correos y Telégrafos, ubicado en la manzana circundada por las avenidas Leandro N. Alem y Corrientes y por las calles Bouchard y Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires, edificio que hoy alberga al Centro Cultural Kirchner. Desde allí, LRA Estación de Radiodifusión del Estado comenzó a brindar su programación en la frecuencia 750 Khz, la cual desde 1930 le había pertenecido a LR7 Radio Buenos Aires, con una potencia de 15 Kw.

El entonces presidente de la Nación, Agustín P. Justo, definió en su discurso inaugural el perfil de una radio que se convertiría con el correr de los años en un símbolo de la cultura nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Lufrano celebró el 85 aniversario de Radio Nacional y destacó su carácter federal, expresando: “Es una gran responsabilidad y me maravilla la dimensión del efecto, la importancia y la territorialidad de Radio Nacional en todo el país, en cada provincia y en cada pueblo”.

Posteriormente, Lufrano señaló: “Durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, los medios públicos nos transformamos en las escuelas en casa de muchos jóvenes. Ese es el sentido de los medios públicos, y por eso tenemos que existir”.

LRA 1 Radio Nacional

“Radio Nacional no se compara con nada en ningún lugar del mundo por la distancia, la cantidad de emisoras, por lo que significa unir un territorio y reflejar los distintos mundos que forman parte de los argentinos”, destacó el director de la emisora en el Centro Cultural Kirchner durante la celebración de los 85 años del medio.

Tras esto, Pont Lezica agregó que la misión de la emisora “es unificar, dar inclusión y no olvidar la historia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Pont Lezica dio detalles de la celebración de los 85 años del medio e hizo un repaso por la historia y el presente de la emisora, tras lo cual señaló: "Hoy, la directora de Radio Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela, compartía mensajes de los oyentes de las islas y esto es un motivo de orgullo y de entender la importancia de un medio público".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de los festejos por los 85 años de Radio Nacional, Bauer destacó la importancia de los medios públicos, diciendo que "desempeñan un rol fundamental en la construcción de la cultura de la paz, del encuentro, y el entendimiento ante el odio, la discriminación y el racismo".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comunicación de la Nación participó en la transmisión especial desde el CCK por los 85 años de Radio Nacional y destacó el rol de las emisoras de la Radio Pública, afirmando: "Esta es una radio a la que quiero entrañablemente. Yo soy del interior, y conozco bastante bien la importancia que tienen las radios nacionales en todo el país".

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo aniversario de la Radio Pública, la directora del radioteatro ´Las Dos Carátulas´, ciclo que está en el aire desde 1950, destacó la importancia de este medio, señalando: "En el último lugar del país está Radio Nacional al servicio, porque esta es una radio de servicio".

Radio Nacional Folklórica

Nora Perlé hizo referencia los 85 años de Radio Nacional, y luego destacó la historia del medio y recordó su programa ´Así pasan los tangos´, agradeciendo ser convocada periódicamente por Jaime Torres y Marcelo Simón.

Luego, Nora recordó afectuosamente a Cacho Fontana, señalando: “A sus 90 años afirmaba que cada día crecía trabajando y seguía aprendiendo lo que es la vida”.

LRA 1 Buenos Aires

El músico, cantante y conductor de ´La canción verdadera´, programa que se emite por Radio Nacional Folklórica los sábados de 20 a 21 horas y los domingos de 5 a 6 en Radio Nacional, participó en la transmisión especial desde el Centro Cultural Kirchner.

"En mi programa presento la historia de aquellos compañeros que merecen ser escuchados. La radio es una compañera de toda la vida y en los viajes largos está siempre", destacó Víctor, y luego agregó: "Espero que cada vez la Radio Pública tenga mayor incidencia en todo el territorio nacional para que cada vez haya más análisis y menos mentiras".

LRA 1 Buenos Aires

En el cumpleaños número 85 de la Radio Pública, Nora expresó: "Tengo 92 años y escucho Radio Nacional desde que comenzó. Tengo incorporada a Nacional desde hace años a mi vida cotidiana, y no cambio de dial. Todos son nombres que quedaron adentro de mi hogar, y Héctor Larrea me encantó siempre y aún me encanta llamar para seguir escuchando la voz de él en el 0810-222-0870".

LRA 1 Buenos Aires

En el cumpleaños número 85 de la Radio Pública, Cherquis remarcó la importancia de la emisora estatal en la historia de nuestro país y después sostuvo: “Radio Nacional siempre estuvo en el oído de todos los argentinos desde cualquier confín”.

Luego, el periodista recordó a Cacho Fontana, quien falleció ayer a los 90 años, señalando: “Había una simbiosis entre el micrófono y él desde que era un niño en Barracas”.

LRA 1 Radio Nacional

Agustina Faure, desde LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas, se incorporó a la emisora en 2021 y expresó que el trabajo en un medio público “es increíble”.

Luego, Agustina destacó la profesionalidad de sus compañeros en el sur del país, expresando: “Si bien es chico, el ritmo acá es capitalino y hacemos el mensaje al poblador”.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Bandera hizo una transmisión especial por el 85 aniversario de la Radio Pública desde LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, la cual fue coordinada por el director del medio, Fernando Campos.

Se presentaron casi 30 informes enviados por las emisoras de todo el país para celebrar la vida de Radio Nacional, y también se escucharon las voces de distintos compañeros como Martín Vandam, de Radio Nacional Salta, y Claudia Huircan, de Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, entre otros queridos colegas.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra estuvo presente en la celebración por los 85 años de Radio Nacional que se realizó en el Centro Cultural Kirchner y declaró: "Tengo la camiseta puesta de Radio Nacional. Se escucha en todas las rutas del país, soy muy feliz acá y ya hace seis años que estoy haciendo ´Soy Nacional´”.

Después, antes de interpretar algunos de sus grandes éxitos, Mihanovich indicó: “Hace 46 años que comencé a cantar y lo disfruto mucho. Soy una privilegiada”.

LRA 1 Buenos Aires

En el cumpleaños 85 de Radio Nacional, Mario resaltó lo "compañera" que es la radio en la vida de las personas. "Toda la vida fui oyente de radio, pero también llevo muchos años haciendo radio", destacó el conductor del programa ´Gente de a pie´.

"La compañía de la radio se refleja en cada ida y vuelta con el oyente, y se siente en la dinámica del programa. La Radio Pública es formidable y tiene mucha historia", resaltó finalmente Wainfeld.

LRA 1 Buenos Aires

Maislin contó cómo surgió su programa y cómo es trabajar en Radio Nacional, recordando sus mañanas compartiendo el trabajo junto a su compañera, Vero Castañares.

"Lo que quiero generar es un intercambio con el entrevistado y un diálogo. Al principio tenía cruces con gente que se molestaba con alguna pregunta, pero fui cambiando la forma y la manera y se está generando mejor comunicación con todo el arco político", expresó Lautaro.

LRA 1 Buenos Aires

La música estuvo presente en la celebración por los 85 años de Radio Nacional que se realizó en el Centro Cultural Kirchner de la mano del Chango Spasiuk, que es figura de Nacional Folklórica a través del programa ´Enramada´.

“Hoy nuestros medios públicos de bandera están conectados haciendo visible los 85 años de un espacio que nos da la posibilidad de conocer y acceder a toda una diversidad de contenidos que, si no fuera por estos medios públicos, no podríamos acceder a ellos”, dijo conmovido Spasiuk.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y compositora se presentó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, en el marco de los festejos por el 85 aniversario de la Radio Pública.

"Es la música la que te acerca a la emoción", comentó la también conductora del ciclo de Nacional Folklórica ´Ella sabe´, el cual se emite los domingos de 16 a 18 horas.

LRA 1 Buenos Aires

El reconocido guitarrista y el eximio armonicista participaron de la transmisión especial desde la cúpula del Centro Cultural Kirchner por los festejos por los 85 años de la Radio Pública, regalándole a los oyentes uno de los momento artísticos predominantes de la jornada.

LRA 1 Buenos Aires

La banda Arbolito también estuvo presente en la celebración por los 85 años de Radio Nacional que se realizó en el Centro Cultural Kirchner y sus integrantes destacaron el rol de la Radio Pública en la sociedad, diciendo: “Siempre apoyó la construcción de una patria grande. Pensarnos como latinoamericanos es importante”.

LRA 1 Buenos Aires

Batakis afirmó que el propósito del gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales), sino también ganar" poder adquisitivo. En cuanto a las razones de la inflación, la ministra tuvo una mención especial para el calificativo ´multicausal´, el cual es utilizado frecuentemente y ha sido incorporado en los documentos del FMI.

"Multicausalidad es una palabra muy linda, pero uno tiene que identificar cuáles son las causas y cuál es la ponderación" de sus componentes, señaló. Batakis.

LRA 1 Buenos Aires

A un mes de asumir en reemplazo de Roberto Feletti, y tras la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, Guillermo Hang dejará el cargo, en el marco de la renovación del equipo económico. Tras esto, su reemplazante sería Martín Pollera, subsecretario de Políticas para el Desarrollo Territorial.

El sábado por la tarde, luego de darse a conocer la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, funcionarios del ministerio de Economía como Roberto Arias, Ramiro Tosi y Rodrigo Ruete también comunicaron su salida.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador de los Estados Unidos abogó por una negociación entre la Argentina y el Reino Unido

El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Marc Stanley, se pronunció en estos términos a título personal, en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, y luego aseveró que le "encantaría que se resolviera la situación", porque "odia" a ese conflicto que, a su criterio, entorpece e impide el desarrollo de las relaciones comerciales.

Luego, Stanley sostuvo que en los Estados Unidos "desesperadamente queremos una fuerte relación con la Argentina, queremos asociarnos con ustedes y ayudar", pero objetó "las restricciones al acceso de capital y los problemas con las importaciones y las exportaciones".

LRA 1 Buenos Aires

La iniciativa propone la creación del área marina protegida, denominada ´Agujero Azul´, en la zona donde yacen los restos del submarino ARA San Juan, tras un tratamiento que finalizó con cuestionamientos entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

Desde el Congreso, la periodista Amanda Alma compartió una crónica de lo que fue la sesión especial en la Cámara de Diputados.

LRA 1 Buenos Aires

Passo dijo que el proyecto de ley por el cual se propone la creación del área marina protegida, denominada ´Agujero Azul´, “pasa a ser un área protegida más allá de las 200 millas en pos de la soberanía argentina”.

Además, la legisladora por Buenos Aires detalló que en esa zona, ubicada frente al Golfo San Jorge, están los restos del ARA San Juan, el submarino que se hundió a fines de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes.

LRA 19 Puerto Iguazú

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, inauguraron el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) en Iguazú.

"Inauguramos el INMeT, para ampliar derechos y tener beneficios en la salud de la población", indicó Vizzotti.

LRA 26 Resistencia

El Gobierno provincial presentó la bonificación de la tasa de interés correspondiente a las Obligaciones Negociables PyME, una herramienta de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas chaqueñas.

“Es un operativo de financiamiento que involucra a una multiplicidad de sectores con subsidios en la tasa de interés. Eso tiene un impacto significativo en los intereses que no tendrán que pagar IVA, y no solamente es más barato, sino que tiene ese subsidio”, señaló el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.

LRA 53 San Martín de los Andes

Bajo una intensa nevada arribó el primer vuelo regular de Aerolíneas Argentinas directamente desde San Pablo, Brasil, con escala técnica en Ezeiza, y de esa manera quedó inaugurado el servicio internacional con dos frecuencias semanales.

LRA 25 Tartagal

El director Comercial de Aerolíneas Argentinas se refirió a las nuevas rutas desde Salta a Brasil o a Bariloche sin tener que hacer conexión con Buenos Aires, afirmando: "Una de las políticas que tiene la empresa es la de la conectividad regional".

LRA 14 Santa Fe

La justicia confirmó la prohibición de transferir o modificar los paquetes accionarios de la empresa

Se conoció el fallo por el cual el titular de la Fiscalía 4 ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, dictaminó que debía rechazarse el recurso de casación interpuesto por los representantes de la firma Vicentin contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

LRA 5 Rosario

Un grupo de dirigentes y profesionales de distintas disciplinas realizaron ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe una presentación de ´amicus curiae´ (que significa amigo del tribunal), en el marco del avocamiento del expediente del concurso de la agroexportadora Vicentin, bajo el fundamento de que en el caso está en juego "el orden público", y que pretenden evitar el "vaciamiento" de la empresa.

Política | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El periodista presentó una denuncia contra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el interventor del Municipio de Salvador Mazza, Adrián Zigarán, porque asegura que lo abandonaron a su suerte, luego de revelarles pruebas sobre el desvío de fondos públicos en la localidad fronteriza.

LRA 22 Jujuy

Un referente de una de las organizaciones sociales participantes de las protestas aseguró: "Veníamos anunciando esta jornada en contra de la política que impone el gobernador Morales, sumando a que hoy se realizaron allanamientos en casas de líderes sociales. Esta es una nueva violación a los derechos que tenemos como seres humanos. No queremos planes sociales, ni bolsones, porque queremos trabajar, y eso parece nos hace enemigos, ya que lejos de dar respuesta, se dedican a perseguir a los que luchan en contra del hambre".

LRA 6 Mendoza Quino

La Convención Constitucional chilena le entregó este lunes la propuesta de la nueva constitución al presidente Gabriel Boric, quien firmó el decreto para someterla a plebiscito en septiembre, con el objetivo de que la ciudadanía decida si deja sin efecto la Carta Magna impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet.

Al respecto, Claudio Carvajal, periodista trasandina, informó cómo se llevará adelante el proceso hasta el plebiscito, expresando: "Por primera vez Chile tendrá una constitución que redactaron los ciudadanos para los propios ciudadanos".

Economía | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYMES) habló de la ministra de Economía, Silvina Batakis, declarando: “Tenemos buenas expectativas. Es una economista consciente de la importancia que las pymes tienen en la estructura económica argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

Rodríguez analizó la coyuntura financiera, y luego trazó un panorama de los desafíos en materia económica que tendrá la gestión de Silvina Batakis. Reconoció que “cualquier cambio", como la salida de un ministro, "tiende a generar escenarios de mayor inestabilidad”, tras evaluar que con el paso de estos días el escenario "va logrando una estabilización frente al panorama catastrófico que se había presentado".

LRA 13 Bahía Blanca

Luego de su declaración, el economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), señaló que el respaldo de todos los sectores del Frente de Todos a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, “es bueno, y quizá sea el puntapié inicial para seguir trabajando juntos”, luego de las diferencias dentro de la coalición gobernante.

LRA 23 San Juan

La titular de Amas de Casa del País dio a conocer el resultado del relevamiento de abastecimiento. "Detectamos faltantes de productos de primera necesidad como aceite, yerba y azúcar, entre otros. El desabastecimiento es pura especulación empresaria", dijo Vera.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Carina Reh señaló que se advierte un aumento progresivo en los casos, hecho eso no se traduce en la ocupación de camas, aunque hay 16 pacientes internados en cuidados críticos con coronavirus. “Generalmente los casos son leves y corresponden a personas mayores de 50 años, la mayoría de ellos con comorbilidades. Este aumento de casos tiene que ver con que el virus no ha dejado de circular en ningún momento”, explicó la funcionaria.

LRA 24 Río Grande

El Ministerio de Salud provincial actualizó el informe de situación del COVID-19. "Hay un incremento de casos en la provincia. Si bien son pocos y están alejados de los casi tres mil que tuvimos a principio de año, es necesario reforzar el cuidado", dijo Petrina.

Laborales | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Los beneficiarios del Plan de Inclusión Social cobrarán el aumento extra otorgado por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

“El aumento fue para todos, y se suma a los incrementos que ya se habían establecido”, afirmó Anzulovich.

Sociedad | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Sobre el tema, Germán Ejarque, quien es director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, expresó: “Con el Banco Central se está trabajando para que a partir de diciembre todos los Bancos dispongan de un servicio de lengua de señas, gracias a la tarea llevada a cabo en conjunto por la Agencia Nacional de Discapacidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Bonavetti estuvo presente en la transmisión especial de Radio Nacional, mediante la cual el medio celebró sus 85 años de vida, y adelantó que próximamente se creará un museo donde se exhibirá la historia del ex Palacio de Correos y Telégrafos.

LRA 21 Santiago del Estero

El jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció el pago de un bono aguinaldo por única vez de 20 mil pesos para los beneficiarios de los planes sociales de emergencia provincial y de las tarjetas sociales.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Javier Silva, infectólogo del Hospital San José, brindó recomendaciones sobre los virus respiratorios que están circulando en esta época del año, diciendo: “A partir de ahora, con la disminución en la utilización del barbijo, se ven más casos de infecciones respiratorias como había antes de la pandemia, sumado al coronavirus que sigue circulando, pero con una variante menos agresiva que la original”.

LRA 26 Resistencia

En relación al tema, Vilela manifestó: “La gestión anterior realizó muchos recortes en esta obra, la cual tiene un tramo de 11 kilómetros. En tanto, esta administración la recuperó porque es muy importante, con inversiones en conductos subterráneos que son casi el 30 % del total, y hoy estamos con todo el tramo completo en obra y se ven los trabajos que se ejecutan”.

LRA 52 Chos Malal

Familias del Jardín de Infantes 31 de Neuquén se reunieron con los directivos por varias denuncias de abuso por parte del profesor de música. El docente fue apartado del cargo, y esperan una solución por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE).

LRA 2 Viedma

El abogado habló del escrito donde partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales pidieron una pronta resolución y sentencia en el pedido de acceso a Lago Escondido.

Géneros | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Según explicó el doctor Carlos Lombardi, patrocinante de una mujer católica que denunció actos de violencia de género pos parte de un diácono, se ha ofrecido como prueba el expediente canónico, mientras que “cuando la justicia le ordena al arzobispado que presente ese expediente, ellos se lo niegan y como consecuencia del no envío es que la doctora Carolina Jaky presentó la denuncia penal”, agregó el letrado.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Teresa actuará en la función de gala por el 206 aniversario de la declaración de la Independencia en la capital entrerriana. Será este viernes 8 de julio a las 20.30 horas en el Teatro 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita. Al confirmar la información, Carina Netto, subsecretaria de Cultura de Paraná, expresó: “Estamos felices de poder concretar este show con la gran Teresa Parodi”.