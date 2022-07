El Embajador de EEUU abogó por una negociación Argentina-Reino Unido

El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, se pronunció en estos términos a título personal en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y aseveró que le "encantaría que se resolviera la situación" porque "odia" a ese conflicto que, a su criterio, entorpece e impide el desarrollo de las relaciones comerciales.

Además, sostuvo que en los Estados Unidos "desesperadamente queremos una fuerte relación con la Argentina; queremos asociarnos con ustedes y ayudar", pero objetó "las restricciones al acceso de capital y los problemas con las importaciones y las exportaciones".

"Me encantaría que se resolviera la situación. Hablo en referencia mía. Porque respecto a los Estados Unidos, no tengo la respuesta a todo", dijo Stanley sobre la cuestión Malvinas durante una reunión que mantuvo con senadores nacionales de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Salón Azul de la Cámara alta.

Y seguidamente sostuvo que "es un problema muy delicado; estoy aprendiendo más sobre la cuestión. Pero no se me ocurre nada. Lo único que puedo decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes".

Por otro lado, Stanley aconsejó "centrarnos en avanzar y en la energía, en el alimento y en el capital humano que tenemos" y destacó que "eso tendría mejores resultados para normalizar las relaciones bilaterales".

El embajador añadió que el respaldo que el Congreso le dio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "fue impresionante" y enfatizó que veía "una oportunidad que se da en una generación para la Argentina".

"Ahora tienen desafíos económicos. Y es una gran ola. El mundo necesita combustible y comida. Y ustedes tienen todo eso", dijo.

