Diario de Radio Nacional 6/2/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - GIRA INTERNACIONAL: Alberto Fernández dejó China y viaja hacia Barbados, con escala en Madrid

LRA 1 Buenos Aires - REUNION FERNANDEZ-XI JINPING: China apoya a la Argentina en el marco del acuerdo con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO NG: "Es la gran propuesta de China para un orden internacional"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HORTEL: "Pareciera ser que a nadie le importa, cómo es que llegan a consumir estupefacientes"

LRA 1 Buenos Aires - La guardia de Joe Lewis: Bloqueó la marcha de montaña al Lago Escondido

LRA 1 Buenos Aires - Disminución de casos en Formosa: El éxito de la campaña de vacunación

LRA 1 Buenos Aires - JOE GOLDMAN: “Buitres, la cara salvaje del capitalismo”, llega al cine Gaumont

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA ARUGUETE: "Los medios no pueden ser totalmente disociados de las redes sociales"

LT 14 Paraná - Hasta el 13 de febrero próximo: Arranca la Fiesta de la Artesanía, con ocupación completa en Colón

LRA 11 Comodoro Rivadavia - MARIELA WANG: El horóscopo chino

LT 12 Paso de los Libres - Movimiento Evita: Colectan jeans en desuso para fabricar cartucheras y luego donarlas

LRA 22 Jujuy - Patrimonio de la Humanidad: Peligra la designación de la Quebrada de Humahuaca

LV 19 Malargüe - Centro de Convenciones: "A Nuestras Paulas", muestra de arte con perspectiva de género

LRA 1 Buenos Aires - LUIS SALINAS: "Para mí es un regalo de Dios poder tocar música con mi hijo”

LT 12 Paso de los Libres - GURI DO SAMBA: "El nivel de samba que se hace en Argentina es excelente"

LRA 1 Buenos Aires - Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing: Con seis argentinos, comenzó la competencia

LRA 1 Buenos Aires - La guardia de Joe Lewis bloqueó la marcha de montaña al Lago Escondido

LRA 1 Buenos Aires - JULIO URIEN: "Los están intimando a que regresen a pesar de que es un camino público"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández culminó hoy su gira por la República Popular China y partió hacia Madrid, donde pasará la noche para mañana seguir rumbo a Barbados, el último destino de su gira presidencial, que lo llevó en primer lugar a Rusia.

Fernández llegará mañana a Bridgetown, la capital de la isla caribeña de Barbados, como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que encabeza desde el pasado 7 de enero.

Poco después de las 8 (hora Argentina) el mandatario y su comitiva partieron de Beijing a Madrid en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, para pasar la noche y mañana temprano volar a Barbados, donde está programado que arriben el lunes a las 14.40 (hora Argentina).

En tanto, el martes Fernández se entrevistará en la ciudad de Bridgetown -la capital de Barbados, una ciudad portuaria en la costa suroeste de la isla- con la primera ministra de ese país, Mia Mottley, una de las mayores referentes en las discusiones sobre el cambio climático y con creciente influencia a nivel global.

“El Caribe la está pasando muy mal con el cambio climático. Es una cuestión muy trágica y quiero que mi gestión como presidente de la Celac preste particular atención porque están pasando cosas increíbles en materia climática. Hay que escuchar lo que cuenta la primera ministra de Barbados porque es realmente impactante", dijo días atrás Fernández al explicar el motivo del viaje.

LRA 1 Buenos Aires

La República Popular China expresó hoy su "firme" apoyo a la Argentina en sus "esfuerzos para preservar la estabilidad económica y financiera", en el marco del acuerdo que el país alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo expresó el Gobierno chino en una declaración conjunta que firmaron ambos países luego de la reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y su par Xi Jinping que se desarrolló en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing.

En la declaración, China se comprometió a estudiar proyectos de canalización de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de expansión de su uso, propuestos por el gobierno argentino, y ambos países coincidieron en la necesidad de que el organismo internacional "lleve a cabo una revisión" de su política de sobrecargos.

"La Parte china está dispuesta a estudiar con la parte argentina y otras partes proyectos de canalización de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de expansión de uso de DEG, con el objeto de fortalecer el desarrollo económico, la estabilidad financiera y el comercio bilateral", dice la declaración conjunta firmada entre los gobiernos de Argentina y China.

LRA 1 Buenos Aires

El antropólogo, escritor y periodista, Gustavo Ng, se refirió a los acuerdos firmados por el presidente Alberto Fernández, tras su reunión con su par chino, Xi Jinping, resaltando la importancia del acuerdo por la Ruta de la Seda.

En este sentido explicó: “La iniciativa de la nueva Ruta de la Seda es la gran propuesta de China para un orden internacional que tiene sus cambios importantes. Se dio un reordenamiento en el mundo con el final de la segunda guerra mundial, ahora parece que, sin esa violencia, se está dando ese reordenamiento”.

“La propuesta no es una pretensión de desmantelar los organismos que existen, China lo que va haciendo es crear alternativas” resaltó.

El antropólogo se refirió a la “duda” de Argentina ante la firma del tratado, pero destacó que “la iniciativa es la propuesta de una comunidad de países”: “Hay cerca de 140 países que los inscribieron”

“Puede quedar en nada, pero por otra parte no, China ha hecho una suerte de prueba de amistad con la invitación. Vamos a ver como el gobierno argentino se conduce con esto” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Víctor Hortel, se refirió a la cocaína adulterada, los problemas de consumo y la necesidad del Estado de acompañar a las personas que son afectadas.

Se refirió al episodio de Puerta 8: “Una cosa es el consumo y eventualmente las estrategias que el Estado debería diseñar para acompañar a la persona que está en el infierno del consumo y otra muy distinta es el combate contra el narcotráfico”.

“Pareciera ser que a nadie le importa cómo es que llegan a consumir estupefacientes o que es lo que dejan de consumir por hacerlo”.

Al respecto de un acompañamiento para las personas con problemas de consumo dentro de las cárceles: “En el servicio penitenciario hay un lugar especifico para todo lo que tiene que ver con salud mental, ahí hay todo un programa y una serie de acciones que se hace para las persones con problemas de consumo o salud mental”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de FIPCA, Sergio Cuestas, que integra la marcha para acceder al Lago Escondido por el camino de montaña, informó que fueron interceptados hoy por la guardia del magnate británico y les impidieron continuar hasta la costa del lago público ubicado a 40 km de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Un grupo de 21 compañeros y compañeras iniciaron el viernes pasado una marcha por el camino de montaña para llegar al Lago Escondido, pero cuando transitaban por el Lago Soberanía situado fuera de las tierras de Lewis, una guardia de 50 personas armadas a caballo y a pie que responden al inglés, cortaron el camino hostigando a la columna con todo tipo de amenazas y no les permitieron seguir avanzando.

El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Julio Urien, mostró su “preocupación por la seguridad de los compañeros y compañeras que se encuentran en la montaña y que no pueden ser asistidos”, y adelantó que van a presentar un Habeas Corpus ante la justicia de la provincia para que “garantice la integridad física y les permitan acceder al lago público tal como establece la legislación provincial y la Constitución Nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Julio César Urien, se refirió al bloqueo del paso a Lago Escondido a 21 de sus compañeros por parte del empresario inglés Joe Lewis.

Urien explicó la situación: “Estamos en emergencia porque los compañeros que van por la montaña son 21 compañeros y compañeras”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 8 Radio Nacional Formosa, el periodista Mauro Molina se refirió al clima, eventos culturales y la situación sanitaria de la localidad, haciendo hincapié en la "gran y exitosa" campaña de vacunación.

Expresó el alivio ante las lluvias tras una época de sequia y temperaturas altas durante el mes de enero: “Tuvimos las temperaturas más altas de casi todo el país” destacó.

A su vez, se refirió a las comidas, bebidas y frutas típicas de la región, destacando el consumo del mango.

Con relación al coronavirus: “Gracias a las medidas implementadas en materia sanitaria por parte del primer mandatario, dentro de lo que es el contexto epidemiológico, la cantidad de casos activos se ha visto disminuyendo”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“Buitres, la cara salvaje del capitalismo” subió a la plataforma Cine.ar el año pasado, se estrena en el cine de la Avenida Rivadavia 1635.

El documental de Mariano Mucci cuenta con testimonios de Alfredo Zaiat, Adrián Paenza, Martín Guzmán y Axel Kiciloff, entre otros y hace un detallado retrato de los fondos de inversión que revolotean sobre la Argentina, siempre amtenazada por el problema de la deuda externa.

En diálogo con Horacio Embón, Joe Goldman, corresponsal norteamericano en Argentina, especializado en política internacional y economía contó detalles del documental y de cómo suele verse el caso de la economía argentina en otras partes del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 33 años el dólar salta de 17 a 24 australes, con una brusca devaluación de la moneda nacional en un contexto de escasas reservas.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La periodista, docente e investigadora del CONICET, reflexionó acerca de la evolución de la transmisión de contenido, su organización y la diferenciación entre la agenda propuesta y la consumida.

“Todos esos distintos contenidos que se van consumiendo fragmentados, se van mixturando y van componiendo agendas, encuadres que ya no tienen la forma que tenían antes”, explicó.

“Se va consumiendo una agenda de manera fragmentada y local en una suerte de coordinación y participación con otros que también comparten los mismos tipos de valores”. “Hay una agenda que se propone y una que se consume, en este momento la dinámica entre estas dos tiene una relación distinta a la que tenía antes” resaltó.

“Los medios no pueden ser totalmente disociados de las redes sociales, hay una profunda confluencia de ambas agendas. Estos participan de las plataformas cuando quieren establecer determinada agenda” destacó.

LT 14 Paraná

El secretario privado del Intendente, Juan Pablo Villalba, informó que en Colón hay un 100 % de ocupación hotelera y la ciudad está “repleta de artesanos”.

Luego, Villalba agregó: “Es muy convocante la fiesta, estamos con una venta de entradas importantes”, yal respecto detalló que hay un ticket diferenciado para los vecinos de Colón por un valor de 500 pesos, mientras que los turistas abonarán 1.000 pesos para cualquiera de las noches.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En los últimos años se ha despertado un interés por la cultura china, historia, viajes, manga, y animé. Mariela Wang es profesora de chino en Comodoro Rivadavia, y a través del aire de Radio Nacional invitó a la población a participar de un webinar gratuito del horóscopo chino, en el año del tigre, que se llevará a cabo los días 14,15, y 16 de febrero.

LT 12 Paso de los Libres

Carla De Luca, referente del Movimiento Evita, invitó a la comunidad a donar jeans en desuso quese utilizarán para fabricar cartucheras, las cuales les serán entregadas a los niños de escasos recursos.

LRA 22 Jujuy

El antropólogo Gabriel Ontiveros se refirió al estado de conservación del patrimonio cultural de la Quebrada, diciendo: “El patrimonio de la Quebrada de Humahuaca ha sido descuidado por el Gobierno provincial y estamos viendo las consecuencias, que son terribles, porque no hay una organización tendiente a la conservación y preservación de los sitios. Las lluvias, que son naturales en este tiempo, han provocado destrozos insoslayables”.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 30 años fallecía en Olivos, provincia de Buenos Aires, la pionera de las cocineras por televisión, doña Petrona Carrizo de Gandulfo.

Géneros | Volver al inicio

LV 19 Malargüe

Se inauguró la muestra artística denominada "A Nuestras Paulas" en el Centro de Convenciones y Exposiciones. Este evento tiene como fin hacerle honor a todas las mujeres que fueron y son víctimas de violencia de género.

Una de las expositoras, la docente jubilada Lourdes García, comentó que el día anterior a que Paula fuera asesinada estuvo en su clase, y expresó: “Ese día la vi con un aspecto diferente, estaba muy bonita y se lo hice saber”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El guitarrista, cantante y compositor expresó su alegría por ver a su hijo “crecer como músico” y se refirió al duro momento que vivió con la pandemia y su carrera musical. “Cuando un cantor nuestro aborda tanto el tango como el folclore, son para mis los artistas que el mundo debería conocer” destacó.

Con relación a la pandemia resaltó: “Estamos viviendo una pesadilla a nivel mundial, creo que estamos en una guerra y no nos dimos cuenta”. “Es muy duro, porque una de las cosas más difíciles es no poder hacer proyectos, porque no sabemos qué va a pasar”.

“Hay que tener una mirada positiva, buscar la luz para hacer lo que uno ama. Para mí es un regalo de Dios poder tocar música con mi hijo” expresó.

LT 12 Paso de los Libres

Juan Cruz Mondelo, músico sesionista, jurado en el rubro batería y difusor del samba argentino, comentó el gran nivel que presenta el samba nacional y, sobre todo, en aquellos lugares que no tienen influencias de Brasil, hecho que genera aún más sorpresa en los expertos en la materia. "El nivel de samba que se hace en Argentina es excelente", expresó Juan Cruz.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 107 años nacía en Villa Mercedes, provincia de San Luis, el poeta, historiador, abogado, crítico de arte y pintor, León Benarós.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se disputan en Beijín los Juego Olímpicos de invierno 2022 con la participación de 3.000 atletas de 91 países, 6 de ellos representantes argentinos.

Francesca Baruzzi (esquí alpino), Franco Dal Farra (esquí de fondo), Victoria Rodríguez (Speed Skating), Verónica Ravenna (Luge), Nahiara Díaz (Cross-Country) y Tomás Birkner (Alpine Ski) son los nombres de los atletas que competirán representando al país.

Desde China, Dal Farra expresó que tuvo “la suerte y el orgullo de ser abanderado (junto con Francesca Baruzzi), lo que para mí es un gran honor y un orgullo poder ser la cara que representa al país”.