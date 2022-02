Luis Salinas: "Para mí es un regalo de Dios poder tocar música con mi hijo”

El guitarrista, cantante y compositor expresó su alegría por ver a su hijo “crecer como músico” y se refirió al duro momento que vivió con la pandemia y su carrera musical.

DESCARGAR

“Cuando un cantor nuestro aborda tanto el tango como el folclore, son para mis los artistas que el mundo debería conocer” destacó.

Con relación a la pandemia resaltó: “Estamos viviendo una pesadilla a nivel mundial, creo que estamos en una guerra y no nos dimos cuenta”. “Es muy duro, porque una de las cosas más difíciles es no poder hacer proyectos, porque no sabemos qué va a pasar”.

“Hay que tener una mirada positiva, buscar la luz para hacer lo que uno ama. Para mí es un regalo de Dios poder tocar música con mi hijo” expresó.

A su vez, expresó su pasión por lo que hace: "No concibo la vida sin la música. Para mí es fundamental el disfrute".