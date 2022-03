Diario de Radio Nacional 5/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - DORA BARRANCOS: “Estamos en un cambio de época, con una incorporación completa de perspectiva de géneros"

LRA 1 Buenos Aires - ROSANA BERTONE: “Voy a acompañar el acuerdo” con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - BLANCA OSUNA: "Los derechos sociales no son materia de negociación con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER TIMERMAN: "El Fondo sabe que tiene un problema grave con la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - “CAUSA PENDIENTE”: El desendeudamiento durante la presidencia de Néstor Kirchner

LRA 1 Buenos Aires - “50 EN 50”: Lo que dejó el discurso presidencial en la apertura de sesiones del Congreso

LRA 1 Buenos Aires - ARACELLI BELLOTTA: La historia como herramienta para cambiar las estructuras patriarcales

LRA 1 Buenos Aires - LUCIA CIRMI, directora de Políticas de Cuidado: Analizó el proyecto de ley de Licencias Parentales

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Löffler volvió a cuestionar la figura del Fiscal de Estado

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL VITALE: “A raíz de esa situación he sido objeto de espionaje"

LRA 19 Puerto Iguazú - POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES: ministras se reunieron con integrantes de las comunidades Mbya Guarani

LRA 1 Buenos Aires - CECILIA DIWAN: "Rusia estaba preparada para afrontar las sanciones"

LRA 1 Buenos Aires - “CAUSA PENDIENTE”: Argentina frente a cada conflicto bélico en el siglo XX

LRA 26 Resistencia - Veteranos de la guerra de Malvinas: No participarán de los actos del 2 de abril

LRA 7 Córdoba - Mes de la memoria: “Abuelas: una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo”

LRA 1 Buenos Aires - KOROL-BECK, “Bichos de radio”: Inauguramos la 7° temporada, hablando de Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - FREDDY MAMANI: El golpe de estado y el beneficio del impuesto a las grandes fortunas

LT 14 Paraná - Hospital La Baxada y en la Escuela Hogar: Desde el lunes se vacunará en dos puntos de Paraná

LRA 25 Tartagal - MARTIN PLAZA: Originarios exigen que se implemente la Ley de Salud Intercultural

LU 23 Lago Argentino. Calafate: PABLO GRASSO - "Con Belloni hay muchas cosas que nos unen"

LRA 5 Rosario - JORGE VITANTONIO: Advirtieron sobre una fuerte suba del precio del pan

LT 14 Paraná - Mariúpol y Volnovakha: Rusia declaró un alto el fuego temporal para evacuar civiles

LRA 26 Resistencia - LUIS ROBLES: Hasta abril está abierta la inscripción para las becas Progresar

LRA 28 La Rioja - Misión comercial en la Feria ANUFOO: Acciones para potenciar a La Rioja en el mercado de Brasil

LT 11 Concepción del Uruguay - HECTOR MOTTA: El sector avícola generará nuevos puestos de trabajo

LT 11 Concepción del Uruguay - FACUNDO REY: Villaguay tendrá una sala de extracción para productores chicos

LRA 1 Buenos Aires - MAS DE 100% RESPECTO DE ENERO: La producción de vehículos creció en febrero 72% interanual

LT 14 Paraná - GUSTAVO IDIGORAS: "La guerra no es beneficiosa para el mercado internacional"

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas: FEDERICO GREVE: Analizan el régimen jubilatorio docente

LRA 1 Buenos Aires - MARIA CASTILLO: Un trabajo invisibilizado, necesario para el cuidado del ambiente

LT 14 Paraná - Rechazo de propuesta salarial: El Gobierno descuenta los días de paro docente

LRA 1 Buenos Aires

“Estamos en un cambio de época, con una incorporación completa de perspectiva de géneros"

La investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista destacó la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en el gobierno y se refirió al acto de ‘Nosotras movemos el mundo hacia la igualdad’.

“Estamos en un cambio de época, es la primera vez que hay algo diametral, vertebral en lo que es indicación principal de la gobernanza, una incorporación completa de lo que llamamos perspectiva de géneros”.

Al respecto del acto expresó: “Fue muy bonito escucharlo al presidente que estaba con una especial entonación, porque además fue muy emocionante el acto de apertura que es una iniciativa del Ministerio”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional en Cámara de Diputados de la Nación por el Frente de Todos se refirió al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso y expresó que “vamos a poder debatir y a sacarnos dudas para complementar nuestra visión, pero tenemos expectativas de que sea positivo”.

Asimismo, analizó los diferentes esquemas de tarifas que regirán y afirmó que es necesaria una segmentación de las mismas ya que “hay sectores que realmente pueden tener otra capacidad de pago”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por el Frente de Todos Blanca Osuna destacó que el acuerdo técnico que alcanzó el gobierno nacional con el directorio del FMI por la refinanciación de la deuda es "un acto sumamente importante en términos institucionales".

En tanto, respecto al debate que se debe dar en el Congreso la semana próxima y la votación para dar dictamen de ley al proyecto, Osuna sostuvo que "hay definiciones con respecto a los matices distintivos de esta negociación. No va haber ajuste, no va haber reforma laboral, no va a haber tarifazo. Los derechos sociales no son materia de negociación con el FMI".

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastián Premici dialogaron con el inversor y especialista en temas financieros, Javier Timerman, quien dejó su interpretación respecto al acuerdo del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional.

Al respecto explicó que dada la magnitud de la deuda se trata de un acuerdo corto en el que el fondo sabe que tiene un problema grave con la argentina, habiéndose endeudado más allá de las posibilidades y este acuerdo cambia una deuda por otra durante un tiempo hasta que el país muestre una recuperación.

LRA 1 Buenos Aires

En diciembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner le anunció al país lo que terminó siendo uno de los más relevantes momentos de su gestión de gobierno: El pago de la totalidad de la deuda al FMI.

En este informe repasamos cómo se llevó a cabo el desendeudamiento argentino durante la presidencia de Kirchner a partir de este pago.

LRA 1 Buenos Aires

“50 en 50”, es un programa de contenidos que refleja lo sucedido en todos los rincones de nuestra Argentina y elaborado por trabajadoras y trabajadores de todas las emisoras que conforman Radio Nacional. En esta oportunidad, lo haremos desde la mendocina LV4 Nacional San Rafael.

Fuerzas de seguridad en la provincia de Jujuy reprimieron en diversas ciudades a manifestantes que pedían recursos para merenderos, dejando un saldo de 15 detenidos en la localidad de San Pedro y 7 en San Salvador de Jujuy, además de decenas de heridos.

Las protestas se sucedieron luego de una manifestación de docentes - ocurrida el miércoles - quienes fueron multados por expresar su rechazo al incremento salarial del 20%.

LRA 1 Buenos Aires

La historiadora feminista, periodista y escritora, Araceli Bellotta, reflexionó al respecto del origen del patriarcado en América Latina, los castigos a los pueblos originarios y la historia de Juana Azurduy.

Explicó el levantamiento y la caída de Tupac Amaru segundo en Perú, llegando a actual territorio argentino: “El castigo que le vino sobre su familia y sobre los pueblos originarios había sido tremendo”. “Les prohibieron todo lo que tenía que ver con su cultura, solo lo siguieron manteniendo bajo la clandestinidad”.

Al respecto del origen del patriarcado: “Si bien había un patriarcado aquí, era como un patriarcado sosegado porque tenían una cosmogonía muy diferente a los españoles. Tenían una concepción del universo muy complementaria, y en el caso de los géneros también”.

LRA 1 Buenos Aires

Lucia Cirmi, economista y directora nacional de políticas de cuidado, dialogó con “A las fuentes” acerca del proyecto de ley sobre Licencias Parentales Igualitarias mencionado por el Presidente Alberto Fernández durante su discurso a la Asamblea legislativa.

Cirmi explicó que esta ley busca limitar la desigualdad en los hogares en términos de género, la cual se manifiesta con mucha fuerza durante el primer año de crianza de los niños, donde los varones son considerados simples colabores y no cuentan con más de dos días de licencias por el nacimiento de un hijo, ningún día por adopción, y tampoco son contempladas las familias diversas.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El presidente del Superior Tribunal de Justicia Ernesto “Nene” Löffler aseguró que la integración del Fiscal de Estado en el Consejo de la Magistratura interfiere en la independencia del órgano de selección y remoción de jueces. El magistrado reiteró que se trata de una figura que en el resto de los Consejos de la Magistratura del país “no está”.

El flamante presidente del Consejo de la Magistratura fueguina volvió a plantear sus reparos en contra de la composición del órgano que selecciona jueces en Tierra del Fuego.

El juez aclaró que no se trata de una cuestión personal contra el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre. “Yo lo respeto muchísimo, más allá que no me haya votado en las dos oportunidades que tuve que concursar en el Consejo de la Magistratura. Le tengo una gran consideración tanto en su actuación profesional en los juicios en los que uno lo ve actuar sino también como por su participación en el Consejo en donde tiene una gran experiencia y reconocimiento”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, explicó la presión para encarcelar a Hugo y Pablo Moyano que sufrió por parte de la AFI durante la gestión macrista y el espionaje posterior.

En este sentido: “Nosotros tramitábamos causas que investigaban barras bravas en el 2017 y en el 2018 empieza de una manera a torcerse ese objeto procesal. Los públicos fiscales comienzan a incluir elementos que de alguna manera cambiaban el objeto de una causa que era apuntarle a Hugo y Pablo Moyano”.

“Los agentes se presentan trayendo lo que ellos habían recabado como pruebas para llevar adelante la detención tanto de Hugo como de Pablo Moyano. Lo que llevaron ellos fue el requerimiento fiscal”, explicó.

LRA 19 Puerto Iguazú

La ministra de DDHH Dra. Karina Aguirre participó de una reunión en la Comunidad Fortín Mbororé de Puerto Iguazú con miembros de las Comunidades Guaraníes de la zona, en el encuentro también participó Norma Silvero, directora de Asuntos Guaraníes de la provincia de Misiones, Hablamos con Silvino Moreira Cacique, quien realizó un análisis sobre está reunión, quien además invito a la conocer la comunidad, las costumbres y la cultura mbya guarani.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista experta en internacionales, Cecilia Diwan, se refirió a la estrategia rusa en el territorio ucraniano y el alto al fuego en dos ciudades.

LRA 1 Buenos Aires

En la primera emisión del programa, el equipo de Causa Pendiente propone repasar todas las decisiones que asumió la República Argentina frente a situaciones de este carácter que tuvieron lugar en el siglo XX. Desde el reordenamiento político mundial tras la Segunda Guerra Mundial hasta la postura frente a la Guerra del Golfo.

LRA 26 Resistencia

“Pertenezco a la Asociación de Veteranos 2 de abril, formada por referentes de 49 localidades del Chaco, e informamos que no participaremos de los actos recordatorios de esa fecha en toda la provincia, porque hicimos un petitorio al Gobierno del Chaco por el aumento de las pensiones provinciales. La semana pasada nos dijeron que sería pagado en una sola vez y que el gobernador lo anunciaría en el discurso de apertura de la Legislatura, pero no lo hizo, sumado a que hay otros reclamos pendientes”, indicó el ex combatiente en Malvinas, Martín Bacs.

LRA 7 Córdoba

En el Mes de la Memoria, se estrenó en “Abuelas: una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo”. El director del documental, Cristian Arriaga, se mostró entusiasmado con el estreno del film, y expresó: “En la película participaron diez abuelas de Plaza de Mayo, y hoy en día solo hay ocho. Sonia Torres es una hermosa y vimos casi toda la avant premiere juntos de la mano”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de los 40 años de la Guerra de malvinas, Adrián Korol e Ingrid Beck abren la 7° temporada de Bichos de Radio con un reportaje a Terciano Zampieri, uno de los radioaficionados que estuvo en las islas en 1982.

LRA 3 santa rosa

Raquel Barabaschi cuestionó el auspicio de la Embajada de Estados Unidos a una jornada sobre Derechos Humanos que se desarrolla en la Universidad Nacional de La Pampa.

“Ver la bandera de Estados Unidos auspiciando esto en el Mes de la Memoria, es una tomada de pelo. Me causó mucho dolor”, dijo en Rebeldes sin cauce.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani Laura, explicó el nuevo impuesto a las grandes fortunas que se comenzó a aplicar en el país y reflexionó al respecto de los culpables del golpe de estado.

Con relación al impuesto: “Ha sido una propuesta realizada por nuestro gobierno, presentado por el órgano ejecutivo al legislativo”. “Todas las personas naturales que poseen una fortuna de 30 millones de bolivianos, alrededor de 4 millones de dólares, pagan su impuesto anualmente”.

LT 14 Paraná

En el marco del Plan Rector de Vacunación contra el coronavirus, se informó que desde el lunes y hasta el viernes se vacunará libremente en dos puntos de la capital entrerriana. Será en el Hospital La Baxada y en la Escuela Hogar.

Los mayores de 18 años podrán dirigirse hasta el Hospital La Baxada a colocarse primeras, segundas dosis y el refuerzo, concurriendo con DNI y carné de vacunación.

LRA 25 Tartagal

En el marco del Encuentro de Salud Intercultural realizado en la ciudad de Tartagal e impulsado por la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), referentes de comunidades originarias exigen que se implemente la Ley provincial 7.856 de Salud Intercultural.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El intendente de Río Gallegos se refirió a la gestión municipal y a las próximas elecciones. También dio detalles del encuentro con su par de El Calafate, Javier Belloni. "Aunque muchas personas piensan que estamos distanciados, nosotros siempre estuvimos del mismo lado", afirmó Grasso.

LRA 5 Rosario

El referente del sector se refirió al aumento del precio de la harina de trigo. “Los títulos dicen que es según la guerra en Ucrania, pero en realidad es la desvergüenza que tienen los grandes acaparadores de trigo de la Argentina”, afirmó Vitantonio.

LT 14 Paraná

Desde las 9 horas de Ucrania (4 horas de Argentina), las tropas rusas interrumpieron los ataques y abrieron corredores humanitarios para permitir la salida de Mariúpol y Volnovakha.

La alcaldía de Mariupol, rodeada por soldados rusos desde hace seis días, informó que se "necesitarán varias etapas" para evacuar la ciudad de 450.000 habitantes, situada al borde del mar de Azov.

LRA 26 Resistencia

Robles, responsable de las becas Progresar, dio precisiones sobre las novedades de las mismas, expresando: “Esta es la política más importante en materia socio educativa del Gobierno, porque estas becas benefician a estudiantes, aunque en este período ordinario arrancan para todos los niveles, grupos vulnerables y pueblos originarios. Las inscripciones se extenderán hasta abril, pero aún no tenemos la fecha definitiva”.

LRA 28 La Rioja

El secretario de Agricultura de La Rioja, Ernesto Pérez, destacó la reunión que mantuvo el gobernador local, Ricardo Quintela, junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, donde mantuvieron conversaciones para planificar la participación de la provincia en la Feria ANUFOOD, con sede en el Estado de San Pablo. La misión comercial y turística tiene “el objetivo de poder expandir el peso de las exportaciones riojanas en Brasil”, señaló Pérez.

LT 11 Concepción del Uruguay

Motta, presidente del Grupo Motta, fue recibido por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tras lo cual se refirió a la importancia del desarrollo de las nuevas inversiones productivas en el sector avícola.

LT 11 Concepción del Uruguay

Facundo Rey, coordinador apícola de Entre Ríos, habló sobre el crecimiento del consumo y las ventas en el exterior, hechos que benefician a los productores y llevan a generar nuevas políticas para que el producto también se pueda desarrollar de manera exitosa en el mercado local.

LRA 1 Buenos Aires

La producción nacional de vehículos durante febrero registró una suba del 72,7% con relación a igual mes del año pasado y del 101,9% respecto de enero, nivel de actividad que fue impulsado particularmente por el desempeño exportador de las terminales, de acuerdo al reporte de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

De esta forma, con 19 días hábiles de actividad, las terminales automotrices produjeron 37.661 unidades en el segundo mes del año, cifra sustantivamente superior a las 21.809 registradas en igual período del año anterior y a las 18.651 unidades generadas en enero.

La actividad en el primer mes del año estuvo marcada por la estacionalidad propia de ese mes y por el período de recesos estival en la gran mayoría de las empresas, explicó Adefa.

LRA 30 BARILOCHE

Radio Nacional Bariloche entrevistó a la Doctora en Ciencias Geológicas, Maisa Tunik, quien es una de las investigadoras a cargo del equipo que desarrolla estos estudios.

“Los colores que le asignamos al hidrógeno tiene que ver con el grado de contaminación que se genera a partir del mismo”, explicó la doctora Tunik.

LRA 3 santa rosa

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), Alfredo Carrascal, analizó los aumentos que se vienen en las tarifas eléctricas para reducir el gasto en subsidios.

LT 14 Paraná

El Presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales habló en Cadenas de Valor sobre el impacto de la guerra Rusia – Ucrania, y la influencia en los productos argentinos.

“Tenemos una gran demanda en el consumo externo que no podemos atender, debido a la restricción en las exportaciones que tiene Argentina” remarcó Idigoras, “por lo tanto no es beneficiosa para nosotros la alta demanda internacional”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El presidente del bloque de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) en la Legislatura habló sobre la actualización de la Caja de jubilaciones necesaria para determinar la reforma del sistema previsional docente. Indicó que los tiempos se evaluarán junto al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).

LRA 1 Buenos Aires

En el Día del reciclador, la cartonera desde el año 2000 y actual directora nacional del programa Argentina Recicla del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, planteó los reclamos laborales del sector y necesidades ambientales de la sociedad.

"Es importante que las políticas públicas se basen en el conocimiento y sus necesidades. Se habla de que en el país hay unos 150 mil cartoneros. Creemos que son muchos más. No hay un censo de nuestros compañeros. No hay conocimiento de cuánto material es recuperado", señaló en ese sentido sobre la actividad informal que hoy, gracias a su organización, desarrollan bajo cooperativas.

En tanto, María Castillo afirmó que "hay un cambio respecto a la concientización, una mirada más comprometida sobre lo que consumimos, pero se recicla poco".

LT 14 Paraná

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la oferta salarial ofrecida por el Gobierno de Entre Ríos y anunció un plan de lucha, con cuatro jornadas de paro.

Por tal motivo, desde el Concejo General de Educación, se determinó descontar los días de paro. La circular emitida indica que “si bien no desconoce el derecho de huelga, defiende las tratativas salariales”.

LRA 25 tartagal

En el marco del programa “Conectando con Vos” del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y en coordinación con la Oficina de Pueblos Originarios de la localidad de Aguaray, se realizó la entrega de tablets en comunidades originarias. Luis Aparicio, director de Pueblos Originarios, destacó la gestión del Gobierno nacional en contacto con .

Teniendo en cuenta el inicio de clases ya se encuentran abiertas las inscripciones para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Provincial en toda la provincial, el beneficio estará vigente hasta el miércoles 31 de agosto.

Así lo confirmó el coordinador del área, Matías González, que afirmó que las fechas se consensuaron con el Ministerio de Educación. “El límite es hasta el último día hábil de agosto porque contemplamos a todos los estudiantes terciarios e universitarios que empiezan en el segundo cuatrimestre”.

“La inscripción es una vez al año y después solamente hacen solicitudes de pasajes vía internet. Se responde por la misma vía con los códigos para canjear los pasajes en las empresas”, aclaró.

LRA 28 La Rioja

El director de Turismo de Famatina, Daniel Olivera, sostuvo “que la idea va a beneficiar a cinco municipios”, y luego detalló los alcance del proyecto para declarar un Parque Nacional en el Departamento Famatina.

LRA 29 San Luis

El funcionario se refirió a los preparativos para el Censo Nacional 2020. En el Boletín Oficial a través del Decreto 42/2022, se fijó como feriado nacional el 18 de mayo, día en el que se realizará el barrido por el territorio nacional.

LT 12 Paso de los Libres

Daniel Brugiatti, titular del programa de reciclados de tapitas “Los caza Tapitas del Mercosur”, le solicitó a las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones en Paso de los Libres la actualización de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) para discriminar las filas en el paso internacional, evitando de esta manera la larga espera que se genera.

LRA 27 Catamarca

La directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina, Susana Sanz, comentó sobre la escasa participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, sobre todo en los puestos de toma de decisiones, y dijo: “Esta pelea nuestra por visibilizarnos y porque se conozca cuál es el accionar de la mujer y su rol es para ir borrando estos estereotipos. Ya no nos calza lo de mujeres incompetentes, tímidas e incapaces de afrontar decisiones”.

LRA 4 Salta

Los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán sentenciaron al exobispo Gustavo Oscar Zanchetta a cuatro años y medio de prisión y ordenaron su inmediata detención. El sacerdote fue considerado culpable del delito de abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto religioso.

LRA 18 Río Turbio

La Municipalidad de Río Turbio invita a participar a todas las mujeres de la Cuenca Carbonífera al Festival Nosotras, que se desarrollará del 7 al 13 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

LRA 14 Santa Fe

La periodista se refirió al tratamiento que brindaron los medios del caso de violación en grupo en Palermo y el papel de las editoras de género.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria manifestó que la Oficina de Género de Santiago del Estero trabaja en dos líneas: atención integral e instancias de promoción. También hizo referencia a la intervención que se realizó en Plaza Libertad para visibilizar a la mujer santiagueña en el marco del 8 M.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la secretaria de la Mujer, Géneros, Juventud y Diversidad, Jimena Cores, señaló: “La idea es no sólo enmarcarnos en el 8M, sino trabajar en diversas actividades durante todo el mes”.

LRA 9 Esquel

Torres, funcionaria de la Agencia de Violencia de Género y Delito Sexual, se refirió a la tarea que realiza esta agencia sobre el delito en género, expresando: "Desde el equipo de trabajo, y por idea del fiscal Richeri, buscamos tener una comunicación cercana con la víctima".

LRA 26 RESISTENCIA

Al cumplirse el primer aniversario del transfemicidio en Resistencia del que fuera víctima Faviola Ramírez, la abogada de la querella expresó: “desde la secretaría de DD HH y Géneros representamos a los padres de Faviola, la causa ya está elevada a juicio y el fiscal de Cámara es Martín Bogado, se realizó la primera audiencia preliminar en la que se trató la posibilidad de ir a un juicio abreviado y eso significaría que los imputados, los hermanos Rodríguez acepten la culpabilidad y sean condenados por homicidio simple, se lo planteé a los padres que quedaron en responder, pero como activista feminista me resulta preocupante, pero también hay que advertir las instancias jurídicas que existen. Es importante que se juzgue como transfemicidio.

LRA 1 Buenos Aires

En el día del fallecimiento de Miguel Grinberg; el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica reflexionó sobre la figura del mítico periodista, productor y fundador del Rock Nacional.

En ese sentido señaló que Grinberg -también escritor, poeta y conductor de Nacional-; fue uno de los primeros comunicadores de hablar de ecologismo, y destacó que su vida estuvo ligada a nuestros grandes artistas.

LRA 7 cordoba

"Soy una tonta por quererte". Así se titula el nuevo libro de Camila Sosa Villada. Su presentación oficial será el 9 de marzo en el Teatro Real y será compartida con Dolores Reyes.

La autora del libro, Camila Sosa Villada, habló con el programa Libre la que ríe. "Trabajé mucho para este libro de cuentos. Fue difícil para mí publicar después de Las Malas, porque la gente también se enamora de algo que haces y lo único que quiere es pedirte eso", dijo la escritora sobre su nuevo trabajo.

LRA 1 Buenos Aires

Un 5 de marzo del 2007 debutó al aire Canal Encuentro, gerenta general de Contenidos Públicos remarcó que tienen “muy en claro” el Norte que buscan seguir y remarcó que cuando se creó se pensó “sin miedo a lo cultural y lo educativo”.

Jésica Tritten recordó el origen del canal: “Buscamos que los contenidos pedagógicos a la vez lo puedan ver todo el público. Esos debates se plasmaron. Se conjuntaron los especialistas de cine y televisión para pensar en estos formatos”.

LRA 1 Buenos Aires

En el comienzo de la tercera temporada de Planeta Nebbia -la segunda en Nacional-, Litto comparte una guitarreada con canciones de distintas épocas interpretadas por él mismo.

LT 14 Paraná

Saborido pasó por Paraná, en el marco de las actividades del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), y se refirió a la forma de expresar la “creatividad” y a cómo cada persona puede desarrollar, en cualquier ámbito, este don que sobresale en algunos.

“La creatividad es una cuestión de actitud, aunque suene meritócrata y berreta, y es lo contrario a la resignación”.

LRA 1 Buenos Aires

En el inicio de una nueva temporada de “Dos Gardenias”, Eduardo Aliverti escogió un conjunto de textos pertenecientes a la obra “La vida a ratos” del poeta Juan José Millas para recorrer su selección de boleros y dar apertura este ciclo que tuvo sus comienzos en el año 2004.

LRA 1 Buenos Aires

En el Espacio Callejón (Humahuaca 3759) se presenta Una circunstancia denominada mundo, escrita y dirigida por Jimena Aguilar, quien en esta entrevista con Jorge Dubatti reflexiona sobre las nuevas poéticas en el teatro independiente.

LV 8 Libertador

Todo lo que se necesita conocer sobre las transmisiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia fue detallado por la productora Laura Portillo, gestora de Radio Vendimia, quien señaló: “Vendimia es algo mucho más allá de lo que se ve en una reina o en un espectáculo. Es algo mucho más allá, y eso se ve en las vendimias de los Departamentos”.

En tanto, LV 8 ofrece flashes informativos en la Vía Blanca, desayuno de la Coviar y Carrusel, mientras que en la fiesta central la transmisión será permanente.

LRA 1 Buenos Aires

El técnico de Boca, Sebastián Battaglia aún no definió el equipo para jugar este domingo, frente al "Globo" en el retorno a la Bombonera. Romero o Molinas es la duda.

Boca viene de jugar dos partidos: frente a Independiente y a Central Córdoba de Rosario. En el primero fue titular Aaron Molinas y en el segundo Oscar Romero. El juvenil no justificó con su juego, ganarse la titularidad. En tanto, el paraguayo fue una de las figuras en la Copa Argentina.

Asimismo, está claro que el juvenil Agustín Sandez reemplazará al suspendido Frank Fabra.