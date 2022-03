Gabriel Vitale: “A raíz de esa situación he sido objeto de espionaje"

El juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quién denunció este miércoles frente a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación la presión que sufrió por parte de la AFI durante la gestión macrista explicó como fue la situación.

En este sentido: “Nosotros tramitábamos causas que investigaban barras bravas en el 2017 y en el 2018 empieza de una manera a torcerse ese objeto procesal. Los públicos fiscales comienzan a incluir elementos que de alguna manera cambiaban el objeto de una causa que era apuntarle a Hugo y Pablo Moyano”.

“Los agentes se presentan trayendo lo que ellos habían recabado como pruebas para llevar adelante la detención tanto de Hugo como de Pablo Moyano” explicó. “Lo que llevaron ellos fue el requerimiento fiscal”.

“Había gente que colaboraba del ministerio de seguridad nacional y que funcionó como nexo para hacer esa presentación y avanzar sobre esos nuevos objetos que ellos habían planteado como necesarios”.

“A raíz de esa situación he sido objeto de espionaje, de sumarios administrativos, de denuncias de estos fiscales, dos denuncias del procurador. Realmente es una situación bastante compleja, pero no me arrepiento de haber hecho en ese momento en contra de los intereses del gobierno en ese momento”. “Esto fue la primera y única vez que me pasó” concluyó.