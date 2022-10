Diario de Radio Nacional 5/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Argentina no es culpable del cambio climático sino víctima del problema"

LRA 7 Córdoba - Amplio apoyo en la ONU: Reclamo argentino por las Islas Malvinas

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Charata está en un proceso de gran desarrollo”

LRA 1 Buenos Aires - PABLO LLONTO: “Alfonsín fue el padre del Juicio a las Juntas”

LRA 1 Buenos Aires - PROVINCIA DE RIO NEGRO: Siete mujeres mapuches detenidas en el operativo en Villa Mascardi

LRA 5 Rosario - MAURO MILLAN: "Existe una persecución"

LRA 17 Zapala - JORGE NAHUEL: Condena y repudio a la represión en Lafken Winkul Mapu

LRA 53 San Martín de los Andes - ORLANDO CARRIQUEO: "Hay gente vinculada al PRO que financia atentados terroristas"

LRA 9 Esquel - Apoyo a la Lof Lafken Winkul Mapu: Comunidades mapuches-tehuelches se manifestaron en La Trochita

LRA 1 Buenos Aires - VALENTINA MENCIA: “Soledad Acuña no nos quiere recibir, lo único que hizo fue amenazar”

LRA 1 Buenos Aires - ESTEBAN HERRERA: “Los mandan a lavar platos y levantar mesas sucias”

LRA 1 Buenos Aires - DARIO PIGNOTTI: Para apoyar a Lula, Tebet “puede exigir derechizar el proyecto económico”

LRA 29 San Luis - EDUARDO VALDES: "Lo que está pidiendo la gente es que no gane el odio"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA CARLOTTO: Crearon el Programa Nacional sobre Derecho a la Identidad Biológica

LT 14 Paraná - Puesta en valor: Lufrano habló sobre el plan de obra para las emisoras nacionales

LRA 1 Buenos Aires - TERESA GARCIA: "Estoy de acuerdo con que no se realicen las PASO"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HUGO ROMERO: “Hoy los argentinos esperan una oposición más madura”

LRA 26 Resistencia - ROCIO DOMINGUEZ: “Apoyamos el crecimiento de unidades productivas”

LRA 6 Mendoza Quino - LEANDRO RENAU: La remarcación de precios escapa al control estatal

LRA 1 Buenos Aires - JUAN PABLO LUQUE: Comodoro Rivadavia firmó convenios para avanzar en la agenda energética

LRA 1 Buenos Aires - GERVASIO MUÑOZ: Impulsan proyecto de ley para prohibir viviendas vacías

LRA 1 Buenos Aires - TARIFAS: Confirmaron que los aumentos de luz se aplicarán desde Octubre

LT 14 Paraná - Fin de semana largo: Proyectan una ocupación hotelera superior al 95% en Entre Ríos

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy durante la capacitación de la Ley Yolanda (Ley n.° 27592) en el acto en el Centro Cultural Kirchner, que "el desafío sigue siendo cómo nos desarrollamos preservando la casa común, la tierra", y advirtió que "hemos descuidado ese aspecto".

"El desafío sigue en pie", dijo el mandatario al presentar la capacitación de la Ley Yolanda en el CCK, frente a funcionarios nacionales.

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que Argentina "no es culpable" del cambio climático en el mundo ya que "emite menos del 0,8 por ciento del carbono que se emite en el mundo" y afirmó, en cambio que "somos acreedores" por los "espacios verdes que tenemos que generan oxígeno y representan el pulmón del mundo".

LRA 7 Córdoba

El reclamo argentino para que el Reino Unido se presente a dialogar en el marco de las negociaciones bilaterales, con el objetivo de resolver la disputa por Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, más los espacios marítimos circundantes, obtuvo un amplio apoyo internacional en la primera sesión del debate general conjunto sobre temas de descolonización de la ONU.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Capitanich dijo: “Estamos en los 108 años de Charata, donde las comunidades originarias, las criollas e inmigrantes contribuyeron a su desarrollo y a la identidad charatense, en tanto estamos inaugurando obras de pavimento urbano y conectaremos a esta localidad con el proyecto global”.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Llonto tuvo un rol importante en el Juicio a las Juntas ya que lo presenció como abogado y a su vez, concurrió a las audiencias como periodista de Clarín.

El autor del libro “El juicio que no se vio” reveló uno de los motivos por los cuales optó por ese nombre, tiene relación con la no televisación del mismo por decisión política de Raúl Alfonsín para “no irritar a los militares”.

Por otra parte, Llonto declaró: “El valor del juicio no fue Julio Strassera, fueron los 833 testigos que declararon y no tenían protección. A veces declaraban a la madrugada, llegaban de diferentes provincias y luego de dar nombres y apellidos de quienes los torturaron, volvían a sus casas solos”.

“Muchísimas de esas voces todavía están declarando, algunos no están. Era un primer paso en democracia y una prueba de fuego, finalmente se pudo”, reflexionó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 30 Bariloche, su director Marcelo Parra ofreció detalles del accionar del Comando Unificado de fuerzas de seguridad que intervino en el predio de Parques Nacionales, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad rionegrina, usurpado en 2017 a través de una acción de "recuperación territorial" llevada adelante por la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu en el marco del reclamo ancestral de los pueblos originarios, sobre el cual también se refirió.

LRA 5 Rosario

El jefe de la comunidad Pillán Mahuiza de Chubut lamentó la actitud de Gobierno Nacional y cuestionó a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. "Tiene un discurso hipócrita. Propicia la extranjerización del territorio", dijo Millán sobre la mandataria.

LRA 17 Zapala

Las comunidades mapuches de Neuquén repudiron la represión en Villa Mascardi, Bariloche. “Los conflictos territoriales que el Estado causó a lo largo y ancho del territorio mapuche no se solucionan con violencia. Se solucionarán con aplicación de derechos”, dijo Nahuel.

LRA 53 San Martín de los Andes

El lider mapuche aseguró que hay una relación entre los atentados en la zona de Villa Mascardi con el intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y son financiados por gente del PRO.

LRA 9 Esquel

Integrantes de las comunidades mapuches-tehuelches de Esquel se manifestaron en La Trochita para repudiar el operativo de las fuerzas de seguridad del Estado en Villa Mascardi y solidarizarse con la Lof Lafken Winkul Mapu. En este marco decidieron impedir la salida matutina del tren que se encontraba con turistas a bordo.

Tras esto, Gina Jara, integrante de la comunidad Nahuelpan, señaló: “Las fuerzas entraron a reprimir al territorio recuperado ubicado a pocos kilómetros de Bariloche, y hay varias lamuenes detenidas”.

LRA 1 Buenos Aires

Continúa el reclamo de colegios al Gobierno porteño, la referente del centro de estudiantes del Rogelio Yrurtia adelantó que mañana levantarán la toma y que irán a reclamar “a la puerta” una reunión con la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña.

“Lo único que arrancó fue una especie de instancia de diálogo con funcionarios, pero eso realmente nunca funcionó. Queremos una reunión específica con la ministra porque no nos quiere reconocer como entidad política”, dijo Valentina Mencia.

“Nos interesa una formación laboral pero este modelo de pasantías que plantea la Ciudad es un trabajo gratuito en aquellas empresas que tienen relación con el Gobierno porteño”, expresó la joven y agregó: “Hay chicos que tienen que trabajar 60 horas para Rappi haciendo el seguimiento de los pedidos, nosotros estudiamos para artes visuales, no tiene nada que ver”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires comunicó anoche a los padres de los alumnos del Lengüitas del barrio de Palermo que hoy se volvía a dar clases en los niveles inicial y primario, mientras que el secundario se dictará en la actual sede de la Unicaba, avenida Paseo Colón 255, pese a la toma ratificada por los alumnos.

Esteban Herrera, papá de dos alumnas del Lengüitas, cuestionó la resolución y expresó que “los docentes tampoco están de acuerdo con esta medida”. “Los padres no estamos a favor ni en contra de la toma, porque eso no nos compete”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El corresponsal de Página12 analizó el escenario electoral en Brasil de cara al balotaje previsto para el 30 de octubre en el que Luiz Inácio Lula da Silva buscará consolidar el triunfo que logró en primera vuelta frente al actual presidente Jair Bolsonaro. En ese marco, consideró que “las encuestadoras recibieron un duro golpe”, debido a que las dos más importantes habían anticipado una victoria de Lula con más del 50% de los votos.

Dario Pignotti explicó que “el error fue muy grande” en el caso de la intención de voto hacia el actual presidente, que estimaban entre el 36 y 37% por detrás del 43 % que logró, lo que para las encuestadoras respondió a que “los indecisos de los terceros partidos emigraron a último momento a Bolsonaro”.

LRA 29 San Luis

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores hizo un análisis del escenario para el balotaje en Brasil tras el triunfo de Lula da Silva con más de cinco puntos de ventaja sobre Bolsonaro.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la identidad (CoNaDI) resaltó la importancia de la creación del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica y dijo que se trata de la "primera política de Estado profunda" para garantizar este derecho a todos los habitantes de la Argentina.

Claudia Carlotto afirmó que “era una deuda pendiente en la sociedad” y expresó que “el Estado debe reparar estas situaciones”.

“Los números que manejamos es que hay alrededor de 2500 buscadores y 300 madres, pero sabemos que hay muchísimas más personas”, sostuvo.

El programa está destinado a todas las personas que buscan su origen biológico sin distinción de su fecha de nacimiento, y a las madres que fueron separadas de sus hijos al nacer en diferentes circunstancias.

LT 14 Paraná

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), estuvo en las instalaciones de LT 14 Radio Nacional Paraná, en el marco del recorrido que realiza por todas las emisoras del país con el objetivo de poner en “valor la Radio Nacional”.

Tras esto, la funcionaria indicó que se trabaja en la conformación del plan de obra para el próximo año, y luego agregó que al iniciar la gestión se debió “recomponer lazos internos con los propios compañeros y compañeras, quienes habían sufrido destratos en la gestión anterior”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La senadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del bloque del Frente de Todos, se refirió a la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) y consideró que "la gente no está preocupada sobre cómo vamos a dirimir los candidaturas internas".

En ese sentido, expresó que "el 2023 será un año de fragilidad económica y convulsión social", al tiempo que encontró oportuno que la decisión corra por cuenta de cada partido político.

"Tenemos que dar una fuerte lucha contra la inflación, que es lo que le da de comer a la derecha radicalizada, que apunta contra la política", sostuvo, y agregó que "los instrumentos electorales están atados al contexto social, político y económico".

LRA 1 Buenos Aires

Con el informe de ministros y funcionarios, Diputados retomó el análisis del Presupuesto. El tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados se reanudó con la exposición del ministro de Educación, Jaime Perczyk; del titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y del presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce.

El diputado radical por Córdoba, Víctor Humor Romero, analizó el rol de la oposición. También se refirió a las declaraciones de Facundo Manes quien recordó que Mauricio Macri creó un sistema de espionaje político. “A mí no me consta, pero tenemos que hacer autocríticas profundas”.

“Tenemos que hacer una autocrítica de nuestro Gobierno. Argentina necesita un programa que nos incluya a todos”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia, sostuvo que "la campaña sistemática contra (Facundo) Manes delata que efectivamente hubo un espionaje masivo durante el gobierno de Macri", y expresó que "es mentira que las causas estén cerradas. Ni siquiera las que están en Comodoro Py. Mintieron descaradamente". Además, calificó de "lamentable" el comunicado del Comité Nacional del Radicalismo en apoyo a las prácticas del PRO. "Han perdido hasta la más mínima dignidad", expresó el también fundador del Movimiento Nacional Alfonsinista.

LRA 43 Neuquén

La ex vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén, se refirió al anuncio del diputado nacional Rolando Figueroa de presentarse a gobernador en 2023 sin pasar por la interna del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

LRA 2 Viedma

El director del hospital Pedro Ecay de Patagones, explicó lo ocurrido con un vecino que denunció mal desempeño de la guardia.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Domínguez señaló: “Estamos entregando las tarjetas del programa ´Emprendemos Todos´ a 140 unidades productivas comunitarias y familiares, que podrán capitalizar sus emprendimientos con herramientas, materiales e insumos y, de esa manera, poder crecer”.

LRA 6 Mendoza Quino

Renou analizó la relación de los costos altos, especialmente en los alimentos, junto a las grandes ganancias empresariales, y agregó que la remarcación en los comercios chicos “escapa al control del Estado”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Comodoro Rivadavia destacó la reunión con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, y el subsecretario Santiago Yanotti, para avanzar en temas energéticos que interesan a la cuenca del Golfo San Jorge.

En ese marco, Juan Pablo Luque detalló lo abordado en el encuentro y resaltó: "Avanzamos en un acuerdo histórico para nosotros porque la concesionaria de energía de la ciudad logró ser la primera prestataria de la Argentina en llevar adelante una refinanciación de deuda con posibilidad de renegociación en el tiempo".

"Esto genera previsibilidad, estabilidad y posibilidades de crecimiento en una entidad que necesitamos que esté fuerte para avanzar con los servicios públicos básicos", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

“No queda otra que alquilar (por el precio de compra) y por eso habría que ajustar las condiciones del mercado inmobiliario, ya que termina siendo una tragedia donde uno termina rechazando estilos de vidas sanos para poder pagar los alquileres”, resaltó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

“Uno se endeuda para pagar el alquiler”, resaltó Muñoz luego de manifestarse preocupado por las condiciones sociales que conlleva esta situación.

“Hay un silencio desde los funcionarios del gobierno que no dicen nada sobre el tema”, destacó y agregó: "Hay una discusión muy fuerte que dar, una deuda pendiente, sobre cómo queremos que sea el modelo de viviendas en la Argentina porque el actual ha fracasado".

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó que los aumentos de las tarifas de luz que iban a llegar con las facturas de octubre pasarán a noviembre dado que recién se aplicarán desde este mes. Se trata de un universo conformado por los usuarios que quedaron en el N1 (altos ingresos) y los de bajos recursos que por distintas condiciones no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

LT 14 Paraná

La Cámara Entrerriana de Turismo proyecta para este fin de semana largo una ocupación hotelera superior al 95%. Si bien ya hay un 97% de reservas, las expectativas están puestas en las ciudades con complejos termales, las cuales son las elegidas por los turistas.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Eva Sola y Nadia Szachniuk recibieron un reconocimiento por parte de la cámara baja salteña, luego de alzar con su segundo premio Gardel al mejor álbum grupo de folclore por el disco “Vidala en mi zamba”.

LRA 1 Buenos Aires

La especialista en Gestión Estratégica de Diseño por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y autora, Paula Puebla, habló de "El cuerpo es quien recuerda", el libro en el que profundiza los discursos dominantes sobre el sexo, la tecnología, el amor y el capitalismo y hiere al sentido común de la manera que más le duele, invitándonos a salir de la zona de confort propuesta por la literatura y el periodismo que hegemonizan los discursos sobre las angustias de la vida cotidiana.

En este segundo libro, Paula recopila artículos de temáticas varias y viene a retomar los pasos de esa primera intrusión en mundos construidos sobre santos y demonios.

El mismo, se desarrolla en tres etapas: Ficciones, Ansiedades, Carnes. Todas necesarias para que surja la escritura.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión Horacio Embón conversó con el escritor Alejandro Vaccaro, presidente de la sociedad argentina de escritores y la fundación El libro, entidad encargada de la organización de la feria del libro y el mayor coleccionista de Jorge Luis Borges del país.

Vaccaro se refirió a su trayectoria en la mencionada fundación hasta llegar a presidirla, hizo un repaso de su historia familiar, los inicios en la literatura y el impacto al haber tomado contacto con la obra de Borges durante su juventud. Asimismo, reflexionó sobre la sensación que produce la presencia de los libros en el cuerpo y la responsabilidad de ser el organizador de la feria del libro.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Edgardo Gutiérrez, edil del Partido Nacional por Tacuarembó e integrante de la organización ´Uruguay Soberano´, informó sobre la campaña que junta firmas para que los gobiernos deban pasar por el Poder Legislativo la decisión de instalar pasteras en el país, mediante la cual necesitan juntar 300 mil rúbricas antes de 2024.

Luego, Gutiérrez sostuvo: "No puede ser que tres personas decidan regalar un río".

LRA 6 Mendoza Quino

Alejandro Gallego, titular de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), informó que se planifica la tele medición con 500 medidores, los cuales comenzarán a usarse en los próximos días.

La licitación habilitará en una segunda tanda 19.500 medidores más sobre un total de 440 mil usuarios, los cuales se completarán con el presupuesto de 2023.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia dio cuenta de la puesta en marcha de un módulo educativo en el Centro Universitario de la Unidad Penitenciaria N°48 de José León Suárez, en el marco del programa Más Inclusión, Menos Reincidencia, acto que fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, y del alcance e impacto de esta iniciativa que busca dar alternativas a las personas detenidas para que, cuando cumplan su condena, puedan reinsertarse a la sociedad.

Participaron también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Fernando Moreira; y el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Grecco.

En ese marco, Kicillof destacó que “estamos inaugurando el centro universitario más grande dentro de las unidades penitenciarias de la Argentina y ampliando en 360 las plazas en tres unidades de Florencio Varela y Campana”.

Deportes | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Marcelo Casaretto, diputado nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para regular la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el cual intenta declarar de interés un torneo de Primera División de 30 equipos, suspendiendo los descensos de fin de año. Tras esto, el legislador sostuvo: “Salen muchos periodistas o grandes medios a criticar, diciendo ´cómo se le ocurre a un diputado del interior meterse a opinar sobre el fútbol de Argentina´”.