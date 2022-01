Diario de Radio Nacional 5/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Detectaron 95.159 nuevos contagios de coronavirus: Se registraron 52 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: La producción automotriz superó los niveles de 2019

LRA 1 Buenos Aires - COMUNICADO DE CANCILLERIA: El Gobierno advirtió por la presencia de armas nucleares en Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO WASIEJKO: "El armado de causas en el macrismo quedó en evidencia con los videos"

LRA 6 Mendoza - RAUL KOLLMAN: "La AFI le dio un celular encriptado a Ernesto Sanz"

LRA 17 Zapala - ESCUELA EN EL VERANO: Se pone en marcha el Plan Nacional "Volvé a la escuela" en el IFD 13

LRA 1 Buenos Aires - LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS: Argentina donó a Egipto un millón de vacunas contra el Covid

LRA 2 Viedma - LAURA ARSLANIAN: "Se está vacunando mucho en Viedma"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - PABLO MARENGO: Aumentó la demanda en testeos para covid 19

LRA 1 Buenos Aires - JORGE RACHID: “Durante dos años se provocó mucho daño con el negacionismo”

LRA 9 Esquel - ROBERTO ALONSO: "La vacunación es una herramienta sanitaria muy importante"

LT 12 Paso de los Libres - JORGE FERREIRA DAME: "Empezamos a intensificar los trabajos porque se duplicaron los casos"

LT 14 Paraná - ALICIA CAMARA: La vacuna contra el coronavirus “salva vidas”, afirmó una investigadora

LRA 54 Ing Jacobacci - LAURA GARCIA: "Sin dudas la vacunación ha evitado el desarrollo de casos graves"

LRA 6 Mendoza Quino - RODOLFO MARTINEZ: "Qué vamos a hacer para frenar esto, porque no queremos volver atrás"

LRA 6 Mendoza Quino - MARIANA ALVAREZ: Estiman que en enero y febrero aumentarán los contagios

LRA 26 Resistencia - Ministerio de Salud: Actualizaron los protocolos de aislamiento por coronavirus

LU 4 Patagonia - Volvieron de Córdoba: Aislan a unos 260 egresados

LT 11 Concepción del Uruguay - Contagios en Entre Ríos: La Secretaría de Salud informó que la positividad de casos es del 7 %

LT 11 Concepción del Uruguay - CARINA REH: "El pase sanitario es una medida de salud pública"

LT 11 Concepción del Uruguay - No habrá modificaciones: Actividad turística y económica

LU 4 Patagonia - CARLOS LINARES: "La traba puesta por la oposición es salvaje"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE URTUBEY: El diálogo entre el Gobierno y la oposición es "una cuestión de Estado"

LRA 22 Jujuy - TEMPORADA TURISTICA DE VERANO: Humahuaca cobija al turismo nacional con sus costumbres y tradiciones

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO CHOUZA: "El FMI viene siendo muy insistente en que haya una cohesión interna"

LRA 1 Buenos Aires - EMMANUEL POLETTO: "Este va a ser un gran año para la producción nacional"

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO MAGGIOTTI: Inscripción a Casa Propia 2022 para la construcción de vivienda

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente afirmó que la Argentina "va a lograr una reestructuración conveniente" de la deuda con el FMI, pero advirtió que el préstamo contraído por el gobierno de Macri superará su mandato e incluso también el de quien gobierne el país a partir de 2027 y esa carga estará "presente en el escenario de la política argentina en los próximos diez años". Fernández recordó que "es muy grave" el problema de la deuda externa, tanto con acreedores privados, como con el FMI, heredadas del gobierno de Cambiemos y aclaró que esa situación generará "un fuerte condicionamiento", no sólo para la actualidad, sino también "en los años venideros".

LRA 1 Buenos Aires

52 personas fallecieron y 95.159 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 117.346 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.915.695 los contagiados totales y 5.390.524 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 1.396 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 37.2% en el país y del 38.1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a la vacunación, ya se han aplicado en todo el país 77.717.765 dosis, de las cuales 38.343.044 de personas han recibido la primera dosis, 33.069.651 han completa el esquema de vacunación; 2.645.508 de ciudadanos recibieron una dosis adicional y 3.659.562 han recibido un refuerzo.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recibió a las autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), quienes le informaron sobre el fuerte crecimiento que registró el sector en materia de producción y exportación automotriz, que ya superó los niveles prepandemia de 2019.

De acuerdo con los datos proporcionados por el titular de Adefa, Martín Galdeano, y el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, la producción del sector creció un 69% y las exportaciones un 89% durante 2021 en comparación con 2020.

Para 2022, el sector prevé un incremento en la producción de 28,3 por ciento y una mejora del 34,3% en las exportaciones.

LRA 1 Buenos Aires

La Cancillería adelantó este miércoles que el Gobierno argentino reiterará su reclamo al Reino Unido, en caso de confirmarse la veracidad de archivos desclasificados sobre el envío de buques con 31 armas nucleares a Malvinas durante el conflicto bélico de 1982, como parte de la política contraría a la proliferación de pertrechos bélicos atómicos que sigue el país, y también anticipó que planteará la "preocupante" situación ante los organismos internacionales.

"De confirmarse la existencia de archivos desclasificados que aporten mayores detalles respecto de la gravedad de los hechos difundidos en medios de prensa, por la magnitud y circunstancias que se hubieran revelado, el Gobierno argentino reiterará su reclamo al gobierno del Reino Unido y en el marco de su invariable política contraria a las armas nucleares así como respecto de su uso, prevé plantear esta situación ante los organismos internacionales competentes", indica un comunicado emitido por la Cancillería.

En ese plano, la Cancillería argentina destaca, "en relación con la reciente información publicada en el portal Declassified UK sobre el envío de buques británicos con 31 armas nucleares al conflicto del Atlántico Sur, que en el año 2003 el Ministerio de Defensa británico publicó un informe en el que se mencionaba que la fuerza de tarea que se constituyó para ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó navíos equipados con armamento nuclear".



LRA 1 Buenos Aires

Trabajadores del Astillero Río Santiago denunciaron la presunta persecución del gobierno de María Eugenia Vidal. El director del centro Pedro Wasiejko expresó que "el armado de causas quedó en evidencia con los videos" y señaló: "Había un protocolo de cómo actuar y esperar cualquier oportunidad para no solo demonizar a los trabajadores, sino también a cualquier expresión de lucha".

En ese marco, recordó cómo la gestión anterior buscaba "desmantelar la industria nacional" y señaló que durante esos cuatro años "la Argentina sufrió un retroceso importante".

LRA 6 Mendoza

"El presidente Alberto Fernández puso este martes en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado" afirmó Raúl Kollman en diálogo con Mañanas de Verano 2022.

LRA 17 Zapala

El 10 de enero empiezan las clases de verano en 23 escuelas neuquinas. Las actividades se enmarcan en un plan nacional para fortalecer los contenidos no aprendidos durante la pandemia. Mara Muller, referente del Plan Nacional en el IFD N° 13 comentó cómo será la modalidad en el establecimiento.

El Instituto de Formación Docente estará abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y podrán participar de la propuesta estudiantes En Proceso de los años 2020 y 2021. También pueden asistir desde otras escuelas medias y egresados/as. Se trata de clases de Matemática de 2° año, Química y Físico-Química de 1° a 5° y Biología de 1° a 3°. La instancia no supone la acreditación de la asignatura. "El objetivo es ayudar y promover la asistencia, sostener la presencialidad y el vínculo entre profesores, escuela y familias".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se trata del fármaco ChAdOx1 nCov-19, también designado como AZD 1222 que serán entregadas a Egipto mediante un contrato de donación que tendrá al Ministerio de Salud.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la donación de un millón de dosis de vacunas contra el coronavirus producidas por la firma Astrazeneca a la República Árabe de Egipto, a través del Decreto 1/2022 publicado en el Boletín Oficial.

Se trata del fármaco ChAdOx1 nCov-19, también designado como AZD 1222 que serán entregadas a Egipto mediante un contrato de donación que tendrá al Ministerio de Salud que encabeza Carla Vizzotti como organismo ejecutor, según se consignó en los fundamentos de la norma.

Además, se especifica que la donación se efectúa "en virtud de que "el 81,9 % de la población (argentina) cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19 y el 67,9 % con el esquema completo de vacunación".

LRA 2 Viedma

La doctora a cargo del hospital Artémides Zatti, Laura Arslanian, informó que avanza a buen ritmo la vacunación en todos los centros de salud y en el Vacunatorio del hospital. Ayer se aplicaron más de 1.600 dosis. Aclaró que los centros reponen vacunas por la tarde por lo que puede haber faltantes de algunas marcas. Además, informó que se terminaron las dosis de Moderna y Cansino (no se repusieron hasta ahora) y aclaró que mañana llegan dosis de Sputnik 1.



LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Tras extensas jornadas de trabajo y de haber sufrido ataques por parte de un sector de la población, el personal de salud de la provincia continúa con sus labores para vacunar y testear a todos los tucumanos. Pablo Marengo, director del Hospital Néstor Kirchner, en conversación con el Equipo Nacional, reafirmó: “la demanda ha aumentado mucho pero también estamos viendo que la población no cumple con la reglamentación que está vigente. A nivel mundial está comprobado que la gente vacunada se puede contagiar pero no complicarse”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico se refirió a su defensa por las políticas sanitarias en medios de comunicación opositores y contó cómo lo reciben cada vez que asiste a una entrevista de este tipo: “Me hablan con afecto y cariño, después cuando se llega al piso y te enfrentás con unos personajes que uno no sabe de dónde salieron. Estarán guionados por los dueños de los canales”.

Por ese motivo, Jorge Rachid remarcó que durante los dos años de la pandemia, el negacionismo que se sostuvo desde aquellos sectores “provocó mucho daño”. En ese sentido, agregó: “Fue una forma de sembrar el odio y propiciar el caos”.

LRA 9 Esquel

Alonso, director del Área Programática Esquel, se manifestó sobre la delicada situación epidemiológica que atraviesa la región, luego de un notable aumento de casos positivos de COVID-19, diciendo: "Tenemos tres pacientes internados en el Hospital Zonal, dos en Terapia con comorbilidades y uno en Clínica Médica. No se ha visto en los hospitales rurales ninguna internación o caso grave que requiera internación ni requerimiento de oxígeno, debido a que, hasta ahora, son casos leves que están en sus domicilios".

LT 12 Paso de los Libres

Ferreira Dame, director del Hospital Regional San José, comentó los motivos por los cuales aumentaron exponencialmente los casos positivos de COVID-19 en la ciudad, vinculados principalmente a la variante Ómicrom, y señaló: "Empezamos a intensificar los trabajos porque se duplicaron los casos".

LT 14 Paraná

Alicia Cámara, investigadora del Instituto de Virología Vanella, correspondiente a la Universidad Nacional de Córdoba, confirmó que la variante Ómicron viene predominando en los casos de coronavirus que se observan en el país. “Hay muchos contagios y pocas muertes gracias a la vacuna”, expresó Cámara, y luego agregó: “La vacuna salva vidas, y es la mejor herramienta que tenemos”.

LRA 54 Ing Jacobacci

Laura García, pediatra del Hospital Rogelio Cortizo, se refirió a la situación sanitaria actual de la localidad jacobaccina. Señaló que el aumento de casos ha sido grande y sostenido pero que no se han desarrollado casos graves ni se han necesitado internaciones. En ese sentido manifestó que: "no hay dudas que la vacunación ha permitido tener esta situación en la que hay mayor número de contagios pero menor tasa de mortalidad y casos graves".

LRA 6 Mendoza Quino

Rodolfo Martínez, representante de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo (IDEAR), comentó que en el sector ya están implementando el pase sanitario, luego del anuncio nacional y previo a los expresado por el ministro de Gobierno provincial, Víctor Ibáñez, y luego señaló: "Toda medida que tienda a preservar esta situación y los puestos de trabajo la apoyamos y la alentamos".

LRA 6 Mendoza Quino

Ante el aumento de casos de COVID-19, desde la cartera de Salud de Mendoza manifestaron que la vigilancia epidemiológica se ha sostenido, en tanto la subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias de la provincia, Mariana Alvarez, expresó: "Los contagios han avanzado de forma exponencial por la mayor contagiosidad de las variantes, y se va dando respuesta día a día con la ampliación de los testeos y la vacunación”.

LRA 26 Resistencia

Facundo Pujalte y Paula Sartor, pertenecientes al Ministerio de Salud del Chaco, dieron precisiones sobre las nuevas medidas adoptadas.

“La campaña de vacunación avanza con gran despliegue en todas las localidades y más de 1.700.000 dosis aplicadas, tanto en primera como en segunda instancia. Se actualizó el protocolo de COVID para actuar con un caso confirmado o un contacto estrecho, con o sin esquemas de vacunación completo”, dijo el doctor Pujalte, en tanto Sartor agregó: “Predominan las variantes Delta y Ómicron, con un considerable aumento en los contagios, y por ende en la demanda de testeos”.

LU 4 Patagonia

La Secretaría de Salud, en conjunto con el Área Programática Sur, dispuso un protocolo para el recibimiento de los egresados. "Recibimos cinco micros con unos 260 chicos, y cada uno firmó una declaración jurada con síntomas. Hay positivos de COVID y contactos estrechos, y se organizaron los traslados con los padres. Todos saben que tienen que cumplir con el aislamiento y mantenerse comunicados con el call center y con el Centro de Vigilancia Epidemiológica", indico la titular del Área Programática Zona Sur, Myriam Monasterolo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Carina Reh, secretaria de Salud provincial, sostuvo que se han quintuplicado los casos en la semana 52 con respecto a la 51, y luego dijo: “Esta semana que estamos transitando será mucho más significativa, pero debemos destacar que las internaciones son mínimas”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Reh indicó que las medidas que se toman se hacen pensando en el bien común y agregó: “Sabemos que hay gente que no está de acuerdo y que la vacunación no es obligatoria, pero esto se tomó para preservar la salud pública”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La secretaria de Salud, Carina Reh, señaló que por el momento no habrá modificaciones en la actividad turística y en la económica, a pesar de que los contagios por COVID-19 han aumentado en la provincia.

Tras esto, la funcionaria destacó que se deben volver a aplicar los protocolos, “los cuales se han relajado en estos últimos meses”.

Política | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

Linares se refirió a la amplia convocatoria realizada por el presidente Alberto Fernández a los gobernadores de todos los sectores, y luego criticó la postura de la oposición.

"Me parece que estamos en una situación delicada, viendo como sacamos el país y a los argentinos adelante. La traba puesta por la oposición es una traba salvaje, y el ejemplo es el hecho de no firmar el Presupuesto. En esta convocatoria tenemos que estar involucrados todos", expresó Linares.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El empresario afirmó que el diálogo entre el Gobierno y la oposición es "una cuestión de Estado", para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Estamos frente a una obligación estatal, no es un tema del Gobierno", remarcó José Urtubey.

En ese sentido, señaló que "es importante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, sentados en una misma mesa y buscando una solución a un tema que impacta ahora y en las futuras generaciones".

LRA 22 Jujuy

Las Serranías del Hornocal, Inca Cueva, Peñas Blancas, el Cerro de las Señoritas y el Puente del Diablo son algunos de los imponentes paisajes que se pueden explorar desde la ciudad histórica de la Quebrada de Humahuaca, siguiendo siempre los protocolos de bioseguridad y cumpliendo con el pase sanitario correspondiente.

El Secretario de Cultura de Humahuaca Marcos Vega dio detalles, en comunicación telefónica con “Verano 790”, de las actividades que se desarrollarán en función de los festejos de Reyes Magos, previstos para la jornada de hoy y mañana y la agenda que continúa durante el verano.



LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibirá hoy a los gobernadores provinciales para informarles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda de US$ 44.000 millones que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. El economista Sergio Chouza dio su mirada al respecto y expresó que "el FMI viene siendo muy insistente en que haya una cohesión interna", ya que "es un acuerdo que va a exceder a la actual gestión".

LRA 1 Buenos Aires

De cara a la noche de los Reyes Magos, donde los menores esperan sus correspondientes regalos, el presidente Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emmanuel Poletto explicó que hoy en día no se dividen por género y que los más demandados por estas épocas son los relacionados con la playa y la pileta.

“Vemos una recuperación en las ventas y la actividad”, declaró el especialista en el tema en el marco de lo que fueron las compras en Navidad. Además, aseguró que se encuentran en niveles anteriores a la pandemia.

“Los juguetes no tienen género, son para divertirse. Por ejemplo, los nenes piden cocinas porque quieren ser chef, ni hablar las nenas con las pelotas de fútbol”, completó.

LRA 1 Buenos Aires

Maggiotti remarcó que el Presidente pidió que los argentinos tengan “previsibilidad” en este tipo de créditos y por ese motivo, lanzaron la inscripción de Casa Propia 2022 con objetivos claros para combatir el déficit habitacional.

“Uno de los problemas de los créditos UVA fue que las personas dejaron de hacer cosas para pagar las cuotas, durante lo que dure esta política, se va a pagar el mismo porcentaje del salario”, dijo.

En ese sentido, el funcionario comentó que desde que se abrió la posibilidad de anotarse el primero de enero, hasta el momento lo hicieron 6 mil personas.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El incendio que desde hace cuatro días afecta a la localidad de Puerto Madryn, en Chubut, se encuentra circunscripto, donde brigadistas combaten algunos focos con la ayuda de aviones hidrantes. El periodista de Radio Nacional Esquel, Andrés Campos, señaló que "desde el fin de semana, los incendios ya han afectado cerca de 90 mil hectáreas, apoyados por los vientos que hacen que se propaguen rápidamente".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Seufferheld, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, brindó un informe detallado de los incendios de la Patagonia, señalando que los focos de Aluminé y Lago Steffen han bajado su intensidad.

Dadas las características de la temporada estival, el déficit hídrico y las altas temperaturas se ha declarado la emergencia ígnea en varias provincias. En este mismo sentido, hay expectativas de un decreto presidencial que afiance el trabajo articulado de los Ministerios de Ambiente y Seguridad para coordinar los medios logísticos que tiene cada fuerza.



LRA 21 Santiago del Estero

Facundo Luna encargado del área de promoción del centro provincial de sangre, manifestó que continúa todo el año la campaña de donación de sangre.

Así también expresó que cada año hay un incremento de donantes de un 100%, e informó sobre los requisitos necesarios para realizar la donación voluntaria.

LT 14 Paraná

El director de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Gietz, informó que la altura del río en Paraná mide 40 centímetros negativos, nivel que se mantiene estable desde el comienzo de la semana.

“La perspectiva es de bastante incertidumbre, se habían planificado escenarios y en estos días, en cuales el río bajó casi 50 centímetros, los escenarios fueron superados por la realidad”, afirmó Gietz.

LRA 22 Jujuy

Por segunda vez, la comunidad Tusca Pacha de Los Alisos en Palpalá sufrió un intento de desalojo solicitado por la inmobiliaria Sucre, la cual pertenecería al secretario de Asuntos y Relaciones Municipales de Jujuy, Javier Gronda, quien para su ejecución contó con el respaldo de la policía.

La abogada Natalia Peñaloza, que representa a la comunidad, manifestó: “La policía se presentó con una orden vieja argumentando que estaban autorizados para limpiar el terreno, cuando esto esta judicializado y el expediente no avanzó”.

LV 8 Libertador

"En esta situación notamos que hay un mayor movimiento, aunque nuestro trabajo ha sido constante a lo largo de la pandemia", señaló el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Mutis, quien también informó que el organismo es parte de una campaña denominada “Verano Seguro”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

Oscar “Cholo Gómez Castañón, en Pan casero conversó con Bernardo Baraj, quién se refirió a los grandes cambios en su obra musical y anunció su próxima presentación.

Bernardo Baraj, músico, compositor, y saxofonista, referente principal de la música de fusión del jazz, el rock, el tango y el folklore argentino.

Entre los grupos que integró o formó se destacan Alma y Vida, Sanata y Clarificación, Banda Spinetta, el Dúo Baraj-Barrueco, el Trío Vitale-Baraj-González y el Quinteto Baraj.

La cantante adelantó las presentaciones que hará en la costa atlántica y contó diversas experiencias por las que pasó en los escenarios.

“Mi energía arriba del escenario siempre es la misma en cualquier lugar. Pero tocar con una orquesta en Dinamarca da cierto temor. Antes de ir a cada presentación en el camino muero de miedo pero sigo adelante”, resaltó Julia Zenko. “En el escenario es el lugar en el que me siento más cómoda y feliz”, expresó.

“Dialogo con mis músicos y me potencio con ellos. Hay canciones que requieren de más músicos y otras las podemos hacer sólo con el piano”, sostuvo la cantante. “Me niego a la música grabada, me gusta el vivo”.

“Con la pandemia no tuve mucha oportunidad de mostrar el disco que grabé en 2019 que tiene temas inéditos”, concluyó.



LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Sívori, adelantó detalles de la Fiesta Nacional del Chamamé que se realizará del 14 al 23 de febrero en Corrientes. Pedirán el pase sanitario y aseguró que lo más importante será respetar la salud. “Este evento nos pertenece a todos, es parte de la propiedad de la Argentina profunda”, declaró.

LRA 3 Santa Rosa

El actor y director teatral Pompeyo Audivert adelantó en Rebeldes sin cauce que próximamente visitará La Pampa y revivió su paso por la 35 Fiesta Nacional del Teatro que se desarrolló en Santa Rosa, en octubre pasado. También describió como fue el proceso de adaptación y creación de su última obra "Habitación Macbeth".