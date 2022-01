Alonso: "La vacunación es una herramienta sanitaria muy importante"

El director del Área Programática Esquel, Roberto Alonso, se manifestó sobre la delicada situación epidemiológica que atraviesa la región y un notable aumento de casos positivos de Covid-19 en la ciudad en los últimos días.

"Tenemos tres pacientes internados en el HZE: dos en terapia con comorbilidades y uno en clínica médica. No se ha visto en los hospitales rurales ninguna internación o caso grave que requiera internación ni requerimiento de oxigeno. Hasta ahora son casos leves que están en los domicilios", informó. Señaló que que todavía no se conoce si en la región existe la circulación de la variante Ómicron. "Todavía no se ha podido identificar la variante porque no tenemos los resultados de las muestras que hemos enviado, en estos días estarían llegando", sostuvo.

Por otro lado, se refirió a los resultados del operativo de vacunación y destacó que en Esquel "el porcentaje con 2da dosis es un 70%";falta completar terceras dosis después del 4to mes de la segunda". Asimismo agregó que "se sigue vacunando en cada centro de salud y hospital rural" y alentó a que los y las vecinas refuercen las medidas de cuidado y prevención. "Hay que convencer a la gente que no se quiere vacunar que es una herramienta sanitaria muy importante", puntualizó.

Móvil: Andrés Campos