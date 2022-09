Diario de Radio Nacional 4/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



LRA 1 Buenos Aires - CONFIRMARON FUENTES JUDICIALES: El celular del detenido, bloqueado y con riesgo de perderse

LRA 1 Buenos Aires - AFIRMO SANTIAGO CAFIERO: "Vemos que la sociedad no quiere violencia y que defiende la democracia”

LRA 9 Esquel - CYNTHIA OTTAVIANO: "Existen usinas de poder que generan desestabilización de las democracias"

LRA 42 Gualeguaychú - STELLA CALLONI: "Es una guerra de baja intensidad que se está aplicando en América Latina"

LRA 26 Resistencia - INTENDENTAS E INTENDENTES DEL CHACO: "Es un atentado a los cuarenta años de democracia"

lt 12 paso de los libres - PABLO VASSEL: "En cuestiones violentas uno no siempre puede distinguir un inicio"

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARANGONI: "Se abre la oportunidad de reflexionar distintos términos de acá a futuro”

LT 12 Paso de los Libres - CESAR BARES: "En este atentado se atacó a la institucionalidad y al valor democrático"

LV 19 Malargüe - CELSO JAQUE: "Todo el arco político pide el pronto esclarecimiento"

LRA 7 Córdoba - GABRIELA BROWER DE KONNING: "La democracia es la mejor manera de convivir, y tenemos que defenderla"

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO BRIGNONI: El rol de Mijaíl Gorbachov en el fin de la URSS

LT 11 Concepción del Uruguay - SE EXPORTA CASI EL TOTAL: Comienza la cosecha de arándanos en la provincia de Entre Ríos

LT 12 Paso de los Libres - MAGAZINE 12: Vida, obra y carrera de Hugo Scófano de "Amandayé"\xa0

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HUGO MORALES, “Estación Piazzolla”: Astor interpretado por "Los doce cellistas de la Filarmónica de Berlín"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: Chico Buarque, un artista imprescindible de la cultura latinoamericana

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: Mujeres luchadoras del arte

LRA 1 Buenos Aires

El teléfono celular que portaba Fernando André Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue bloqueado en uno de los intentos por extraer información por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.

Para explicar el evento técnico fueron citados a declarar hoy, domingo, a partir de las 9, los dos técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a los que les apareció la leyenda que daba cuenta de un posible formateo del teléfono.

Así sucedió en un nuevo intento que hicieron para extraer información como parte de las actuaciones en la causa por el atentado sufrido por la vicepresidenta el jueves último, horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue la primera fuerza en intentar extraer información.

LRA 1 Buenos Aires

En dialogo con la Radio Pública, el canciller Santiago Cafiero se refirió a la masiva movilización a Plaza de Mayo por parte de organizaciones sociales, políticas y sociales, pero también de miles de personas que no permanecen a esas estructuras y decidieron salir a la calle en repudio al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido, Cafiero expresó: “Los movimientos populares son pacíficos, los movimientos populares rechazan la violencia y no abandonan a sus líderes, a bancar a Cristina, a repudiar lo que le han hecho”.

“Estamos muy consternados por lo que sucedió, pero a su vez también viendo que la sociedad reaccionó, que no quiere violencia y que defiende la democracia” sostuvo.

LRA 9 Esquel

Cynthia Ottaviano, Doctora en Comunicación, periodista, docente, investigadora, escritora e integrante del directorio de Radio y Televisión Argentina S.E. Fue la primera Defensora del Público de la Argentina, nombrada por el Congreso de la Nación, fundadora y responsable de la Defensoría del Público entre 2012 y 2016. Ottaviano dialogó con Radio Nacional Esquel sobre el intento de magnicidio en la jornada de ayer. Se mostró consternada por considerarlo un atentado a la democracia y comenzó diciendo "Creo que hay que tener muchísima claridad con respecto a lo que está pasando en la Argentina, desde hace muchos años venimos visibilizando los discursos de odio, venimos visibilizando el negacionismo... lo que hemos visto no sólo en Argentina, sino en Ecuador, en Bolivia, un golpe de estado racista, clasista, machista, la problemática de la comunicación concentrada, el capitalismo de plataformas.... promueven los discursos de odio, promueven las polarizaciones para generar caos social, inestabilidades de las democracias".

LRA 42 Gualeguaychú

La periodista y escritora especializada en actualidad internacional repudió el acto de violencia política contra la vicepresidenta.

"Esto es una guerra de baja intensidad que se está aplicando en toda América Latina y también es responsabilidad de un periodismo".

LRA 26 Resistencia

Las y los intendentes de la provincia estuvieron en la marcha del viernes 2 en defensa de la paz, la democracia y la justicia y en repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la movilización, que convocó a más de 30 mil personas, las jefas comunales de Barranqueras, Charata y Fontana, Magda Ayala, Alejandra Campos y Patricia Rodas respectivamente y Víctor Pío Rea de Puerto Vilelas, compartieron criterios sobre el valor de la participación popular.

"Este es un día que nos duele a todos y todas. Lo ocurrido es algo terrible para los cuarenta años de democracia. Lo que le hicieron a Cristina no tiene nombre. Si la toca a ella nos tocan a todas. Estamos consternadas con este hecho. Militamos por la paz porque la construcción viene desde el amor, no desde el odio. Defendemos la patria, la paz, la democracia y a nuestra conductora", sostuvieron.

LT 12 Paso de los Libres

Vassel reflexionó sobre los inicios de las oleadas de violencia: "En cuestiones violentas uno no siempre puede distinguir un inicio" dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo y docente universitario se refirió al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, la sesión especial de diputados y el 2023 en el ámbito político.

En este sentido resaltó: “La fortuna de haberse evitado el hecho era como una oportunidad que se le abría a la dirigencia de Argentina de reflexionar distintos términos de acá a futuro”

Al respecto de la sesión del día de ayer expresó: “Prefiero destacar el hecho de por lo menos consensuar un documento. Por lo menos los bloques pudieron consensuar en eso”.

En tanto a las candidaturas para 2023: “Por supuesto que hay gente que tiene sus ambiciones, pero me parece que para ver eso falta demasiado”. “Ha estado dando vueltas el fantasma de eliminación de las PASO y eso inquieta más a la oposición que al oficialismo”.

LT 12 Paso de los Libres

Al respecto, Barés habló del atentado que sufrió la Cristina Fernández de Kirchner expresando: "En este atentado se atacó a la institucionalidad y al valor democrático".

LV 19 Malargüe

Sobre el atentando a la vicepresidenta, Jaqueagregó: “Este intento de magnicidio no solo tiene que ver con nuestra vicepresidenta, sino que es un atentado contra un sistema que los argentinos hace mucho elegimos para vivir, que es la democracia”.

LRA 7 Córdoba

Tras esto, Brower de Konning se refirióal atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández diciendo: “Esto es una reflexión para todos en torno a repudiar la violencia yno fomentarla”.

LRA 1 Buenos Aires

El filósofo, político e historiador, Marcelo Brignoni, se refirió a la figura de Mijaíl Gorbachov, la caída de la Unión Soviética y la actualidad rusa.

En tanto a Gorbachov: “Básicamente cometió centralmente el mismo error que cometen muchos políticos hoy en Latinoamérica que es suponer que a Estados Unidos le importa la democracia, la libertad y la repercusión de este error fue el derrumbamiento de la Unión Soviética”.

“Vladimir Putin es el líder de una organización que fue muy importante durante la Unión Soviética que es la KGB” explicó y resaltó cómo el liderazgo de esta organización le permitió nutrir el gobierno ruso.

Al respecto de Chernóbil destacó: “Claramente hay varios estudios históricos que indican que en buena medida no tanto tuvo que ver con un accidente, sino con un sabotaje en Ucrania”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Alejandro Pannunzio es el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia (APAMA) y del Comité Argentino de Arándanos (ABC) y conversó hoy con Cadenas de Valor. En la oportunidad se refirió a la producción de arándanos, la preparación de los suelos, los cultivos, la rentabilidad y el precio del dólar. Todo lo que tiene que saberse en este inicio de cosecha.

LT 12 Paso de los Libres

Hugo Scófano, guitarrista de "Amandayé" pasó por Magazine 12 y comentó pormenorizadamente su vida, obra y carrera.

Cantante y guitarra, Hugo Scofano es nacido en la capital de Contentes el 11 de agosto de 1955. Se inició en la guitarra y el canto en forma intuitiva materializando sus primeras presentaciones en fiestas escolares.

LRA 1 Buenos Aires

Esta emisión de Estación Piazzolla presentó a “Los doce cellistas de la filarmónica de Berlín”, parte de una de las orquestas más importantes del mundo, quienes desde el año 1972 se reúnen por fuera de la orquesta, y con la renovación de sus integrantes a través del tiempo continúan ejecutando la obra de Piazzolla para su repertorio en vivo, habiendo llegado a grabar un disco exclusivamente dedicado a la música del argentino.

En la segunda parte del programa Víctor Hugo recordó la figura de Don Astor Bolognini, amigo del padre de Astor, violista junto a Carlos Gardel y parte de la orquesta de Arturo Toscanini, de quien fue tomado el nombre.

LRA 1 Buenos Aires

Homenaje al poeta, cantante, guitarrista y compositor brasileño, Chico Buarque, considerado una leyenda en la música de su país y quien en gran parte de su obra busca concientizar sobre las realidades del continente.

Buarque fue uno de los responsables de la proyección internacional que tuvo la música brasileña en la segunda mitad del siglo XX, comenzó su carrera artística en 1964, plantó la semilla del bossa nova y continua siendo una importante figura popular, tanto por sus mensajes políticos como por su calidad musical.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch continúa difundiendo a las mujeres artistas y creadoras de todo el país que hacen de su vida la música, corriendo las barreras que impiden el acceso del público a este sin fin de artistas.

Patricia Sosa, primera mujer en liderar un grupo de rock en la argentina y María Becerra, una de las más escuchadas del género urbano argentino; Roxana Carabajal, folclorista santiagueña formada dentro la familia musical de los Carabajal y Kaori Orita, cantante de Tango japonesa, radicada en la argentina, premiada en múltiples festivales y concursante del mundial de Tango.

En la segunda parte del programa, se repasó el espectáculo brindado por la venezolana Cecilia Tod junto a Teresa Parodi en el CCK, en el marco del ciclo de actividades Bolivar y San Martín por el centenario del abrazo de Guayaquil. Asimismo, se presentó el tema “Pensamos” fruto de la colaboración entre Nicky Nicole y la chilena Mon Laferte, incluido en el disco “Pensamos”.

LRA 1 Buenos Aires

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, marcó un punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. Allí se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue adoptada por 189 países, y constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece una serie de objetivos estratégicos en 12 esferas, para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género: pobreza, educación, salud, violencia, conflictos armados, economía, ejercicio de poder, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de difusión y desigualdad de acceso y participación, medio ambiente y niñez.

A 27 años de la Declaración, si bien se han realizado progresos significativos en el reconocimiento de los derechos y la autonomía de las mujeres y en la reducción de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe, los avances han sido lentos y disímiles considerando que "La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030" es la herramienta regional idónea para acelerar su implementación.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 15 Tucumán, se refirió a la bacteria que atacó a varias personas en la provincia y produjo 4 muertes.

“Las autoridades oficiales pidieron dejar de hablar de una enfermedad desconocida, sobre todo porque se creó en Tucumán una especie de psicosis. Se trata de una bacteria que crece en agua dulce, la legionella” explicó.

“Esto fue confirmado después de enviar muestras al Instituto Malbrán, Carla Vizzotti vino a Tucumán para traer la noticia, para traer tranquilidad y aclarar que esto se dio en el contexto de un sanatorio en la provincia” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con Marcela Rienzo, sommelier internacional encargada del segmento Vinos y Bebidas en Cocineros Argentinos que emite la TV Pública y está por reeditar su libro "Chin chin, el vino es fácil".

Marcela repasó los orígenes del vino, su presencia en la cultura argentina y el protagonismo dentro de la gastronomía. Asimismo, dio consejos respecto a las formas de consumo, características de un buen vino, destacó la calidad de la industria vitivinícola argentina y se refirió a la historia y los procesos de fabricación de esta bebida.

En el segundo bloque Alicia entrevistó a Alejandra Laera, doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesora de Literatura Argentina, para conversar acerca de clásicos de la literatura argentina de los siglos XIX, XX y recomendar nuevas tendencias de este siglo XXI.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante del equipo de conducción del profesorado Pueblos de América, Mariela Rossi, se refirió a las distintas organizaciones dentro de las comunidades vulneradas y el elevado grado de estigmatización.

“La 21-24 es una comunidad vulnerada hace muchísimos años, pero es una comunidad que tiene un nivel de organización enorme, no me deja de sorprenderme como la organización va dando respuestas a los agujeros que van dejando los diferentes gobiernos” expresó.

“Se manifiesta en una gran organización que va escuchando las problemáticas y va dando respuestas desde las diferentes organizaciones”. “Van creciendo algunos ámbitos con algunos programas públicos, hay muchos modelos de organización, pero todos tienen que ver con el cuidado del vecino” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Una de las jugadoras más grandes de todos los tiempos, Serena Williams, de 40 años (y a días de cumplir los 41), perdió en la tercera ronda del US Open y así se despidió del tenis profesional ante más de 25 mil espectadores que deliraban cuando la norteamericana levantaba cada uno de los 5 match points que tuvo su rival. La querían seguir viendo en la cancha…

Serena no pudo cumplir su deseo de llegar al Grand Slam 24 en individuales (récord que tiene la australiana Margaret Court). Ella quedó en 23. Pero para los amantes del tenis ese será un detalle menor ya que no se puede desconocer a nadie que dominó el tenis femenino por más de 15 años.