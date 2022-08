Diario de Radio Nacional 4/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Alberto Fernández: "Invertir en educación nunca es un gasto"

LRA 1 Buenos Aires - LAUTARO MAISLIN: Demoraron a dos personas por agredir a la prensa frente a Casa Rosada

LRA 1 Buenos Aires - TENIA 94 AÑOS: Falleció Rosa de Camarotti, madre de Plaza de Mayo

LRA 1 Buenos Aires - CASA ROSADA: Martínez destacó el consenso que generó la llegada de Massa a Economía

LRA 26 Resistencia - HUGO SAGER: “Massa dará respuestas y logrará fortalecimiento político”

LRA 3 Santa Rosa - ABEL SABAROTS: “Es momento de gobernar y estabilizarnos para poder crecer"

LRA 22 Jujuy - ALEJANDRA CEJAS: "Nada de lo que dice el fiscal Funes está en el expediente"

LT 14 Paraná - ALFREDO BEL: El campo participará de la reunión con Massa y Bahillo

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "Muy buenas expectativas" con la llegada de Massa

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Massa, anuncios, amagues, puntos suspensivos, silencios"

LRA 6 Mendoza Quino - Pymes de Mendoza: Esperanza luego de las medidas anunciadas por Massa

LT 14 Paraná - GUSTAV BORDET: “Son medidas que estábamos esperando”

LRA 6 Mendoza Quino - Racionalidad y equilibrio: Arroyo destacó el plan de Massa

LRA 7 Córdoba - EVA SACCO: "Massa repitió lo mismo que Batakis, pero con más volumen político"

LRA 7 Córdoba - MARCELO URIBARREN: "Nos parece positivo el compromiso del ministro de bajar el gasto público"

LRA 7 Córdoba - HUMBERTO SPACESSI: "Creo que se busca ver la manera en la cual todos podamos desarrollarnos"

LRA 1 Buenos Aires - LEO BILANSKI: "Es una oportunidad para la Argentina, no sólo para el Frente de Todos"

LRA 1 Buenos Aires - ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS: Piden elevar a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema

LT 14 Paraná - Cámara de Diputados de Entre Ríos: Continúa la muestra “40 Años de Malvinas”

LV 8 Libertador - DANTE VEGA: "A partir de la masacre de Trelew cualquier delito estatal era posible"

LRA 1 Buenos Aires - REMO CARLOTTO: Chile consolida su política de Derechos Humanos

LRA 28 La Rioja - A 46 años de su asesinato: Homenajes al beato Angelelli en La Rioja, Córdoba y en la ex ESMA

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Comienzan en octubre: Juicios por jurados en Chubut

LRA 43 Neuquén - HORACIO ROVELLI: “Hay que decretar la emergencia cambiaria”

LRA 2 Viedma - MARIO SANCHEZ: “Se nota mucho la insuficiencia de ingresos”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández consideró que “en política no todo es lo mismo”, y recordó que durante la gestión de Néstor Kirchner “se puso en valor la educación técnica”, al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el lanzamiento del Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo (Forjar) junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Tras señalar que "en los años previos se olvidó la educación técnico profesional", el mandatario afirmó que "si no damos capacitaciones y no tenemos gente preparada, muchas veces los proyectos se frustran".

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de Bruno Rodríguez y Gastón Guerra, según informaron fuentes del ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, detenidos en el marco de los incidentes ocasionados por manifestantes identificados como libertarios en uno de los accesos a la Casa Rosada. El conductor radial y televisivo Lautaro Maislin, fue uno de los cronistas agredidos y relató lo ocurrido durante la cobertura que realizaba allí de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía.

LRA 1 Buenos Aires

Rosa de Camarotti, madre de Plaza de Mayo, murió este jueves a los 94 años. El 18 de mayo de 1978 fue secuestrado su único hijo Osvaldo Daniel, momento en que se convirtió en una militante y luchadora por los derechos humanos.

Su hijo, Osvaldo, fue secuestrado en su casa de Lomas de Zamora, municipio donde ella vivía hace más de 60 años.

En marzo de este año, las principales referentas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre las que se encontraba Rosa, mantuvieron un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, en vísperas del Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, que se conmemora el 24 de marzo de cada año.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara Baja, Germán Martínez minimizó las diferencias hacia adentro de la coalición de gobierno respecto a los anuncios del flamante ministro, y sostuvo que representa un momento de necesidad de mayor consenso interno.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Sager dijo: “La designación de Massa es para dar respuestas, soluciones y lograr un fortalecimiento político. En el Chaco no hay duda que Capitanich es el jefe político de nuestra fuerza, y que en estos días haya manifestado su deseo de postularse nuevamente a la gobernación ratifica la continuidad de una forma de conducción ampliamente aceptada”.

LRA 3 Santa Rosa

Sabarots se refirió a las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa diciendo que la mirada está puesta en "ir por los grandes acuerdos y consensos para que no haya un impacto mayor en el territorio. Es momento de gobernar y estabilizarnos para poder crecer, porque ya habrá tiempo de hablar de las elecciones”.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, Cejas afirmó: "Es novedoso lo que expresa el doctor Funes, porque nada de lo que dice está en el expediente. En vez de hablar en los medios de comunicación sería bueno que se dediquen a trabajar en serio en el expediente, porque nada de lo que dijeron existe, y no hay correlación de hechos.

LT 14 Paraná

En referencia a esto, Bel expresó: “Hay una apertura al diálogo que es lo que nosotros rescatamos y esperemos que en esta etapa puedan tener capacidad de revertir ciertas políticas. Ya nos convocaron al diálogo y, seguramente, la semana que viene definiremos una agenda para plantear prioridades”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, se refirió a la designación de Sergio Massa al frente de la cartera económica unificada y consideró una "muy buena decisión" que el presidente Alberto Fernández lo eligiera para ocupar el cargo.

"Creo que es muy buena decisión del presidente Alberto Fernández que Sergio Massa conduzca en este tiempo el proceso económico. Tengo muy buenas expectativas. Hay un lineamiento claro, se trata por un lado de fortalecer las reservas y de estabilizar el tipo de cambio", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las medidas del flamante ministro de Economía Sergio Massa. También se refirió a su ceremonia de jura y las palabras del presidente Alberto Fernández.

"Massa presentó un programa y un conjunto de medidas generales y concretas. Luego contestó con detalle preguntas de los periodistas. Ahorró toda la ironía que tenía como presidente de la cámara de diputados", expresó el conductor de Gente de a pie.

LRA 6 Mendoza Quino

Raúl Palau, referente de APYME Mendoza, analizó las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, expresando que se encuentra esperanzado, y luego añadió: "Necesitamos fortalecer todas las medidas de producción nacional, más las de Industria y Comercio".

LT 14 Paraná

Bordet, gobernador de Entre Ríos, quien estuvo presente en el encuentro del Consejo Federal de la Energía Eléctrica que se desarrolló en Paraná, del cual participó de forma virtual Fabián Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, habló sobre los anuncios de Sergio Massa, señalando: “Son medidas que los gobernadores estábamos esperando y vamos a estar acompañando”.

LRA 6 Mendoza Quino

Daniel Arroyo, quien es diputado nacional, hizo referencia a los primeros anuncios de Sergio Massa, expresando: "Trazó un esquema para fortalecer los ingresos teniendo en cuenta que hay gente que trabaja y no llega a fin de mes. Apuntó a fortalecer a los jubilados y a transformar planes sociales en trabajos y, finalmente, se enfocó en un sendero de crecimiento que apunta a la racionalidad económica y al equilibrio fiscal".

LRA 7 Córdoba

Sacco, economista del Centro de Economía Política (CEPA), señaló que los anuncios de Sergio Massa coinciden con los realizados por Silvina Batakis, “pero con más volumen político.

Luego, Sacco ponderó los anuncios en materia de energía y agregó: “Hay medidas para generar dólares como la de los regímenes especiales. Lo único nuevo para conseguir dólares fue haber logrado estos 750 millones que vinieron de los organismos internacionales".

LRA 7 Córdoba

La Unión Industrial de Córdoba se mostró expectante ante los primeros anuncios de Sergio Massa, mientras que Marcelo Uribarren, su presidente, señaló: "Uno de los temas que nos preocupan de sobremanera es el fortalecimiento de las reservas. El ministro anunció la incorporación de 7 mil millones de dólares vía liquidación anticipada del campo, y si eso se da rápidamente va a ayudar a la importación de insumos, la cual para nosotros es fundamental".

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Spacessi afirmó: “Recibimos los anuncios con buenas expectativas. Creo que se busca ver la manera en la cual podamos desarrollarnos, que cada uno gane un poco menos y que haya armonía en la distribución”.

LRA 1 Buenos Aires

Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino - ENAC – reflexionó sobre la actual coyuntura, la crisis política del Gobierno y la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura. Valoró los lineamientos del programa económico fijados y señaló que “lleva tranquilidad al sector de la economía real”.

Advirtió que “hay poco tiempo para practicar" y enfatizó que "es momento de ejecutar y que colaboremos para que haya el mínimo margen de error en las medidas que se vayan tomando”.

Destacó a Massa como “un dirigente que habla con todos los sectores” y sostuvo que, quien no participa de esa conversación, “es que no le interesa el objetivo colectivo”.

LRA 1 Buenos Aires

El pedido impulsado por la Asociación Americana de Juristas ante la Cámara de Diputados de la Nación se sustenta en el "mal desempeño" de los miembros del máximo tribunal de justicia, que vulnera "el ejercicio de los derechos" garantizados por la Constitución Nacional "para todos los habitantes del país".

Así lo indicó en un comunicado, la AAJ, una organización no gubernamental con estado consultivo ante la ONU, que pidió que se someta a juicio político a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

LT 14 Paraná

En la Cámara de Diputados de Entre Ríos continúa desarrollándose la muestra por los 40 Años de Malvinas. Allí se exponen sus dibujos y trabajos los estudiantes de las escuelas entrerrianas, tras lo cual Ángel Giano, presidente de la Cámara, aseguró que se debe seguir “dando visibilidad a nuestros héroes”.

LV 8 Libertador

Vega recordó lo sucedido señalando: “La disidencia política de la dictadura de Lanusse era detenida y trasladada a Rawson, porque era el penal que reemplazó a Ushuaia y ahí estaban las cúpulas de las organizaciones armadas”, y después agregó: “La ejecución fue un hecho que por la brutalidad y las características que tiene y por los protagonistas conmocionó a la sociedad, y hoy está en todos los libros históricos. A partir de ahí no hubo otra cosa que violencia”.

LRA 1 Buenos Aires

Así lo manifestó el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Remo Carlotto, en su visita al país trasandino.

Carlotto se refirió a la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito, el próximo 04 de septiembre, como la posibilidad de que Chile tenga una agenda pública garante de DD.HH.

Tras su arribo al país, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, Bienes Nacionales, Javiera Toro; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; representantes de la Corte Suprema y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

LRA 28 La Rioja

Se cumplieron 46 años del asesinato del beato Enrique Angelelli, motivo por el cual organizaciones de Derechos Humanos, el Gobierno de La Rioja, la municipalidad de Córdoba y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación organizaron una serie de actividades para homenajear al obispo ultimado por la dictadura militar.

En este sentido, Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, habló de los homenajes llevados a cabo, destacando la marcha hacia Plaza 25 de mayo donde Angelelli ofició su primera misa afuera de la catedral.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La doctora Camila Banfi, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, explicó en qué consisten estos juicios, quiénes pueden ser jurados e indicó que “quienes van a dar un veredicto son jurados populares”.

Asimismo, Banfi informó que se diseñó un programa de capacitación obligatoria para las partes, el cual abarca a jueces, juezas, fiscales y también a la ciudadanía.

LRA 43 Neuquén

El integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) opinó que es imprescindible decretar la emergencia cambiaria. "El objetivo de BCRA es preservar el valor de la moneda para lo que hay que preservar las reservas internacionales", señaló Rovelli.

LRA 2 Viedma

El funcionario se refirió a la situación social en Viedma donde hay un 35% de la población que recibe asistencia alimentaria nacional, provincial y municipal. Sánchez habló el tema.

LRA 42 Gualeguaychú

El esquema primario se compone de dos dosis, el cual se cumple con la vacuna Moderna de formulación pediátrica para niños de 6 meses en adelante, y también se está vacunando con las dosis de refuerzo al grupo de 3 y 4 años.

Tras esto, Keila Heidenreich, directora de Salud Comunitaria, explicó en detalles el esquema de vacunación vigente.

LRA 19 Puerto Iguazú

Este viernes en Posadas se inicia la vacunación a menores desde los seis meses hasta los tres años de edad y a partir del lunes 8 de agosto en todos los Centros de Atención Primaria de Salud y Hospitales de Misiones. “Las 25.200 dosis que recibimos cubren la primera dosis del 50%”, dijo Lima.

LRA 53 San Martín de los Andes

Llegaron a Neuquén cerca de 10 mil dosis de Moderna que permitió iniciar la campaña de vacunación para niños y niñas desde los 6 meses. “No hará falta una inscripción previa para su aplicación”, dijo Cabrera.

LRA 30 Bariloche

Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Zona Andina de Río Negro informaron que existen indicadores y síntomas como efectos de la pandemia que se pueden tener en cuenta para saber cuándo consultar a un profesional de la psicología.

LV 4 San Rafael

Mario Muñoz, vocal nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dijo que la detención del dirigente gremial Roberto Macho “fue una clara criminalización de una protesta legítima”, y luego agregó: “Media hora después de no haber aceptado la paritaria lo mandaron a detener. Este tipo de hechos se da donde hay gobernantes que se creen con superpoderes y que se puede meter en los otros poderes estatales”.

LRA 6 Mendoza Quino

Fuentes, dirigente sindical y presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE), expresó que el caso de Roberto Macho dejó en evidencia esta "política de amedrentamiento que impulsa la provincia con los sueldos estatales y docentes más bajos del país”, tras lo cual consideró que “Mendoza se parece cada vez más a Jujuy por sus altos niveles de criminalización de la protesta”.

LRA 6 Mendoza Quino

Estatales de Mendoza continúan movilizados, llevando a cabo asambleas y cortes en reclamo de una recomposición salarial. A la exigencia de 40.000 pesos de aumento solicitada al Gobierno de Rodolfo Suarez, se suma el repudio a la criminalización de la protesta, tras la detención de Roberto Macho, líder de ATE, quien ya liberado.

En tanto, Maxi Pérez, delegado de ATE del Hospital Lagomaggiore, comentó la situación de los trabajadores de ese nosocomio.

LRA 17 Zapala

El nutricionista explicó que el estrés, el cansancio y los malos hábitos provocan un deterioro cerebral. “Las buenas tecnologías nos facilitan el cotidiano, pero el abuso y mal uso genera la complicación”, explicó García.

LRA 7 Córdoba

A partir de agosto, los alquileres tendrán una suba del 60 %, en tanto Maximiliano Vittar, integrante de inquilinos Córdoba, expresó: "La situación de los alquileres es preocupante y la solución no puede ser la libertad de mercado porque, claramente, frente a la inmobiliaria y al propietario, los inquilinos tenemos muy pocas libertades".

LT 11 Concepción del Uruguay

Piedecasas hizo referencia a las elecciones en el Consejo de la Magistratura indicando: “Están habilitados para votar 120 mil abogados, quienes podrán optar por los ocho representantes”.

Luego, Piedecasas añadió: “Hay que trabajar y pelear por la independencia y la Constitución, pero también recordar que hay un principio de inocencia, además de remplazar el Código Procesal Penal”.

LRA 9 Esquel

Rodrigo Roveta, secretario de Bosques, hizo referencia a la multa por 36,5 millones de pesos que fue aplicada por la tala ilegal de un bosque nativo de alto nivel de conservación en el ejido municipal de Esquel.

El monto deberá ser abonado en el transcurso de los próximos 30 días, en tanto la sanción impuesta también incluye la presentación de un plan de restauración de las áreas afectadas.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El vecino de Los Menucos, Río Negro, repetirá su travesía a pie uniendo Bariloche-Chimpay bajo el lema "Por una humanidad en paz". Compartió sus motivaciones personales para emprender estas acciones que conjugan el deporte con la fe.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y músico se refirió a su libro Cómo era ser pequeño, explicado a los grandes, que está compuesto por pensamientos, experiencias, poemas y textos a través de los cuales cuenta los ejercicios que realiza para intentar ponerse en el lugar de los niños y mirar el mundo con sus ojos. "Tomé como modelos a libros que admiro mucho, que son ensayos de la propia vida", dijo.

Luis Pescetti dijo que su publicación "trata de evocar la infancia de una manera eficaz" y señaló: "Cuando a los chicos se les explican las cosas con razones, entienden. Pero cuando no se les explica el por qué, nos encontramos con la resistencia; y es sano que se resistan". "A los chicos hay que tratarlos como semejantes en formación", resumió.

LT 12 Paso de los Libres

Alfredo Germignani, periodista especializado en temas culturales, habló del encuentro de hacedores y hacedoras con autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto de Cultura del Chaco, el cual tiene como objetivo de continuar con acciones de fortalecimiento de las políticas culturales en todo el país.

Será la quinta edición de esta iniciativa, pero “en esta ocasión estará la totalidad del Ministerio de Cultura, desde el ministro Tristán Bauer a las y los secretarios, más todos los organismos de Cultura Nación”, destacó Germignani.