“Massa dará respuestas y logrará fortalecimiento político”

“El escenario político en el país es que hay muy fuerte presión de sectores concentrados que no son sólo los financieros y económicos sino de sectores radicalizados que quieren jaquear al gobierno nacional, son halcones del último gobierno y vemos el entramado en el que los medios de comunicación juegan un papel central, hay que mirar la película no solamente la foto, también sectores de parte de la Justicia y eso cala hondo en la ciudadanía, en el laburante al que no le alcanza lo que gana, y eso genera inquietudes y dudas. La designación de Massa es para dar respuestas, soluciones y lograr un fortalecimiento político. La agenda local no necesariamente está asociada a la realidad y el debate se genera de acuerdo a posiciones particulares, de bloque o interbloque y eso pone de relevancia en que lugar se está, y hay quienes son los mismos que pusieron en jaque al primer gobierno democrático, pueden cambiar algunos nombres pero en esencia son del mismo sector, y es ahí donde hacemos un llamado a la UCR, que por ejemplo no se expidió por lo dicho por Aldo Rico, y eso me preocupa. En la provincia no hay duda que Capitanich es el jefe político de nuestra fuerza y que en estos días haya manifestado su deseo de postularse nuevamente a la gobernación ratifica la continuidad de una forma de conducción ampliamente aceptada e indica que su liderazgo es notable y que en absoluto perdió su compromiso con la ciudadanía que lo viene apoyando”, dijo el legislador del Frente de Todos.

