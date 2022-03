Diario de Radio Nacional 4/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "La infraestructura no será variable de ajuste en el acuerdo con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - CECILIA MEIROVICH: Argentina votó a favor de investigar violaciones a los DDHH en Ucrania

LRA 7 Córdoba - ANALIA KIM: "Estimamos que habrá cuatro millones de desplazados desde Ucrania"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BAÑA: ¿Qué es Rusia hoy y quién es Vladimir Putin?

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO BORRONI: “El discurso del odio es permanente”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN GRABOIS: "Si las normas de la Constitución se cumplieran, viviríamos en el paraíso”

LRA 1 Buenos Aires - SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO: Una nueva ruta aérea de LADE unirá Río Gallegos con Río Grande

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS ROZANSKI: “En cuerpo y alma”

LRA 1 Buenos Aires - EDGARDO ESTEBAN: Una reivindicación de nuestro pasado y futuro

LRA 27 Catamarca - A 46 años de la última dictadura: Múltiples actividades por el “Mes de la Memoria”

LT 14 Paraná - Sesión en diputados: Aprobaron el proyecto de la Red de Centros de Atención de violencia de género

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Mariano Moreno, a 211 años de su muerte

LV 4 San Rafael - Sin positivos: La vacunación protagonista del cambio de pandemia a endemia

LRA 7 Córdoba - RAUL ARAGON: "Hay un sector de la oposición que es troglodita”

LRA 9 Esquel - MIGUEL GOMEZ: "Esperanzado en que se pueda llamar a licitación este año"

LRA 28 La Rioja - Gestiones para el desarrollo de nuevas obras: Avanza en la construcción del gasoducto productivo Chamical y Chilecito

LV 8 Libertador - CARLOS IANNIZZOTTO: "La justicia social se puede implementar a través del asociativismo"

LRA 28 La Rioja - Será por primera vez con un Presidente: Más de 30 concejalas riojanas se reunirán con Alberto Fernández

LRA 4 Salta - AMERICO LIENDRO: "Prácticamente toda la producción agropecuaria se afectó"

LRA 1 Buenos Aires - SUSANA LANDRISCINI: “El documento con el FMI no es el plan económico ni social del Gobierno”

LRA 1 Buenos Aires - FLORENCIA GUTIERREZ: Analizó el acuerdo cerrado con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - Confederación Argentina de la Mediana Empresa: Destacó el éxito de la temporada turística

LV 4 San Rafael - MIGUEL RUBIO: Prevén una buena temporada vendimial

LRA 1 Buenos Aires - MIGUEL ANGEL DI BETA: Panaderos alertaron por el aumento del precio de la harina

LT 14 Paraná - Medida de fuerza: El paro docente tuvo un 98 % de adhesión

LRA 13 Bahía Blanca - GABRIELA BAUER, Sueño Seguro: Un plan en pos de prevenir muertes en los primeros años

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, reflexionó en torno al entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que ahora debe ser tratado por el Congreso Nacional para resolver la deuda contraída por el ex presidente Mauricio Macri en 2018, y explicó que la negociación mantenida con el organismo de crédito “garantiza” que se sostendrá la inversión en obras públicas en todo el país.

Enfatizó la decisión del Gobierno Nacional “de seguir impulsando la inversión en infraestructura, rutas y caminos” y señaló que “hay 3.800 obras en marcha todo el país”, con anuncios nuevos “todas las semanas”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde la Presidencia que ejerce nuestro país durante este año en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, apoyó la resolución del organismo. La Directora de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Cecilia Meirovich, responsable de emitir el voto, detalló lo inédito de esta decisión al explicar que “es la primera vez que hay una resolución de derechos humanos que crea una comisión de investigación en un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad”.

Detalló cómo se dio la votación y valoró que la resolución contara con el voto mayoritario de “32 de los 47 países participantes.

Respecto al rol y a la tarea que tendrá la comisión, Meirovich indicó que el objetivo es “obtener información, esclarecer situaciones y llevar a la justicia” para saber, por un lado, “lo que está pasando así como lo que pasará”, en el marco de la invasión rusa en Ucrania.

LRA 7 Córdoba

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania generó “el desplazamiento humanitario” más importante del siglo en Europa, con más de 1.200.000 personas movilizadas hacia las afueras del país del este europeo.

Analía Kim, coordinadora de Comunicaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló: “Si la situación sigue, estimamos que habrá cuatro millones de personas desplazadas desde Ucrania. El número es dinámico, mientras Polonia y Rumania son los principales receptores de refugiados y la ONU está trabajando para asistirlos".

LRA 1 Buenos Aires

El historiador Martin Baña, docente de Historia de Rusia en la UBA y la UNSAM, autor del libro "Quien no extraña al comunismo no tiene corazón", analizó la actualidad de ese país y de su presidente, en el marco de la invasión militar a Ucrania que lleva nueve días, y explicó que “hace 30 años que no existe la Unión Soviética y Rusia es un país capitalista integrado al sistema mundial”.

Señaló que “70 años de historia no se pueden borrar” y que el país mantiene “una relación compleja y contradictoria” con ese pasado que, según dijo, “la propia dirigencia rusa intenta resolver” pero, sin embargo, remarcó "está claro que Rusia no es comunista”.

Por otro lado, Baña analizó la figura de Putin o el “putinismo”, recordó cómo llegó a la presidencia y lo definió como “un dirigente político hábil y pragmático que no se deja dominar por ninguna ideología”.

En ese sentido, el historiador y escritor lo consideró “la cabeza visible de un conglomerado de grupos que hoy forman la elite rusa” y explicó que Putin “intenta mantener una unidad” entre esos grupos que es la que le permite “estar en el poder”.

LRA 1 Buenos Aires

Tropas rusas rodean en Ucrania la central nuclear más grande de Europa. El organismo de control nuclear advirtió sobre el peligro que representan los combates en Ucrania cerca de instalaciones atómicas, luego de que fuerzas invasoras rusas rodearan la central de Zaporiyia, en el sureste del país.

En ese sentido, el ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Aníbal Blanco analizó la situación y señaló el liderazgo de la Argentina en el uso pacífico de este tipo de energía.

Asimismo, informó que los reportes oficiales informan de una normal situación, y no registran ningún daño ni uso indebido de los reactores.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista contó a través de un hilo en Twitter que, mientras caminaba por un parque, se le acercó un hombre que lo agredió verbalmente y, agregó: “Era amenazante con movimientos violentos por mi defensa al pueblo Palestino”.

En ese contexto, siguió: “Exigiéndome a los gritos que le diga si ‘soy árabe’ y su enorme incomprensión de que no siendo árabe defienda el territorio y la lucha del pueblo palestino, me acusa, por las dudas, de antisemita”.

Ante lo que sucedió, Fernando Borroni lo vinculó con “el discurso del odio” que sostuvo que “es permanente”. “Está tan instalado que me preocupa”, alertó.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente social y político, responsable del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante del Frente Patria Grande, Juan Grabois, reflexionó en torno al 50 por ciento de pobreza que existe en nuestro país y advirtió sobre un “acostumbramiento” de la sociedad a los problemas ambientales y sociales.

En Puerto Iguazú participa de la primera cumbre de Magistradas y Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, donde el eje de las jornadas son los “Derechos Sociales y Doctrina Franciscana en tiempos de pandemia y pospandemia”.

Desde allí, Grabois advirtió que “el futuro es incierto” y, a propósito del encuentro en el que expondrá sobre “Tierra, techo y trabajo”, consideró interesante “poder trabajar con los jueces”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LU23 Lago Argentino, su Director Mario Borgna, ofreció detalles de la importancia de este anuncio para la conexión de la Patagonia. Precisó que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó la presentación previo a embarcar en el vuelo inaugural de la nueva ruta de la empresa estatal Líneas Aéreas del Estado, que conectará la ciudad santacruceña con la fueguina.

La oficialización del nuevo recorrido de esta aerolínea de fomento se llevó a cabo en el aeropuerto de Río Gallegos en una ceremonia que el ministro compartió con la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner y, tras embarcarse al primer vuelo, Taiana arribó en Río Grande, donde fue recibido por el mandatario fueguino, Gustavo Melella.

La nueva ruta área será operada cinco veces por semana por los aviones DHC6 Twin Otter de la Fuerza Aérea Argentina, con una frecuencia de hasta dos vuelos diarios y la aerolínea estatal habilitará una ventanilla de atención en el aeropuerto de Río Gallegos.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de Embón en cuerpo y alma, Horacio Embón conversó con el ex juez federal Carlos Rozanski, quien analizó su participación en algunas de las causas más renombradas de los últimos tiempos.

El letrado recordó su participación en los llamados “Juicios por la verdad”, reflexionó acerca del concepto de Justicia en las condenas sobre los sectores más vulnerables y se refirió a su propio paso por la prisión como consecuencia de eludir el servicio militar obligatorio durante la dictadura.

También se refirió a su ingreso en el Poder Judicial, algunas facetas de su vida por fuera de la actividad judicial, el gusto por la música y dejó algunas anécdotas de los más de 4.500 juicios por delitos graves que llevó adelante durante 25 años de ejercicio de la magistratura.

LRA 1 Buenos Aires

Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas, habló de la expresa memoria colectiva del pueblo argentino sobre las islas y cómo el museo conserva la “pertenencia, la identidad, lo colectivo y la historia de nuestra nación”.

“Todos tenemos una pertenecía y una identificación con las Malvinas pero pocos saben bien qué pasó ahí, es por eso que el museo cuenta las historias de quienes lucharon en suelo argentino”, expresó y agregó: “Es un pasado y un futuro de algo que no podemos olvidar y ni volver a vivir; así reivindicamos a nuestros caídos”.

Inaugurado el 10 de junio de 2014 por el decreto 809/2014 y emplazado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur invita a conocer la geografía, la flora y la fauna de las Islas Malvinas así como su historia político-cultural, reivindicando nuestra soberanía conforme los lineamientos de la disposición transitoria número uno de la Constitución Nacional y en el marco de un reclamo de soberanía que lleva casi 200 años.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Gobierno de Catamarca, Jorge Moreno, junto a Hernán Velárdez Vaca, director de Derechos Humanos; Norma Toledo, a cargo de la Casa de la Memoria y Gretel Galeano, perteneciente de la Legislatura Provincial, anunciaron las actividades por el “Mes de la Memoria”, al cumplirse 46 años del último golpe de Estado en Argentina.

LT 14 Paraná

Diputadas y diputados de Entre Ríos aprobaron con media sanción el proyecto de ley que crea la Red de Centros de Atención para mujeres en situación de violencia de género, integrada por todos los hogares y refugios que asisten a las mujeres víctimas de violencias.

La iniciativa le corresponde al diputado Juan Pablo Cosso, del Bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos, y la misma crea una red de hogares y refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

LRA 1 Buenos Aires

Doctor en leyes, periodista, político, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo.

Había nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778 y sus padres fueron Manuel Moreno y Argumosa y Ana María Valle.

El 25 de mayo de 1810 asumió las Secretarías de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, desde donde desplegaría toda su actividad revolucionaria.

Bajo su impulso, la Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal.

Creó la biblioteca pública y el órgano oficial del gobierno revolucionario, La Gazeta, dirigida por el propio Moreno.

Coronavirus

LV 4 San Rafael

El director del Hospital Schestakow, José Muñoz, mostró su satisfacción por los testeos de la víspera, y luego dijo: “Por primera vez en varios meses ayer no hubo positivos”.

Luego, Muñoz agregó que se mantiene la curva descendente de contagios, la cual comenzó en la primera semana de febrero.

Política

LRA 7 Córdoba

El Gobierno nacional anunció un acuerdo con el FMI, respecto de la deuda contraída durante la ex presidencia de Mauricio Macri. Tras esto, Raúl Aragón, consultor político y analista de opinión pública, dijo sobre el tema: “Complicado panorama, ya que la oposición cometió una torpeza poco común. Es una barbaridad lo de Laspina, ese sector de la oposición es troglodita”.

En relación a la presentación de la iniciativa en el Congreso de la Nación, Aragón anticipó que la oposición votará en contra.

LU 4 Patagonia

Linares, senador del Frente de Todos, indicó: “De lleno vamos a empezar a mirar y trazar este tema del Fondo Monetario, porque tenemos que desactivar esa bomba que dejó el gobierno anterior. Entiendo el rol de la oposición marcando las diferencias que tiene, pero deben proponer cosas distintas porque la oposición por la oposición no es algo que le sirva al país”.

LRA 9 Esquel

Gómez, intendente de Gobernador Costa, se refirió a la mención del gobernador Mariano Arcioni sobre la necesidad de contar con el interconectado energético de la provincia, diciendo: "Estoy esperanzado en que no sea solo una expresión de deseo". Consultado sobre la emergencia hídrica, el intendente expresó: "No ha llovido nada, y la sequía es alarmante".

LRA 28 La Rioja

El ministro de Agua y Energía de La Rioja, Adolfo Scaglioni, detalló el avance “a pasos agigantados” de la obra del gasoducto productivo, el cual conecta las localidades de Casa de Piedra, Chamical, Patquia y Chilecito, el cual fue anunciado por el gobernador provincial, Ricardo Quintela.

Luego, Scaglioni preciso que es una “obra anhelada y soñada por nuestro gobernados, y hoy se está transformando en una hermosa realidad".

LV 8 Libertador

Así se manifestó Carlos Iannizzotto, titular de CONINAGRO, y luego expresó: “Hay un sector de la vendimia que está fuera del lado exitoso”. Tras esto, el referente del campo detalló aspectos preocupantes de sectores como el frutihortícola y el ganadero, sosteniendo que hay que estar presentes en el apoyo a los pequeños y medianos productores, junto a la necesidad de contar para esto con el Estado.

LRA 28 La Rioja

35 concejalas de La Rioja se reunirán con el Presidente Alberto Fernández en los próximos días. “Será algo histórico, ya que es la primera vez que concejalas de la provincia serán recibidas por el primer mandatario del país”, expresó la presidenta de la Red Provincial de Concejalas de La Rioja, Victoria Alamo.

Después, Alamo enfatizó sobre el hecho de que un Presidente de la Nación reciba a más de 1.500 ediles de todo el país para establecer conversaciones políticas.

Economía

LRA 4 Salta

Tormentas con granizo afectaron gran parte de la producción agropecuaria de Cachi y Payogasta, con pérdidas significativas en los cultivos de pimiento, poroto, tomate y alfalfa. Así lo informó en El Despertador Nacional el intendente Américo Liendro, quien recorrió los distintos lugares junto a personal de Asuntos Agrarios de la provincia. "Estuvimos verificando toda la zona afectada: La Aguada, la franja Banda Sur, Quilmes y El Algarrobal", detalló.

LRA 3 Santa Rosa (NUEVA)

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), Alfredo Carrascal, analizó los próximos aumentos en las tarifas eléctricas para reducir el gasto en los subsidios.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia agropecuaria en Entre Ríos a las explotaciones de maíz, sorgo, bovinos, caprinos, ovinos, tamberos, hortícolas, pecan, cítricos y forestales en todo el territorio provincial, las cuales fueron afectadas por la sequía, las altas temperaturas y los incendios.

En tal sentido, Alfredo Bel, dirigente de la Federación Agraria Argentina, informó que hay plazo hasta el 25 de marzo próximo para que los productores realicen el trámite correspondiente a las declaraciones juradas.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por la provincia de Río Negro del Frente de Todos aclaró que el documento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con todos sus anexos, es “un instrumento para refinanciar la deuda”. En ese sentido, explicó que “no es el plan económico ni social ni territorial del Gobierno”.

Susana Graciela Landriscini, también miembro de la comisión de Presupuesto, señaló: “El FMI es cómplice pero la deuda está; hoy hay que encausar cómo eso se puede ir encarrilando en la medida que se propugne un crecimiento”.

LRA 1 Buenos Aires

“Estamos a la espera de los detalles, pero en trazos generales podemos afirmar que en los próximos dos años y medio el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos va a dar los desembolsos por el "Stand By" que tomó el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018 en cada vencimiento para pagarle al organismo. Es por eso que vamos a tener revisiones trimestrales, 10 en total, donde vamos a tener que cumplir determinadas metas para que el Fondo nos gire esos desembolsos y así pagarle”, precisó Florencia Gutiérrez, Analista Económica del CEPA.

Asimismo, “gracias al programa de facilidades extendidas, la Argentina tiene 4 años de gracia, para luego terminar de pagarle al FMI en el año 2034”.

LRA 1 Buenos Aires

La temporada turística del trimestre diciembre-febrero mostró "excelentes resultados" que arrojaron récords tanto en cantidad de turistas y excursionistas que se trasladaron por las distintas localidades, como por el gasto realizado en términos reales.

Ese fue el balance de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó que el gasto a precios constantes fue un 20% superior al de 2020 (antes de la irrupción de la pandemia) y un 97% mayor al del 2021, en tanto los viajes realizados, sumando turistas y excursionistas, alcanzaron a 66,8 millones, un 14,3% más que el año pasado.

"El tipo de cambio alto, los trámites sanitarios para ingresar a otros países, sumado a la incertidumbre sobre la tendencia futura de la Covid-19 favorecieron a los destinos nacionales, que fueron priorizados por sobre países como Brasil, Uruguay, Chile o la ciudad estadounidense de Miami, polos de turismo que compiten con los argentinos en los sectores de la población con ingresos medios y altos", señaló CAME en su informe.

LV 4 San Rafael

Miguel Rubio, secretario General SOEVA, aseguró que la vendimia 2022 viene “con un 14 % de receso, sobre todo por las inclemencias del tiempo que se dieron en la zona este de la provincia en octubre del año pasado”. Sin embargo, Rubio se mostró optimista en que sea “una temporada que ande muy bien para la actividad”.

LRA 1 Buenos Aires

Un fabricante de churros informó que "momentáneamente" no recibe entregas de harina por parte del proveedor, quien adujo la guerra en Ucrania como causante del faltante. Si bien el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan, Miguel Ángel Di Beta, explicó que los dos países que están en conflicto bélico “son grandes exportadores a nivel mundial de trigo, están especulando para ellos”.

“Se había armado un fideicomiso para el fideo y la harina de kilo nada más, ahora se está hablando para ver si la harina puede ser subsidiada para los panaderos también”, adelantó.

Laborales

LT 14 Paraná

El Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno de Entre Ríos del 45,45 %, a pagar en cuatro tramos, con una revisión en agosto.

El gremio mayoritario docente convocó a un paro para este viernes, en tanto el plan de lucha continuará con medidas el próximo miércoles 9 de marzo, y también los días 16 y 17 de este mes.

Guillermo Zampedri, secretario adjunto de AGMER, confirmó que el plan de lucha “atiende a las expectativas de los compañeros, que están muy molestos”.

LU 4 Patagonia

En relación a la situación de los maestros, el secretario General de ATECH, Daniel Murphy, comentó: “Permanecemos con clases públicas frente al Ministerio de Economía para explicarles que lo que proponen como aumento al básico son 7.000 mil pesos a lo largo de tres meses. Confunden con los porcentajes, pero lo que están ofreciendo es eso”.

LV 8 Libertador

Blanqueo salarial, proyección de la inflación y poder adquisitivo son algunos de los reclamos que llevan adelante los docentes, argumentos que fueron detallados por la secretaria del SUTE, Carina Sedano. Tras esto, Salvo sostuvo: “Desde diciembre pasado le solicitaron a al gobernador sentarse urgente en paritarias, y apenas asumimos formalizamos el pedido”.

Luego, la referente sindical informó cual fue el ofrecimiento en materia salarial y las acciones votadas en las asambleas por los trabajadores, como son la movilización de los docentes y la presencia en los actos vendimiales.

Sociedad

LRA 13 Bahía Blanca

La directora de Salud Perinatal y Niñez del ministerio de Salud de La Nación, Gabriela Bauer, dijo que “en la Argentina mueren entre 300 y 400 niños al año que pueden ser reducibles”.

La funcionaria se refirió al relanzamiento de Sueño Seguro –inspirado en el Plan Qunita- que contempla la distribución de los primeros 14 mil kits de cunas para bebés de hasta 6 meses, confeccionados por personas privadas de la libertad.

Explicó además que “Sueño Seguro es un conjunto de prácticas que atenúan el riesgo los recién nacidos de morir en los primeros meses de vida” y agregó que los fallecimientos de niños en sus primeros años “se dan mayormente en familias que viven en la pobreza o en la indigencia. Eso nos interpela para trabajar y llegar a tiempo”.

En el lanzamiento del plan Sueño Seguro, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, manifestó que “es un programa que protege a quienes más lo necesitan, que genera trabajo e inclusión, que amplía derechos de nuevo".

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

La Doctora María Raquel Hermida Leyenda, abogada especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual y fundadora del Equipo Interdisciplinario Red de Contención, reflexionó en torno a la violación en grupo de una joven de 20 años, ocurrida el lunes en el barrio porteño de Palermo, hecho por el cual hay seis detenidos, quienes se negaron a declarar y podrían ser imputados por "abuso sexual agravado", que contempla una pena de hasta 20 años de prisión.

La especialista analizó, por un lado, el tratamiento mediático que se hizo del caso y consideró que “los medios están de a poco incorporándose a esta realidad jurídica que es la perspectiva de género y tratando de comunicar un poco mejor que antes”.

LRA 9 Esquel

"La pandemia retrajo ocho puntos la participación de las mujeres en el mercado laboral", expresó la coordinadora de la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de Género, Eliana Persky, luego de realizarse el primer plenario del organismo de 2022.

Posteriormente, Persky dijo que esto implica un retroceso de 20 años, señalando: "Llegamos a valores similares a los de 2002", y agregó que las mujeres realizan tres veces más tareas de cuidado que los hombres, cuestión que también se vio acentuada con el contexto sanitario.

LRA 22 Jujuy

El Presidente Alberto Fernández, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, dieron inicio a la tercera edición del festival ´Nosotras Movemos el Mundo´, que se realizará hasta el próximo domingo el 6 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

Nuevamente, Jujuy participa de ´Nosotras Movemos el Mundo´, en el marco de la Semana Internacional de las Mujeres Trabajadoras. “Nosotras sabemos que esta es nuestra lucha, que es justa, necesaria y urgente, porque se lleva la vida de muchas de nosotras todos los días”, remarcó la responsable en Jujuy del Programa Acercar Derechos, Laura Alvarez Carrera.

LRA 42 Gualeguaychú

Se realizará durante tres días y habrá una gala para la elección Drag Queen, comparsas, peña chaya con performances y dj en vivo, entre otras actividades.

Karen Navarro, Secretaria de la Mujer y Diversidad de La Rioja, dio detalles de la organización.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó la primera sesión ordinaria del 143º Período Legislativo. Desde el recinto y de manera virtual, diputadas y diputados aprobaron con media sanción el proyecto de ley, que crea la Red de Centros de Atención para mujeres en situación de violencia de género, integrada por todos los hogares y refugios que asisten a las mujeres víctimas de violencias.

La iniciativa de autoría del diputado Juan Pablo Cosso, del Bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos, crea una red de hogares y refugios para mujeres víctimas de violencia de género. “Esperemos que sea una salida para que no vuelva a ocurrir que se superpongan las acciones entre centro y centro, y que también permita acceder a recursos”, señaló Cosso.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Con entrada gratuita, el evento “Piazzolla 100", que conmemora el centenario del nacimiento del gran compositor y bandoneonista argentino que se cumplió en 2021, se realizará el domingo y fue organizado por la Fundación Astor Piazzolla. Su presidenta, Laura Escalada, viuda del músico, precisó que se trata del “corolario” de las actividades iniciadas el año pasado para recorrer su trayectoria, abarcar su relación con el tango, el jazz y la música clásica.

La actriz y cantante lírica lo consideró “un acontecimiento importante” y destacó los “grandes esfuerzos” que realizó la Fundación para poder llevar adelante la celebración del centenario del nacimiento de Piazzolla en 2021, en medio de la pandemia.

Valoró la propuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de realizar el concierto en el Luna Park, pidió asistir “con barbijo” y mencionó: “fue una conmoción porque habrá invitados muy importantes”.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y guionista de historieta argentino habló sobre un texto que publicó recientemente en Página 12 en el que hizo apuntes sobre el mar. Contó su vínculo con la naturaleza y la necesidad que tiene de tenerla cerca cuando escribe. “Recuerdo que lo ví por primera vez a mis 7 años, después de un largo viaje en un rastrojero con mi familia. Mi primera impresión del mar fue prodigiosa”, recordó.

“Siempre necesité estar cerca de la naturaleza para escribir. Alrededor de mis 40 años decidí dejar la ciudad de manera radical y terminar con determinados rituales. Dejé de consumir aunque no del todo el alcohol, y corté con una cantidad de pastillas que tomaba. Trabajé muchos años en publicidad y eso come el cerebro”, reflexionó Saccomanno.

LRA 13 Bahía Blanca

El encargado de Industrias Creativas del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Cristian Scarpetta, dijo que “el objetivo de Código Provincia es convocar a las bandas para ofrecerles distintas alternativas como plataformas o la posibilidad de hacer eventos regionales”.

La posibilidad para anotarse es hasta el 31 de este mes ingresando en la página de Código Provincia: “La planilla de inscripción es muy sencillo de completar”.

Scarpetta agregó que la convocatoria se extenderá también a murgas a partir del lanzamiento del programa provincial Carnaval Es Cultura.

LRA 26 Resistencia

Lo adelantó el integrante del Area Teatro del Instituto de Cultura, Alfredo Ayala, diciendo: “Existe una gran posibilidad que la Fiesta Nacional del Teatro de este año se realice en el Chaco, y se está trabajando en eso”.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires