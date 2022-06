Diario de Radio Nacional 31/05/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario afirmó que cuando llegó al Gobierno "el 70 % de las obras públicas estaban paralizadas", y luego expresó: "Así, cualquiera logra déficit cero dejando de hacer lo que el Estado debe hacer". Después, Fernández dijo: "Ahora tenemos cinco mil obras en ejecución", al encabezar el acto de inicio de los trabajos de la Variante Cañuelas, la cual forma parte del proyecto de transformación en autopista de la Ruta Nacional 3, en el tramo que une Cañuelas con Azul, donde estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Tras esto, el Presidente cuestionó a los "ladrones de guante blanco que están dando cátedra de ética y moral por los medios”, y luego agregó: “Estoy esperando que un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina para que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo y la de los peajes. Estoy esperando que la justicia se dignifique a sí misma y llame a los poderosos a rendir cuentas".

LRA 26 Resistencia

Mediante una declaración pública dada a conocer por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, 16 mandatarios provinciales pidieron que la Corte Suprema de Justica tenga un carácter más federal.

En tanto, el juez camarista, Juan Ramos Padilla, expresó: "La justicia nunca ha protegido los intereses del pueblo, no hay fallos en general que sirvan al pueblo y es difícil reformarla cuando la Corte quiere avanzar sobre el poder. Las arbitrariedades de la justicia son cuestiones cotidianas y muestran la gran lejanía entre un Juez y el ciudadano, ya que hay una ignorancia de cuáles son los verdaderos problemas".

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional llegó a un entendimiento con el Club de París, mientras avanza en un acuerdo que contemple un nuevo mecanismo de repago de los compromisos, condición que quedó establecida en un DNU que se publicó en el Boletín Oficial.

La fecha del 30 de septiembre de 2024 obedece a un convenio entre ambas partes, a sabiendas de que el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI otorga esa fecha como plazo máximo.

LRA 1 Buenos Aires

Sileoni se refirió a las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que se quedaría con ocho ministerios y uno de los que eliminaría sería el de Educación, diciendo: “No es nuevo, son ideas que vuelven a circular en algún sentido como cuando eliminaron Salud. Las consecuencias se vieron en la pandemia”.

En ese sentido, el funcionario bonaerense remarcó la importancia de “transmitirle a la comunidad” lo que implicaría la eliminación de un ministerio, señalando: “Si eso se realiza con el de 2015, no se perdería nada por las cosas que no hicieron, ya que no construyeron escuelas y destruyeron las paritarias. Ahora, un Ministerio de Educación de 2003 o el actual marcan el rumbo e invitan a incrementar una obra en las escuelas que recuperó ´Conectar Igualdad´, entre otras cosas”.

LRA 1 Buenos Aires

Bianco analizó los debates que se dan dentro del Frente de Todos y expresó: "La clave es tener un diálogo permanente. Vivimos un momento complejo para la humanidad, con una pandemia y una guerra en Europa con impactos económicos. Es fundamental trabajar en diálogo permanente".

Luego, el funcionario agregó: "En el FdT hay un debate, hay problemas sustantivos que se agravaron con el macrismo y fueron muy difíciles de abordar durante la pandemia. Hay distintas opiniones, pero coincidimos en el rumbo".

LRA 24 Río Grande

Taiana encabezó, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, la ceremonia de instalación de un radar de Vigilancia y Control Aéreo RPA-170M, con el objeto de potenciar la capacidad de control del aero espacio en el Atlántico Sur.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, la ministra afirmó: “Estamos muy contentos y contentas porque la política de comercialización popular impulsada por el gobernador Capitanich es un gran éxito, que se concreta en los mercados populares en la primera quincena de todos los meses. En cuanto a la reunión del Norte Grande destacamos el impulso dado por nuestro gobernador para la reunión de ministros de Desarrollo Social en Tucumán, donde se concretó la creación de un área que nos permita acceder de mejor manera a las políticas nacionales”.

LRA 1 Buenos Aires

Litza habló del proyecto por el cual se busca generar alivio fiscal a los trabajadores autónomos y adelantar la actualización de las escalas del monotributo, y luego expresó que la iniciativa apunta también a "incentivar la actividad de los emprendedores".

"Estamos en una semana clave para muchos temas, son trabajadores tanto los que está en relación de dependencia como los monotributistas. Hay que equilibrar a este mundo, que es muy grande", dijo la legisladora.

LRA 26 Resistencia

Miño, quien es impulsora de la Mesa Nacional de Barrios Populares, explicó los alcances de los Fondos de Integraciones Urbanas, aseverando: “Financiamos obras en todo el país, y en Corrientes lo hacemos en nueve barrios con un inversión de 3.700 millones de pesos en trabajos de saneamiento, infraestructura, agua potable y electricidad, los cuales cambian la calidad de vida de los barrios populares”.

LRA 9 Esquel

La ministra de Desarrollo Social de Chubut, Mirta Simone, se refirió a las acciones que preparan desde el área, entre ellas el aumento en el monto de la Tarjeta Social, el cual podría hacerse efectivo julio.

LRA 26 Resistencia

“Estamos trabajando en grandes obras de pavimentación o repavimentación de las rutas y otras de pavimento urbano en localidades de toda la provincia como en el barrio Toba de Resistencia, que ya lo tiene completado en un 100 %, con obras de iluminación, viviendas, escuelas nuevas, y polideportivo, lo que significa un gran orgullo. También inauguramos 16 kilómetros de pavimento de la Ruta 56, desde la 11 hasta La Leonesa, que se complementan con los 14 del acceso al Puerto Las Palmas”, afirmó Varela, al recordar los detalles de algunas de las obras públicas que están desarrollando en el Chaco.

LU 4 Patagonia

Luque estuvo en Bariloche participando del Encuentro Nacional de Hidrógeno 2030 y tras esto puso en valor el trabajo realizado, al señalar: “Argentina necesita un plan estratégico para desarrollarse y para lograr lo que necesitamos. Estuvo presente en el evento el sector nacional, las provincias. que tienen recursos para ir trabajándolo, y las embajadas internaciones de Europa y Asia. En ese espacio amplio se busca conseguir un marco normativo para que esas inversiones lleguen al país, especialmente a la Patagonia, que tiene las condiciones propicias para ese desarrollo”.

LRA 1 Buenos Aires

Carreras habló sobre el Encuentro Nacional de Hidrógeno 2030 que se llevó adelante en Bariloche, y luego se refirió a las ventajas que trae para el país la producción de esta energía verde.

LRA 1 Buenos Aires

Javier Milei sostuvo que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, incluso morir de hambre. "Vos también podés elegir si querés morirte", le dijo a Juan Grabois durante un debate televisivo.

En ese contexto, Alejandro ´Pitu´ Salvatierra, dirigente social y referente de Ciudad Oculta, expresó: “Es una estupidez pensar que alguien puede optar por vivir esa situación”, y luego aseguró que le preocupa lo que hace el representante de Avanza Libertad.

LRA 43 Neuquén

El sociólogo hizo un pormenorizado análisis del escenario político nacional, señalando: "Estamos encaminados a una polarización importante, más allá del centimil mediático que tengan hoy algunos candidatos outsiders como Milei, en Capital Federal, y Espert, en la provincia".

LRA 5 Rosario

El sociólogo analizó la figura del diputado nacional y líder de Libertad Avanza, Javier Milei, diciendo: "Estamos en un momento de falta de respuesta del sistema político y aparece Milei. Creo que su primera operación política-ideológica fue producir un desplazamiento de la grieta", señaló Quevedo.

LRA 1 Buenos Aires

Cantero convocó a participar en el ollazo popular que se realizará este miércoles a las 9 horas en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, y luego dijo: “Le reclamamos a Horacio Rodríguez Larreta comida para los comedores populares, que están muy desbordados”.

LRA 13 Bahía Blanca

El Ingeniero Gallo, quien es el subgerente de Segmento de Vuelo y Servicios de Lanzamiento de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), habló sobre el desarrollo del lanzador ´Tronador´, el cual se realizará en el Centro Espacial Manuel Belgrano, situado en terrenos de la Base Naval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca.

"Cuando se lanza un cohete al espacio, tiene que atravesar una zona aérea que normalmente es el mar. A la CONAE le interesa, principalmente, las órbitas polares, porque tenemos un país muy grande que va del trópico al polo”.

LU 4 Patagonia

El coordinador de la Patagonia del Ministerio de Justicia, Eduardo Hualpa, hizo referencia a la presentación realizada ante el Gobierno chubutense por los múltiples pedidos de distintas comunidades originarias que recuerdan el rol de Cesar Brandt en el desalojo de Vuelta del Río.

“Nos llegaron pedidos de comunidades indígenas que advierten que Brandt fue condenado sobre su actuación en los desalojos de 2013, aunque esto para mucha gente es pasado, pero para esas comunidades no está olvidado y se actualiza cuando una persona con estos antecedentes llega a la máxima representatividad de la policía, especialmente porque la policía sigue interactuando con las comunidades”. dijo Hualpa.

LRA 26 Resistencia

“Estuve en Corrientes, donde presenté mi libro ´Malvinas 1982, la cuarta guerra contra el imperio británico´ en el Regimiento de Infantería IX, un lugar emblemático porque ahí Galtieri tuvo su despacho entre 1975 y 76. Después de un intercambio de opiniones con el mayor a cargo, se concretó el acto con la presencia de más de 200 personas y muchísima juventud. Por suerte, el diario El Litoral de Corrientes, canal 9 de Resistencia y C5N lo cubrieron, ya que 48 horas después se dijo que habíamos violentado el ingreso, que patoteamos a los soldados y tomamos el regimiento, esto potenciado y viralizado por La Nación + en Buenos Aires, hecho que fue desmentido por los tres medios que mencioné. También presenté el libro en la Universidad del Chaco Austral, que fue una excusa para el intercambio y el diálogo posterior. Hay bolsones de resistencia en todo el país y hay un pacto de silencio que estira el espíritu de la dictadura, que cultiva el olvido y el negacionismo”, dijo el periodista y subdirector de Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El economista se refirió a la disposición del aumento de las tarifas de luz y gas y planteó la necesidad de transparentar el negocio energético en la Argentina, diciendo: "Lo que faltó en la resolución fue la segmentación, o sea que, según el nivel de ingresos de los hogares, dependerá lo que paguen los usuarios con más, menos o sin ningún subsidio. El secretario de Energía, Darío Martínez, prometió que a fines de junio estará este tema resuelto".

Tras esto, Zaiat estimó que serán entre 950 mil y un millón de hogares los que "pagarán la tarifa plena" en los servicios, y luego agregó: "Eso significa que en countries, barrios cerrados y zonas de alto poder adquisitivo van a pagar sin subsidio".

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Almirón destacó que la obra de Aña Cuá, la entidad de Yacyretá, la represa hidroeléctrica y la generación de energía, representan una unidad insoslayable entre Argentina y Paraguay.

“Esto tiene que ver con la generación de energía y que ambos presidentes y directores de la entidad hayan hablado del derecho humano en la energía es muy importante”, agregó Almirón.

LT 12 Paso de los Libres

“Estuvimos acompañando al presidente paraguayo en el encuentro binacional para realizar una serie de actividades y poniendo en lugar que le cabe a una obra tan importante y significativa como Aña Cuá, con la visita de dos presidentes. Si bien es una obra en territorio binacional, efectivamente es una inversión extraordinaria y con los beneficios de generar más energía, la cual es sustentable, limpia y renovable”, dijo el senador provincial por Corrientes, Martín Barrionuevo.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, participó de la firma de un convenio de colaboración técnica con el municipio de General Las Heras y de la inauguración de la ´Ampliación de Agua Potable y Sistemas de Producción y Almacenamiento General Hornos´, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente local, Javier Osuna, y el subadministrador de ENOHSA, Néstor Álvarez.

Al finalizar el evento, la titular de AySA señaló: “Lo importante de estas obras es que hacen al bienestar de nuestra población y a la posibilidad del desarrollo local, social y económico.

LRA 2 Viedma

El referente Mapuche adelantó lo que será la marcha de las comunidades indígenas hacia Viedma el 10 de junio próximo para exponer públicamente la preocupación del sector por decisiones judiciales y gubernamentales, en relación a los pueblos originarios.

LRA 7 Córdoba

Luego de las elecciones del domingo anterior en Colombia, el sociólogo Jair Vega Casanovas consideró que “en América Latina, y especialmente en Colombia, se viene dando una discusión entre dos países. Uno que apuesta por los derechos humanos, la inclusión y la diversidad y otro que todavía se resiste a ese modelo que reacciona a esos cambios a partir de un paternalismo autoritario que sigue muy vivo en un sector importante de la población”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Fama Importadora y Exportadora S.A. es una compañía ubicada en Chajarí, la cual opera en la industria de cultivo de frutas y frutos secos, en tanto el crédito de 24 millones de pesos tiene como destino la exportación de cítricos al Reino Unido.

Tras esto, el director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Santiago Caprarulo, expresó: “Siguiendo las gestiones realizadas por el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, en el Reino Unido se concretó un negocio de exportación muy bueno”.

LRA 30 Bariloche

El abogado se refirió al aumento de precios en la canasta de alimentos, expresando: "En Argentina se instaló una cultura inflacionaria desde hace tiempo. 28 grandes empresas concentran cerca del 80 % de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y limpieza".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mientras avanza la campaña de vacunación, la periodista Gabriela Bruno de LRA 14 Radio Nacional Santa Fe explicó que se busca una mayor utilización de barbijos en las escuelas, en los medios de transporte y en la atención sanitaria, debido a que se duplicaron los casos de COVID-19 en una semana.

La advertencia fue lanzada por el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, quien precisó que en la reunión del Comité de Expertos de la provincia aconsejaron la utilización del barbijo, fundamentalmente en espacios donde se observa una alta transmisibilidad.

LRA 17 Zapala

Neuquén comenzó a aplicar la dosis de refuerzo en la población de 5 a 11 años. Se trata de una decisión consensuada en el Consejo Federal de Salud (COFESA), y cuenta con el apoyo científico de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Ante el crecimiento de contagios en Tucumán, el ministro de Salud hizo un llamado para que las personas continúen aplicándose las dosis de refuerzos. “Este es un programa de refuerzo para niños entre 5 y 11 años que ya tienen colocada la segunda dosis”, destacó Ruíz.

Laborales | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) trabaja junto al Parque Nacional Lanín en programas de reciclado y promoción ambiental para concientizar a turistas y visitantes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el Día de las Matemáticas, Dickenstein habló de su especialidad y de la importancia de los docentes para que incentiven el interés de esta ciencia en los chicos, diciendo: “El nivel universitario de esta carrera es excelente, mientras que en las escuelas es un problema serio”, y luego agregó: “Los docentes no están bien pagos, y algunos no están bien formados. Se les enseña la matemática como una forma estática de memorización, y es fundamental relacionarla con el placer de pensar”.

LRA 1 Buenos Aires

El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud en 1987 con el objetivo de informar y concientizar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia.

En tanto, el médico e integrante de la Federación Argentina de Cardiología, Pablo Spada, dio detalles sobre el impacto negativo en la salud que tiene el consumo de tabaco, siendo la causa de múltiples enfermedades de gravedad, expresando: “El tabaquismo produce distintos tipos de cáncer, afecta la salud cardiovascular y también las vías respiratorias”.

LRA 9 Esquel

Gocio, referente en Chubut del INCUCAI y responsable del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CAIPAT Chubut), brindó estadísticas de ablaciones en la provincia y confirmó que durante la pandemia aumentaron los trasplantes, tras recordar que por ley todos los habitantes de la Argentina son donantes, salvo que expresen lo contrario.

LRA 1 Buenos Aires

Sobre el Día Nacional de la Donación de Órganos, Leone expresó: "Para nosotros el día de la donación son los 365 días del año. Estas son cosas que se resuelven desde la solidaridad y vemos que la población en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires da respuestas, por lo cual este ha sido un día de agradecimiento".

LRA 25 Tartagal

El médico hizo referencia a los operativos de ablación que se llevan a cabo en el norte argentino e indicó cuál es el protocolo que se sigue en esas instancias. “La ley Justina fue una bisagra y marcó un antes y un después en la donación de órganos”, expresó Luna.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó la tercera edición del estudio, el cual refleja las formas en que se expresa la discriminación en nuestro país.

Sobre esto, la coordinadora de Investigaciones y Observatorios del INADI, Karina Iummato, brindó detalles sobre el relevamiento realizado junto a 23 Universidades de todo el país, afirmando: “Del estudio realizado, el ámbito educativo es el primero donde las personas dicen haber experimentado discriminación. Es una tendencia que se sostiene desde 2013, y las cuestiones estéticas son uno de los principales temas".

LRA 1 Buenos Aires

En relación al tema, Gómez afirmó: “La Organización Mundial de la Salud estableció un alerta por la aparición de este virus y el de la viruela, que fue erradicada en los años ´70, e inclusive se suspendió la vacunación. Es endémica y se limita a países del África y, esporádicamente, aparece en algunos viajeros. Es de baja tasa de mortalidad y su tasa de transmisión de persona a persona es muy limitada”, aseguró el columnista en temas médicos.

LRA 3 Santa Rosa

Jacobi analizó la disminución de nacimientos en madres adolescentes en La Pampa, debido a que tras un amplio trabajo integral realizado por los diferentes equipos de Salud de la provincia, en los últimos cinco años los nacimientos en madres adolescentes disminuyeron un 55,6 %.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Este miércoles habrá una concentración en la puerta de la Casa de Justicia de Ingeniero Jacobacci en apoyo a la mujer originaria. “Natividad Antual quedó sola, aislada y asediada por personal policial en el territorio. En este contexto de bajas temperaturas, impiden la entrada de abrigo y leñas”, señaló Neculman.

Géneros | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

El próximo viernes desde las 16 horas en Plaza Urquiza se realizará una nueva movilización contra los femicidios, transfemicidios y travesticidios producidos por la violencia patriarcal.

Por este motivo, Sol Reichel, de la agrupación EnRedadas feministas, convocó para este nuevo encuentro de lucha, tras lo cual dijo: "Este movimiento atraviesa a toda la sociedad, por lo tanto es importante que entendamos que debemos salir a reclamar. Exigimos una justicia con perspectiva de género y que sea efectiva la ley Micaela".

LRA 13 Bahía Blanca

Desde mañana se pondrá en funcionamiento una nueva sede regional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca, con la visita a la ciudad de la ministra de la cartera, Estela Díaz.

Tras esto, la directora regional, Silvia Zaballa, hizo referencia a la inauguración y al funcionamiento del nuevo espacio.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Consorcio textil de Misiones (COTEMI) surgió en 2020 con la pandemia, está integrada por seis cooperativas y una fundación con trabajadoras víctimas de violencia de género.

"Queremos aumentar las fuentes de trabajo y que las compañeras tengan independencia económica", afirmó Vásquez.

LRA 18 Río Turbio

Desde el área de géneros de Radio Nacional Río Turbio, Von Linden hizo referencia a la higiene menstrual, aseverado: “La higiene menstrual es uno de los derechos que nos falta”.

LRA 14 Santa Fe

Se cumplieron 13 años de la desaparición de Natalia Acosta, una joven que desapareció en 2009 en la ciudad de Santa Fe donde ejercía la prostitución. “En el caso de Natalia se nota discriminación por la clase social a la que pertenecía. La justicia no la buscó, y tampoco investigó”, señaló Sierra.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Canteros habló sobre el derecho a la comunicación que tienen las personas privadas de su libertad, aseverando: “El único derecho que tienen restringido es el de la libertad ambulatoria, pero ningún otro como, por ejemplo, el de la salud, la alimentación y la comunicación con el exterior. La pandemia nos permitió la posibilidad de acceder a esta última a través de los teléfonos celulares, y su uso adecuado posibilitó la disminución de la conflictividad interna”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Palacios habló del estreno de la última película que protagonizó, llamada ´Franklin´, la cual es una historia de amor entre un boxeador a punto de retirarse, una trabajadora sexual que comete un error y un mafioso que maneja un pequeño universo de narcotráfico, apuestas ilegales y violencia.

“El rodaje ocurrió en contexto de pandemia. Fueron siete semanas de rodaje y se filmó en Buenos Aires, pero podría ser en cualquier suburbio y tiene una estética muy linda. Adoro trabajar en Argentina por el nivel técnico, ya que es impresionante como se hacen las cosas y la calidad de lo que se hace, así como también el trabajo en equipo”, afirmó el actor.