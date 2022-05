“Las de Bullrich son ideas viejas, las vimos en la dictadura y los ’90”

El ministro de Educación bonaerense se refirió a las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que se quedaría con ocho ministerios y uno de los que eliminaría sería el de Educación. Luego, ella tuvo que retractarse.

“No es nuevo, son ideas que vuelven a circular en algún sentido como cuando eliminaron Salud. Las consecuencias se vieron en la pandemia”, dijo Alberto Sileoni.

En ese sentido, el funcionario de la Provincia remarcó la importancia de “transmitirle a la comunidad” lo que implicaría la eliminación de un ministerio: “Si eso se realiza con el del 2015, no se perdería nada por las cosas que no hicieron, no construyeron escuelas, destruyeron las paritarias. Ahora, un ministerio de educación de la nación del 2003 o actual, marca el rumbo, invita a incrementar una obra en las escuelas, que recuperó Conectar Igualdad, entre otras cosas”.

“En el esquema de algunos políticos emergentes el Estado no es necesario, pero hay que transmitirle a la sociedad la memoria del pasado próximo a veces flaquea”, sostuvo Sileoni y completó: “Son ideas viejas, las vimos en la dictadura y en los ’90”.

