Diario de Radio Nacional 31/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “Vacunar a aquellos que están más expuestos”

Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “Ya se aplicaron 370.000 vacunas” contra el coronavirus

Córdoba – JUAN SCHIARETTI: “La pandemia no puede ser la única realidad”

Resistencia – JORGE CAPITANICH: “Las acciones que implementamos dieron resultados positivos”

Gualeguaychú – Aldea San Antonio: Superó el centenar de contagios

Bariloche – LEONARDO GIL: “No hay saturación en cuanto a la capacidad de respuesta”

Paraná – Concepción del Uruguay: Registra una meseta en los contagios

Buenos Aires – FLORENCIA CAHN: “Hay que seguir cuidándonos y no relajar con las medidas”

Rosario – MARTIN LUCERO: “Si la escuela se va a convertir en una isla, estamos en un problema”

San Luis – SILVIA SOSA ARAUJO: Hay más de 30 mil personas anotadas para vacunarse

Paraná – Sociedad de Pediatría: Aconsejó el retorno a clases presenciales

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: El año que puede ser mejor y difícil a la vez

Río Turbio – Santa Cruz: Se aplicará un régimen fiscal excepcional

San Martín de Los Andes – EUGENIA UGARTEMENDIA: Construirán 1500 viviendas en Neuquén con el plan “Casa propia”

Paraná – NESTOR IANNI: “La industria del vino crece más rápido de lo pensado”

Tucumán – EDUARDO COBOS: La Legislatura pidió una prórroga en la Ley de Biocombustibles

Neuquén – JOSE BRILLO: Celebran el anuncio del avance del Tren Trasandino

Ingeniero Jacobacci – FERNANDO NUÑEZ: El organismo vuelve a tener delegación en Bariloche

Salta – TERESITA FRIAS: Amenazada de muerte por seguidores de un senador

Esquel – Durante el fin de semana: Intensa actividad en el combate de incendios en Chubut Buenos Aires – ROSARIO LUFRANO: Celebró el lanzamiento de la programación de Radio Nacional

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Gobernadora de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof habló por Radio Nacional sobre cómo seguirá el plan de vacunación contra el coronavirus y también se refirió a la vuelta a clases. Sobre la vacuna contra el coronavirus dijo que le planteó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por qué él no se vacunó.

“Lo hice públicamente frente a varios gobernadores. Muchos quieren hacer críticas a toda prueba. Hay una campaña anti vacuna muy intensa sembrando nuevas confusiones y dudas. Es bastante cansador. Nosotros vacunamos a 111 mil personas del sector salud, tenemos un sistema inscripción y de pre inscripción para poder diseñar el operativo de vacunación”, aseguró Kicillof en diálogo con Darío Villarruel.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó las distintas negociaciones que lleva adelante el presidente Alberto Fernández para conseguir la mayor cantidad posible de vacunas contra el coronavirus y señaló que “hay un gran problema de producción de vacunas a nivel global y Argentina también lo padece”. No obstante, en el primer programa de Ahí vamos, aclaró que “la recepción de las vacunas no está cancelada y los contratos están vigentes” y resaltó que “la campaña de vacunación se lleva adelante y diariamente hay argentinos y argentinas que van recibiendo las dosis”. “Ya llevamos 370 mil vacunas aplicadas”, precisó.

LRA 7 Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dio inicio al período ordinario de sesiones legislativas en la Unicameral Provincial.

En su discurso, el mandatario enumeró los logros de su gestión frente a la gobernación durante 2020, expresando que “tenemos claro que a esta altura de la convivencia con la pandemia no contagiarnos depende principalmente de la responsabilidad de los ciudadanos”, y luego, sobre el acondicionamiento del sistema de Salud, destacó que “aumentamos la cantidad de camas críticas para enfrentar al COVID, y ahora, previendo la segunda ola, estamos entre el sector público y el privado agregando 711 camas críticas más para llegar a 3.703 en total”.

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, encabezó la reunión del Comité del Técnico y Consejo de Desescalada de coronavirus de la provincia, donde se analizaron los indicadores de las últimas semanas de la pandemia.

“Las acciones que implementamos dieron resultados positivos, y estos se muestran en indicadores que mejoraron nuestra situación“, sostuvo el mandatario, y luego se refirió a los protocolos para el retorno presencial a las clases, y a un cambio en los horarios restrictivos para la circulación en el Chaco.

LRA 42 Gualeguaychú

La localidad del Departamento Gualeguaychú ya superó los 100 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según indicó el intendente Mauro Díaz Cháves.

El jefe comunal precisó que la ciudad, de tres mil habitantes, registró un brote intenso y que en las últimas semanas la curva de contagios comenzó a estabilizarse, destacando la eficiencia de las restricciones a la circulación, además de mantener los aislamientos como medidas preventivas prioritarias.

LRA 30 Bariloche

El jefe de la IV Zona Sanitaria habló de la situación epidemiológica en Bariloche y dijo que se duplicaron los casos diarios aunque sostuvo que era lo “esperable para la apertura turística”.

LT 14 Paraná

El intendente de Concepción del Uruguay, Martin Oliva, explicó cómo se encuentra la ciudad ante la pandemia, diciendo que existe una “situación amesetada de casos desde mediados de diciembre. Esto permite que el sistema sanitario vaya dando respuesta a los contagios que se presentan y se deben atender”.

Luego, el mandatario expresó que debido al COVID-19 decidieron “no salir a ofertar a la ciudad como destino turístico por esta temporada”.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Florencia Cahn, se refirió a los distintos aprendizajes que se fueron desarrollando a casi un año de que el coronavirus se declarara oficialmente como pandemia y resaltó la importancia de que ahora se sepa que “los asintomáticos sí pueden contagiar”. En Radio país, explicó qué hacer frente a la aparición de síntomas y detalló cómo proceder si se mantuvo contacto con una persona que tiene COVID-19. En tanto, reiteró que “las complicaciones son mayores con ciertos factores de riesgo, como es la obesidad o la diabetes”.

LRA 5 Rosario

El referente del Sindicato Argentino de Docentes Privados se refirió al regreso a las aulas previsto para el 15 de marzo. “Todo se puede dentro de los márgenes de la racionalidad. Con estricto control de los factores de cuidado, y dentro de ese contexto todos tenemos una responsabilidad. Si la escuela se va a convertir en la isla, estamos en un problemón”, expresó.

LRA 29 San Luis

La Ministra de Salud de San Luis, Silvia Sosa Araujo, informó que alrededor de 32 mil puntanos y puntanas ya se inscribieron para recibir la vacuna Sputnik V contra el Coronavirus en la provincia.

LT 14 Paraná

La directora Regional de la Sociedad Argentina de Pediatría, Viviana Villarroel, hizo referencia a un documento emitido por la entidad a nivel nacional que solicita el regreso presencial a clases para mitigar los efectos del confinamiento en los niños y adolescentes.

La nota considera “de extrema necesidad la vuelta a clases y que sean presenciales en la medida de lo posible”, en tanto Villarroel indicó que en el consultorio médico se advierten en los niños “trastornos del sueño, angustias y dolores abdominales, entre otros factores”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario dedicó su columna, al año que comienza con nuevas expectativas en relación al crecimiento económico, y la evolución de la pandemia.

LRA 18 Río Turbio

La ASIP, el organismo fiscal de la provincia lanzará un Régimen Excepcional de Regularización de Deuda con condonación de intereses resarcitorios, punitorios y multas. La decisión se encuentra en línea con todas las medidas de apoyo a la actividad comercial y productiva por la pandemia.

LRA 53 San Martín de Los Andes

En el marco del plan “Casa propia” presentado por el Gobierno Nacional a fines del año pasado la provincia firmó un acuerdo para la construcción de 1500 viviendas en Neuquén con el Ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. El programa prevé no solo la construcción de viviendas desde cero sino también la finalización de aquellas obras que hayan quedado paralizadas.

LT 14 Paraná

Ianni informó que “logramos hacer cinco cosechas estando en una zona privilegiada, en la cual el viñedo se adaptó muy bien y el resultado fue más rápido de lo esperado. Nuestro objetivo es lograr un buen vino para poder exportarlo”.

LRA 15 Tucumán

La Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad un pedido al presidente Alberto Fernández y a la Cámara de Diputados para que prorrogue la vigencia de la Ley de Biocombustibles por otros 15 años. “Lo que estamos tratando de hacer es un informe porque la gente debe interpretar que esto toca muy fuertemente la economía, no solo del industrial sino también del pequeño productor, indicó Cobos.

LRA 43 Neuquén

El presidente de la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN), José Brillo, destacó el anuncio de avanzar con la obra del Tren Trasandino del Sur que unirá Argentina y Chile. Neuquén y para Vaca Muerta. El proyecto conectará los puertos de Bahía Blanca y Talcahuano (Chile).

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se refirió a la decisión política del Gobierno Nacional de recuperar el organismo. Consideró que el desmantelamiento que sufrió la delegación en 2017 durante la gestión macrista provocó un retraso en los controles y falta de inversión por parte de las empresas.

LRA 4 Salta

La periodista Teresita Frías denunció que fue amenazada de muerte por personas vinculadas al senador Daniel D’Auría. Dijo que los agresores son vecinos que residen cerca de su domicilio en la ciudad de San José de Metán. Explicó que una de las agresoras está relacionada con una puntera política del legislador. “Las agresiones comenzaron a fines del año pasado cuando desde Canal 7 Salta comenzamos a visibilizar determinadas irregularidades”, señaló Frías.

LR 9 Esquel

Este fin de semana hubo una gran actividad en el combate de incendios en la región cordillerana de Chubut. Mientras una parte del Servicio Provincial del Manejo del Fuego se dedicó al siniestro que comenzó en Cuestas del Ternero y que cruzó a la provincia el lunes anterior, el sábado comenzó otro incendio a cinco kilómetros de Cholila.

“Todavía no medimos cuánto se quemó en este último siniestro, y el domingo comenzaron los trabajos de línea para controlarlo. Eso hizo que no se superaran las 15 hectáreas ante la peligrosidad del viento, la tormenta y las altas temperaturas”, explicó el coordinador de Planificación del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Fernando Epele.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, celebró el lanzamiento de la programación 2021 de Radio Nacional y destacó lo realizado por todo el equipo de trabajadores y trabajadoras encabezado por Alejandro Pont Lezica, director de la Radio Pública. En el programa Ahí vamos, se refirió a la nueva identidad visual de la radio y explicó el porqué de su slogan “Las cosas que nos unen”: “Hay que buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Matices va a haber siempre, lo que no puede imponerse es la falta de respeto o la mentira, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión”, señaló.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 12 Santo Tomé

El dirigente gremial del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez, se refirió a la vuelta a clases en la provincia, afirmando que “no hay agua potable, ni artículos de limpieza y pedimos volver, pero no están dadas las condiciones”.

En cuanto a los beneficios que antes recibían los alumnos y que el gobierno de Macri desfinanció, Ramírez manifestó que “el Conectar Igualdad quedó destruido, en tanto hoy el gobierno nacional triplicó el financiamiento para el sector, por lo cual el horizonte es sumamente positivo y la discusión de la presencialidad es una cuestión secundaria cuando hablamos de salud”.

LRA 21 Santiago del Estero

El Boletín Oficial publicó la extensión del congelamiento de los alquileres hasta el próximo 31 de marzo. La novedad del nuevo decreto es que, una vez terminado el congelamiento, la deuda acumulada se podrá pagar hasta en 12 cuotas.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Tras haber presentado una solicitud de sobrevuelo y aterrizaje para dos vuelos chárter ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la provincia de Tierra del Fuego, la aerolínea de bandera alemana Lufhtansa realizó su primer vuelo a las Islas Malvinas desde Hamburgo. Su finalidad es trasladar científicos a la estación germana en la Antártida.

Dicha solicitud fue interpretada por el Gobierno de Alberto Fernández como un “reconocimiento” de que las Islas Malvinas forman parte del territorio nacional, en virtud de la disputa de soberanía que el país mantiene con el Reino Unido por vía diplomática.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, también consideró que el pedido efectuado por la compañía aérea es un “paso importante”, en tanto implica la “comprensión a nivel global de que se trata de un territorio sobre el cual, como reconocen las Naciones Unidas, existe una disputa de soberanía”.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial, Mario se refirió a la responsabilidades directas en 2015 de “la usina de la antipolítica generada y sostenida por Clarín”, y “la acción psicológica y el desaliento”: “El proceso más berreta en los casi 40 años de democracia”, consideró.

Además agregó que “la antipolítica o apoliticidad militante practicadas por más del 90 por ciento de los medios de comunicación, tiene por fin opacar la búsqueda de las cosas que nos unen, enterrarlas si es posible. Como para que el análisis cortoplacista del absurdo, conforme los discursos de duración efímera y la instalación de las agendas como guión diario de la derecha, trampa mortal de los bienintencionados que quieren comunicar desde otro lugar. Por supuesto que todo lo que está en juego, es la guita de los poderosos frente a las carencias del resto. Privilegios versus derechos. Como hoy lo vemos en todo el mundo, en esta sublimación de la desigualdad, la peor cara de época develada al fin por la pandemia”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El directorio de YPF mejoró su propuesta de refinanciación de deuda, por un total de US$ 6.600 millones, con una combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021, informaron fuentes de la compañía.

Este título es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compañía pagarlo en su totalidad al vencimiento, se explicó en la empresa al señalar que se trata de “un último esfuerzo por acercar posiciones con los inversores”.

LRA 1 Buenos Aires

La provincia de Mendoza fue seleccionada entre los 10 destinos turísticos más anhelados de América Latina del año por la revista Forbes. La publicación internacional confeccionó un top ten de las mejores sitios para visitar durante la pandemia de coronavirus y, para eso, tuvo en cuenta que cada lugar cumpliera con una serie de requisitos sanitarios y protocolares. En Radio país, la periodista de Radio Nacional Mendoza Paola Ortiz destacó que la provincia se ubicó en cuarto lugar y es la única de Argentina presente en la lista.

Laborales | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Con un pedido expreso de aumento de salarios, los trabajadores reclamaron ser escuchados por el gobierno provincial. Ricardo, trabajador del sector, dio a conocer la situación compleja por la cual atraviesan, diciendo que “actualmente cobramos 24 mil pesos y la canasta básica está en 54 mil”.

LT 12 Paso de los Libres

Natalia Martelli, docente y referente sindical en Paso de los Libres, se refirió a los reclamos de la multisectorial hacia el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR), que nuclea a todos los empleados estatales de la provincia.

“El 29 de enero hemos obtenido una respuesta favorable, donde nos manifiestan que el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, ha visto nuestro reclamo, el cual ahora está en manos del secretario General de la gobernación, Carlos Vignolo”, señaló Martelli.

LU 4 Patagonia

Gaudensi, secretaria General de la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), está recorriendo las provincias patagónicas para realizar un balance de la situación del sector.

En su paso por Comodoro Rivadavia, Carla comentó que “lo más importante es que estamos haciendo esta recorrida con distintos sindicatos de la Patagonia, y esto nos permite escuchar de primera mano la situación de diagnóstico de los compañeros y compañeras de prensa a lo largo y ancho del país”.

Sociedad | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Marinela Marcley, secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, informó que desde la comuna se asistió a las familias afectadas por la tormenta.

“Tenemos preparados equipos, y cuando llueve ya estamos alerta a la situación”, expresó Marcley, y luego indicó que son alrededor de 20 las familias asistidas.

LRA 57 El Bolsón

Si bien hay sectores “contenidos”, los brigadistas continúan trabajando para controlar los sectores afectados por las llamas. El jefe de la seccional El Bolsón del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) explicó que esperan la asistencia de socorristas provenientes de otras provincias.

LRA 23 San Juan

Este domingo a las 20:20 se registró un nuevo sismo en la provincia, el más intenso desde el terremoto de 6.4 grados en la escala Richter, ocurrido el 18 de enero. El epicentro se ubicó a 51 kilómetros de la capital sanjuanina, en la localidad de Sarmiento, en la misma zona donde ocurrió el terremoto por lo cual, según los especialistas, se trata de una de las réplicas más intensas.

LRA 14 Santa Fe

Un fuerte temporal golpeó el sábado a la localidad de Nelson, ubicada a 42 kilómetros de la ciudad capital santafesina. Hubo varios barrios anegados con ingreso de agua en viviendas y con seis familias evacuadas durante el día sábado y se cortó la ruta 11.

LRA 24 Río Grande

Pasaron 13 años de la desaparición de Sofía Herrera y su familia continúa la búsqueda. En la cuenta de Facebook, publicaron una foto de la nena que ahora tendría 16 años, que fue elaborada por la Policía.

LU 4 Patagonia

Mientras el gobierno provincial apoya a la mega minería como salida productiva para la meseta chubutense, la Fundación El Páramo desarrolló un proyecto agroecológico que tiene el apoyo de decenas de productores de Gastre y Cushamen.

Sergio Espinoza, referente de la Fundación, explicó que “es un trabajo que venimos planificando desde finales de 2019, lo pusimos en marcha en enero de 2020 y en febrero empezamos a trabajar la meseta con productores, viajando a Gastre para tomar contacto con ellos, a través de la Cooperativa Agropecuaria Lonco Trapial, que es la que nuclea a los pequeños productores en la zona”.

LRA 57 El Bolsón

El vecino de Cuesta del Ternero expresó su tristeza por el incendio forestal que afecta a la comarca. Sheffield agradeció a los vecinos que se organizaron para “frenar el incendio” y cuestionó a las instituciones.

LRA 17 Zapala

El ministerio trabaja en los programas Potenciar Inclusión Joven y Acompañamiento al Empleo Joven, dos iniciativas para promover el empleo, la finalización de estudios, capacitaciones en formación profesional y el desarrollo de emprendimientos productivos para las juventudes.

LRA 6 Mendoza

El abogado especializado en Derechos Humanos e integrante de Xumek, Alfredo Guevara, analizó la ratificación de la Corte Suprema de Mendoza para que la magistrada Teresa Day ocupe un cargo en el máximo tribunal.

El controvertido caso de Day sucede por el modo de selección, votación y asunción en el cargo, debido a sus antecedentes de no idoneidad ya que “que no ejerció la abogacía y carece de perspectiva de género y de derechos”, dijo Guevara.

LRA 7 Córdoba

La Agencia Córdoba Turismo valoró como positivo el primer mes de la temporada turística que finalizó este domingo 31 de enero, y que tuvo a la provincia entre los principales destinos del país. “Los niveles de ocupación, sobre todo de jueves a domingo, nos han sorprendido, porque estuvieron entre el 80% y el 100%”, dijo el presidente del organismo, Esteban Avilés.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

A cinco años del rapto, abuso y asesinato de Gisela López en Santa Elena, el abogado querellante de la familia, Martín Jauregui, explicó que hicieron una presentación en la Corte Suprema de Justicia, para que se analice el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el cual absolvió a los tres imputados que habían sido condenados por el crimen.

“La Corte aún no se expidió y se presentaron un par de recursos para pedir celeridad”, enfatizó el letrado”, y después señaló que “estamos advirtiendo falencias importantes en la investigación penal”.

LRA 6 Mendoza

Silvia Fernández, periodista del Área de Género de Radio Nacional Mendoza, realizó un balance del incremento de la violencia de Género, mediante la cual se estima que hubo un femicidio cada 22 horas en el país.

Luego, Fernández informó sobre las represalias que sufren las trabajadoras de la Feria Autogestiva de Mujeres, denominada ´Americano´, la cual consiste en que fuerzas policiales, del municipio y preventores impiden que las feriantes puedan desarrollar su trabajo. Florencia Urzúa, vecina y feriante, dio detalles de lo que sucede en el emprendimiento.

LRA 26 Resistencia

Amaya Molisano, integrante de la Cámpora y del Frente Estamos Listas, se refirió a la movilización que se efectuó en repudio a la medida cautelar que prohibió la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Chaco, diciendo que “nos movilizamos por la plena vigencia y aplicación de la ley en nuestra provincia. Hay que tener cuidado, porque circulan muchas noticias falsas y somos conscientes que tenemos que salir y multiplicar la información de la importancia de esta ley, porque las compañeras y cuerpos gestantes lo necesitan”.

LRA 1 Buenos Aires

En enero hubo 38 casos de femicidios según informó Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá). Ayer, encontraron muerta a una mujer en la localidad cordobesa de Jesús María. Por el hecho detuvieron a su ex pareja.

LV 8 Libertador

Así lo había solicitado el Ejecutivo nacional en relación al proyecto de ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

En ese sentido Sofía Ribas, integrante de La Colectiva, una ONG que nuclea a abogadas que trabajan por los derechos del colectivo LGTB, dijo que “esta ley amplía lo que disponía el decreto que se focalizaba en el poder Ejecutivo. El proyecto de ley incluye a todos los poderes e invita al sector privado, dando beneficios fiscales, así como también considera apoyo económico a los emprendimientos de la economía social que sean encarados por personas trans”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“La jueza del Chaco ha violado todos los tratados internacionales de Derechos Humanos”, expresó María Fernanda Vásquez Pinasco, abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. “Esto ocurre porque el cuerpo de las personas gestantes y por gestar sigue siendo territorio del patriarcado”, sostuvo la abogada, quien además catalogó de mamarracho jurídico a la decisión.

Luego, Vásquez Pinasco, informó que desde distintas organizaciones, entre ellas Católicas por Derecho a Decidir, se promovió una denuncia penal contra la jueza del Chaco.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Dylan Villanueva tiene 13 años y es el tercero de cinco hermanos. En el programa Ahí vamos, contó su historia en la que a los 6 años soñaba con tocar el violín y así poder ayudar a su familia. Hoy le dicen “el Messi del violín” y aquel sueño que tenía ahora es una realidad. En comunicación con Gisela Busaniche, cómo fue que se hizo viral en las redes sociales y destacó el acompañamiento de su familia, el público y la ayuda del Estado, con el apoyo de la Asignación Universal por Hijo.

LRA 24 Río Grande

A 85 años del nacimiento de Mercedes Sosa, que se cumplirá el jueves 9, desde la Fundación que lleva su nombre y junto a un grupo de artistas se propondrá como regalo instaurar el 31 de enero como el Día de la Cantora Nacional para recordar su debut en el Festival de Folclore de Cosquín en 1965 como invitada de Jorge Cafrune.

LRA 1 Buenos Aires

“Te busco por las orillas del aire. Te encuentro cuando la noche promete la danza de las brujas.

Yo soy la Juana Pimienta, mujer de esta tierra, raíz en el aire. Soy la que baila, tan solo por el gusto de bailar. Soy la que canta, tan solo por el placer de cantar. Soy la que escribe poemas en las hojas de los árboles caídos, para que aún caídas, las hojas, sigan escribiendo la historia de las pasiones olvidadas…”.

Historia | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Maestro, obrero, anarquista, de origen italiano pero emigrado a la Argentina, fue ejecutado el 1° de febrero de 1931, en la Penitenciaría Nacional, emplazada en el actual Parque Las Heras de la ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

Nacida el 1º de febrero de 1930, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, fue escritora, poeta, guionista, cantautora, compositora y dramaturga.

Deportes | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Sperdutti, tras el Ascenso de Maipú a Primera Nacional luego de vencer 2 a 0 a Deportivo Madryn, manifestó su enojo por la falta de apoyo al club, diciendo que “sólo contamos con el aporte del municipio, que más allá de las disputas políticas siempre estuvo con nosotros”.

Luego, el presidente le dedicó el ascenso a los hinchas, expresando que “va también para quienes nos criticaron siempre y dijeron que los Sperdutti no queríamos que subiera Maipú”.

LRA 22 Jujuy

Raúl Flores, director de Deporte de la provincia, expresó que “Jujuy habilitó la presencia de público local en los estadios de fútbol, con un límite de hasta 100 espectadores, mientras que en el básquet, vóley y handball se permitirá el ingreso de hasta 50 personas en las tribunas. Es algo que veníamos trabajando desde hace tiempo con el Comité Operativo de Emergencia, y como ya hay actividades habilitadas, creíamos necesaria esta medida, siempre con la aplicación de los respectivos protocolos”.

Deportes | Volver al inicio

Mal pensada

Una secretaria llegó a su lugar de trabajo, con un vestido precioso. Su compañera le preguntó y ella contestó: “Me lo regaló el jefe. Anoche me invitó a cenar, después de unas copas me invitó a su departamento. Y accedí. Allí había un montón de vestidos en un placard, yo dije “que bonitos” y me dijo que eligiera uno… Incrédula, sin confianza en la bondad del empresario, la compañera aseguró: “Pero seguro que vos algo, tuviste que hacer?” Respuesta: “Si le tuve que hacer el dobladillo”…

CHOCOLATE

Bienvenides a Peroncho Nacional: La noticia como comedia… ¿telocomunicacional?

El Grupo Clarín juega con la prepotencia y cómo habrá sido de golpista y violento que, cuando es prepotente, parece que está jugando suave. Que Clarín sea prepotente suena a que el Terminator está disparando a las rodillas. O que estás pescando pero haciendo pesca deportiva, como si al pez le resultara un encanto que lo devuelvas al agua con la jeta atravesada por un gancho tres veces más grande que su cabeza.

El Decreto 690/2020 restableció el carácter de esenciales y estratégicos en competencia a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, más conocidos como TICs, ¿por qué les decimos TICs? Porque casi todos son de Clarín, Clarín está nervioso… son tics nerviosos.

Además, el Gobierno creó el Plan Básico Universal. Desde la firma del decreto, Clarín no paró de boicotearlo, porque en este país tus derechos y la voluntad popular erminan donde empieza el negocio de Clarín. Y el negocio de Clarín empieza cuando prendés la tele, o cuando usás el celular, o cuando te conectás a internet… salirte de Clarín es como salirte de la Matrix, sólo que acá no te persigue el agente Smith, te persigue Carlos Rosencrantz.

Sebastián Premici lo cuenta en El Cohete a la luna: Clarín motorizó a la Asociación de Empresarios Argentinos, al Foro de Convergencia Empresarial y al resto de las principales cámaras empresarias, que lanzaron comunicados diciendo cosas como: “Es fundamental evitar los controles de precios”. “El DNU afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años”. “La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada”. Dejar un derecho humano en manos del empresariado. ¿Qué puede salir mal?

-Hola, no confío en el Estado así que quisiera que a mi derecho humano a circular libremente me lo garantice esta empresa de un primo de Macri, Autopistas del Sol… ¿puede ser? Parecen re serios.

Clarín también desoyó el límite del 5% de aumento de los servicios que había establecido el Enacom y aumentó las facturas de Fibertel, Cablevisión, Telecom y Personal un 20%. El Gobierno intimó al Grupo a devolver a sus clientes lo que facturó de más. Ahí, Clarín-Telecom movilizó en el Poder Judicial una medida cautelar que impedía la regulación de precios y la creación del Plan Básico Universal. El juez Walter Lara Correa les rechazó la petición. ¿Quién es el juez Lara Correa? Seguramente en lso próximos días Clarín nos va a contar en detalle que es fan del indio, militó en La Cámpora, es mapuche iraní, mira Telesur y es suscriptor de El Destape.

Igual que cuando litigó contra de la Ley de Medios, Clarín sostiene que su derecho a la propiedad privada está por encima de los derechos del conjunto de la población. Porque tiene lógica: “¿cómo los derechos de la población pueden valer más que los derechos del dueño de la población?”.

Ahora, Clarín tiene que devolver lo que facturó como excedente de manera prepotente y ajustarse a derecho. Ajustarse a derecho es el único ajuste que Clarín no milita.

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la Radio Pública