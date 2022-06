Diario de Radio Nacional 30/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Tenemos la oportunidad de salir adelante"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: Negó que exista un cepo o restricciones a las importaciones

LRA 1 Buenos Aires - JUAN ZABALETA: "Nos llegaron 7 mil denuncias sobre pedidos de comisiones"

LRA 21 Santiago del Estero - GERARDO ZAMORA: "Los gobernadores queremos la defensa del federalismo sin grieta"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN PABLO PAZ: Anunciaron la primera adjudicación del Programa "Equipar Ciencia”

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO PIETRAGALLA CORTI: “La visita de Fernández fue un gesto político importante”

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "Está claro que con Milagro Sala hay una persecución política"

LRA 7 Córdoba - EDUARDO VALDES: "Con la situación de Milagro Sala hay una estigmatización permanente"

LV 8 Libertador - ELENA QUINTERO: "Tanto en Jujuy como en Mendoza hay causas armadas para perseguir"

LRA 7 Córdoba - RAUL NORO: "Milagro está bancando"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS PAZ: "Es posible una intervención federal del Poder Judicial de Jujuy"

LT 14 Paraná - Salud: Taiana y Vizzotti estuvieron en Entre Ríos por una Campaña Socio Sanitaria

LT 14 Paraná - Reclamos: La Mesa de Enlace anunció un paro para el próximo 13 de julio

LRA 27 Catamarca - JORGE PEREA: "La noticia de la muerte de Perón implicaba un cambio de época"

LRA 3 Santa Rosa - WALTER BRANDIMARTE: "Lo que les asusta es que las organizaciones sociales hagan política"

LRA 7 Córdoba - GERMAN ROMERO: “En 2012 el salario alcanzaba para comprar 60 kilos de carne, hoy sólo para 24”

LRA 1 Buenos Aires - Por leer un cuento de Hernán Casciari: Suspenden a un profesor en San Juan

LRA 43 Neuquén - LORENA PARRILLI: Buscan limitar los honorarios en juicios por deudas y multas

LRA 54 Ing. Jacobacci - NATALIA SIERRA: Persiste la negativa al diálogo del presidente de Ecuador

LRA 12 Paso de los Libres - JORGE FERREIRA DAME: “Después de este invierno se va ir dando la finalización del COVID en el mundo”

LRA 53 San Martín de los Andes - CECILIA ALONSO: Continúa la vacunación en el módulo sanitario de SMA

LRA 30 Bariloche - LEONARDO GIL: “La vacuna hizo un gran trabajo”

LRA 52 Chos Malal - SOLEDAD MARTINEZ: Incierto futuro de la Minería en Andacollo

LRA 2 Viedma - YAMILA DIRENE: Valcheta avanza hacia la implementación del voto parroquial

LRA 57 El Bolsón - MONICA MACHA: Buscan tipificar como delito la difusión de material íntimo sin consentimiento

LT 14 Paraná - LAURA STRATTA: La provincia y los productores avanzaron en la agenda de exportaciones

LRA 27 Catamarca - Agricultura familiar campesina e indígena: Avances en mesas de desarrollo productivo en los territorios

LRA 26 Resistencia - ANDRES BERNAL: “El proyecto de la ley de alquileres es de las inmobiliarias”

LV 19 Malargüe - ROSA QUIROGA: "A los docentes de las escuelas albergues no les llegan las raciones"

LRA 1 Buenos Aires

El mandatario encabezó la inauguración de la Planta de Fabricación de Tejidos Planos y Ampliación de Hilandería ENOD S.A., junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli.

En ese sentido, Fernández recordó que durante el gobierno de Cambiemos "la industria textil fue de las más golpeadas en la Argentina", tanto en el conurbano bonaerense como en el norte del país.

"Lo vi yo, no me lo contó nadie", dijo y recordó que durante la gestión de Mauricio Macri " cerraron empresas y las vaciaron de maquinaria y de gente".

En ese sentido, afirmó que el "único capitalismo" que "entiende" el Gobierno es aquel donde "alguien invierte, a riesgo; da trabajo, produce, gana, exporta y paga sus impuestos".

El Presidente aclaró además que "sería ingrato de mi parte decir que en Argentina no existen esos empresarios".

Asimismo, reiteró sus críticas a los "personajes" que "declararon el default de los bonos en pesos argentinos" cuando fueron Gobierno y que "estuvieron generando miedo toda la semana anterior, tratando de generar una corrida que lastima a la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva conferencia de prensa, la portavoz de Presidencia negó la existencia de un cepo o de restricciones para las importaciones en el país.

"No hay ningún cepo a las importaciones, no hay ninguna restricción a las importaciones. La medida del Banco Central prioriza cuáles son las empresas que tienen acceso al financiamiento para las importaciones. Todas las empresas pueden importar. Se prioriza la mirada del gobierno acerca de cuáles son los dólares que van a inversiones productivas o cuestiones que hay que resolver con urgencia en el momento. En ese sentido especificó la funcionaria que no hay modificaciones para el ingreso de combustibles, de medicamentos, ni tampoco para "pequeñas y medianas empresas".

"La medida es transitoria hasta septiembre próximo y tiene que ver con priorizar que, por ejemplo en el invierno, los dólares de importación vayan a la importación de combustibles", agregó.

Nacional Rock

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, habló en Rosca N'Roll y se refirió a la situación de los beneficiarios de asignaciones que reciben presiones para dejar un porcentaje del dinero que reciben: "Estamos reforzando las auditorías".

Destacó la importancia del Plan Potenciar Trabajo a partir del cual consiguieron empleo formal más de 50 mil personas: “toda política que esté vinculada al empleo formal siempre es necesario discutirla y tenerla en cuenta”. De cara al año que viene, el ministro dijo: “el único objetivo que tenemos es seguir resolviendo los problemas de los argentinos”.

LRA 21 Santiago del Ester

En el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación Argentina, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expuso sobre el proyecto para ampliar el Tribunal a 25 juezas y jueces.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió con integrantes de iglesias y prometió ayudas económicas para aquellas que ayudan a jóvenes a mantenerse lejos de las drogas. “Vamos a asignar una partida especial que tenga que ver con esta problemática”, declaró el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

El Programa Federal “Equipar Ciencia” adjudicó 167 equipos tras analizar las solicitudes recibidas. Finalmente, con una inversión de $ 7.800 millones de pesos, se anunció la primera adjudicación. El secretario de Articulación Científico Tecnológica remarcó la importancia de los fondos aprobados por la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para “volver a hacer girar la rueda” en el ámbito.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos de la Nación viajó junto al Presidente y otros funcionarios a Jujuy a visitar a Milagro Sala que se encuentra internada por una trombosis venosa profunda. “Gerardo Morales la quiere muerta, no cesa con la persecución y el hostigamiento conociendo su situación de salud”, dijo.

A su vez, Horacio Pietragalla Corti aseguró que la llegada de Alberto Fernández fue “muy importante” para la dirigente social ya que “fue un respaldo en un momento de debilidad de ella tanto de salud como mental”.

“Ayer a la noche le sacaron al guardia, tenía a uno sentado al lado de la cama con el arma a la vista”, reveló el funcionario nacional.

Pietragalla Corti también se refirió a la carta del gobernador de Jujuy luego de la visita del Presidente: “Me preocupa porque pidió que se recupere para que vuelva a la cárcel común. No hay independencia de la justicia”.

LRA 1 Buenos Aires

El titular del gremio de Canillitas y senador provincial del Frente de Todos analizó la situación de Milagro Sala en Jujuy. "Es la primera presa política del gobierno anterior. Hizo una gran obra en su provincia, me parece bien que el Presidente haya tenido un gesto humanitario. Nadie puede estar detenido con prisión preventiva".

Por otro lado, Omar Plaini confirmó que Alberto Fernández participará este viernes del acto de la CGT. "Me enteré por los medios", lamentó.

"Hubo muchas desprolijidades pero parece que finalmente lo resolvieron", expresó Plaini. "No se discuten ideas profundas y después nos quejamos cuando aparecen personajes como los libertarios. Me gusta profundizar el debate de ideas. Vivimos un mudo capitalista y especulativo".

Sobre el fin de la doble indemnización dijo que "hay una recuperación económica y sabíamos que se iba a terminar Nos preocupa mucho la inflación".

LRA 7 Córdoba

Valdés criticó la estigmatización que se observa en la detención e internación de Milagro Sala, en contraposición a lo que sucede con Miguel Rodríguez Simón, quien está asilado en Punta del Este.

"Milagro está detenida hace siete años y Rodríguez Simón está en Punta del Este. Pero con ella hay una estigmatización permanente", sostuvo Valdés, quien remarcó que con el episodio médico que sufre la dirigente internada por una trombosis “la injusticia en su detención se ha vuelto a poner en discusión”.

LV 8 Libertador

Quintero analizó la prisión permanente de Milagro Sala, tras lo cual manifestó: “Es la utilización de la justicia solo con fines de perseguir a quienes consideramos que es nuestro enemigo político o quienes tenemos en frente. Esto no sólo ocurre en Jujuy, sino también en Mendoza”.

LRA 7 Córdoba

“Milagro está internada porque ha tenido una trombosis en la pierna izquierda, donde también fue operada, y le cambiaron la prótesis de la rodilla. Durante el proceso de internación, detectamos que había tres policías, dos en su habitación y uno afuera. De hecho, ella está en cama”.

Tras esto, Noro se refirió a la visita de Alberto Fernández, expresando: "El presidente no puede indultar, porque Milagro está en un proceso con leyes provinciales, y él solo puede indultar a quienes están en proceso con leyes nacionales. Fernández le dio su apoyo a Milagro como ser humano, y eso nos pareció un gesto extraordinario".

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor Luis Paz, abogado de Milagro Salas, lo planteó como "una herramienta" que analiza el Congreso Nacional ante "la falta de un servicio de justicia adecuado" en la provincia de Jujuy. También, se refirió al estado de salud de la dirigente social jujeña, quien permanece internada, por una trombosis venosa profunda desde el lunes, con custodia policial armada ahora fuera de la habitación.

Precisó que, según el parte médico de anoche, la lideresa de la Túpac Amaru “está estable, sin agravantes en su evolución, tratando de superar esta situación”.

Señaló que Milagro “está conmocionada" por la visita importante del presidente y "el gesto humanitario de Alberto Fernández” para con ella y agregó que, durante su presencia, “fue actualizado sobre las distintas causas que tiene armadas el gobernador” Gerardo Morales en contra de la dirigente social.

LRA 1 Buenos Aires

María Elena Naddeo, copresidenta de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala) aseguró “en democracia no hay antecedentes de una situación similar , lo que está ocurriendo con Milagro en Jujuy es un escándalo”.

“Consultamos con todos los equipos de Derechos Humanos para hacer algo pero es la justicia provincial que la que decide por eso el Presidente no puede intervenir en la causa. Pedimos intervenir el poder judicial de Jujuy para revisar la causa“, aclaró. "Este viaje de Alberto es un gran alivio para salud de Milagro y lo valoramos mucho".

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario habló sobre las repercusiones y debates motivados por el viaje que realizó el presidente Alberto Fernández a Jujuy para acompañar a Milagro Sala. "Pidió que se revise su situación ya sea por los tribunales de Jujuy o la Corte Suprema", expresó el conductor de Gente de a pie.

"Milagro Sala hizo una obra descomunal en su provincia con una capacidad de organización formidable. No estableció un Estado paralelo tal como la acusa Gerardo Morales. Es una perseguida política", destacó Wainfeld.

LRA 1 Buenos Aires

Uruguay envió un comunicado a Argentina para pedirle información sobre el emisario subfluvial de Berazategui, obra de la Planta Depuradora del Bicentenario ubicada sobre el Río de la Plata. En este comunicado, firmado por la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), el país negó haber aprobado la obra como sostiene Argentina. Sin embargo, del otro lado del río la visión es distinta.

El gobierno de Alberto Fernández entiende que la delegación anterior de Uruguay en la CARP aprobó el proyecto, según dijo Ramiro Trezza, delegado argentino en el organismo. "Antes de la composición de la comisión tenemos un acta en la que Uruguay está de acuerdo", explicó Trezza, quien remarcó que "todo lo que está fundado en las actas queda con un registro de validez".

Al mismo tiempo, en la delegación uruguaya de la CARP existe incomodidad por una obra en la que se encuentran en una posición similar a la que reclaman a Argentina: la del dragado a 14 metros de profundidad de la entrada al Puerto de Montevideo. La delegación uruguaya realizó reiterados pedidos a la Administración Nacional de Puertos (ANP) para que realizaran un estudio ambiental desde abril de 2021, hasta ahora sin efecto.

LT 14 Paraná

La Mesa de Enlace anunció un paro nacional con cese de la comercialización de granos y ganado para el próximo miércoles 13 de julio, en protesta por los problemas de abastecimiento y los precios del gasoil, entre otras cuestiones. La medida incluirá movilizaciones, pero no habrá cortes de rutas.

LRA 27 Catamarca

Perea, autor de ´Los aviones negros. La Resistencia Peronista 1955-1958´, se refirió a la proximidad de un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón, diciendo: “En el momento en que la ciudadanía argentina conoce la muerte de Juan Domingo Perón el 1° de julio de 1974 esa una noticia no sorprendió, porque se sabía que su salud estaba deteriorada. Se conocía muchísimo sobre sus problemas de salud, aun cuando en la época no eran lo suficientemente comunicadas”.

LRA 3 Santa Rosa

Brandimarte habló de la polémica que se generó entorno a los planes sociales, declarando: "A partir de las desacertadas palabras de la vicepresidenta se alentaron aún más la caza de brujas de las organizaciones sociales, ya que la derecha venía estigmatizando a los beneficiarios de los planes y eso le abrió la puerta a una avanzada sin límites".

LRA 7 Córdoba

Un estudio del Centro de Almaceneros de Córdoba reveló que entre 2012 y 2022 el salario básico medido en dólares disminuyó de 515,70 a 326,54.

Tras esto, Romero sostuvo: “El salario tuvo una fuerte caída. En 2012 se podían comprar 60 kilos de carne, y hoy 24”.

LRA 1 Buenos Aires

Esta semana se conoció que el docente Juan Nicolás Esquibel fue suspendido por proponer la lectura de un fragmento del cuento "Canelones", de Hernán Casciari, cuya versión completa contenía las palabras "poronga", "culo" y "tetas". El episodio comenzó con el reclamo de una madre que llevó el pasaje del cuento que contenía "malas palabras" a la escuela Normal Superior Sarmiento de la provincia de San Juan.

LRA 43 Neuquén

La funcionaria presentó un proyecto para regular el cobro de honorarios de los abogados que actúen en juicios de ejecución de deuda por servicios, tasas, contribuciones, multas o impuestos en representación del Estado. “Muchos y muchas por deudas insignificantes terminan en juicios con honorarios que son exorbitantes”, explicó Parrilli.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La socióloga se refirió a la situación de su país. Brindó detalles del origen de la crisis, comentó cuáles son las principales demandas de la sociedad y las razones de las protestas. "El presidente, Lasso, empezó a aplicar las demandas del FMI y desmanteló las políticas sociales", señaló Sierra.

LRA 12 Paso de los Libres

Sobre el tema, Ferreira Dame comentó: “En Paso de los Libres la cuarta ola de COVID no mostró el incremento de pacientes positivos como sucedió en Buenos Aires, y esto se debe a que tenemos un nivel muy alto de vacunados con esquema completo, pero, sin embargo, tenemos que seguir respetando el protocolo, sobre todo en lugares cerrados”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La trabajadora de salud aseguró que en San Martín de los Andes continúan con la vacunación para mantener la inmunidad de rebaño cuando se acerca la temporada alta de invierno.

LRA 30 Bariloche

El médico analizó la pandemia en Bariloche y se refirió al funcionamiento de la guardia del Hospital Zonal. “La vacuna cambió rotundamente la gravedad de la enfermedad y prácticamente no hay gente internada por ese tema”, señaló Gil.

LRA 5 Rosario

El diputado se refirió a la firma del convenio para regularizar la deuda que Nación mantiene con Santa Fe por la coparticipación. "Es una garantía que le va permitir al gobierno, a los municipios y a las comunas, tener una tranquilidad económica y financiera", dijo Olivera.

LRA 52 Chos Malal

Los diputados del Frente de Todos piden un informe sobre el proceso de concesión y la situación de los trabajadores de la mina. Lo hicieron ante el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén. "Queremos saber si hay nuevos llamados o interesados para la explotación", dijo Martínez.

LRA 2 Viedma

La intendenta de Valcheta, en Río Negro, habló del acuerdo con el Gobierno provincial para la puesta en marcha del voto parroquial en la localidad, también se refirió a la implementación del programa Fomentar Empleo.

LRA 57 El Bolsón

La diputada junto al espacio de víctimas de violencia digital Ley Olimpia Argentina y la organización Género y TIC, elaboraron dos proyectos de ley que buscan reformar el Código Penal para tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo y así aplicar otras sanciones.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Hacienda del Paraguay encabezó una reunión con los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay a fin de examinar la consistencia y dispersión del Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur. Señalan que el objetivo es reducir los aranceles aplicados a la importación de bienes de manera de lograr mayor integración.

En su carácter de coordinador nacional del Grupo Ad Hoc y en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, la cartera económica convocó a la XXII Reunión Ordinaria de las delegaciones de países miembros, que se llevó a cabo en formato digital.

En el marco del cierre de la agenda económico-comercial prevista para el primer semestre del 2022, los representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se reunieron en formato virtual con el objetivo de continuar con el proceso de análisis y revisión del Arancel Externo Común con miras a lograr un consenso.

LT 14 Paraná

Sobre el tema, y luego de señalar la importancia de rescatar las 19 cadenas de valor que tiene Entre Ríos, la vicegobernadora provincial, Laura Stratta, dijo: “Nuestro objetivo es apostar a un modelo de producción y de trabajo en la provincia, y que la sinergia entre el sector público y privado pueda convertirse en un factor de desarrollo”.

LRA 27 Catamarca

Diego Castro, director Nacional de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Agricultura Familiar, participó de la inauguración de la Primera Mesa de Desarrollo Productivo de la agricultura familiar campesina e indígena, y luego señaló que la intención es trabajar con los productores organizados y los distintos organismos del Estado.

LRA 26 Resistencia

“Hoy se debate su reforma y el apuro por hacerlo tiene que ver con un proceso de deslegitimación muy fuerte. Hay un proyecto de Juntos por el Cambio y del Consenso Federal que alienta la eliminación de la ley actual y de todos los derechos adquiridos, pues plantea volver a contratos de dos años”, señaló Andrés Bernal, integrante de la Coordinadora de Abogados y Abogadas de interés público y de la Mesa por los Derechos de los Inquilinos de Argentina.

LRA 24 Río Grande

Integrantes de la agrupación de padres autoconvocados “No más hijos rehenes, familias en lucha”; realizaron una manifestación en Río Grande. "Al parecer no se toman muy en serio que un niño o una niña puedan estar separados de su mamá o de su papá durante tres o cuatro años", dijo Roldán.

LV 19 Malargüe

La senadora malargüina por el Frente de Todos presentó un pedido de informe para que la Dirección General de Escuela responda ante la falta de provisión de alimentos para todo el personal docente y no docente que se desempeña en las escuelas albergues de la zona rural.

Luego, Quiroga indicó: “Este reclamo viene de hace tiempo, y lo hemos volcado en un pedido de informe”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Como parte de la promoción de su tercer álbum de estudio, denominado “Renacer”, Nahuel Pennisi se presentará el próximo domingo 3 de julio a las 21 horas en el Colegio Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

Sobre su trabajo, Pennisi informó que el show denominado “A solas, concierto íntimo”, ofrecerá versiones propias del cancionero popular.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe artístico de los Organismos Artísticos del Sur, Ramin Bayani, contó cómo surgió la idea de que la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca grabe el Himno Nacional Argentino.

“Fue una propuesta que nos hicieron desde la dirección de Radio Nacional Bahía Blanca. Lo tomamos con mucho gusto y enseguida nos pusimos de acuerdo para hacerlo”, dijo Bayani.

Bayani agregó que “la grabación va a estar a disposición para todas las radios que quieran usarla y también para las instituciones educativas”.

LRA 14 Santa Fe

La periodista habló del lanzamiento de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes que tiene como objetivo “comunicar los conocimientos científicos y lo que sucede al interior de los laboratorios, democratizando los saberes”, expresó la integrante de la agencia.

LRA 9 Esquel

El ingeniero Rovetta hizo referencia a la falta de leña para consumo familiar, destacando su preocupación por la escasez y observando que para emitir guías hay que pasar por distintos controles administrativos.

LRA 42 Gualeguaychú

Diputados emitieron dos dictámenes para reformar la ley de alquileres. Desde la mayoría, impulsada por el Frente de Todos, se aprobó la iniciativa que propone sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, mientras que desde los bloques opositores plantean que los plazos de los contratos sean dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.

En tanto, Jonathan Villanueva, integrante de Inquilinos Agrupados de Entre Ríos, indicó que se ha intensificado la demanda de alquileres, y luego explicó cómo es la legislación que regula al mercado inmobiliario.

LT 14 Paraná

Eberle se refirió a la extensión de la jornada horaria dispuesta por el Consejo Federal de Educación y mencionó que desde hace algunos años se ofrece esta modalidad. Las infancias de 4°, 5° y 6° grado cuentan con una hora más de clases, mediante profesores extras que trabajan de 12 a 13 horas.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marcelo Pagani, secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), indicó que el gremio no rechaza la extensión horaria propuesta por el gobierno, sino que plantea su puesta en práctica de forma gradual.

Después, Pagani expresó que hay muchos puntos para estudiar e indicó: “Espero que esto se realice en reunión de paritarias con el gobierno”.

LRA 9 Esquel

Comenzó el juicio en los Estados Unidos contra el ex marino Roberto Bravo, involucrado en la Masacre de Trelew, la cual ocurrió en agosto de 1972, donde 16 estudiantes fueron asesinados y otros tres resultaron gravemente heridos.

Luego de encontrarse cara a cara en el banquillo con Bravo, Eduardo Capello, sobrino de uno de los estudiantes asesinados, dijo: "Hay muchas posibilidades de que se lo declare responsable y con esto esperamos que el juez, quien tiene que decidir la extradición con esa condena, incline la balanza para que esto suceda".

LRA 13 Bahía Blanca

El administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, informó que el martes que viene se abrirán los sobres de los oferentes para la construcción de 154 casas en Punta Alta.

El funcionario provincial dijo además que “se harán en terrenos del Sindicato de Luz y Fuerza, que venía pidiendo que se hicieran viviendas en esas tierras”.

En otro pasaje de la charla, Menéndez explicó la diferencia entre los UVIs, con los que se actualizarán los valores para pagar el crédito, y los conocidos planes UVA.

LRA 27 Catamarca

Barrionuevo expresó que la provincia se encuentra en vigilancia activa de cualquier síntoma que pueda ser compatible con la viruela símica, y luego agregó: “Vigilancia activa significa que desde el Ministerio de Salud ya se envió a todas las Áreas Programáticas de la provincia las planillas y las fichas de notificación Es decir, cuando un paciente consulte con síntomas de esa enfermedad, tenga o no antecedentes de viaje, se lo registra, y ese caso debe ser de notificación”.

LRA 29 San Luis

Susana Trimarco habló del cambio en la causa de Guadalupe Lucero, la nena desaparecida en 2021, con la presentación de una persona que padece trastornos psiquiátricos y confesó haber asesinado a la nena. "No hay que descartar nada, hay que tomarlo con pinzas", dijo la mamá de Marita Verón.

LRA 4 Salta

Ian Esteban Caro y Ricardo Nahuel Bonifacio fueron condenados por participar del homicidio calificado por alevosía, criminis causa y por el femicidio agravado por la intervención de menores de edad, en perjuicio de la docente Sandra Palomo.

LRA 25 Tartagal

La médica tiene una denuncia en su contra por practicar un aborto legal. Su abogado expuso las razones por las que la causa no puede seguir su curso hacia el juicio. Señaló que la acusación es irregular y está viciada de parcialidad.

LRA 1 Buenos Aires

Un pedido de juicio político a la jueza del Tribunal Colegiado de Familia de Rosario Silvina Ileana García ingresó en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Es por la audiencia con una niña de seis años que fue presionada para revincularse con su padre. El hombre estuvo imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra la misma nena.

Durante 62 minutos, tanto la jueza como Silvina D'Agostino, designada como abogada de la niña y Horacio Ferreyra, defensor general número 4, intentaron que la nena acepte volver a ver a su progenitor, aunque ella manifestaba que tenía miedo.

"Se violaron todos los derechos de la niña de 6 años", dice la presentación, que fue antecedida por una denuncia penal contra los tres actuantes por "tratos crueles, inhumanos y degradantes".

El pedido de juicio político está encabezado por las firmas de Carlos Rozansky y Bettina Calvi, presidente y secretaria de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS).

LRA 13 Bahía Blanca

La cantante Silvia Palumbo Jaime habló sobre el espectáculo “La voz que cambia los vientos”.

Se llevará a cabo el sábado a las 21 en el Complejo Cultural La Panadería de Lamadrid 544 con entrada a 600 pesos.

Dijo además que “visibiliza y concientiza. Hay una conmoción con el auditorio. Es un reflejo positivo que invita a las mujeres a ver que otra forma de vida es posible más allá del sistema patriarcal”.

También habló sobre la desaparición de Andrea Esnaola en Pehuen Co, localidad en la que reside Palumbo Jaime.