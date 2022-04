Diario de Radio Nacional 30/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA: El Presidente expresó su “eterna gratitud” a las Madres de Plaza de Mayo

LRA 1 Buenos Aires - Madres de Plaza de Mayo: La historia de la primera ronda

LRA 14 Santa Fe - 45° ANIVERSARIO DE MADRES DE PLAZA DE MAYO: Homenaje a la histórica Queca Kofman

LRA 1 Buenos Aires - VALERIA CARRERAS: "La justicia es lenta, pero no para Mauricio Macri"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO SACCOMANO: "Decir lo que está a la vista, causa revuelo, porque todo el mundo se calla"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN SOLA: “El arte siempre ha sido una forma popular de demostrar las injusticias”

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MORRESI: "Hay un cambio social importante en la Argentina, que no se esperaba"

LRA 25 Tartagal - SERGIO MORENO: "Macri tomó la deuda con el FMI para condicionar las políticas sociales"

LRA 14 Santa Fe - MICRO DE DERECHOS HUMANOS: “La inundación de abril de 2003 encierra una historia de impunidades”

LRA 1 Buenos Aires - DINA SANCHEZ: La necesidad de hablar de la deuda interna (externa)

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Ernesto Sábato

LRA 25 Tartagal - JORGE RESTOM: Piden volver a implementar la boleta única de papel

LRA 1 Buenos Aires - LAURA FERNANDEZ CORDERO: Las raíces del anarquismo argentino

LRA 25 Tartagal - JOSE MAYANS: Senadores nacionales peronistas se reúnen para recorrer el país

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - OSVALDO JALDO: "Agradecemos a los senadores del interbloque del Frente de Todos"

LRA 1 Buenos Aires - GASTON FIORDA: Vietnam, a 47 años de la victoria final

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández manifestó su "reconocimiento más sincero" y su "eterna gratitud" a las Madres de Plaza de Mayo, sobre quienes destacó que "miraron el terror a los ojos", al cumplirse 45 años de la primera ronda que realizaron para reclamar sobre el paradero de sus hijos e hijas, secuestrados durante la dictadura cívico militar.

"Hace 45 años un grupo de mujeres se reunió en #PlazaDeMayo con la esperanza de saber dónde estaban sus hijos y nietos y con el coraje de enfrentar a la dictadura más atroz", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Y, agregó: "En este video le acerco a cada una de ellas mi reconocimiento más sincero y mi eterna gratitud. #Memoria", al publicar un clip de un minuto y medio, con imágenes de archivo con la voz en off del Presidente.

LRA 14 Santa Fe

Hugo Kofman, integrante del Foro contra la Impunidad y por la justicia explayó al aire de Nacionalmente acerca del acto homenaje a Celina "Queca" Zeigner de Kofman, madre de Plaza de mayo oriunda de Entre Ríos pero reconocida por continuar con su incansable lucha en la ciudad de Santa Fe.

En el marco del 45° Aniversario de la creación de Madres de Plaza de Mayo se realizó este viernes 29 un homenaje en la Escuela N° 42 “Manuel Belgrano” de la localidad de Concordia, lugar donde Queca fue directora desde 1963 hasta 1975. A partir de ahora el salón de actos de la institución lleva su nombre, pero representa a todas las madres que aún exigen justicia ante la desaparición de sus hijos durante la última dictadura cívico-militar.

LRA 1 Buenos Aires

El 30 de abril de 1977, mientras la dictadura regaba de muerte, secuestros y torturas al país, un extraordinario grupo de mujeres realizaron su marcha alrededor del monolito que está en el centro de la Plaza de Mayo, antes de esto habían recorrido distintos lugares buscando respuestas.

A 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el equipo de Causa Pendiente repasó este acontecimiento, como se armó, lo que padecieron y lo que lograron, con la premisa de “buscar justicia sin revancha”.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada, representante de la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, se refirió a la actualidad de la causa de espionaje ilegal a los familiares y el procesamiento de Mauricio Macri.

En este sentido explicó: “La causa del espionaje ilegal es la única causa que tiene a Mauricio Macri como procesado, tiene múltiples causas, pero en ninguna lo han procesado, esta es la única”. “Desde que se lo citó a indagatorias hubo una serie de medidas o intentos para evitar las mismas, como estar en Estados unidos y no presentarse, tener varios domicilios por lo tanto ser imposible notificarlo” destacó.

“La estrategia defensista trató de todas las formas llevar la causa a Comodoro Py y lo logró. Con tres camaristas, dos de ellos nombrados por decreto presidencial del ahora imputado, no había muchas chances” resaltó.

Se refirió a la audiencia del día martes: “Hubo una audiencia por el pedido del ex presidente de sobreseimiento y nosotros pedimos la confirmación absoluta del procesamiento, opte porque fuera una audiencia oral y es importante de la oralidad porque es lo que marca el derecho penal y allí puede existir la repregunta”.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor se refirió al discurso que dio durante la Feria del Libro de Buenos Aires, en el que criticó la situación que atraviesa la industria editorial del país y aseguró que su alocución "no fue denuncia, ni bajada de línea. Fue enumerativo y narrativo".

En ese sentido y acerca de las repercusiones que tuvieron sus palabras, sostuvo que "decir lo que está a la vista, causa revuelo, porque todo el mundo se calla, se hace el otario. El sistema nos han enseñado a reprimirnos, a autocensurarnos".

Asimismo, señaló que "hay un auditorio que no está acostumbrado a la sinceridad"; y consideró que la sociedad sufre la "falta de conciencia de clase" y la "mala fe ideológica".

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y guionista, Juan Solá, habló de la “sorprendido” que le resultó el discurso inaugural de Guillermo Saccomanno en la Feria del Libro, pero aseguró que “algún día iba a suceder”.

“Los escritores deben ser pagados como corresponde, ya que uno no puedo pagar el supermercado con prestigio”, expresó en referencia a los dichos de Sacomano, de por qué cobró para dar su discurso en la Feria.

Asimismo, criticó el hecho de que la Feria del Libro se realice en La Rural, organización a quien acusó de haber apoyado la última dictadura militar en el país, y de haberse beneficiado de la Campaña del Desierto, pero ironizó con que “todos los rincones de Buenos Aires tienen sangre”.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en ciencias políticas e investigador del CONICET se refirió al avance de la

ultraderecha en el país y reflexionó acerca de las elecciones del 2023.

Al respecto de la ultraderecha: “Tiene un mensaje rancio evidentemente, pero lo novedoso en todo caso es que aparezca después del año 83 este tipo de propuesta política y lo haga con éxito, eso muestra que hay un cambio social importante en la Argentina que no se esperaba”.

En tanto a sí se le quita el voto a la izquierda con la ultraderecha: “Hay un votante que vota a FdT que venía de una centroderecha que se desilusionó con el gobierno de Alberto Fernández. Ante la falta de opciones en el campo peronista ve con buenos ojos a Milei”.

“Diría que es un fenómeno global, se ve la forma en la que este tipo de derechas dice que el país está en decadencia y que hay que salvarlo de los políticos” resaltó.

LRA 25 Tartagal

El CPN y Mg. en Auditoría Gubernamental, Sergio Gastón Moreno, se refirió al Sistema de Crédito Público y explicó en detalle el impacto de la deuda externa en la sociedad. En contacto con Radio Nacional Tartagal, Moreno expresó: "Siempre el Fondo Monetario Internacional condiciona a privatizaciones de entes, a reducción del gasto público, a la reducción de derechos laborales y a la reducción de gastos sociales. Lo único que les interesa garantizar, es que se reúna plata para pagar la deuda y condicionar hacia políticas neoliberales. [...]No creo que el gobierno de Macri lo haya hecho inocentemente", afirmó.

LRA 14 Santa Fe

Durante el Micro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe, Marita Zurbriggen y Carlos Fluxa realizaron un repaso por la historia de la inundación de la ciudad de Santa Fe del 29 de abril de 2003.

En este sentido, afirmaron que este “crimen hídrico” tiene sus responsables, con nombre y apellido, y recalcaron así la importancia de seguir exigiendo justicia y castigo a los responsables de este fenómeno que, entre otras cosas, se llevó la vida de muchas personas.

LRA 1 Buenos Aires

La vocera del Frente Darío Santillán y secretaria general adjunta del sindicato de trabajadores de la economía popular, consideró que “el pueblo necesita certezas dentro de toda esta incertidumbre y el único que la tiene es el FMI y no el pueblo”.

“Comer se ha vuelta un privilegio, no un derecho, y no es casualidad que la deuda caiga en las espaldas de las mujeres. Es importante que tengamos claro que hay un pueblo que elige a los gobernantes y ellos deben enfocarse en la deuda que tienen con el pueblo, habiendo niños que mueren de malnutrición. Hay un problema de distribución en la Argentina y la balanza tiene que inclinarse para el pueblo”.

LRA 1 Buenos Aires

La partida de quien fuera uno de los escritores más reconocidos de la Argentina y del exterior, físico, ensayista y pintor, ocurrió el 30 de abril de 2011.

Fue, además, el segundo escritor argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, en 1984, luego de Jorge Luis Borges, quien lo recibió en 1979.

Ernesto Sábato había nacido el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, hijo de Francisco Sábato y Juana María Ferrari.

LT 12 Paso de los Libres

El periodista Mauro Alvez analizó la interna de Juntos por el Cambio, tras la negativa partidaria para la incorporación del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“En esa perspectiva, también se ponen en relieve las agendas diferenciadas que lleva el otro frente mayoritario, el Frente de Todos. La coalición gobernante, sobre todo el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner, mostró serio interés en capitalizar la agenda pro occidente, a través de las reuniones encaradas por la vicepresidenta y el viaje del ministro del Interior, Wado de Pedro”, señaló Álvez.

LT 11 Concepción del Uruguay

Casaretto se refirió a su designación al frente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, señalando “La prioridad debe ser el desarrollo industrial de la Argentina y la creación de empleo de calidad”.

LRA 25 Tartagal

En contacto con Radio Nacional Tartagal, el diputado provincial por el Dpto. San Martín, Jorge Restom, se refirió al sistema de voto electrónico en la provincia de Salta en el marco de las próximas elecciones 2023. Señaló las complicaciones que presenta dicho sistema y manifestó la necesidad de regresar a la boleta única de papel.

LT 11 Concepción del Uruguay

El ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, habló sobre la reunión de la Mesa de Ganados y Carnes de la provincia, que se llevó a cabo junto a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la cual se trazaron estrategias para industrializar la producción, incorporar tecnología y aumentar la productividad en el sector.

“Hay una mirada similar cuando nos ponemos a trabajar en el futuro de la ganadería, porque todos sabemos que tenemos mucho por hacer para mejorar los índices de eficiencia”, expresó Bahillo.

LT 14 Paraná

Se reunió la Mesa de Ganados y Carnes de Entre Ríos, junto a distintas autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objetivo de trazar estrategias para industrializar la producción, incorporar tecnología y aumentar la productividad en el sector.

En este sentido, el secretario de Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, expresó: “Fue una reunión muy fructífera, porque el productor pudo escuchar de primera mano cuál es la línea que viene desarrollando el Gobierno nacional”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, Ricardo Etchemendy, resaltó el plan de desarrollo federal denominado ´Fortalecer´, que está destinado a las entidades cooperativas del campo, diciendo: “Si esto es tomado como política de Estado, lo que quedó demostrado, vamos por el buen camino”.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

El director de la Asociación Nacional de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, dialogó con “A las fuentes” acerca del escenario económico actual, las dificultades del sector y las posibilidades de recuperación.

Indicó que desde la perspectiva económica nos encontramos jaqueados por un grupo de empresas que prioriza su bienestar sobre el bienestar colectivo e indistintamente de los gobiernos hacen lo imposible para que sus balances y utilidades sean siempre extraordinarias mientras las pymes y el resto de los argentinos apenas llegan a fin de mes, tratando de resolver los problemas cotidianos, acomodándose a los aumentos de precios y los intereses usurarios del sistema bancario.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti mantuvo un encuentro con las principales compañías alimenticias que forman parte de Precios Cuidados, para monitorear la evolución de los precios y el nivel de cumplimiento del programa luego de que se detectara una merma en el abastecimiento de productos por parte de las empresas.

En ese sentido, la analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Florencia Gutiérrez analizó la marcha del programa; al tiempo que dio detalles del informe presentado por el CEPA con relación a las ganancias que obtuvieron las empresas productoras de alimentos, y el entramado empresarial en la Argentina; en el marco de la discusión en torno al impuesto a la renta inesperada.

Política

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna entrevistó a la Doctora en ciencias sociales, Laura Fernández Cordero, investigadora del CONICET y responsable del área académica del Centro de documentación e investigación de la cultura de Izquierdas, CeDInCi, para hablar acerca del movimiento anarquista en nuestro país, como así también los orígenes mundiales y las raíces ideológicas del mismo.

LRA 25 Tartagal

Senadores peronistas compartirán actos en todo el país para fortalecer la unidad. La primera parada inició en Tucumán. "Estamos en compañía del senador Leavy de Salta trabajando de forma conjunta con el Gobierno Nacional para ver la situación de las distintas provincias", expresó Mayans.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, recibió en Casa de Gobierno a la delegación del interbloque del Frente de Todos en su primera gira por las provincias. “Como Gobierno de Tucumán acompañamos al Gobierno Nacional”, comentó Jaldo.

LRA 1 Buenos Aires

El 30 de abril de 1975 se ponía fin a la intervención de Estados Unidos en Indochina. Una guerra que observó el mundo y que cambió el paradigma de los conflictos armados.

Sociedad

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El trabajador de la salud señaló los trabajos que realizan en el Hospital SAMIC y los próximos desafíos. Sostuvo que el diálogo es fundamental para mejorar el funcionamiento. "Tenemos que reconstituir la trama desarticulada por el vaciamiento y la pandemia", señaló Kohan.

LRA 18 Río Turbio

Se dará cierre a las jornadas de vacunación en el marco de la campaña internacional “Vacunación en las Américas”. Es promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y tiene como objetivo la promoción de la salud a través de la difusión de campañas de vacunación.

LRA 4 Salta

Vecinos de San Carlos, San Lucas y El Barrial, Salta, presentarán una nota a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que está en Cafayate para solicitar una toma de agua distinta a la que se les otorga desde Aguas del Norte.

LRA 29 San Luis

Carlos Calvo es sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano. El hecho tuvo lugar el 2 de mayo y por lo que el lunes se hará un homenaje a los combatientes y sobrevivientes en la Ciudad de San Luis.

LRA 5 Rosario

Alertan que en la ciudad de Rosario se cuadruplicó la tasa de homicidio a nivel nacional. El consultor analizó la situación en materia de seguridad que atraviesa la localidad y la región. Larroude también apuntó al “alto nivel de connivencia de la policía” con el crimen organizado.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria explicó cómo será la implementación de dicho fondo y cómo pueden acceder los postulantes a las ofertas de los diferentes programas en Santiago del Estero.

Laborales

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Secretario General de ATEP, David Toledo, realizó un análisis general del actual contexto educativo en la provincia al cumplirse el cuarto mes del año y su incidencia en la educación pública. También se refirió al proceso eleccionario en marcha y pidió a los representantes de las listas opositoras a presentar propuestas y no tergiversar la realidad del principal gremio docente en la provincia. Finalmente, brindó un saludo al conjunto de trabajadores de la educación por el próximo 1 de mayo.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Pablo Toledo.

Suplemento Cultural

LRA 14 Santa Fe

El Presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) habló del reclamo de continuidad de los recursos de asignación específica para los Institutos del Cine, Música, Teatro y Bibliotecas Populares. También se refirió a los fondos de Fomento para proyectos y medios comunitarios e indígenas.

LRA 7 Córdoba

Ana, quien es periodista y documentalista, hizo referencia a los capítulos estreno de ´Historias Debidas´, que en mayo se emitirán por Canal Encuentro, hablando de la premisa que propone ¿Cuáles son hoy los nuevos debates, al expresar: “Para eso elegimos cuatro personajes y cuatro territorios. Estuvimos por el sur para pensar cuáles son los nuevos referentes mapuches, los activismos cannábicos y los activismos socio-ambientales, y también estuvimos por Santa Fe viendo el activismo de La Poderosa”.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan con Ignacio Huang, director de "Montaña Hoguera", espectáculo de títeres chinos tradicionales, con la presencia del titiritero Ricardo Lista. "Montaña Hoguera" se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA).

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe entrevistan a la actriz y directora Laura Paredes, integrante del grupo Piel de Lava, quien dirige en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA) una pieza sobre la vida y la obra de Federico García Lorca.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de Bichos de Radio, mano a mano con un locutor que atraviesa varias generaciones: Jorge Formento. Desde Montevideo, el cantautor uruguayo Fernando Cabrera nos habla de los tiempos de pandemia y nos regala sus canciones. Efemérides: Radio Habana Cuba, 61 años surcando las ondas cortas.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti recorrió el libro “Las fotos” de la fotógrafa y productora audiovisual Inés Ulanovsky, quien con su letra parece estar leyendo fotografías y el producto de la comunión entre escritura e imagen da como resultado un conjunto de textos que recrean una y otra vez el momento en que ni la ciencia, ni la técnica pueden explicar cómo desde una hoja en blanco emerge una imagen.

LRA 1 Buenos Aires

Syreeta Wright fue uno de los grandes exponentes del soul y R&B. Se formó en Detroit, cuna de grandes músicos, hasta convertirse en una de las estrellas de la discográfica Motown. No grabó muchos álbumes. Sólo un puñado de trabajos le bastaron para demostrar su inmenso talento, y en esta emisión de Planeta Nebbia, Litto comparte uno de ellos: Syreeta, de 1980.

LRA 29 San Luis

En "Espléndida Siesta" hablamos con Christian Moureaux, director del Festival Internacional de Cine Latino Árabe.

10ma. Edición del Festival Internacional de Cine Latino-Árabe (LatinArab) del 3 al 19 de Mayo en Cinépolis Recoleta, La Manzana de las Luces, Auditorio de la Universidad del Cine, Centro Cultural Kirchner y FORMATO ONLINE PARA TODO EL PAÍS por la plataforma Vivamos Cultura y CLACSO.tv

LRA 1 Buenos Aires

Con motivo de la conmemoración del día del animal, Pacho O´Donnell repaso el origen de esta festividad creada por el proteccionista e impulsor de la ley nacional de protección de los animales, Lucas Albarracín en el año 1908. La fecha original del día del animal era celebrada el día 2 de mayo y con posterioridad al fallecimiento de Albarracín, la misma fue modificada al día de su muerte para que el también resultara homenajeado.

En la segunda parte del programa, Pacho conversó con el reconocido actor y director de cine y teatro, Norman Briski, quien se refirió a su libro “+5” compuesto por cinco obras de teatro de su autoría, como así también a la actualidad de la industria editorial, y un repaso de su historia en la actuación.

LRA 1 Buenos Aires

Invitada a “Una Mujer”, la cantante y actriz Julia Zenko recorrió su carrera, la publicación de sus primeros discos, algunos de los momentos más destacados de su trayectoria y anticipó su show del próximo jueves 12 de mayo en el Torquato Tasso, donde presentará su nuevo grupo, "Julia Zenko Trío".

Julia contó cómo fue introducida al mundo de la música de la mano de su hermano, haciéndola escuchar sus primeros discos y como la gran variedad musical a la que estuvo expuesta logró que en su amplia trayectoria pudiera abordar una multiplicidad de géneros. También se refirió al repertorio que se encuentra presentando, la vuelta a los escenarios y dio detalles acerca de su nuevo disco “Vuelvo a ser luz”, con dirección musical y arreglos de Lito Vitale.

LRA 43 Neuquén

Eric Schierloh, escritor, traductor y editor conversó con la Radio Nacional Neuquén 103.3 sobre el taller artesanal que ofrecerá en la sala Alicia Fernández Rego los días 3 y 4 de mayo en la ciudad de Neuquén. También ofrecerá el sábado 7 de mayo un encuentro Malapalabra “Edición independiente y la alternativa artesanal”.

“La edición artesanal es una alternativa, tal como propone el laboratorio editorial que haremos en Malapalabra, alternativa al circuito tradicional del libro. Imprimirlo a pequeña escala en casa o en un taller comunitario”, comentó Eric.