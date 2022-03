Diario de Radio Nacional 30/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El derecho a vivir seguro en una sociedad es también un derecho humano"

LRA 1 Buenos Aires - CASA ROSADA: Reunió con gobernadores por los fondos de la coparticipación

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR SZCZECH: El Consejo Económico Social "muestra la posibilidad de diálogo"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Aquel 30 de marzo, cuarenta años después"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN DOÑATE: Pagar la deuda con dinero fugado "es un acto de estricta justicia histórica"

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN ARBIZU: Pagar deuda con dinero fugado se basa en "una penalidad a un delito"

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "Hay que instalar en todo el país la discusión sobre quién paga la deuda"

LRA 1 Buenos Aires - UBEIRA SOBRE LOS DOLARES EN EL EXTERIOR: “Rozenkrantz se defiende con la legalidad y acá se discute la moralidad”

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CHAMORRO "La fuga de capitales está afectando la gobernabilidad mundial"

LRA 1 Buenos Aires - ANTONIO MAROCCO, VICEGOBERNADOR DE SALTA: "De la masa coparticipable, el 28% de lo que se recauda cae en CABA"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CARLOS SCHMID: "Todo lo que impida una sangría del esfuerzo de los argentinos, bienvenido"

LRA 1 Buenos Aires - GERARDO MORALES - "Alfonsín hoy respetaría el diálogo, las instituciones y los DD.HH"

LRA 23 San Juan - VICTORIA TOLOSA PAZ: Visitó emprendimientos sociales de San Juan

LRA 27 Catamarca - Por siempre Malvinas: Recordando al héroe catamarqueño Robustiano Barrionuevo

LRA 26 Resistencia - FREDDY SANCHEZ: “Malvinas nos debe interpelar y despertar el sentido crítico”

LRA 55 Río Senguer - CARLOS RECHENI: "Sentimientos de Trinchera"

LU 4 Patagonia - JULIO CORREA: “El hospital se transformó en un hospital de guerra”

LRA 12 Santo Tomé - RUBEN VELOSO: “Malvinas es una herida abierta”

LV 8 Libertador - HECTOR MOYANO: "Los veteranos estamos más considerados"

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO ALONSO: "El 2 de abril, el terrorismo de Estado también se trasladó a Malvinas"

LRA 7 Córdoba - STELLA MORALES: "La veteranía la llevo desde el momento en que empezó la guerra"

LRA 52 Chos Malal - FRANCISCO SANCHEZ: 40 años de Malvinas: historia, homenaje y aporte a veteranos

LRA 30 Bariloche - PABLO VASSEL: ¿Qué encubría el proceso de desmalvinización?

LRA 25 Tartagal - JOSE ORLANDO NIEVAS: "Nos poníamos espalda con espalda para soportar el frío"

LRA 29 San Luis - CRISTIAN SECUL GIUSTI: "El Rock tuvo una circulación mucho más amplia" LRA 2 Viedma - LUCIANO RUIZ: Proponen mejorar el beneficio que reciben los ex combatientes viedmenses

LRA 7 Córdoba - HECTOR BRUNNER: "Los que volvimos de la guerra sufrimos un proceso de desmalvinización"

LRA 4 Salta - CELESTINO RODRIGUEZ: "Nuestros expedientes están encajonados"

LRA 18 Río Turbio - ALDO ARAVENA: “Es claro que la falla es el intendente y no el Gobierno provincial"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO FEBBRO: Francia se prepara para las presidenciales en medio de la guerra

LT 14 Paraná - Mes de la Memoria: Sumario para investigar a la docente que difundió un video negacionista

LRA 1 Buenos Aires - Reportan 27 muertos: 2.965 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la “Justicia debe ser más eficiente” a la hora de combatir el delito menor que “se cobra vidas en las calles”, y consideró “hay que internacionalizar la lucha contra el crimen y en narcotráfico”, al encabezar una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en el Centro Cultural Kirchner. "El derecho a vivir seguro en una sociedad es también un derecho humano", subrayó.

En ese marco, advirtió que “el delito se perfecciona con organizaciones ilícitas con capacidad de corromper a funcionarios y estructuras del Estado”, y aseguró que los Gobiernos “deben trabajar para que no haya víctimas” de la inseguridad.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con más de 20 gobernadores y representantes de provincias para tratar "los alcances de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de traspaso de la Policía".

En ese sentido, tras el encuentro, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno encabezada por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich aseguró que “no vamos a ceder las banderas del federalismo”.

“Los gobernadores vamos a defender los recursos que les corresponden a nuestras provincias porque nosotros debemos siempre velar por los intereses de nuestros ciudadanos”, sostuvo el mandatario chaqueño.

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, actual vice de la Federación Interamericana de la Construcción, se refirió al encuentro del Consejo Económico Social donde se presentó el plan Argentina Productiva 2030.

En ese sentido destacó la participación de "actores con intereses contrapuestos, pero dispuestos al diálogo" en lo que definió como "una herramienta para crear políticas de Estado para el mediano y largo plazo".

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario recordó el 30 de marzo de 1982. A 40 años de la movilización que marcó el principio del final de la dictadura.

"La dictadura se estaba desmoronando, la gente se animó y eso era fundamental. El terror había cesado", recordó el conductor de Gente de a Pie. "Saúl Ubaldini fue quien encabezó la marcha y recordamos su mensaje".

LRA 1 Buenos Aires

El bloque de senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) presentó un proyecto de ley que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con "un aporte especial de emergencia" de aquellas personas que tengan bienes en el exterior "que fueron fugados y no están declarados ante el fisco".

En ese sentido, el senador nacional por Río Negro del FdT, Martín Doñate señaló que "quienes se beneficiaron con el endeudamiento ilegal de Mauricio Macri tienen que ser los que contribuyan a cancelar los montos adeudados".

LRA 1 Buenos Aires

El exvicepresidente de la JP Morgan, se refirió al proyecto de ley presentado por el bloque de senadores del Frente de Todos para la creación de un Fondo Nacional financiado con dinero de la fuga de divisas, destinado al pago de la deuda externa con el FMI contraída por el gobierno de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, Hernán Arbizu explicó cómo se lleva adelante este tipo de delito, al tiempo que aclaró que la iniciativa se basa en la aplicación de una penalidad y no de un impuesto. Asimismo recordó que durante el gobierno de Macri se levantaron todos los mecanismos de control de los bancos y el Estado contra la fuga de dinero.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general del gremio de Canillitas y senador bonaerense del Frente de Todos (FdT) se refirió al proyecto de ley que presentó el bloque de senadores nacionales de ese partido, en el que se propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con un aporte especial de emergencia de aquellas personas que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco.

"Tengo una enorme satisfacción", subrayó al respecto Omar Plaini y agregó: "Esto hay que charlarlo con la sociedad, hay que instalar en todo el país la discusión sobre quién paga la deuda". Por otro lado, al cumplirse hoy cuatro décadas de la histórica protesta nacional que lideró Saúl Ubaldini, a días del comienzo de la guerra de Malvinas, el dirigente recordó aquella multitudinaria movilización como "un hecho extraordinario" y señaló que "fue el quiebre definitivo de la dictadura genocida, cívico, militar y eclesiástica".

LRA 1 Buenos Aires

En los últimos días se conoció que el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que Mauricio Macri perdió contra Alberto Fernández. El abogado José Manuel Ubeira explicó si la acción fue legal o no y expresó cuál es el centro de la discusión.

“Una cosa son los actos legales y otra cosa los inmorales. Ese dinero debió ser declarado y seguramente lo fugó conforme a las disposiciones que había en el macrismo”, expresó.

En ese contexto, señaló que desde el punto de vista legal “no se puede imputar nada”. Sin embargo, cuestionó: “La pregunta es si un funcionario de la Corte puede sacar plata sin ponerse colorado”.

“Para el futuro es que como estamos en un momento de agonía financiera, sería bueno como conducta que todos aquellos impongan la ley en la Argentina, traigan lo que tienen afuera y hagan el esfuerzo”, finalizó Ubeira.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista destacó que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos haya presentado un proyecto de ley que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con un aporte especial de emergencia de aquellas personas que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco.

"Con este proyecto, los dirigentes de la oposición quedan desnudos", subrayó Jorge Chamorro, y expresó que "la fuga de capitales está afectando la gobernabilidad mundial". "En un día de timba financiera se mueve más que en un año de exportación e importación física en todo el mundo", precisó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con más de 20 gobernadores y representantes de provincias para tratar "los alcances de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación traspasados por Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta". Del encuentro participó también el vicegobernador de Salta Antonio Oscar Marocco, quien señaló que "de la masa coparticipable, el 28% de los que se recauda cae en CABA. En Salta, apenas por encima del 2%".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, Juan Carlos Schmid, se refirió al proyecto del Frente de Todos que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" y afirmó que "todo lo que impida que haya una sangría del esfuerzo de los argentinos para dibujar un país distinto, es bienvenido".

LRA 1 Buenos Aires

GERARDO MORALES, gobernador de Jujuy

"Alfonsín hoy respetaría el diálogo, las instituciones y los DD.HH"

El Comité Nacional de la UCR homenajeó al expresidente Raúl Alfonsin, a 13 años de su fallecimiento. Desde el móvil de Nacional en el cementerio de la Recoleta, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales sostuvo además que el exmandatario y "ante los problemas que hoy tiene el país, nos pediría que actuemos con responsabilidad".

LRA 23 San Juan

La diputada Victoria Tolosa Paz y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, visitaron los departamentos Santa Lucía, Rivadavia y Capital de San Luis. También estuvieron en contacto con integrantes de la economía social y popular.

LRA 27 Catamarca

Olga Agüero y Ezequiel Barrionuevo, esposa e hijo de Robustiano Barrionuevo, el héroe de Malvinas que falleció en el hundimiento del Crucero General Belgrano, repasaron los inicios de su carrera militar y su vida familiar en la Base Naval.

“Lo que nos dejó como una herencia fue su fortaleza espiritual y el valor por los estudios. Esa religiosidad fue lo que nos ayudó después, cuando lo que sucedió nos cambió la vida”, señalaron Olga y Ezequiel.

LRA 26 Resistencia

“Llegó este reconocimiento a través de una política de Estado que tanto buscamos, y hoy tenemos la fuerza de poder seguir trabajando en este legado. Mantenemos reuniones con funcionarios del Gobierno provincial y les transmitimos que todo el tema debe ser tratado y analizado en las aulas para despertar un sentido crítico de este aspecto, el cual tiene 600 años de historia que todos debemos conocer, pues así lo determina la ley”, expresó el integrante de la Mesa Multisectorial Chaco, Freddy Sánchez.

LRA 55 Río Senguer

Recheni fue a la guerra cuando tenía 18 años, luego de ser reclutado por el Regimiento de Infantería Nº 8 en Comodoro Rivadavia y destinado a Bahía Zorro, tras el comienzo del conflicto bélico.

Sus obras literarias ponen al autor como testigo de los hechos, recordando las vivencias personales a través de poemas y relatos conformados en base a testimonios de ex combatientes e información recopilada en medios gráficos. Con este editorial de trabajo, Recheni se refirió a su tercer libro, titulado "Sentimientos de Trincheras", y luego se refirió a sus vivencias.

LU 4 Patagonia

Correa, enfermero del Hospital Regional, fue parte del equipo de trabajo que atendió a los soldados que llegaban heridos desde Malvinas, y aún no puede disociar aquel combate y las consecuencias de la guerra de la actual batalla contra un enemigo invisible como lo es la pandemia.

“Hago siempre el esfuerzo por despersonalizar el recuerdo, porque cada compañero tiene su propia experiencia personal de cómo fue esa vivencia. Tengo que recordar ese hospital, que del día a la noche se transformó en un hospital de guerra”, señaló Correa.

LRA 12 Santo Tomé

Sobre el viaje y su posterior llegada a las islas, Veloso, veterano de Malvinas, expresó: “Me toca vivir un momento muy especial recordando ese viaje al sur, sin saber bien dónde íbamos. Fueron sentimientos encontrados, sentimientos que nos quedan guardados, fue una angustia, fue difícil y hay que sumarle el miedo, porque el temor también aparece”.

LV 8 Libertador

Moyano, ex combatiente en Malvinas, quien actuó durante la guerra en su puesto de suboficial subalterno al ser cabo 2° artillero en el Portaviones ARA 25 de Mayo, un buque insignia de la Armada dentro del operativo Rosario, brindó su testimonio y su experiencia en las islas a 40 años de la guerra.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata pidió que la Justicia se pronuncie en la causa judicial en la que un centenar de exmilitares fue denunciado por torturar a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, que se encuentra paralizada hace once meses, y aseveró que "hay 40 años de impunidad".

Tras reclamar que "se investiguen los hechos graves ocurridos el 2 de abril y el 14 de junio de 1982", Ernesto Alonso recordó que "el terrorismo de Estado también se trasladó a Malvinas".

"Muchos de los soldados murieron como consecuencia de las impericias y la aplicación de torturas, tormentos y asesinatos de los propios militares argentinos", subrayó.

LRA 7 Córdoba

Stella, veterana de la guerra de Malvinas y enfermera de la Fuerza Aérea, atendió a los heridos en Comodoro Rivadavia, junto a 13 compañeras. El año pasado, la Cámara Federal de la Seguridad Social emitió un nuevo fallo que la reconoce como veterana de la guerra de Malvinas, tras una lucha que lleva 23 años para visibilizar la labor de las mujeres durante este enfrentamiento militar. Tras esto, Stella dijo: "El fallo representa un reconocimiento a la labor de la enfermera y de la mujer. Un triunfo a la verdad".

LRA 52 Chos Malal

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció las actividades conmemorativas del 40° Aniversario del conflicto bélico por las Islas Malvinas. El ex combatiente Francisco Sánchez participó del acto y reflexionó sobre la guerra.

LRA 30 Bariloche

El abogado representante de excombatientes en Malvinas se refirió a la desmalvinización. “Lo increíble de ese proceso es que empieza en plena guerra, yo recolecté los primeros testimonios con soldados correntinos y después recorrí el país”, expresó Vassel.

LRA 25 Tartagal

El excombatiente jujeño recordó el conflicto bélico de Malvinas. Nievas fue prisionero de guerra y destacó: “tuvimos que pelear con el hambre, el frío y los ingleses".

LRA 29 San Luis

El especialista en rock nacional habló de la música durante los años de dictadura. “Para el periodo de la Guerra de Malvinas, el rock argentino se vuelve una música de fondo y se da visibilización a los artistas y canciones que antes eran censuradas y así aparecen bandas míticas”, explicó Secul Giusti.

LRA 2 Viedma

El concejal explicó las modificaciones que propusieron a la Ordenanza 7679 que otorga beneficios municipales a los nueve ex combatientes de Malvinas que tiene Viedma.

LRA 7 Córdoba

Brunner, ex combatiente de Malvinas y médico forense, señaló que quienes participaron del conflicto “tienen dos familias”, y luego recordó la “desmalvinización” que sufrieron cuando retornaron de las islas.

LRA 4 Salta

Los pueblos originarios Atacama, Tastil, Lule, Iogys y Weenhayek esperan que la Legislatura de Salta reforme la Ley 7121 para obtener reconocimiento oficial. Ante la demora de los trámites que deben concretarse en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), un grupo de personas tomó la sede del organismo.

LRA 18 Río Turbio

El concejal se refirió a la situación económica del municipio de 28 de Noviembre y el conflicto con el Ejecutivo Municipal. “Son públicos los números que envía la provincia a los municipios y la gobernadora cumple con 28 de Noviembre con una coparticipación de 50 millones”, señaló Aravena.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Febbro, corresponsal de Página 12 en Francia, describió el panorama electoral en ese país que debe concurrir a las urnas para la primera vuelta prevista el 10 de abril y el impacto que tuvo en la campaña la invasión rusa a Ucrania. Señaló que el presidente Emmanuel Macron, que busca su reelección, “sacó provecho electoral inmenso del conflicto y de la gestión de la guerra”.

Explicó que, debido a la situación bélica, “casi no hubo campaña electoral”, y precisó que Macron mantiene una alta intención de voto “por arriba del 30 por ciento”.

Febbro detalló el calendario electoral e indicó que hay otras dos fuerzas políticas ascendentes de acuerdo a los sondeos, entre las que ubicó a Marine Le Pen, líder histórica de la extrema derecha y el líder de la izquierda populista, Jean-Luc Mélenchon.

Por otro lado, el periodista dio cuenta de las medidas puestas en marcha por el gobierno francés para reducir el impacto de los altos precios de la energía, consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.

LT 14 Paraná

En el marco del Mes de la Memoria, una docente de historia de la Escuela Secundaria Del Centenario de Paraná compartió un material con los alumnos de sexto año para que actúe como disparador, el cual negó los crímenes de la última dictadura.

“La normativa plantea iniciar acciones administrativas para que se investigue lo que ocurrió”, explicó la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, y luego agregó: “Se deberá seguir la vía jerárquica y todos los involucrados podrán hacer un descargo”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los ministros de Salud, Carla Vizzotti y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, anunciaron que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el comienzo de la Fase 1 de la vacuna ‘Arvac Cecilia Grierson’ contra la Covid-19 y apoyada por estos ministerios junto al de Desarrollo Productivo.

Ambos ministros lo consideraron como “un hecho histórico que venimos desarrollando con mucho orgullo”, y destacaron “la investigación con desarrollo y el impacto positivo en la salud de los argentinos”, afirmaron en una conferencia conjunta en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

LRA 1 Buenos Aires

27 personas murieron y 2.965 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 127.997 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.035.127 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 541 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 37,2% en el país y de 38,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

LRA 17 Zapala

El presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, destacó el decreto provincial que establece el uso optativo del tapaboca en espacios cerrados desde el 29 de marzo. "Los propietarios de los comercios no tienen que exigir el uso del barbijo", señaló Mántaras.

Política | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

El ex ministro de Gobierno jujeño, Agustín Perassi, anunció su dimisión al cargo por pedido del gobernador provincial, Gerardo Morales.

Según explicó el ex funcionario, el lunes anterior mantuvo una reunión con Morales y en ese encuentro se pautó su renuncia, la cual fue presentada finalmente hoy en la mañana.

LRA 21 Santiago del Estero

Expusieron las conclusiones de la reautopsia del cuerpo de Marito Salto, asesinado en Quimilí. El niño fue hallado descuartizado y con signos de haber sufrido un ataque sexual. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa de consorcio en las afueras de la ciudad cabecera del departamento Moreno en 2016.

LRA 7 Córdoba

El ex fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, se refirió a la posibilidad de recuperar los fondos no declarados que se encuentran en el exterior, a partir del proyecto presentado por un sector del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores.

“Entiendo que el debate del levantamiento del secreto fiscal o financiero será clave. La modalidad dependerá del texto de la ley”, especificó Gonella.

LT 14 Paraná

El bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para que quienes tengan bienes en el exterior y no los hayan declarado realicen un aporte especial, con el objetivo de pagar la deuda con el FMI.

“Toda iniciativa para cobrarle a los evasores me parece correcta”, aseveró el diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto.

LT 14 Paraná

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y los representantes de las Cámaras de panaderos pautaron nuevos precios de referencia, por lo cual el kilo de pan tendrá un tope de 270 pesos. “Nos comprometemos a vender a ese precio acordado, pero aún no recibimos las bolsas de harina al precio indicado”, señaló Dante Cauvet, ex presidente de la Federación Entrerriana de Panaderos.

LRA 55 Río Senguer

El Gobierno del Chubut concretará el desembolso de una importante cantidad de fondos, los cuales serán destinados a 128 familias que en la actualidad atraviesan un estado de vulnerabilidad y a 41 personas que, por motivos de violencia de género, se encuentran en una situación de riesgo.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de la provincia, Mirta Simone, hizo referencia a estos subsidios.

LT 14 Paraná

Ruiz, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la cartera agropecuaria nacional, visitó Entre Ríos en el marco de la edición 25 de la Fiesta Nacional de la Apicultura.

Tras esto, el funcionario habló sobre las declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, relacionadas al incremento de las retenciones al maíz y trigo, señalando: “El secretario de Comercio no tiene ninguna incidencia en poner o quitar retenciones, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ha sido claro en que las retenciones no se van a mover”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, junto a la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, mantuvieron ayer por la tarde un encuentro con representantes de diversas cámaras y federaciones del sector panadero, con quienes firmaron un acta acuerdo en base al cual reconocen como precio de referencia para el kilo de pan francés el rango comprendido entre 220 pesos y 270 pesos en todo el territorio nacional por el plazo 90 días.

LU 23 Lago Argentino Calafate

El secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz confirmó la realización del encuentro federal de turismo en el mes de mayo en la localidad de El Calafate.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Industriales panaderos y comerciantes están a las expectativas de los acuerdos del Gobierno nacional para retrotraer los precios a principios de marzo. “Este acuerdo nuevo propone bajar el precio de la harina a nivel mayorista y que eso se vea reflejado en las panaderías”, indicó Zeitune.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) evaluó “que va en el camino correcto” la creación del Plan Argentina Productiva 2030, que apunta a consolidar mejoras concretas en el desarrollo productivo, industrial y tecnológico de todo el país en el corto y mediano plazo.

En ese sentido, Leo Bilanski señaló la necesidad de “establecer un camino a seguir, un plan de acción de cara a los próximos años”, muy ligado a la “creación de puestos de trabajo registrados y nuevas pymes”.

Consideró que Argentina requiere “transformar la matriz productiva, incrementar la participación femenina en la nómina de las empresas”, entre otros puntos.

En tanto, sostuvo que el país “necesita orientar los esfuerzos en la senda del desarrollo, para reproducir su motor productivo y enfrentar la deuda externa y la deuda interna, para salir para adelante”.

Además, Bilanski instó a que se “incorpore la palabra “desmonopolización” de la cadena de valor” y abogó por la efectiva aplicación de la Ley de Góndolas.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y representantes de las cámaras relacionadas con las panaderías pautaron nuevos precios de referencia tras la reunión que se realizó ayer: el kilo de pan no podrá superar los $270.

El titular de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, Miguel Di Betta remarcó que esto comenzará a regir “entre el 15 y 20 de abril para que se arme bien el fideicomiso” propuesto por el oficialismo. Además, explicó que los funcionarios le aseguraron que fiscalizarán los precios sugeridos para que se cumplan.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Sociología, investigador, y especialista en relaciones laborales, analizó el triunfo de Abel Furlán frente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien desplazó a Antonio Caló tras 16 años de mandato.

En ese sentido, se mostró sorprendido de que "haya habido un cambio en la UOM a través del mecanismo electoral interno" del gremio, y consideró que "vale la pena señalar las características de cambio de esta conducción, porque indica el tipo de transformación que está viviendo la sociedad y la economía, sobre todo por el pulso de crecimiento industrial".

"El movimiento sindical está volviendo a ganar fuerza a través del crecimiento del empleo" sostuvo, al tiempo que consideró que "si ha ocurrido en la UOM que es el principal sindicato de industria, es muy posible que esto ocurra también en varios sindicatos".

LRA 43 Neuquén

El secretario gremial criticó los dichos y la posición del gobernador Omar Gutiérrez sobre el sistema de salud neuquino. "Se le consultó sobre la Ley de Carrera Profesional y no respondió nada. Es una ley fundamental para reorganizar el devastado sistema de salud pública", aseguró Ferrari.

LT 12 Paso de los Libres

La delegada provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), Mónica Arnaiz, comentó que la UATRE dictó una resolución donde establece que a las prestaciones por desempleo que hayan finalizado en enero y febrero de este año se les va a otorgar de manera extraordinaria por dos meses más una suma de 15.000 pesos.

LT 14 Paraná

La secretaria General del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos, Manuela Muñoz, hizo referencia a la precariedad laboral del sector y la calificó como una “situación alarmante”.

Hay “un 60 % del sector que está trabajando en negro”, confirmó Muñoz, tras recordar que se sigue aplicando el descuento de Impuesto a las Ganancias para quienes tienen a las empleadas en regla.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“La entrega de premios ACE fue un abrazo emocionado de toda la comunidad teatral, el cual pudo hacerse después de dos años con aspectos muy emocionantes”, dijo la periodista de espectáculos, Nora Lafón.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la escritora, guionista y dramaturga, Claudia Piñeiro, quien dejó su mirada sobre los conflictos globales como el Covid 19, la guerra en Ucrania, religión y nacionalismos, como así también al proceso creativo literario, el desarrollo de los personajes, y la militancia por los derechos de las mujeres presente en su obra.

En la segunda parte del programa, Horacio entrevistó al actor Patricio Contreras, para hablar acerca de la similitud con la actualidad que mantienen algunas obras de la antigüedad.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Detuvieron a dos jóvenes de 18 años por el crimen de Catriel Urizar, quien fue asesinado mientras entregaba un pedido de comida rápida en el barrio Cataratas de Puerto Iguazú. El juez confirmó que la Policía ya tiene encausado el expediente a remitir al Juzgado de Instrucción Penal Número Tres.

LRA 53 San Martín de los Andes

El acuerdo fue rubricado entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable y el representante de una empresa constructora para la construcción de 138 viviendas en San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Serán financiadas a través del programa Casa Propia.

LRA 7 Córdoba

La Universidad Provincial de Córdoba presentó un proyecto para la creación de una plataforma virtual que recorra los sitios de la Memoria en Córdoba. A través de esta propuesta, se podrá realizar un recorrido virtual y en 360º de los ex centros clandestinos.

Sobre el tema, la directora del proyecto, Liliana Arraya, expresó: “Es una iniciativa de la Universidad Provincial de Córdoba sobre la digitalización de los espacios de Memoria para hacer una visita en 360°, al tiempo que se está construyendo una web llamada ´Ex centros clandestinos de Córdoba´".

LV 8 Libertador

La senadora provincial e integrante de la Comisión de Derechos y Garantías de la legislatura, Cecilia Juri, relató lo sucedido en la zona de La Favorita y explicó que en el lugar donde se produjeron desalojos ocurrieron hechos de violencia, luego de la instalación de 135 personas con viviendas precarias.

“La falta de planificación en materia de vivienda hace que haya personas que se instalen en distintos predios. Fuera de esto, estamos pidiendo información para saber cuántas personas fueron detenidas en el procedimiento, por qué y por cuánto tiempo lo hicieron”.

LV 8 Libertador

Tras la situación que se plantea en los jardines maternales de la provincia, la docente e integrante del Sindicato de Docentes Privados que nuclea a este personal, Luisa Nasif, denunció que el Gobierno mendocino está cerrando sistemáticamente los SEOS.

“La excusa que esgrime la DGE habla de irregularidades, entonces, ante cualquier duda, cierran los jardines maternales. A este Gobierno no le interesa la gestión social y por eso primero sacaron la dirección del área y luego van cerrando las instituciones”, afirmó Nasif.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz, en un acto junto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que el Gobierno prepara un proyecto sobre el uso de las redes sociales.

“Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, dijo, y explicó que el objetivo es evitar que se deje “de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

Agustín Espada, Doctor en Ciencias Sociales, becario doctoral del Conicet e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, reflexionó acerca del proyecto.

LRA 1 Buenos Aires

Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todos, explicó las razones del pedido de informes elevado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz del recorte aplicado a las propuestas educativas destinadas a estudiantes jóvenes con discapacidad intelectual en centros de formación laboral, que son parte de la educación especial. En ese sentido, denunció que “600 estudiantes quedan en situación de desamparo”.

Precisó que “las familias están desesperadas” porque la resolución que entró en vigencia, que es de 2011, reduce “de 30 años a 22 años el límite de edad para que puedan asistir pero “sin generar dispositivos alternativos” para contener a los que quedan excluidos.

Velasco definió esta decisión del Ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, de “un nuevo ajuste al sistema educativo” que ya tiene “12 puntos menos de presupuesto” además de la “sub ejecución en infraestructura escolar”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

Desde la entidad gremial se informó a través de un comunicado que el ex secretario de Desarrollo Territorial del Municipio de El Bolsón, había sido denunciado el año pasado por acoso sexual hacia una trabajadora. El documento insta a implementar políticas para erradicar violencia y acoso laboral.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En Guayaquil la Scaloneta estiró su invicto a 31 partidos, igualando al equipo del Coco Basile hace 30 años. Si, traigan récords que “Scalonis” sobran. La última derrota fue el 2 de julio de 2019 ante Brasil en la Copa América, ya pasaron 1000 días. Esa noche con polémica en el Var por falta al Kun Agüero en el inicio del 2 gol de Brasil y un penal a Otamendi por codazo en un córner quedaron muy lejos en el pasado. No se perdió más. Se ganó Una Copa después de tres décadas y todo cambio.

Más allá de lo futbolístico en donde se mejoró, es un equipo bravo con personalidad. Eso cambio notablemente en este tiempo. Se puede perder claro que se puede pero las formas son determinantes. Se juega como si cada pelota fuera la última, eso se nota. Y mucho. Entonces en el andar de la Clasificatoria no se sufrió y no se perdió. Se fue dando casi de manera natural la llegada al mundial sobre todo luego de la Copa América. El equipo comenzó a fluir. Vaya si fluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El futbolista Carlos Zambrano sintió una molestia en el partido de Perú - Paraguay, por la Eliminatoria. En tanto, Boca ya piensa en Arsenal y el Deportivo Cali, por el torneo local y la Copa Libertadores de América, respectivamente.

El técnico Sebastián Battaglia ya tiene en su cabeza las formaciones que pondrá en cada partido. La prioridad es el certamen continental. El peruano Carlos Zambrano pasó a ser una pieza decisiva en el fondo xeneize, por las suspensiones de Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo.

Por otra parte, para jugar frente al equipo de Sarandí, el entrenador acudiría a aquellos futbolistas que habitualmente no son titulares. En la práctica de hoy Rossi, Weigandt, Figal, Rojo y Sández, Varela, Rolón, Molinas, Briasco, Vázquez y Zeballos.