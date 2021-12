Diario de Radio Nacional 30/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CECILIA TODESCA: Destacó los números de la economía: “Estamos creciendo”

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO VANOLI: Desmienten cadena de WhatsApp sobre supuesto corralito

LRA 1 Buenos Aires - Acto en la UFEM: Actrices Argentinas pidieron "un fallo contundente" contra Juan Darthés

LRA 1 Buenos Aires - AYELEN DURAN: En Bahía Blanca detonaron un artefacto sospechoso en un local del FdT

LRA 1 Buenos Aires - Resultado de la autopsia: "Lucas fue torturado", denunció Dalbón

LRA 57 El Bolsón - ORLANDO CARRIQUEO: Ley 26.160: Pueblos Originarios reclaman que Diputados trate la prórroga

LRA 9 Esquel - EDUARDO SOARES: Absolvieron a los imputados en la causa La Trochita

LV 8 Libertador - ARIEL GARBARZ: “La soberanía comunicacional de la Argentina es posible”

LRA 53 San Martín de los Andes - GUSTAVO SUELDO: La cepa Omicron demora la apertura de fronteras chilenas a extranjeros

LRA 30 Bariloche - MARCELA BALZA: "Piovano, a través de la pandemia", el documental

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL BEN-TASGAL: “Los que tienen covid reciben control de la Agencia de Inteligencia”

LRA 1 Buenos Aires - En la provincia de Buenos Aires: Vacunación libre para mayores de tres años

LRA 26 Resistencia - MARIA LAURA LEZCANO: “Los menores de 25 años son los más reacios a vacunarse”

LT 12 Paso de los Libres - Tercera dosis: Corrientes avanza en la aplicación

LRA 6 Mendoza Quino - GABRIELA PIOVANO: "No hay circulación comunitaria en la Argentina"

LT 14 Paraná - Para el personal de la Salud: Comienza la aplicación de las dosis de refuerzos

LRA 8 Formosa - Aplicación de segundas y terceras dosis: Avanza la campaña de vacunación contra el COVID-19

LRA 22 Jujuy - GUSTAVO ECHENIQUE: "La variante Omicron tiene una contagiosidad superior a la Delta"

LRA 28 La Rioja - HUGO PIZZI: “La Sputnik V es efectiva para la variante sudafricana”

LRA 1 Buenos Aires - LUCAS CORRADI: Los nueve tripulantes continúan aislados en el crucero

LRA 1 Buenos Aires - PABLO BERRA: "La pandemia nunca se va a terminar por la falta de vacunas en Africa"

LRA 27 Catamarca - Nuevas medidas: Once casos de la variante Delta

LRA 26 Resistencia - LUIS MERINO: Trabajos de secuenciación en el Instituto de Medicina Regional

LRA 26 Resistencia - DARIO GOMEZ: “La variante Ómicron puede ser la que prevalezca en el mundo”

LU 4 Patagonia - Coronavirus: Los tripulantes del Hamburg no podrán descender en Madryn

LT 12 Paso de los Libres - En el laboratorio central y en la Facultad de Medicina: Corrientes se prepara para detectar otras variantes además de la Delta

LT 14 Paraná - Desde mañana, miércoles 1° de diciembre: 29 mil trabajadores de la Salud recibirán los refuerzos contra el coronavirus

LRA 26 Resistencia - ALEJANDRO JASINSKY: “En Argentina existe una matriz histórica de represión”

LT 14 Paraná - Inversión en Educación: Nación transfirió más de 90 millones de pesos para escuelas entrerrianas

LRA 28 La Rioja - Visita del ministro Jorge Taiana: Nación firmo convenios para la reactivación de la base aérea de Chamical

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "¿Qué van a hacer en el Congreso?"

LT 14 Paraná - ERNESTO MATTOS: "El FMI nos puso en esta situación de negociación"

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LETCHER: “El objetivo de la noticia falsa de un corralito era la devaluación”

LRA 13 Bahía Blanca - FLORENCIA GUTIERREZ: “No hay ninguna posibilidad de corralito”

LRA 1 Buenos Aires - GASTON MORA: Panaderos proponen congelar el precio del pan hasta el 1 de enero

LRA 27 Catamarca - Baja de ingresos brutos: Presentan medidas para aliviar la presión fiscal en el comercio y el turismo

LRA 2 Viedma - NESTOR GARCIA: Lanzamiento de temporada de verano en Epuyen

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales realizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada tras la reunión que tuvo con el Presidente, el titular del Banco Central y el gabinete económico. “La construcción está 3,2% por arriba del 2019. Tenemos el nivel de permisos para construir mayor a los últimos cinco años”, contó.

“Los números muestran que estamos en un nivel de importaciones cercano a los 6 mil millones mensuales. La economía está creciendo, y cuando pasa eso, necesitamos insumos y eso está reflejado”, agregó la funcionaria nacional.

LRA 1 Buenos Aires

En las últimas horas, circuló un mensaje de WhatsApp que instaba a retirar depósitos en dólares, basado en información falsa sobre un supuesto "corralito" a partir de una medida que tomó el BCRA sobre la tenencia de moneda extranjera de los bancos. Ante esta situación, la autoridad monetaria salió a desmentir esa posibilidad. Por su parte, el expresidente del Banco Central aseguró que "un posible corralito no tiene ningún sustento con la realidad".

Tras explicar lo que sucedió en el 2001, Alejandro Vanoli afirmó que "ahora es imposible" y señaló que "es muy peligroso introducir desconfianza en la piel de los argentinos". En ese sentido, reflexionó sobre la gravedad que tienen este tipo de mensajes falsos y advirtió que "pueden generar una crisis".

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre las Fake news que siempre existieron pero que "ahora hay más" por la cantidad de medios y la velocidad de las noticias que recibimos.

"Lo que ocurre es que ahora muchos aceptan creer sólo lo que se acomoda a los propios intereses. También virilizamos noticias en whatsapp sin chequearlas", destacó el conductor de “Gente de a pie”.

Por otro lado se refirió a la desmentida de Carla Vizzotti sobre que se haya habilitado el ingreso sin control de pasajeros de un crucero procedente de Cabo Verde.

LRA 1 Buenos Aires

El colectivo Actrices Argentinas pidió "un fallo contundente" contra el actor Juan Darthes, en el juicio al que será sometido por abuso sexual contra Thelma Fardin, y advirtió que "este camino no tiene vuelta atrás para las mujeres y diversidades de América Latina".

"Sea cual sea el fallo constituye un triunfo reparador en sí mismo. Abrazamos a Thelma, pedimos que se condene a su abusador", dijeron las actrices en un comunicado leído en las puertas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde a las 14 declarará Fardin.

Con un cartel con la leyenda "Acción contra el abuso", están presentes una gran cantidad de actrices como Julieta Ortega, Melania Buero, Soledad Villamil y Mirtha Busnelli, entre otras, para acompañar a la denuncia en la primera jornada del juicio contra Darthes que se sustanciará en Brasil.

LRA 1 Buenos Aires

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía bonaerense detonó esta mañana un paquete sospechoso que apareció en el nicho de gas ubicado en la entrada de un local partidario del Frente de Todos (FdT) del partido bonaerense de Bahía Blanca.

El director de Defensa Civil, José Luis Henriquez, informó que dentro del artefacto había “una luz que parpadeaba y se ponía en rojo y azul por lo que se montó un operativo importante para tratar de delimitar riesgos".

La senadora provincial Ayelén Durán sostuvo que el Bahía Blanca “hay una escalada de odio” y recordó que otro local de la ciudad fue atacado este año con un explosivo. Por ese motivo, le pidió a la Justicia responsabilidad para que los episodios “no queden impunes”.

LRA 1 Buenos Aires

Los investigadores del crimen de Lucas González, el adolescente atacado a balazos junto a tres amigos en el barrio porteño de Barracas, creen que los Policías de la Cuidad acusados del ataque también quemaron al joven con un cigarrillo en una mano, ya que en la autopsia se detectó una lesión de ese tipo realizada en el mismo lapso de tiempo, informaron hoy fuentes judiciales.

Además, los voceros agregaron a Télam que no se descarta que, en el marco de la causa por el encubrimiento del hecho, se realicen nuevas imputaciones.

Para esta jornada está prevista la declaración indagatoria de la oficial Lorena Miño, la última en ser detenida ayer luego de que se entregara ante la Justicia tras permanecer el fin de semana prófuga, añadieron las fuentes.

LRA 57 El Bolsón

Integrantes de organizaciones indígenas se manifiestan en el Congreso de la Nación exigiendo la aprobación de la prórroga de la Ley 26.160. Se trata de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y dispone un relevamiento territorial, catastral y jurídico de esa ocupación.

LRA 9 Esquel

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, en donde se llevaba a cabo el juicio oral y público referido a los hechos sucedidos el 10 de enero de 2017, en la antesala de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, dictó la absolución de los imputados por bloquear el paso de La Trochita. Al respecto, desde la Gremial de Abogados, el defensor Eduardo Soares explicó: "Es una causa simbólica, donde se conjugan la arbitrariedad judicial, la arbitrariedad de la investigación, la complicidad de jefes y fiscales, la hegemonía de empresas como Benetton y el accionar casi delictivo de la Gendarmería".

LV 8 Libertador

Respecto de la soberanía informática, el especialista Ariel Garbatz explicó la importancia que tenía el plan establecido durante el gobierno de Cristina Fernández, y agregó: “Cuando empezamos a trabajar en los últimos ajustes, las grandes empresas de telecomunicaciones cooptaron a las cooperativas de servicios de internet”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Daniela Hozbor, investigadora del Conicet, bióloga molecular y especialista en vacunas resaltó la importancia de estar vacunados para hacer frente a la nueva variante Omicron.

“Estamos todos alerta por esta nueva variante. Se detectó en lugares donde aumentaron los casos. Tiene muchas mutaciones y algunas son preocupantes”, destacó.

"Aún se sabe poco al respecto como para trazar un mapa total pero hay que estar atentos. Tenemos la fortuna de saber lo que hay que hacer. Las vacunas funcionan muy bien", resaltó.

LRA 53 San Martín de los Andes

A raíz de la aparición de la nueva variante denominada Ómicron, la autoridad sanitaria chilena decidió de forma preventiva posponer la apertura de pasos fronterizos terrestres de Pino Hachado que se iba a abrir para extranjeros sin residencia en Chile a partir del 1º de diciembre.

LRA 30 Bariloche

El documental registra la irrupción de la doctora Gabriela Piovano en los medios como una luchadora de la salud en el contexto de la pandemia. “Por un amigo en común, Jorge Dorio, empezamos a pensar en grabar sus reflexiones íntimas sobre diversos temas”, indicó Balza.

LRA 1 Buenos Aires

En Israel se confirmó el primer caso de Ómicron por una persona que se subió a un micro público y decidió viajar al Sur del país sin esperar el resultado del PCR. Las autoridades confirmaron que, si bien tiene síntomas leves, necesitan estudiar y confirmar el comportamiento de la nueva variante y la protección de las vacunas. Por ese motivo decidieron cerrar sus fronteras por dos semanas.

“Los que se quejan son los que se dedican al turismo, el resto vive como si no existiera el coronavirus. Quienes tienen la enfermedad son controlados por el Servicio de Inteligencia”, reveló el periodista argentino que vive en dicho país, Gabriel Ben-Tasgal.

LRA 1 Buenos Aires

El anuncio lo hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien destacó que el objetivo “es que vacunarse sea una decisión, que cuando se tome, ocurra".

A su vez, confirmó que habrá inoculación sin turno en segunda dosis para esa población, es decir, mayores de tres años, desde el 10 de diciembre en toda la provincia de Buenos Aires.

LRA 26 Resistencia

Lezcano se refirió a las acciones de vacunación, prevención y cuidado del coronavirus, expresando: “El grupo de personas menores de 25 años es el que presenta menores índices de vacunación y en el que nos centramos para que se inmunice. Duda, temor e ignorancia son las variables que se manejan e impiden que se aumente el número de personas vacunadas”.

LT 12 Paso de los Libres

La licenciada Marina Canteros, directora de Inmunización de Corrientes, comentó que la provincia se adhirió a los lineamientos técnicos de Nación, y se definió el inicio de la vacunación con las dosis de refuerzos para el personal de la Salud y las personas de 70 años o más, que hayan recibido la segunda dosis hace más de seis meses.

LRA 6 Mendoza Quino

Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, dio detalles de la variante Ómicron, su comportamiento y su evolución, y luego manifestó que en el país aún no hay circulación comunitaria.

Tras esto, la especialista remarcó la necesidad de ejecutar políticas globales para poder apagar la aparición de posibles nuevas cepas, contenerlas y evitar que circulen por todo el mundo.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud de Entre Ríos anunció que mañana, miércoles 1° de diciembre, comenzará la aplicación de las terceras dosis y los refuerzos contra el coronavirus para el personal de la Salud.

En este sentido, María José Gandolfo, supervisora de Recursos Humanos del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, contó que ya llegaron a destino las dosis de AstraZeneca correspondientes para ser aplicadas.

LRA 8 Formosa

Continúa la campaña provincial de vacunación contra el COVID-19, cubriendo la aplicación de las segundas dosis para los niños de 5 a 11 años y los adolescentes de 12 a 17 en el interior formoseño, mientras que en la capital se inocula a los mayores de 18 años que se hayan vacunado como a las personas con factor de riesgo que presenten esquema completo.

LRA 22 Jujuy

Echenique señaló: "La variante Omicron tiene una gran particularidad con respecto a las otras, porque tiene una altísima contagiosidad, que es mayor que la Delta, y la supera ampliamente en el número de mutaciones".

LRA 28 La Rioja

El especialista y asesor gubernamental, Hugo Pizzi, recibió el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional de La Rioja, y posteriormente brindó una clase magistral llamada ´Vacunas: el principio del fin´.

Luego, Pizzi comentó que mantuvo una reunión virtual con las máximas autoridades del Instituto Gamaleya, y ratificó que la Sputnik V es altamente efectiva para la variante Ómicron, agregando que la misma “no es tan agresiva como la Delta y la de Manaos”.

LRA 1 Buenos Aires

Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias de la municipalidad de Ushuaia, informó que los nueve tripulantes del crucero antártico Ultramarine que dieron positivo de Covid-19 continúan aislados dentro del barco, a la espera de un nuevo PCR que se les realizará el 1° de diciembre. El barco había arribado la semana pasada a Ushuaia y, tras un test de antígenos, se detectó que nueve de los 173 tripulantes que venían a bordo tenían el virus. El buque sólo trasladaba tripulantes, ya que los pasajeros -unos 199- iban a embarcar en la terminal portuaria de esa provincia para zarpar rumbo a la Antártida.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo describió la situación que se vive en ese país del extremo más meridional del continente africano, que sólo tiene "un 25 % de la población vacunada", a raíz de la aparición de la variante Omicron de Covid-19 que, según la Organización Mundial de la Salud, representa un riesgo muy elevado para el mundo y que podría desencadenar nuevas olas de contagios de consecuencias severas.

LRA 27 Catamarca

La ministra de Salud catamarqueña, Claudia Palladino, el secretario de Salud Preventiva, Alejandro Severini, y la epidemióloga, Silvia Bustos, confirmaron la presencia de la variante Delta en 11 de los casos de COVID-19 detectados, y anticiparon las medidas que se tendrán en cuenta de cara a las celebraciones en honor a la Virgen del Valle.

LRA 26 Resistencia

“Hacemos seguimiento de los casos y, de acuerdo con los resultados que tuvimos, los nuevos pacientes presentan la variante Delta, aunque no se detectaron casos de la variante Ómicron”, indicó el director del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, Luis Merino.

LRA 26 resistencia

Gómez, especialista en temas médicos, precisó aspectos de la variante Omicron, y dijo: “Es considerada como preocupante, porque es una de las versiones más mutadas que se conocen. No debe generar pánico en la población, y podría ser la que prevalezca en el mundo, tanto es así que ya fue detectada en varios países y contagió a personas que tienen esquemas completos de vacunación”.

LU 4 Patagonia

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió al próximo arribo del crucero Hamburg, el cual estuvo envuelto en una polémica por la presencia de un caso positivo de COVID-19, y señaló: “Es un crucero que viene de Europa no de África, y tuvo una escala en Cabo Verde, que tiene una buena situación epidemiológica, con solo cuatro casos positivos”.

LT 12 Paso de los Libres

Gerardo Andino, director General del Laboratorio Central de Redes y Programas de Corrientes, se refirió a la preparación de la provincia para detectar otras variantes del coronavirus, además de la Delta.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, confirmó que mañana, miércoles 1° de diciembre, comenzará la vacunación con los refuerzos contra el coronavirus para todo el personal de la Salud que se desempeña en el sector público y privado.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

En el marco de la concreción de un Plan de Erradicación de la Discriminación y el Racismo, organizado por el Comité Contra la Tortura y otros organismos del Chaco, disertará el escritor, periodista e historiador, Alejandro Jasinsky, quien se refirió a la masacre y a la revuelta obrera en La Forestal, diciendo: “Se cumplen 100 años, y estamos hablando de un ciclo represivo que nos motiva a pensar la actualidad en clave de aquellos sucesos que están muy asociados a la discriminaciones y violencias, la cuales también están en la agenda de nuestros días”.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Educación de la Nación transfirió 90,4 millones de pesos a 605 instituciones educativas de Entre Ríos, destinados a reacondicionar los espacios mediante reparaciones menores, mantenimiento, compra de mobiliario y equipamiento.

LRA 28 La Rioja

El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmaron convenios de cooperación y asistencia recíproca de carácter productivo, tecnológico y de servicios por el lapso de dos años entre la Fuerza Aérea Argentina y el Gobierno de la provincia.

Tras esto, Taiana dijo: “Los convenios buscan impulsar el aprovechamiento sustentable de espacios sujetos a la jurisdicción militar en proyectos agrícolo ganaderos, energéticos, de investigación y de desarrollo tecnológico y turísticos".

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó la nueva conformación del Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre, reparó en una “novedad inesperada” en el armado de alianzas electorales para la provincia de Buenos Aires, y detalló los proyectos centrales que esperan ser debatidos.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

En relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Ernesto Mattos, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo: “La Argentina tiene que tratar de conseguir un acuerdo, el cual tiene que ser lo más extensivo en el tiempo, y que otorgue plazo para una mayor recuperación económica, logrando de esta manera el menor costo posible. Ese sería el escenario ideal para nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la circulación viral de un mensaje de WhatsApp que instaba a retirar depósitos en dólares, basado en información falsa sobre un supuesto "corralito", tuvo que ser desmentida por las diferentes autoridades. El director Centro de Economía Política Argentina reflexionó que “la fake news no apuntaba a una corrida bancaria, el objetivo era que bajen las reservas y que se devalúe. Hacen rato la vienen planteando y no pasó”.

LRA 13 Bahía Blanca

La analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Florencia Gutiérrez, dijo que “los dólares están en los bancos y que los dólares existentes superan el 90 % de los depósitos. Es uno de los sistemas más seguros. Y la gente los puede ir a retirar cuando quiera porque los dólares están ahí. No están utilizando los depósitos de la gente”.

LRA 1 Buenos Aires

Representantes de empresarios panaderos de varios partidos bonaerenses le propusieron al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no aumentar el precio de sus productos de aquí hasta el 1 de enero de 2022. el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda (PBA), Gastón Mora, dijo que el ministro "vio la iniciativa con buenos ojos" y destacó que "está el compromiso de las cámaras de los panaderos". La propuesta cuenta con el apoyo de representantes de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba y la ciudad de Rosario.

LRA 27 Catamarca

El gobierno de Catamarca presentó una serie de iniciativas con el fin de reactivar las distintas actividades económicas, entre las que se encuentran la baja del impuesto a los ingresos brutos y un programa para ayudar a contratar nuevos empleados.

Estas decisiones están destinadas, principalmente, al sector comercial y al turístico.

LRA 18 Río Turbio

La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) informó que a partir del 1º de diciembre del corriente año estará vigente el Registro Único Tributario - Padrón Federal (RUT) en toda la provincia. El mismo será para contribuyentes locales del Impuesto sobre ingresos brutos, facilitando y agilizando el acceso a todos los datos para consultas y trámites administrativos sin necesidad de acercarse presencialmente a las dependencias de ASIP.

Se puede acceder al RUT mediante la página web: https://www.afip.gob.ar/registro-unico-tributario/ para consultar y administrar las altas, bajas y modificaciones de los datos registrales, además de los relacionados con Ingresos Brutos del régimen o Convenio Multilateral, de las jurisdicciones adheridas y de los contribuyentes locales de Santa Cruz, así como emitir una constancia de inscripción unificada.

LRA 2 Viedma

El próximo 11 de diciembre se realizará la inauguración de la temporada turística en una de las localidades patagónicas más golpeadas en los últimos años. Esperanzado por la recuperación, el ministro de Turismo de Chubut, Nestor García aseguró que este será un gran verano.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Se realizó la campaña nacional y el programa provincial sobre testeos libres, gratuitos y confidenciales de VIH-SIDA, más la entrega de preservativos y folletería informativa.

Radio Nacional Quino Mendoza, junto al programa radial “Sin Guardapolvo”, se sumaron a la iniciativa, que se desarrolló en la puerta de la radio de 10 a 13 horas, y estuvo a cargo de profesionales del Hospital Diego Paroissien.

LRA 2 Viedma

La trabajadora de la salud recordó los primeros años de aparición del virus de VIH Sida. "Había obstáculos para que las personas se atendieran y para aquellos que atendían. Sobre todo al no querer ver, el expulsar de la comunidad. Hoy no cambió en lo profundo", sostuvo Costa.

LRA 17 Zapala

La presidenta del Ente Autárquico Municipal de Servicios Públicos (EAMSeP) informó sobre una falla en la cañería de agua ubicada en las rutas 22 y 40 de Zapala. Este desperfecto generó un corte general del agua por lo que se pide el uso racional del recurso.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe del Instituto Vaccarezza, que funciona dentro del Hospital Muñiz, advirtió que "aumentó la cantidad de casos graves de tuberculosis" y que en la institución "hubo que habilitar nuevos servicios". Tras explicar que las razones del incremento de casos están vinculadas a la situación provocada por la pandemia de coronavirus, Domingo Palmero sostuvo que "la tuberculosis no está erradicada en ningún país del mundo".

LRA 1 Buenos Aires

Un nuevo relevamiento de yaguaretés en 560.000 hectáreas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, compartido por Argentina y Brasil, mostró una disminución poblacional de la especie que no se registraba desde el 2005, informó ayer la Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté, en el marco del Día Internacional del Yaguareté. El director general de Fundación Vida Silvestre Argentina describió la situación y dijo que no es una disminución significativa. En el marco de muchas causales posibles, Manuel Jaramillo no descartó que exista una mayor cantidad de cazadores.

LRA 27 Catamarca

Ayer, lunes 29 de noviembre cerca de las 19 horas, se dio inicio a las celebraciones en honor a la Virgen del Valle en Catamarca, las cuales se extenderán hasta el 8 de diciembre próximo, cuando se lleve a cabo la tradicional procesión.

Cabe destacar que este año el festejo de cierre se realizará en el Parque Adán Quiroga, con el objetivo de evitar mayores riesgos sanitarios.

LRA 26 Resistencia

“La prevención es importante, porque una cura aún está lejos, pero por suerte es muy grande la mejora en los medicamentos que se usan”, expresó el jefe del programa ITS, VIH y hepatitis virales del Chaco, Juan Carlos Quintana.

LRA 7 Córdoba

Fink, coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica de la Fundación Huésped, señaló que aún hoy, a 40 años del primer diagnóstico positivo de VIH en nuestro país, continúa la estigmatización hacia las personas contagiadas.

"Hemos mejorado, pero sigue faltando mucho para superarlo. En el país hay 140.000 personas con VIH, y es importante saber que hay un tratamiento disponible, mucho más simple que hace años y gratuito”, sostuvo la especialista.

LT 14 Paraná

El fiscal Santiago Alfieri se refirió a la investigación en la cual están involucrados siete policías de la Jefatura Departamental La Paz, quienes habrían quemado a un joven.

“Desde la fiscalía se considera que tenemos acreditada la materialidad y la autoría de las vejaciones a una persona que se encontraba detenida”, dijo Alfieri, en tanto los policías imputados continúan en funciones.

LRA 3 Santa Rosa

La psicóloga Ana Martín reflexionó acerca del infanticidio de Lucio Dupuy, y expresó: “Nadie es inocente en este caso. Es un hecho horroroso, y tomaría mi deseo de hablar sin dañar más a esta familia que está sufriendo un padecimiento, pero sí hablemos de la violencia hacia los niños, la responsabilidad de una comunidad y lo que es tener un hijo”.

LRA 42 Gualeguaychú

En el Día del Mate, Mario Boari, ícono de Gualeguaychú, destacó las propiedades de la yerba mate, y dio detalle de las preferencias de los consumidores a la hora de elegir su calabaza.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el 2015, a raíz de la ley 27.117, cada 30 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Mate en homenaje al nacimiento del caudillo Andrés Guacurarí. “Es uno de los próceres de nuestra región, descendiente de aborígenes, soldado que defendió nuestras tierras, implemento y consumió el mate”, contó el director del Instituto Nacional de Yerba Mate, Marcelo Hacklander.

El especialista reveló que “la vida útil de la planta puede llegar a los 100 años” y que, por una mejora en los valores, observó plantaciones en nuevas superficies “a un ritmo acelerado con respecto a los años anteriores”.

Hacklander señaló la preferencia de la sociedad por tomar el mate amargo y remarcó que la producción nacional es suficiente para el consumo interno, además, para las exportaciones. “Queremos incursionar en el mercado de la India, se están cerrando los acuerdos y comienzan a promocionarse allá”, adelantó el referente del instituto.

Géneros | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

La funcionaria se refirió a la Campaña de visibilización y concientización acerca del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. "Se trata de 14 placas graficas informativas, que se distribuirán en toda la provincia, el abuso sexual es un delito que se debe denunciar", señaló Diprieto.

LRA 43 Neuquén

Una mujer fue baleada en la cabeza por su expareja en Centenario, Neuquén. Fuentes oficiales del hospital Regional Castro Rendón informaron que se encuentra en terapia intermedia y estable tras haber sido sometida a una operación en la que le retiraron el proyectil.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Fernanda Trías nació en Montevideo, Uruguay, en el año 1976. Escritora y profesora de creación literaria, trabajó como traductora de textos médicos durante muchos años y hoy es una de las grandes voces de la literatura latinoamericana. Es autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible y del libro de cuentos No soñarás flores.

El año pasado Literatura Random House publicó su novela Mugre rosa, una distopía escalofriante y conmovedora, que lleva un tiempo deslumbrando a la crítica y a los lectores con la historia de una plaga misteriosa que produce la alteración de la vida de los habitantes de una ciudad portuaria a partir del dolor, la enfermedad, la muerte y el miedo al otro, siempre posible portador del mal. Una ficción que a partir de la pandemia provoca una lectura más realista y menos distante de ese mundo posible.

LV 8 Libertador

El presidente del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano, relató las actividades que se están desarrollando en torno del Día Nacional del Teatro independiente, e indicó: “Vemos que ahora hay una curva de recuperación muy importante. Tenemos un programa que se denomina ´Argentina Florece Teatral´, donde se están poniendo en escena más de tres mil funciones en muchos lugares donde la gente no tenía acceso al teatro”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón y Luisa Valmaggia dialogaron con la periodista y escritora María Seoane, ex. Directora de Radio Nacional y autora de los libros “El saqueo de la Argentina”, “El Cordobazo” y “Eva Perón, esa mujer”, entre otros.

Seoane se refirió a su nueva Obra, “Che, Masetti, Walsh, Prensa latina” donde se desarrolla la gesta de estos tres argentinos en la revolución cubana y la creación de la agencia Prensa Latina, escrito con la intención de representar un homenaje a Cuba.

También reflexionó sobre la actualidad del periodismo ejercido por las grandes corporaciones con intereses que no son la comunicación, como así también a las falsas noticias y el auge de los discursos de odio.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Omar Sapienza, periodista y relator de LRA5 Rosario, provincia de Santa Fe, analizó el impacto que tuvo en la ciudad natal de Lionel Messi la obtención del Séptimo Balón de oro al mejor jugador de la temporada 2020/21, luego de imponerse en la votación a Robert Lewandoswki y establecer una nueva marca con ese premio.

Expresó la alegría que generó la noticia dado que es allí donde el actual delantero del París Saint-Germain dio “los primeros pasos o gambetas” y repasó los inicios futbolísticos de Messi hasta llegar al Barcelona, en España e incluso analizó su presente en el PSG.

Sapienza describió que en Rosario “estamos muy orgullosos" por este premio y "contentos" de que Lio “sea de la ciudad, se acuerde del barrio y de la Selección” y contó cómo colabora con diversas entidades que trabajan para el bien de los niños.

Definió al capitán del seleccionado argentino como “un pibe extraordinario que juega como piensa, piensa como juega, habla y se expresa de la misma manera ante un micrófono que en una cancha de fútbol”.