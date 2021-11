Los tripulantes del Hamburg no podrán descender en Madryn

Esta mañana, el ministro de Salud de Chubut se refirió al próximo arribo del crucero Hamburg que estuvo envuelto en una polémica por la presencia de un caso positivo de Covid. “Hubo que hacer aclaraciones porque desde que están en vigencia los protocolos de los cruceros fueron considerados de bajo riesgo, es un crucero que viene de Europa no de África tuvo una escala en Cabo Verde, que tiene una buena situación epidemiológica con solo 4 casos positivos”, contextualizó el ministro.

Dentro de la embarcación hubo un solo caso detectado que fue sometido a nuevos PCR. “En el crucero hubo una persona que dio positivo, pero ya en Buenos Aires dio negativo, de todas maneras esa persona y sus contactos estrechos no bajaron”.

No obstante, indicó que se comunicó a las autoridades portuarias la decisión del intendente de Madryn, Gustavo Sastre. “En Madryn el intendente pidió que no desciendan los tripulantes, pese a que no hay casos positivos en el barco. El crucero va a quedar en rada”.

