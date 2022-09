Diario de Radio Nacional 3/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - EL PRO SE RETIRO DEL RECINTO: Diputados votó un texto de repudio al atentado contra CFK

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA: Por un tatuaje identifican la mano de Sabag como la que gatilló contra CFK

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: "Lamento que a la Plaza no haya venido ningún dirigente opositor"

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO FORSTER: “Estuvimos a punto de vivir una tragedia inmensurable”

LRA 1 Buenos Aires - DORA BARRANCOS: “La gente está dispuesta a dar la vida”

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN BRIENZA: "Las políticas de cambio atentan contra intereses"

LRA 1 Buenos Aires - ATILIO BORON: “Están decididos a aplicar cualquier método, incluso el asesinato político”

LRA 1 Buenos Aires - NORBERTO GALASSO: "Cuando están en peligro sus privilegios se inventan cualquier cosa"

LRA 1 Buenos Aires- ENTREVISTA A MIRIAM LEWIN: "La violencia de los micrófonos se convierte en violencia del mundo real"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRA DARIN: "Los argentinos nos merecemos vivir en paz"

LRA 7 Córdoba - NORA CORTIÑAS: "Esto es muy grave, peligra la democracia"

LRA 7 Córdoba - RAUL ARAGON: "El peronismo va a llegar unido a las elecciones de 2023"

LRA 27 Catamarca - Desde la sede del PJ: Catamarca marchó en repudio al ataque a Cristina

LRA 9 Esquel - GABRIELA RIVADENEIRA: "Cristina mueve al pueblo de la patria grande"

LRA 6 Mendoza Quino - ANALISIS DE EZEQUIEL IPAR: Discursos de odio que se materializan

LRA 43 Neuquén - NATALIA SALVO: "Es la naturalización de los discursos sucesivos de odio"

LRA 29 San Luis - NORA MERLIN: "Hay una derecha que perdió el rumbo y radicaliza sus prácticas terroristas"

LT 14 Paraná - Ataque a Cristina: Giano, Stratta y Bahl repudiaron el intento de magnicidio

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA MONTENEGRO: “Se va pasando los límites y no se sabe cómo termina”

LRA 29 San Luis - DANIELA CASTRO: "Repudiamos toda acción y expresión que genere tanto odio"

LT 14 Paraná - Bordet con Katopodis: Nación garantizó que no habrá recorte en la obra pública entrerriana

LRA 28 La Rioja - Destitución del diputado Menem: La Legislatura aprobó el pase del pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales

LRA 1 Buenos Aires - ANALISIS DE YAIR CYBEL: “El impacto fue total"

LT 12 Paso de los Libres - CESAR BARES: "En este atentado se atacó la institucionalidad y el valor democrático"

LRA 30 BARILOCHE - CARLOS ROSANSKI: “Necesitamos que los buenos jueces y juezas, alcen la voz”

LRA 4 Salta - RICARDO TORANZOS: "Los hechos deben verse también como una violencia hacia la mujer"

LRA 9 Esquel - MOIRA MILLAN: Repudió el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner

LU 23 Lago Argentino.Calafate - LEANDRO ZULIANI: "Tiene que terminar este discurso de odio que genera violencia"

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados aprobó hoy por amplia mayoría un texto de repudio el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el que exigió el esclarecimiento del hecho, que fue consensuado con la mayoría de los bloques parlamentarios.

Esta aprobación a mano alzada entre el oficialismo y la oposición se da luego de negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para acordar el texto definitivo.

Al aprobarse la resolución, el bloque del PRO liderado por Cristian Ritondo decidió levantarse del recinto y abandonar la reunión en el momento en el que los distintos diputados comenzaban a hacer uso de la palabra.

Esto por decisión exclusivamente del bloque, de abandonar el recinto y dar por terminada, para ellos, esta sesión de repudio.

LRA 1 Buenos Aires

Una pericia determinó que el tatuaje nazi que Fernando André Sabag Montiel tiene en su mano izquierda es el mismo que aparece en la mano de la persona que el jueves pasado intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner gatillándole una pistola a centímetros de la cabeza, informaron fuentes policiales.

En tanto, la pistola calibre 32 con la que el hombre quiso matar a la expresidenta pertenecía a un vecino del imputado que falleció en 2021, y los investigadores intentan determinar si el acusado se la había pedido prestada o si se la robó.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado Eduardo Valdés lamentó hoy que ningún dirigente opositor haya participado ayer de la masiva movilización a la Plaza de Mayo, convocada en "defensa de la democracia" y en repudio al atentado sufrido en la noche del jueves por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Lamento que ayer no hubiera venido un dirigente opositor al mismo lugar donde nosotros supimos estar. Nosotros supimos estar cuando fue necesario, cuando a Alfonsín le peligraba la democracia", dijo Valdés esta mañana en declaraciones a CNN Radio y recordó que "en esa oportunidad también se convocó a un feriado y a la Plaza y yo tengo el orgullo de haber ido con (Antonio) Cafiero".

LRA 1 Buenos Aires

El filósofo, intelectual y docente se refirió a la demonización hacia la figura de Cristina Kirchner por parte de los medios y cómo esto llevó a un punto donde “estuvimos a punto de vivir una tragedia inmensurable”.

“En la Argentina hemos visto como en los últimos años a Cristina la vienen demonizando, al menos desde el 2008 en adelante. Los medios corporativos han trabajado con un odio y una demonización particularmente hacia la figura de Cristina” explicó.

“El lenguaje del odio, la política del odio es parte de la estrategia de los poderes reales en nuestros tiempos y tienen esa característica de meterse en nuestra vida cotidiana, por eso la dificultad en la que nos encontramos para dar una disputa, pero también, pese a su poder de fuego, la memoria popular y los proyectos populares tienen esa capacidad de volver a insistir, de reconstruir” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

La investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dora barrancos, habló del impacto que le generó el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, alegó que la sociedad “está tratando de reparar en lo sucedido” y manifestó que, “creyendo en lo milagroso y suspendiendo nuestra racionalidad, fue algo milagroso que no haya salido la bala”.

Asimismo, habló de la responsabilidad de la clase política que “han encubado la maquinización del lenguaje odiante”; en la responsabilidad de los medios de comunicación a los que clasificó como “agencias pagas por fuerzas de poder”; e hizo énfasis en los mensajes de odio en las redes sociales donde “se barbariza el odio”.

LRA 1 Buenos Aires

Hernán Brienza, periodista, historiador, politolólogo y director del Instituto Nacional de Capacitación Política, dialogó con “A las fuentes” acerca de las distintas formas de odio instaladas desde sectores de la política y medios de comunicación, las posibles maneras de hacer frente a esta situación y la necesidad de reflexionar sobre los motivos que producen ese odio.

Al respecto indicó que el camino para desarticular esta realidad requiere una gran campaña de conciencia política sobre aquellos receptores de este tipo de mensajes, que incitan a la violencia para obtener ejecutantes de la misma.

Brienza sostuvo que el principal componente del odio en los países de origen colonial radica en el supremacismo personal, político y cultural, bajo la idea de que un determinado tipo de gente vale la pena y otros no, en una lógica de deshumanización con la premisa de una elite dominante y la justificación de poder hacer cualquier cosa con los inferiores. Asimismo, indicó que las políticas de cambio generan estas reacciones y se refirió a la dificultad de impulsar proyectos transformadores sin que se reproduzca la lógica de violencia.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo y sociólogo resaltó la responsabilidad de los medios en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, destacando que “la tentativa del magnicidio fue el último acto de un largo proceso de preparación de un clima de odio”.

En tanto a los hechos similares que vienen teniendo lugar en distintos lugares del mundo explicó: “Es un fenómeno mundial como claramente se ve, porque también lo vemos en España y en Estados Unidos. Hay una derecha que claramente ha renunciado a todas sus argumentaciones y ya está dispuesta a gobernar directamente apelando a cualquier método”.

“Lo cierto es que el plan es eliminar por cualquier medio a cualquier personaje, movimiento u organización social que se interponga a sus planes, en España lo mismo pasó con Pablo Iglesias con una campaña de difamación, que después se descubrió que fue un montaje”. “Están decididos a aplicar cualquier método, incluso el asesinato político” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el atentado hacia la vicepresidenta, el historiador y ensayista, Norberto Galasso, repasó los atentados y persecuciones judiciales que sufrió Perón en su momento y las similitudes con los eventos de la actualidad.

En tanto a los atentados que sufrió Perón: “En uno le pusieron una bomba en el auto en el que iba a viajar y cuando entró el chofer entro la bomba explotó, pero esto viene de lejos”.

“En el 45 cuando se estaba disputando el poder, un coronel decía en un espacio militar que la solución estaba en matar a Perón, desde el principio ya tenían ese criterio” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista y defensora de la Defensoría del Público de Argentina repudió el atentado a la vicepresidenta y resaltó que hay que “tomar conciencia que lo violento no permanece solamente en lo simbólico”.

En este sentido expresó; “Lo que hay que tomar conciencia es que lo violento no permanece solamente en lo simbólico, sino que tiene consecuencias en la vida real, pasa a la acción”.

“Lo real es cuando se bate el parche continuamente contra un grupo social porque piensa distinto políticamente, que tiene que ser objeto de violencia estamos en problema, esa violencia de los micrófonos, de las pantallas, se convierte en violencia del mundo real” destacó

“Uno piensa que lo que sucede en las redes queda en las redes, pero no, esto se traslada a las plazas, a las escuelas o, como el jueves, a la casa de Cristina” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

"Soy una ciudadana de a pie que estaba en la plaza con muchísimas personas y hacíamos oír nuestra palabra de una manera pacífica y respetuosa. Los argentinos nos merecemos vivir en paz, ser prósperos y construir una sociedad respetuosa. Me emocionó mucho ver la asistencia de la gente que estuvo en la Plaza y en todas las plazas".

LRA 7 Córdoba

Tras el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, Nora señaló: "Hay que fortalecer la decisión para que este atentado no quede impune. Esto es muy grave, peligra la democracia y no hay del Estado una protección como corresponde. El peligro es que estamos perdiendo humanidad y toda la parte humana de la lucha de este pueblo en resistencia se va esfumando. Esta violencia que se empezó a desarrollar es inaudita".

LRA 7 Córdoba

En relación a lo sucedido con la vicepresidenta, Aragón afirmó: "Se consolida un fenómeno que se empezó a dar con el alegato del fiscal Luciani, porque tuvo el efecto de aglutinar al peronismo. La respuesta es unánime, esto es el límite, ya que el peronismo va a respaldar a la vicepresidenta y la primera consecuencia política es que el peronismo va a llegar unido a las elecciones de 2023".

LRA 27 Catamarca

Gran cantidad de personas se dieron cita en la sede del Partido Justicialista para participar de la convocatoria en apoyo de la vicepresidenta, marchando por la calle peatonal hacia la plaza principal 25 de mayo con banderas y mensajes de apoyo a Cristina.

Con una transmisión especial, Radio Nacional acompañó los actos centrales y transmitió las palabras de los dirigentes presentes.

LRA 9 Esquel

Rivadeneira reflexionó sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: “Lo ocurrido el jueves por la noche es el resultado del lawfare. Venimos denunciando ante los foros internacionales este formato que se empieza a implementar", y luego planteó como un punto de inicio del sistema a la destitución de Dilma Rousseff y al encarcelamiento de Lula Da Silva en Brasil.

LRA 6 Mendoza Quino

Ezequiel Ipar, sociólogo e investigador del Conicet, brindó su análisis a Aire Nacional acerca de la construcción mediática que favoreció al ataque de anoche contra Cristina Fernández y que podría haber desembocado en una tragedia sin precedentes.

“Es urgente tratar de desarmar algunos de los componentes de lo que terminó en este intento de magnicidio que puede haber sido trágico para nuestro país”, apuntó el especialista y detalló que estos “componentes” tienen que ver con “la justificación y la estetización de la violencia en redes sociales o en determinados medios de comunicación”.

LRA 43 Neuquén

La abogada y docente de derecho, Natalia Salvo, consideró que lo ocurrido anoche en el barrio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires responde a sectores que "pregonan un discurso de supresión al distinto".

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Salvo consideró que este tipo de discursos "son contrarios a la democracia, no a ningún partido político".

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a la politóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Nora Merlín sobre el intento de asesinato de CFK anoche en el ingreso a su domicilio en Capital Federal. "Hay muchas manifestaciones de una derecha que ha perdido el rumbo, el lÍmite y que se está radicalizando en sus prácticas terroristas".

LT 14 Paraná

Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, recibió en el recinto de la Cámara baja a Laura Stratta, vicegobernadora y presidenta del Senado, y a Adrián Bahl, intendente de Paraná, quienes expresaron su repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Posteriormente, los tres marcharon hasta la Plaza Mansilla, ubicada frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales, donde hubo una manifestación convocante.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de todos, Victoria Montenegro, repasó su pasado como hija de desaparecidos, apropiada por un grupo paramilitar el 13 de febrero de 1976, se refirió a la “salida psíquica” de la situación tras enterarse en 2001 la historia de su verdadera familia y de lo que había vivido, habló de las dificultades de cómo se reconstruye una vida llena de contradicciones y secretos y destacó el rol de las Abuelas de Plaza de Mayo y de su familia biológica.

Asimismo, comparó la violencia durante la última dictadura militar con el atentado que sufrió la vicepresidente y resaltó que, “lo que pasó con Cristina es un límite que pone en riesgo a la democracia”.

LRA 29 SAN LUIS

Hablamos con Daniela Castro, secretaria del Ministerio de Defensa de la Nación, quien hizo un repudio absoluto del intento de magnicidio a la vicepresidenta CFK y, además, a todos los discursos de odio por parte de la oposición.

LT 14 Paraná

Fernando André Sabag Montiel, quien intentó asesinar a la vicepresidenta, se negó a declarar ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

El acusado escuchó la lectura de los hechos por parte de los funcionarios judiciales, y luego acusó un golpe en el ojo que habría recibido en el momento en el cual fue reducido por los manifestantes que el jueves se congregaban frente al domicilio de la ex mandataria.

LRA 9 ESQUEL

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, se reunió Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y Enrique Cresto, administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), quien señaló que el ministro le garantizó al mandatario provincial que no habrá recorte para las obras públicas en Entre Ríos.

LRA 28 La Rioja

La legislatura de La Rioja aprobó el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales del pedido de destitución del diputado libertario Martín Menem, debido a sus polémicas publicaciones en Twitter, donde puso en duda la autoría del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras esto, Ismael Bordagaray, diputado provincial del Frente Renovador, expresó: "Las publicaciones del diputado Menem son de una gran bajeza y toda una canallada”.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Comunicación Social y especializado en Comunicación Política, Yair Cybel, resaltó las distintas muestras de repudio ante el atentado hacia la vicepresidenta y las repercusiones del hecho alrededor del mundo.

Al respecto de Latinoamérica destacó: “Todos los presidentes de la región se terminaron posicionando, tanto los de izquierda como los de derecha”. “El impacto fue total, hasta ayer había una estricta pronunciación que faltaba, que era Jair Bolsonaro y finalmente se pronunció”.

Al respecto de Estados Unidos: “Es interesante porque salió a pronunciarse, primero Marc Stanley, el embajador estadounidense en la Argentina, y después salió a pronunciarse el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien estuvo directamente ligado al golpe de estado en Bolivia”.

LT 12 PASO DE LOS LIBRES

El presidente del Concejo Deliberante de Paso de los Libres, César Barés, dialogó con Radio Nacional LT12 e hizo un balance sobre la Sesión Extraordinaria Especial que se llevó a cabo en el Concejo para repudiar de forma unánime el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. "En este atentado se atacó la institucionalidad y el valor democrático" dijo Barés.

LRA 30 BARILOCHE

El exjuez Carlos Rozanski, en diálogo con Radio Nacional Bariloche, se expresó en repudió al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Hay una ruta de violencia que viene recorriendo la oposición”, indicó Rozanski. Y agregó en este sentido que “lo hacen impunemente y nada tuvo una respuesta adecuada y la violencia crece. Esto es una tragedia en sí misma y hay que analizar cómo seguimos.”

Sobre qué debiera hacer el Poder Judicial “es algo muy amplio y muy abstracto, tiene un sector de gente trabajadora decente y tiene un sector criminal que va a seguir haciendo lo mismo”.

LRA 4 SALTA

Lo dijo el vicepresidente de la Asociación de Fiscales de la Nación, Ricardo Toranzos, al expresar el contenido del comunicado de repudio emitido desde la entidad ante el atentado sufrido por Cristina Fernández, al que consideró un ataque al orden constitucional. Dijo que la condición de mujer de quien representa a un poder del Estado obliga a tener una perspectiva de género en su análisis. “Estamos ante la posibilidad de un magnicidio”, consideró.

LRA 9 Esquel

Millán, referente y fundadora del ´Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir´, se manifestó sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, señalando: "Estoy conmocionada como todo el país, pero no sorprendida. Venimos denunciando hace tiempo la impunidad con la que viene actuando un sector de la derecha", tras lo cual afirmó: “Los sectores de la oposición instalan discursos de odio a través de los medios de comunicación”.

LU 23 Lago Argentino Calafate

Nacional Calafate dialogó con el ministro de Gobierno, quién expresó su preocupación por el atentado a la ex presidenta de la nación.

"Este evento nos deja consternados, porque vemos como el discurso de odio se expresa en lo que podría haber sido un magnicidio" expresó Zuliani.

Política | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

En relación al intento de asesinato de la vicepresidenta, Robles expresó: "La Argentina quedó al borde de abismo. De haberse concretado el atentado hubiera sido desastroso para la República y podría haber sido el inicio de una guerra civil”.

LRA 12 Santo Tomé

Sobre el tema, Romero sostuvo: "Es lamentable, y los argentinos tenemos que decir basta de una vez por todas a este clima de violencia generado desde los sectores políticos, mediáticos y judiciales en contra de la vicepresidenta".

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, partirá mañana rumbo a Washington DC para iniciar su gira por Estados Unidos, en busca de inversiones y divisas.

Massa, quien tiene previsto arribar el lunes a la capital estadounidense, viajará acompañado por su vocero, Santiago García Vázquez, y su asesor internacional Gustavo Martínez Pandiani, para comenzar el martes por la mañana su maratón de reuniones con funcionarios de la Casa Blanca, del Tesoro, empresarios e inversores de la economía real, y de organismos internacionales, indicaron a Télam fuentes de su entorno.

En paralelo, partirá también mañana hacia Washington la comitiva integrada por el equipo económico de Massa, para comenzar con reuniones presenciales con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que darán inicio formal a la segunda revisión del acuerdo, en el marco previo del encuentro entre Massa y la directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en el organismo.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Lifton dijo: “Nos genera gran satisfacción que la primera edición de la Expo Norte Grande sea en el Chaco desde el próximo 8 de septiembre, porque esperamos tener mucho éxito con acciones institucionales que incluirán comisiones comerciales conjuntas, y poder hacerlo entre diez provincias es muy auspicioso para la exposición plena de las actividades de bienes y servicios”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la actriz Victoria Almeida reflexiona sobre "Alicia por el momento", de Sylvain Lebey, con dirección de Maruja Bustamante.

Laborales | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

En 1907 el hallazgo del petróleo en Comodoro Rivadavia iba a cambiar la vida del golfo San Jorge. Nos preguntamos ¿quiénes fueron esos trabajadores y trabajadoras que migraron para vivir dentro de los yacimientos?, ¿cuál fue el rol del Estado argentino en el desarrollo de la explotación?, ¿quién fue Enrique Mosconi?, ¿qué intereses acechaban la región?.

El territorio fue cambiando social y políticamente en la primera mitad del siglo XX, marcado por las amenazas y la seguridad, en este episodio nos proponemos conocer las razones de fondo.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La denuncia de Noelia, una joven trabajadora sexual que fue brutalmente golpeada en la zona de la terminal de ómnibus de Rosario dejó en evidencia una escalada de violencia callejera contra personas de la diversidad sexual.

Noelia sufrió fractura de una muñeca y lesiones internas y externas tras ser agredida por dos hombres.

En las últimas semanas, otras dos trabajadoras sexuales también fueron violentadas en la calle, en la misma zona de la ciudad.

La activista Pamela Rocchi subrayó la vulnerabilidad que viven las personas travestis trans, pese a los avances legislativos y las políticas públicas implementadas a nivel nacional.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

El Secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Roberto Gioria informó al aire de Desde temprano que se realizará una licitación para la obra de mantenimiento de la malla flexible de la costanera santafesina.

Al respecto manifestó que se trata de un tramo de 400 mts2 que requieren una reconstrucción ya que, desde 1995 cuando fueron inaugurados, nunca recibieron mantenimiento. La licitación se realizará el 20 de septiembre y cuenta con un presupuesto aproximado de más de 30 millones de pesos. Así mismo manifestó que el tiempo de ejecución previsto es de 3 meses.

En este sentido también informó respecto a las obras que anunció la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana que permitirá recomponer la defensa Garello -ubicada en Colastiné Norte- y cuenta con una inversión de 180 millones de pesos.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El exfutbolista y exentrenador de fútbol argentino, campeón de la Copa Mundial en el 78’, habló del privilegio de haber formado parte de la historia de la disciplina deportiva más popular del planeta; habló de sus 5 jugadores favoritos de todos los tiempos; y se explayó sobre los desafíos que debe atravesar cualquiera que deseé jugar en primera división.

“Para mí el orden es: Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Maradona y Messi. Cualquiera de ellos brillaría en cualquier época”

Asimismo, Menotti desarrolló: “El futbol tiene 4 acciones y cada uno las puede representar o no. Defender, recuperar, atacar y definir. Uno puedo ser un buen recuperador, pero no defensor, por eso hay que saber la función de cada uno”.

LRA 1 Buenos Aires

El encuentro de deporte inclusivo se realizará el 18 de septiembre a partir de las 10 hs en el complejo deportivo DAR (Domínico Alto Rendimiento), ubicado en Emilio Zolá 4700. Villa Domínico -Avellaneda, provincia de Buenos Aires-

En esta primera edición de iniciación al atletismo adaptado, formarán parte las pruebas de: lanzamiento de bala, disco, jabalina, salto en longitud y pista de 400 mts.

El proyecto nace de la iniciativa de Solange Sadoc y Jonatan Santillán, dos entrenadores de atletismo que forman parte del voluntariado universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, quienes consideran la actividad física y el deporte como nexo y catalizador hacia una transformación social y cultural de las personas.