Gabriela Rivadeneira: "Cristina mueve al pueblo de la patria grande"

Gabriela Rivadeneira, referente política de Ecuador, que fue la primera presidenta de la Asamblea de Ecuador, además asambleísta, gobernadora y concejala, conversó con Radio Nacional Esquel y reflexionó sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente está exiliada en México y es la Directora Ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL). Al respecto, consideró que lo ocurrido el jueves por la noche en el barrio porteño de Recoleta "no es fortuito ni casual, es un resultado del lawfare". "Venimos denunciando ante los foros internacionales este formato que se empieza a implementar", resaltó y planteó como un punto de inicio la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula Da Silva en Brasil.

En este marco, lo enmarcó dentro de un proceso regional que afecta, además, a Argentina, a Chile, Ecuador y Colombia: "Pensamos que lo habíamos pasado en las vidas democráticas de nuestros países y ahora retorna". "Recuerdo que en septiembre del 2016, hace 6 años, entregaba en calidad de presidenta de la Asamblea de Ecuador la condecoración Manuela Sáenz a Cristina Fernández de Kirchner, cuando ya había arrancado el brutal proceso de judicialización en su contra". "Los medios de comunicación en esto actúan a la perfección, toda la línea de guerra jurídica está cruzada por la mediática", agregó.

Aseguró que a la ex presidenta argentina "buscan proscribirla política y partidariamente y en ese sentido los medios de comunicación han sido implacables en exacerbar el odio de esta derecha fascista". "No han parado y no van a parar, actúan como partidos políticos", señaló y resaltó que no es casual que "esto empiece hoy a recrudecerse" a un año de las elecciones. "Hay que hacer educación popular, esta demagogia, esta mentira de los medios de comunicación, solo se puede romper desde abajo", añadió Rivadeneira. Por último, dejó en claro: "Cristina no solo mueve al pueblo argentino, mueve al pueblo de la patria grande".