Diario de Radio Nacional 3/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Rusia es un país muy valorado en la Argentina por las vacunas"

LV 8 Libertador - Alta montaña: El tránsito de camiones en el Paso Libertadores se normaliza de a poco

LRA 3 Santa Rosa - FELIPE CELESIA: Un libro sobre el desembarco en las Georgias

LRA 1 Buenos Aires - SILVIA CABRERIZO: "Se sospecha que estaba cortada con algún opiáceo"

LT 14 Paraná - ROSARIO ROMERO: “Hay que fortalecer aún más la lucha contra el narcotráfico”

LRA 7 Córdoba - NILDA GAIT: "No hay forma de saber, a simple vista, si la cocaína está adulterada"

LRA 6 Mendoza Quino - LIS DIAZ: "El prohibicionismo pone en riesgo la vida de los usuarios"

LRA 26 Resistencia - MARCOS CHIGAL: “Las tragedias por consumos de sustancias son producto del prohibicionismo”

LRA 7 Córdoba - GUSTAVO ZBUCZYNSKI: "La legislación maximiza todos los daños de las sustancias"

LT 14 Paraná - EMILIO IRIGOITI: “A mediados de febrero habrá suficientes autotest en las farmacias”

LU 4 Patagonia - GABRIELA SIMUNOVIC: Comienza la aplicación de refuerzos para los adolescentes

LRA 6 Mendoza Quino - Camas llenas en los hospitales: AMPROS denuncia inacción del Gobierno de Mendoza

LRA 3 Santa Rosa - Investigadores del CONICET: Conformaron un equipo para identificar fake news



LRA 3 Santa Rosa - Desde el Chapare, Bolivia: La voz de Evo Morales en Radio Nacional Santa Rosa

LV 8 Libertador - Espionaje al ARA San Juan: "En Comodoro Py no vamos tener verdad y justicia para nuestros 44"

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER DIEMINGER: “La temporada en La Falda es muy positiva”

LRA 9 Esquel - Marcha del “No a la Mina”: Se juntarán firmas para la tercera iniciativa popular

LT 14 Paraná - Tras la sequía: Darán créditos por 800 millones de pesos a tasa cero para productores

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO BENNAZAR: Inquilinos advierten sobre la escasez en la oferta de bienes para alquilar

LRA 9 Esquel - Continúan los reclamos salariales: Paro del Personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego

LRA 1 Buenos Aires - JOSE ARTEAGA: "Hay un incremento importante de los operativos de control"

LRA 9 Esquel - NADIA CITANTTI: Inician las gestiones para el Plan Calor

LT 14 Paraná - Plaza 1º de mayo: Combate de San Lorenzo y de la Batalla de Caseros

LRA 3 Santa Rosa - ARIEL RAUSCHENBERGER: La Pampa podría ser parte de la Red de Patrocinio Gratuito a la Justicia

LRA 1 Buenos Aires - CAPACITACION A DOCENTES Y ESTUDIANTES: “La educación financiera en el aula”, iniciativa federal del BCRA

LT 12 Paso de los Libres - LUIS MARTINEZ: "Todavía no hay un informe de zonas dañadas"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que "en la Argentina, Rusia es un país muy valorado por la forma en que nos socorro cuando las vacunas aparecieron" en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Fue muy importante cómo nos apoyaron cuando las vacunas contra el coronavirus escaseaban en el mundo", dijo el mandatario argentino quien a su vez remarcó los "resultados formidables de la Sputnik en la Argentina".

"Estamos profundamente agradecidos, ustedes estuvieron cuando el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas", manifestó

"Es un enorme gusto estar en Moscú y tener la oportunidad de hablar y cambiar ideas sobre cómo podemos complementar más el vínculo entre Rusia y la Argentina", le dijo Fernández a su par de Rusia, Vladimir Putin, en el encuentro que mantienen esta mañana en el Kremlin, en Moscú.

El presidente mantuvo desde las 7,55 (hora argentina) un encuentro a solas con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en Moscú, en el inicio de una gira que luego continuará por la República Popular China y Barbados.

Durante la reunión privada en el Kremlin, ambos mandatarios evaluaron el "estado actual y las perspectivas de desarrollo de la asociación estratégica integral entre Rusia y la Argentina en temas políticos, económicos, comerciales, culturales, humanitarios y en el trabajo conjunto contra la propagación del Covid-19", informaron fuentes oficiales.

LV 8 Libertador

Así lo informó Daniel Gallart, presidente de APROCAM, asegurando que actualmente "estamos en una situación mucho mejor que la del año pasado respecto de la pandemia", motivo por el cual Gallart agregó no cree que sean justificados los paros de actividades en el Paso Los Libertadores de Chile.

LRA 3 Santa Rosa

El periodista Felipe Celesia se refirió al reciente lanzamiento de su libro “Desembarco en las Georgias. La verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra", el cual fe presentado en el marco del 40º aniversario de la guerra de Malvinas.

LRA 1 Buenos Aires

Veinte personas son las fallecidas por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 49 continuaban hoy internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, mientras que las consultas realizadas esta madrugada fueron en su mayoría de casos leves, informó el Ministerio de Salud bonaerense. La médica de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez señaló que se trata de "una intoxicación masiva, donde coincide el antecedente del consumo de cocaína y se sospecha que estaba cortada con algún opiáceo".

LT 14 Paraná

Romero, ministra de Gobierno y Seguridad de Entre Ríos, habló sobre la cocaína adulterada que causó la muerte de 20 personas en el conurbano bonaerense, y dijo: “Hay que declarar una hostilidad más férrea a todo lo que sea narcotráfico y no minimizar los pequeños puestos de venta, porque ocasionan un daño tremendo”.

LRA 7 Córdoba

Luego de conocerse los casos de 20 muertes por consumo de cocaína contaminada, Gait advirtió: “No hay que consumir, porque no se sabe hasta donde llegó la distribución. En este momento lo primordial es no consumir la sustancia”.

Tras esto, la especialista agregó: “Lógicamente que la persona que tiene consumos problemáticos merece acompañamiento y contención, pero en esta situación, donde no se conocen los alcances del caso, no hay que consumir”.

LRA 6 Mendoza Quino

El concejal del Frente de Todos y referente vecinal de Tres de Febrero, se refirió a la tragedia de la cocaína envenenada, hecho que ya cobró la vida de 20 personas y mantiene internadas a varias decenas más.

"Hace tiempo venimos denunciando las bandas narcos en la zona", expresó la legisladora, y luego señaló: "No sólo debemos combatir el narcotráfico, también hay que proteger a los usuarios. El prohibicionismo pone en riesgo la vida de las personas".

LRA 26 Resistencia

Chigal, abogado e integrante de la ONG Reset, analizó la muerte en Buenos Aires de 20 personas por consumo de sustancias adulteradas, y dijo: “Hay que lamentar esta tragedia por consumo de sustancias sin ningún tipo de control. El consumo y la circulación de estos productos sucede porque existe la prohibición, y son manipulados por inescrupulosos que no tienen en cuenta la vida de quienes consumen”.

LRA 7 Córdoba

Zbuczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), señaló que el caso de la cocaína adulterada abrió el debate en los medios de comunicación acerca del consumo, y agregó: “Podemos decir, como venimos sosteniendo desde hace tiempo en ARDA, que la legislación argentina maximiza todos los daños que las sustancias pueden producir".

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Lo afirmó Emilio Irigoiti, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, al referirse a la venta de los test de diagnóstico para detectar el COVID-19.

Después, Irigoiti indicó que el autotest ya se comercializan en algunas cadenas de farmacias de la provincia, y destacó que el costo de venta al público es de 1.650 pesos.

LU 4 Patagonia

La subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, expresó: "Hace dos días el Ministerio autorizó la vacunación con la tercera dosis para los adolescentes que hayan cumplido cuatro meses desde el día en que completaron el cronograma".

LRA 6 Mendoza Quino

Claudia Iturbe, secretaria General de AMPROS, criticó al Gobierno de Mendoza debido al tratamiento sanitario del coronavirus, y dijo: "Los trabajadores corren riesgos y no hay condiciones físicas ni de material para brindar la atención correspondiente. El personal no come, no hay camas ya y no hay respuestas del Gobierno".

Tras esto, Iturbe denunció que a partir del 10 de enero anterior, en medio de la crisis de los contagios y el aumento de las muertes, los funcionarios del Gobierno mendocino cortaron el diálogo con el sector para irse de vacaciones.

LRA 3 Santa Rosa

La bióloga e Investigadora del CONICET, Soledad Gori, junto a otros colegas, conformó un equipo para identificar las fake news que circulan sobre el COVID-19. Sus aportes se pueden consultar en la plataforma “Confiar”, que lanzó la agencia oficial de noticias Télam.

Política | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Darío Giavedoni, integrante del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, le realizó una entrevista al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y la compartió especialmente con Radio Nacional Santa Rosa.

LV 8 Libertador

Yolanda Mendiola, mamá del cabo principal post mortem Leandro Cisneros, integrante de la tripulación del ARA San Juan, en relación el cambio de juez en la causa contra Mauricio Macri por el espionaje realizado a los familiares de los tripulantes del submarino.

"Es un dolor más que nos suman al que ya vivimos con la pérdida de nuestros familiares y con el espionaje que sufrimos", afirmó Mendiola.

LRA 23 San Juan

El próximo lunes dos ministros nacionales arribarán a territorio sanjuanino. Se trata del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de la cartera Educación, Jaime Perczyk. Será la segunda ocasión en la que una comitiva del Estado argentino llega a la provincia en el 2022.

LRA 29 San Luis

En el acto de apertura del año judicial 2022 asumió Monte Riso a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis. “El sistema procesal penal de la provincia pasó del modelo inquisitivo al acusatorio, significa que la investigación de las causas quedará a cargo de Fiscales de Instrucción”, señaló Monte Riso.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de La Falda destacó la actividad turística y sostuvo que "hay un 100% de ocupación en las cabañas y en hoteles más del 90%.. Estamos en proceso de recuperarnos lo que dejó la pandemia”.

"La familia argentina vuelve a elegir a Córdoba, a su naturaleza, su gastronomía, su cartelera de eventos", expresó Javier Dieminger. Por otro lado se refirió a la fiesta nacional de alfajores. "Tiene mucha aceptación y es la fiesta más dulce del país".

LRA 9 Esquel

Daniela Pazos, integrante del “No a la Mina”, brindó detalles de las marchas que se llevan a cabo el 4 de cada mes, las cuales están referidas al feriazo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y a la protesta de los vecinos por el “No a la Mina”, y luego habló sobre la conformación de la tercera iniciativa popular.

LT 14 Paraná

Los productores afectados por la sequía podrán acceder a 800 millones de pesos de financiamiento con tasa cero por un año para la adquisición de capital de trabajo. Así lo acordó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti recibió, junto al subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, a representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) para conocer el estado de situación del mercado inmobiliario en relación a los alquileres. El presidente de la CIA calificó el encuentro como "muy positivo" y expresó que "la idea es llegar a un entendimiento y encontrar una solución".

Alejandro Bennazar explicó que hay una sobreoferta de propiedades para la venta y no hay inversiones para ponerlas en alquiler.

En el encuentro, se acordó generar una mesa de trabajo de la que formen parte agentes inmobiliarios, inquilinos y propietarios para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados y reactiven el sector.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Daniel Catalán, brigadista del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, confirmó la medida de fuerza con paro total de actividades desde mañana, viernes 4, hasta el martes 8 de febrero, la cual incluye una movilización a la Subsecretaria de Bosques prevista para el lunes 7.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) afirmó que "hay un incremento importante de los operativos de control". Tras describir los distintos operativos que se realizan, José Arteaga explicó que el aumento de controles es "para que nada de lo que pase en la circulación de la República Argentina impacte en el sistema sanitario que todavía debe estar abocado a esta tercera ola de la pandemia.

LRA 9 Esquel

Nadia Citantti, secretaria de Desarrollo Social, se refirió a las gestiones que realiza desde su área en Rawson para llevar adelante el Plan Calor.

LT 14 Paraná

Los actos por el 209º aniversario del Combate de San Lorenzo y el 170 de la Batalla de Caseros se realizaron en la Plaza 1º de Mayo, en el mástil de las Tradiciones y en el monumento del General Justo José de Urquiza, respectivamente.

El encargado de recordar la fecha histórica del Combate de San Lorenzo fue el concejal Sergio Elizar, quien expresó: "Es una fecha emblemática que quedó grabada en la historia de la lucha de nuestros pueblos por la emancipación nacional".

LRA 3 Santa Rosa

Rauschnberger explicó lo que significaría que La Pampa se incorpore a la Red Federal de Patrocinio Gratuito a la Justicia, señalando: “El patrocinio gratuito es beneficiar al ciudadano común, y especialmente a quien no tiene la posibilidad de tener un abogado que lo defienda en cuestiones de familia o de seguridad social como, por ejemplo, deudas de cuotas alimentarias o situaciones de género”.

LRA 1 Buenos Aires

Un mes atrás, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que las y los chicos del último año de la secundaria tendrán, a partir del ciclo lectivo 2022, un acercamiento a las finanzas personales.

Según lo dispuesto por CABA, alumnas y alumnos de escuelas públicas y privadas, tendrán 18 horas cátedra obligatorias en educación financiera, como antesala a las prácticas laborales que desarrollarán en empresas u organizaciones sociales, otra de las innovaciones del Ministerio de Educación porteño.

Pero la propuesta porteña excluye el rol pedagógico de la escuela y sus docentes en el tema y dispuso que quienes brinden los contenidos sean organizaciones financieras como Ualá, Mercado Libre, la Cámara de Fintech de Argentina, Mujer Financiera, Ripio, Balanz, Afluenta y Poincenot, entre otras.

LT 12 Paso de los Libres

“Casi en toda la provincia hay focos de incendios, en lugares inaccesibles donde la única solución son los aviones hidrantes. Estamos en época de sequía, donde estos fenómenos se propagan muy rápido, mientras que los incendios se dan en el contexto de condiciones muy secas, y no solo en la vegetación, sino que suceden con el río en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas”, afirmó el ambientalista.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de Mercedes, Diego Caram, confirmó la llegada a la ciudad de una segunda aeronave aportada por el Plan Nacional de Manejo de Fuego.

El avión se dedicará a atender las emergencias en los Parques Nacionales Iberá, Mburucuyá y en los parajes rurales de toda la zona, en tanto el municipio de Mercedes aportará el combustible y los insumos para su funcionamiento.

LRA 26 Resistencia

Tichy comentó la visita de Fernanda Raverta y después detalló las acciones que efectúan, expresando: “Se concretó la visita que se había postergado dos veces, y ayer Raverta conoció nuestras instalaciones, que son muy cómodas para realizar trámites, y estableció contacto con el personal y con quienes recibieron el beneficio de la jubilación. En este tema quiero recordar que la jubilación por tareas de cuidado es para las mujeres de 60 años a las que se les reconoce un año de prestación por cada hijo que tenga, y dos años en casos específicos”.

LRA 25 Tartagal

Las comunidades originarias del norte salteño enfrentan el impacto de las fumigaciones en los campos aledaños a sus tierras. Reportan enfermedades y muertes por agrotóxicos. El cacique expresó su preocupación y denunció que un niño de su comunidad falleció por esas prácticas.

LRA 5 Rosario

La ingesta de cocaína envenenada produjo una intoxicación grave en más de 60 personas en el Gran Buenos Aires, 20 de las cuales murieron. “La cocaína que se comercializa en Argentina, de por sí, no es de alta pureza. Es un producto que es veneno para el cuerpo", señaló el médico.

LRA 21 Santiago del Estero

La profesora se refirió a la importancia de trabajar en red junto a otras organizaciones y a la importancia de la solidaridad colectiva.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario se refirió a la convocatoria de limpieza colectiva de la laguna Setúbal, Santa Fe. En el marco del Día Mundial de los Humedales la municipalidad de la ciudad de Santa Fe y organizaciones de cuidado del medio ambiente realizaron la convocatoria para este próximo sábado 5 de febrero.

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El adolescente de 17 años, detenido por el femicidio de Pamela Flores de 13, confesó el crimen. El femicida dijo que el hecho ocurrió luego de la ingesta de alcohol en una reunión de la que participaron junto a compañeros de escuela de la comunidad wichí Kilómetro 2, en Pluma de Pato.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y compositora dio detalles sobre su proyecto "Descubriendo a Joni Mitchell", en el que homenajea a la cantautora canadiense. "Tengo un amor de muchos años con el palo folclórico pero también tuve mi relación amorosa con otra música", confesó.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El sueño de un Polideportivo en el corazón del Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires se hizo realidad, con la inauguración del predio al que se le dio el nombre conjunto de Polideportivo Padre Mugica-Lucía Cullen. Mónica Santino, a cargo del equipo femenino de fútbol y una de las impulsoras de este proyecto, relató cómo finalmente se concretó la idea que empezó como "un sueño colectivo".