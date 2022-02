“Las tragedias por consumos de sustancias son producto del prohibicionismo”

El especialista, abogado e integrante de la ONG Reset, analizó la muerte en Bs As de 20 personas por consumo de sustancias: “lo primero es que hay que lamentar esta tragedia por consumo de sustancias sin ningún tipo de control. El consumo y circulación de estos productos es porque existe la prohibición y son manipulados por inescrupulosos que no tienen en cuenta la vida de quienes consumen, porque los estiran con todo tipo de sustancias. Entendemos que es un problema exclusivo del prohibicionismo, sino no se lo entendió así o no se lo aprendió es porque no se sabe nada del tema. En otros países existe el principio de la reducción de riesgos y daños que parte de la premisa que la gente que consume lo hará de cualquier manera, siempre habrá consumo y hay que evitar los daños en quienes lo hagan. Hay países en los que la oferta de la sustancia está controlada, regulada, se le informa a las personas qué va a consumir y cuales serán las consecuencias que tendrán, hay un sinfin de aspectos que se adoptan para evitar riesgos y daños, inclusive hay cabinas de consumo para evitar situaciones como la de esta tragedia en nuestro país. Las leyes que existen acá no están reguladas y no se aplican, la sociedad se maneja con tabúes que son fogoneadas por los medios de comunicación y esa es la información que llega a la gente, hay que hacer campañas de toma de conciencia, no negar que se consume, establecer centros de testeos y entender que quienes consumen no dejarán de hacerlo porque esté prohibido. No debe criminalizarse a los consumidores, a quienes tienen problemas de consumo que no recurren al sistema de salud por temor a ser detenidos y solamente lo hacen en casos trágicos como el que ahora vivimos. Nunca se consigue cocaina absolutamente pura, siempre está rebajada con otras sustancias, como vidrios, yeso y tantas otras”, dijo el especialista.

