Diario de Radio Nacional 29/8/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - LEOPOLDO MOREAU: “A la Policía de la Ciudad la transformaron en una policía política”

LRA 26 Resistencia - EDUARDO VALDES: “Tocar a Cristina es tocar al peronismo”

LRA 1 Buenos Aires - HECTOR RECALDE: "Me pareció una brutalidad la represión que hizo la policía de la ciudad"

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Movilización popular, derecha desbocada"

LRA 29 San Juan - SERGIO UÑAC: Repudió el accionar de la Policía de CABA

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: "Se evidencia la sorpresa y malestar de la irrupción popular masiva"

Nacional Rock - PACO DURAÑONA: “No se puede delegar a una fuerza local la seguridad de la vicepresidenta”

LRA 1 Buenos Aires - TERESA GARCIA: "La violencia de la policía de CABA la indicó el propio intendente"

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA SALVO SOBRE LA REPRESION: “Esto no es contra Cristina, es la estigmatización de un partido político”

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO CARA: “La represión policial tuvo motivaciones netamente político partidarias”

LRA 9 Esquel - 19 Y 20 DE NOVIEMBRE: 3° Encuentro Nacional de Hijos de Veteranos de Malvinas

ARTISTICA FEDERAL - Mercado de la Estepa: Artesanos y productores rurales de Río Negro

LRA 43 Neuquén - PETY PICIÑAN: "Las niñeses mapuche fuimos herramienta para la evangelización"

LRA 25 Tartagal - LUIS BRITOS: "Para los municipios del norte salteño el cuidado ambiental es un gasto"

LRA 42 Gualeguaychú - SUR ENTRERRIANO: Continúa el trabajo de brigadistas para controlar incendios en el Delta

LRA 1 Buenos Aires - LUCIANA BERTOIA: De infiltrada en Madres a formadora de espías en democracia

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER: Se conmemoró el 15° aniversario del ex Programa Verdad y Justicia

LRA 1 Buenos Aires - HACIA EL 2 DE OCTUBRE: Bolsonaro y Lula participaron del primer debate electoral de Brasil 2022

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO CLAUDIO: “La última encuesta le da 15 puntos de ventaja a Lula en primera vuelta”

LRA 1 Buenos Aires

Leopoldo Moreau, junto a otros diputados, denunciaron al Gobierno porteño por las filmaciones durante la manifestación del sábado en la casa de Cristina Kirchner.

Al respecto del accionar de la Ciudad, declaró: “Juegan a ver quién es más duro, estamos frente a una manga de locos que nos pueden llevar a una situación impensada. Horacio Rodríguez Larreta actúa como un títere de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y de los twitteros del odio”.

LRA 26 Resistencia

“Lo que se vivió el sábado y domingo en las marchas a favor de Cristina, después que vecinos instados por TN comenzaron a insultarla decidimos convocarnos en su casa para manifestarle nuestro amor y eso sucedió en distintas plazas del país, en ninguna hubo violencia solamente en la Ciudad de Bs As. Cuando vieron que las muestras de cariño se multiplicaban, metieron vallas con el único objeto de sitiar su casa, el odio con el que se manejó la policía de la Ciudad golpeando al hijo de la vicepresidenta, nos muestra el odio con que se manejan y con el que se quieren llevar puesto al peronismo. Tocar a Cristina es tocar al peronismo. Salimos a decir que defendemos a quien nos dio dignidad, vamos a hacer todo lo necesario para que no molesten a Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el legislador .

LRA 1 Buenos Aires

El ex abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) y exdiputado se acercó al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta mañana para demostrarle su apoyo por los hechos del fin de semana.

"Me pareció una brutalidad la represión que hizo la policía de la ciudad. La respuesta del pueblo ha sido magnífica, ha pasado casi una semana y los compañeros aún se encuentran solidarizándose con Cristina", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las marchas en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que tuvieron lugar en todo el país y la respuesta del macrismo.

"Tanto Horacio Rodríguez Larreta como el Gobierno de la Ciudad reprimieron a los manifestantes y revoca a otras épocas de la Argentina que todo terminó mal".

LRA 29 San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, repudió el modo en el que accionó la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. También opinó sobre la causa Vialidad que involucra a la vicepresidenta.

LRA 1 Buenos Aires

El fin de semana, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó el “imperdible análisis” realizado por el periodista de Página 12 para describir el actual panorama político en su artículo “Despertaron al león”. Luis Bruschtein analizó la reacción popular que generó la persecución a la expresidenta, tras el pedido de condenas en su contra en el marco del juicio en la causa Vialidad y reflexionó sobre la represión de la policía de la Ciudad contra las y los manifestantes y dirigentes políticos ocurrida este fin de semana en el barrio de Recoleta.

Evaluó que “se está corriendo el eje de la protesta que fue espontáneo y quiso señalar o subrayar una situación de injusticia que se estaba planteando” respecto al pedido de condenas contra Cristina Kirchner.

El periodista explicó que “ahora la discusión está dada en la represión y la actitud del gobierno macrista frente a la manifestación pacífica” en inmediaciones de la casa de la vicepresidenta.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Francisco “Paco” Durañona, senador provincial y ex intendente de San Antonio de Areco, sobre las movilizaciones espontáneas que hubo en la casa de Cristina Fernández de Kirchner el último fin de semana.

Francisco Durañona denunció que hay una competencia desmedida en la oposición para ver quién es más violento con Cristina. Y agregó: “Hay un temor fundado de Cambiemos y el Macrismo con el crecimiento de los libertarios que le quita una porción importante de su electorado”.

LRA 1 Buenos Aires

La jefa de bloque de los senadores bonaerenses, que estuvo presente en la cercanía de la casa de Cristina Kirchner el sábado, reveló que recibió gas pimienta y fue alcanzada por el agua del camión hidrante. “El mismo Axel Kicillof estuvo cercado prácticamente, hubo legisladores detenidos”, declaró y agregó que fueron “actos de provocación”.

A su vez, Teresa García continuó reflexionando sobre la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Si el macrismo va a resolver sus internas en función de quien es más duro, cuando la gente está en la calle, vamos a tener problemas”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la represión policial en la casa de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el sábado, la abogada Natalia Salvo expresó que fue una “provocación” ya que la manifestación era “pacífica”. “Si se le animaron al gobernador Axel Kicillof, Andrés Larroque y lo que hicieron con Máximo Kirchner, la gente tiene que saber que estamos en peligro y lo tiene que repudiar todo el arco político”, dijo.

LRA 52 Chos Malal

En diálogo con el programa Diario de Cordillera, que se emite por Radio Nacional Chos Malal, el diputado provincial Darío Peralta hizo referencia a las múltiples marchas y manifestaciones que se realizaron en todo el país en apoyo, a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner: “Ha sido una demostración enorme de afecto, cariño y sobre todo de reconocimiento a lo que ha hecho nuestra vicepresidenta y jefa de nuestro espacio. El pueblo no se olvida y el pueblo tiene memoria”, expresó.

Así mismo, en parte de la entrevista también se refirió al rol de la oposición: “Hoy nos moviliza el amor, nos moviliza que no tenemos una justicia independiente y la preocupación por el partido judicial que busca la proscripción”.

LRA 1 Buenos Aires

A través de un comunicado, concejalas y concejales del Frente de Todos repudiaron “la represión ejercida por parte de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a quienes se movilizaron en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este fin de semana. El concejal y jefe del bloque del FdT en La Plata fue uno de los reprimidos junto a Máximo Kirchner y otros dirigentes de La Cámpora. “El sábado hubo una provocación del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, denunció.

LRA 9 Esquel

Romina Villaverde y Cristian Espósito, integrantes de la Agrupación Hijos y Nietos de Veteranos de Malvinas de Esquel y la Comarca, en contacto con Radio Nacional, confirmaron la realización del Tercer Encuentro Nacional. Se esperan más de 300 hijos y nietos que viajarán de varias localidades cercanas y del país.

Artística Federal

El arte de producir espacio en el que la Radio Pública difunde el trabajo de las Pymes, cooperativas y emprendimientos regionales.

El Mercado de la Estepa Quimey Piuké (significa "buen corazón" en mapuche) es una Asociación Civil sin fines de lucro de personas artesanas y pequeñas productoras rurales que comercializan sus productos conforme a los valores del Comercio Justo y de acuerdo a un reglamento interno, elaborado de manera participativa por ellas mismas. El Mercado se propone mejorar la calidad de vida de sus socios y socias, y rescatar sus valores culturales, a través del ejercicio del comercio solidario. Está emplazado en Dina Huapi, en el cruce de la ruta nacional 40, y la provincial 23, a unos 20 km de Bariloche.

LRA 43 Neuquén

La referente mapuche reflexionó sobre la figura de Ceferino Namuncurá y de los niños y niñas que fueron separados de su familia como parte de un proceso evangelizador. “Se planificó la idea de la ‘integración’ delegando el crisol de razas”, expresó Piciñan.

LRA 25 Tartagal

En el Día del Árbol el ingeniero destacó la importancia del recurso natural. “Es fundamental la gestión de políticas públicas para su protección y para los municipios del norte salteño el cuidado ambiental es considerado un gasto”, señaló Britos.

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Defensa puso a disposición helicópteros de traslado para asistir en el combate de los focos de incendio registrados en las Islas Lechiguanas, en la provincia de Entre Ríos. Este envío se da por requerimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de la Unidad de Coordinación Interministerial para el Manejo Integral del Fuego (SNMF).

Inés Barboza, secretaria de coordinación militar del Ministerio de Defensa de la Nación, dio detalles de los operativos desplegados en el sur entrerriano, Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista, politóloga y magíster en DDHH, habló sobre la investigación que la llevó a dar con Isabelita, la mujer espía que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo, y que años después formaría a otros agentes de inteligencia.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del 15 aniversario del ex Programa Verdad y Justicia, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicas Nacionales en materia de Derechos Humanos, Conrado Geiger conversó con distintos actores partícipes en la conformación del programa que realiza el trabajo en el apoyo y seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país.

En ese sentido, la iniciativa creada en 2007 por el entonces presidente, Néstor Kirchner, es una herramienta interinstitucional dentro del Estado para “contrarrestar el poder residual de los enjuiciados por crímenes de lesa humanidad y para que el reclamo de Verdad y Justicia legue a los estratos judiciales”, manifestó la doctora, Claudia Fernanda Lecina, coordinadora de Asistencia a Testigos Víctimas del organismo.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, y su principal rival para las elecciones del 2 de octubre, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, se acusaron mutuamente de mentir y elevaron el voltaje del primer debate televisivo de la campaña, que incluyó un insulto del jefe del Estado a una periodista que intervino en el programa de la TV Bandeirantes.

LRA 1 Buenos Aires

Faltan 36 días para las elecciones en Brasil y ayer se realizó el primer debate en el cual participaron el actual presidente de y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro y el

exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El jefe del Estado insultó a una periodista que intervino en el programa de la TV Bandeirantes.

“Lo vio mucha gente pero la el encuentro lo ganaron las dos mujeres candidatas. Ellas son representantes de partidos muy chiquitos pero por cómo se posicionaron lograron dar cátedra”, dijo el periodista Marcelo Claudio desde el país vecino.

LRA 17 Zapala

Ediles de Zapala se reunieron con la Defensoría del Pueblo para abordar reclamos de vecinos y vecinas que viven cerca de locales bailables. “El problema es lo que se genera cuando la gente sale del boliche”, manifestó Martínez.

LRA 52 Chos Malal

El funcionario se refirió a las múltiples marchas y manifestaciones que se realizaron en todo el país en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. “Es una muestra de afecto, cariño y sobre todo de reconocimiento a lo que hizo la vicepresidenta y jefa de nuestro espacio”, expresó Peralta.

LRA 2 Viedma

La legisladora fue reconocida por el Senado de la Nación con el premio “Evita Compañera” por su labor militante y social. También habló de la situación de la vicepresidenta y la situación del Partido Justicialista (PJ) en Río Negro.

LT11 Nacional Concepción del Uruguay

LRA 30 Bariloche

El próximo martes se realizará una marcha en el Centro Cívico de Bariloche en repudio al accionar mediático judicial sobre la figura de la vicepresidenta de la Nación. “Creemos fundamental tener a nuestra líder sin proscripciones y que la dejen participar libremente”, indicó Rolando.

LRA 3 Santa Rosa

Julio Gambina, economista marxista y profesor universitario, especializado en economía política, economía mundial, integración y deuda externa analizó el contexto del país durante una entrevista en Rebeldes sin cauce.

"Hoy no hay alternativa política en Argentina. Lo que está en discusión para el 2023 es quién gobierna el capitalismo y lo que haría falta superar esa lógica de querer gobernar la crisis para pensar en reorganizar la sociedad para un mundo nuevo. Y esto es posible si se milita y se construye, porque es una construcción social”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández mantuvo un encuentro con las autoridades de la empresa estatal china Citic Construcción, con quienes analizó diversos proyectos de obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo del país.

De la reunión concretada en la residencia de Olivos participaron el presidente de la compañía, Chen Xiaojia; el vicepresidente, Piao Bo; el director de División de América Latina, Tong Tianbing; y el subdirector, Yuan Jun.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT) lleva labradas “más de 106 actas de infracción por $ 18 millones” a las empresas de colectivos que mantienen el lockout patronal en más de 100 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), provocando la interrupción y reducción de los servicios.

Así lo aseguró el director ejecutivo de la CNRT, José Arteaga, quien indicó que el Gobierno porteño también fue notificado “para que reestablezca la deuda de aproximadamente $ 1.300 millones con el sistema urbano de transporte”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Una de las principales dudas en el nuevo sistema de contratación del transporte público en San Martín de los Andes es la llegada de los subsidios provinciales y nacionales. “Desde el gobierno provincial garantizaron el pago en tiempo y forma”, dijo Mansilla.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

En Tucumán hubo una gran convocatoria por parte del peronismo para respaldar a la vicepresidenta. “Acá en la provincia se acercaron vecinos, vecinas y militantes”, destacó Melo.

LRA 24 Río Grande

El edil explicó los motivos por los que no se realizó la última sesión del Concejo Deliberante en Río Grande. "La reunión del viernes no se llevó a cabo porque nunca comenzó”, dijo Martínez.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Cada 29 de agosto se conmemora el Día del Árbol, una fecha para destacar la importancia del recurso vital y además para celebrar a los guardianes del suelo y el aire. El referente forestal habló de la plantación de olivares.

LRA 57 El Bolsón

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) abrió la convocatoria para cubrir 3 puestos en las áreas técnica y administrativa, y 5 vacantes para combatientes en El Bolsón. El referente de la organización brindó detalles sobre el proceso de selección.

LRA 7 Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti anunció que reclamará a la Nación que eleve al 20% el porcentaje de biocombustible. “Córdoba quiere que se modifique la Ley de Biocombustible que injustamente redujo la cantidad de mezcla en las naftas”, expresó.

En su discurso, el mandatario expresó que “queremos que haya 20% de corte para el bioetanol y 20% para el biodiesel. Seguiremos insistiendo para que el porcentaje se eleve. Eso es cuidar a nuestra ecología y nuestras posibilidades productivas”, explicó el mandatario provincial durante la inauguración de un centro de carga de biodiesel Central Ingeniero Francisco Bazán de la ciudad de Córdoba.

LRA 13 Buenos Aires

El titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Alberto Blanco, dijo que “estamos muy contentos no sólo con las ventas, sino también con los pasos de crecimiento y de que ya va siendo parte de la vida diaria”.

Calvo se refirió a la facturación del comercio electrónico que en el primer semestre del año verificó un incremento del 73 %, al superar el billón de pesos, respecto del mismo período de 2021, según datos difundidos por CACE.

LRA 3 Santa Rosa

En el Espacio I-Comex, conversamos con José Luis Bragulat y Souto, apicultor de la zona de General Pico que recientemente llegó de "Apimondia 2022", la feria turca que reúne a los principales referentes mundiales de la cadena apícola. "Nosotros tenemos una cabaña apícola y en marzo empezamos a exportar reinas a Europa", describió en Rebeldes sin cauce.

LRA 1 Buenos Aires

Se abrió la vacunación contra el coronavirus para los bebés de seis meses a dos años en la provincia de Buenos Aires y se podrá concurrir sin turno ni inscripción previa a cualquier centro pediátrico del distrito. La medida se suma a las demás franjas etarias, que ya podían hacerlo de manera libre y federal.

En ese sentido, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak expresó que la vacuna es "muy segura", y recordó que reduce las complicaciones por la enfermedad notablemente. Además, señaló que la oportunidad ofrece la posibilidad de completar las otras vacunas del calendario.

LRA 4 Salta

Prestadores de servicios para personas con discapacidad y familiares realizaron una movilización en el centro de Salta en repudio al ajuste en el área y reclaman la regularización de las deudas.

LRA 21 Santiago del Estero

Para conmemorar el Día Nacional del Árbol, la Municipalidad de la Capital provincial realizó una jornada de ecocanje en la que a los vecinos entregaron botellas de plástico a cambio de un árbol.

LT 14 Paraná

Anita Sicilia, periodista, presidenta de la Fundación AS de Nexo entre los libros y los contextos de encierro, ofrecerá una charla en Federal, invitada por el municipio, y visitará la unidad penitenciaria de la ciudad para llevar libros a los presos, en el marco de su fundación, este viernes 2 de septiembre.

En octubre de 2017 pisó por primera vez un pabellón, en la Unidad 9 de La Plata. Desde entonces recorre penales del país dando talleres y llevando libros.

LRA 2 Viedma

El nacimiento de un bebé con la enfermedad en el hospital Zatti grafica la dimensión de esos contagios. La jefa del Departamento de Actividades Programadas para el Area del hospital viedmense, Laura Gutman, destacó que hace ocho años que no se registra un nacimiento con esta problemática y enfatizó la necesidad de la prevención.

LRA 42 Gualeguaychú

María Elena Fernández, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio, nos contó de la organización barrial y el nuevo agasajo para los más pequeños.

LRA 22 Jujuy

El profesor Jorge Montero, afirmó que "Lo que ha determinado el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de Nación, es que termine el proceso de elecciones, se ha notificado a la parte interviniente, es decir la lista Bordo que rechaza la voluntad de querer participar el 5 de septiembre nuevamente. Lo que hizo la junta de autoconvocados fue perjudicial para el gremio, para los afiliados y sin embargo siguieron, modificaron los padrones del gremio, había afiliados truchos, había intención de perjudicar a las demás listas".

LT 11 Concepción del Uruguay

LRA 6 Mendoza Quino

Mariana Oldrá, kinesióloga y prestadora independiente, informó en Aire Nacional, el reclamo que impulsa el sector, junto a familias y transportistas, por la falta de pago de parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a las obras sociales y de éstas a los prestadores que atienden personas con discapacidad.

"Ningún ente del Estado da respuestas", dijo. Hay protestas en todo el país por esta situación.

LT 14 Paraná

Mariana Luján, prosecretaria Administrativa de ATE Entre Ríos, confirmó la decisión del plan de lucha que comenzó este lunes con asambleas de dos horas por turno, tras el rechazo a la postergación de la reunión paritaria, que estaba prevista para el viernes pasado y que pasó para este jueves. “Se nos viene tiempos difíciles, donde el Gobierno no le encontró la vuelta a la situación del salario de los trabajadores estatales”.

LT 14 Paraná

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) desarrolla este lunes el Congreso en Rosario del Tala. Allí se votará por el rechazo o la aceptación de la última oferta salarial presentada por el Gobierno.

AGMER sesiona hoy en Rosario del Tala para tomar una determinación sobre la oferta salarial del gobierno de un 20% de incremento, entre agosto y septiembre, con renegociación en octubre próximo.

El viernes, en las asambleas resolutivas departamentales, en Uruguay, Paraná, Federación, Villaguay, Tala, Nogoyá, Federal y Victoria, se votó por el rechazo, mientras que en Gualeguaychú, Concordia e Islas votaron la aceptación a la oferta.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Pont Lezica, director ejecutivo de Radio Nacional, dialogó con Punto Sur por la Maratón por el Día de la Radiofonía que tuvo lugar este fin de semana y en la que participamos las 50 emisoras que estamos en todo el país.

Sobre el tema, Pont Lezica aseguró que “la radio pública es un faro de referencia. En esta maratón se estuvo contando las realidades de cada lugar, se mostró una diversidad de producción en donde cada emisora entendió que tenía que mostrar su lugar sumando a los oyentes. Las cosas que nos unen son las cosas que nos fortalecen”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marina Delorenzi del Taller literario “Hilando Palabras” indicó en LT 11 que desde ese espacio de mujeres y para mujeres surgió la pregunta de porque teniendo un rincón de los Poetas en Plaza Constitución no hay mujeres representadas en ese lugar.

LT 12 Paso de los Libres

En dialogo con la viceintendenta de Alvear, Carina Nazer, comentó en "Hay Otra Manera" sobre los preparativos para la inauguración de la Feria del Libro el día martes 30 de agosto a las 18.30 horas en Club Centenario, donde se vivirá jornadas culturales Alvearenses y encuentro con el arte hasta el día 6 de septiembre, con entradas libre y gratuitas, organizado por el Municipio de Alvear, la secretaría de cultura municipal y el gobierno de la provincia de Corrientes.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el productor de cine y televisión, Emilio Cartoy Díaz, acerca de algunas de sus producciones más emblemáticas, los primeros pasos en el medio artístico y los programas de la infancia que lo llevaron a inclinarse por esta profesión.

Emilio repasó los primeros años de la televisión argentina, los grandes formadores de directores e hizo un recorrido a través de su vasta producción televisiva. Asimismo, recordó la figura de Tato Bores, su periodo como gerente de programación en la televisión pública y destacó la importancia del derecho a la comunicación.

También se refirió a su trabajo documental en distintos países de Sudamérica y dejó su mirada sobre la actualidad de la sociedad y el periodismo argentino.

LRA 1 Buenos Aires

Martin Biaggini es uno de los organizadores de las “Primeras Jornadas Internacionales sobre la Producción Artística de los Conurbanos”. Además de contar con la participación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se unieron con tres instituciones más para estudiar el tema.

“Se reunía distintas experiencias: abordamos el cine, el teatro, la música con los nuevos géneros urbanos, entre otras cuestiones. El cierre fue una instalación sonora visual sobre lo que el 2001 dejo en el Conurbano”, declaró.

LRA 14 Santa Fe

El jueves 1° de septiembre desde las 21 hs La H No Murió volverá a los escenarios santafesinos con un show en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572).

Sospechosamente Light se metió en la previa del show con una entrevista a fondo al guitarrista, histórico por Almafuerte y Malón, Antonio "Tano" Romano. El Tano recorrió sus inicios musicales, pasando por Cerbero, recordó el proceso de grabación del emblemático álbum "Víctimas del vaciamiento" y reflexionó acerca de la vigencia de aquellas letras escritas por Ricardo Iorio como así también la llegada de nuevos públicos a la fiesta de los recitales, pintando con cada una de sus expresiones la esencia del heavy metal argentino.

LRA 27 Catamarca

El ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de Catamarca, el ministro Eduardo Niederle, dio a conocer que el Gobernador Raúl Jalil le comunicó que la fecha para la reinauguración del Estadio Bicentenario será el 21 de septiembre con un evento deportivo. "La refuncionalización del estadio ya está casi terminada", dijo el ministro Niederle.

LT 14 Paraná

El Turismo Carretera disputó la final ante más de 45.000 personas que colmaron el circuito. Facundo Della Motta ganó en pista pero fue recargado y Leonel Pernía se llevó la carrera. Mariano Werner terminó tercero e ingresó a la Copa de Oro.

Della Motta tomó la punta desde el inicio, con Aguirre que superaba rápidamente a Pernía y a Rossi para colocarse como nuevo escolta del sanjuanino y revivir lo que fue el duelo entre ambos durante la segunda serie.

Werner daba cuenta de Rossi durante los primeros giros de la carrera y se posicionaba en el cuarto lugar, mientras que, detrás, pilotos como Canapino buscaban avanzar en el clasificador, lejos de los puestos de vanguardia, aunque con la tranquilidad de tener en el bolsillo la Etapa Regular.

Sin embargo, cuando discutían por ver quien mantenía o lideraba la carrera, una leve pasada en la chicana detrás de la recta principal por parte de Della Motta fue suficiente para que los comisarios deportivos lo sancionaran con 5 segundos, lo que depositaba a Aguirre como el nuevo puntero real de la carrera.