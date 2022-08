“Lo que se vivió el sábado y domingo en las marchas a favor de Cristina, después que vecinos instados por TN comenzaron a insultarla decidimos convocarnos en su casa para manifestarle nuestro amor y eso sucedió en distintas plazas del país, en ninguna hubo violencia solamente en la Ciudad de Bs As. Cuando vieron que la muestra de cariño se multiplicaban, metieron vallas con el único objeto de sitiar su casa, el odio con el que se manejó la policía de la Ciudad golpean al hijo de la vicepresidenta nos muestra el odio con que se manejan y con el que se quieren llevar puesto al peronismo. Tocar a Cristina es tocar al peronismo. Salimos a decir que defendemos a quien nos dio

dignidad, vamos a hacer todo lo necesario para que no molesten a Cristina Fernández de Kirchner. Puedo asegurar que en la noche del sábado hubo una persona con un cuchillo en la mano e hicimos un cordón de protección, todo esto afecta a la familia de la vicepresidenta, los deterioros de salud son muy graves. 534 causas fueron iniciadas contra Cristina y yo desafío a que un argentino se presente y diga si fue citado a dos indagatorias, Cristina fue llamada 8 veces, nosotros iremos a la Justicia cada vez que nos convoque, no somos cobardes porque nosotros somos los valores que dejamos a las próximas generaciones”, dijo el diputado nacional por el Frente de Todos.

