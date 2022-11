Diario de Radio Nacional 29/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA FERNANDEZ: “Este Tribunal es un pelotón de fusilamiento"

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DEL MANDATARIO: El Presidente se hizo eco de los argumentos de CFK en la causa "Vialidad"

LV 8 Libertador - La columna de Ariel Robert: Las 20 mentiras de la “Causa Vialidad”

LRA 1 Buenos Aires - TRAS LA SALIDA DE GUERRERA: Diego Giuliano fue designado como nuevo ministro de Transporte

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ANA MARIA FIGUEROA: "Nuestra Corte Suprema es la única de América que no tiene una mujer"

LRA 27 Catamarca - ALEJANDRO SEGLI: “Permite visibilizar sectores que tienen potencial exportador”

LRA 27 Catamarca - MARCELO MURUA: “La minería tiene que dar a conocer los procesos de aprobación de proyectos”

LRA 26 Resistencia - MIGUEL BARRETO: El gobierno chaqueño y la Facultad de Arquitectura firmaron convenio de ordenamiento

LV 8 Libertador - Inversión en ciencias: El CONICET inaugura ampliaciones de dos institutos en Mendoza

LRA 29 San Luis - DIEGO HERNANDEZ: Realizan cortes programados en el suministro de agua

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A FLAVIA AFFANNI: En Vicente López, rechazan construir un puente de cemento sobre un humedal

LRA 43 Neuquén - ARTEMIO LOPEZ: "Cristina tiene el 80% de los votos del espacio"

LRA 2 Viedma - DANIEL GARCIA: El tren de cargas está a un paso de unir Viedma y Bahía Blanca

LRA 57 El Bolsón - LUCIANA AVILES: Sigue el juicio por el asesinato de Elías Garay

LRA 6 Mendoza - La provincia no va a adherir a la ley: Suárez aseguró que no aplicará la "Tolerancia Cero" frente al volante

LRA 22 Jujuy - BLANCA JUAREZ: "La inflación nos va ganando"

LT 12 Paso de los Libres - Acuerdo con las petroleras: El acuerdo del combustible le pone un límite al incremento de precios en todo el país

LT 14 Paraná - Refuerzo económico: El Gobierno nacional aumentó la Tarjeta Alimentar un 40%

LV 8 Libertador - Negativa al roll over: La oposición argumenta superávit suficiente para el pago de la deuda

LRA 1 Buenos Aires - INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES: El ENRE sancionó a Edesur y Edenor por un monto total de $156 millones

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta habló por última vez ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por la causa Vialidad. Lo hizo pasadas las 09:30 horas de la mañana desde su despacho en el Senado de la Nación y sostuvo: “Más que un tribunal de lawfare es un pelotón de fusilamiento".

“El objetivo que tuvieron fue estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación”, señaló la expresidenta.

También resaltó que la detenida por el intento de asesinato en su contra, Brenda Uliarte, seguía en redes sociales a Diego Luciani. Aseguró que las acusaciones del fiscal “eran mentiras”.

“La sentencia está escrita pero nunca pensé que iba a estar tan mal acusada porque los hechos no solamente eran falsos, no habían existido”, señaló la vicepresidenta y completó: “Los juzgados se convirtieron en partidos políticos de un sector”.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández sostuvo que "cuando la política entra en los tribunales, la Justicia se escapa por la ventana" y utilizó sus redes sociales para replicar el mensaje de su compañera de fórmula respecto de la causa en al que se encuentra acusada.

El mensaje incluyó un enlace al documento en el que la expresidenta enumeró las "Veinte Mentiras" dichas en la acusación realizada por los fiscales ante el Tribunal que la enjuicia.

Se trata de un catálogo que complementa su exposición en el espacio destinado para las "últimas palabras" de los acusados en el juicio oral y público que se sigue por el supuesto desvío de fondos para favorecer la realización de obras públicas en Santa Cruz.

LV 8 Libertador

El analista político Ariel Robert denunció los 20 puntos que demuestran la falacias instaladadas en torno a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada “Causa Vialidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó el rol del Estado y de la obra pública para conseguir una "mejor calidad de vida para los argentinos y argentinas" y, tras inaugurar la renovación del techo de la estación de trenes de La Plata, recordó que esa iniciativa había quedado abandonada durante el Gobierno anterior.

Junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el jefe de Estado dio por concluida la primera etapa de los trabajos de recuperación de la histórica terminal ferroviaria por la que transitan 18.000 pasajeros diarios.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia presentada por Alexis Guerrera al Ministerio de Transporte y designó a Diego Giuliano como su sucesor en la cartera, anunció la portavoz Gabriela Cerruti.

Según se informó oficialmente, Guerrera deja el cargo por cuestiones "estrictamente personales", vinculadas a la salud del ahora exfuncionario, y en su reemplazo asumirá Giuliano, quien se desempeñaba hasta hoy como secretario del área, "garantizando así la continuidad del plan de modernización", se informó.

LRA 1 Buenos Aires

Autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) presentaron un boletín sobre la jurisprudencia local en delitos de trata de personas y cuestiones de género dictada entre 2011 y 2021, en una jornada organizada en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El boletín, cuya presentación estuvo encabezada por la jueza Ana María Figueroa, es un compendio editado para "simplificar el acceso a fallos relevantes" y "colaborar en la búsqueda de antecedentes que permitan la creación de jurisprudencia respetuosa de los derechos de las mujeres, disidencias y diversidades".

LRA 27 Catamarca

Segli, presidente de la Federación Económica de Catamarca, hizo referencia a la importancia de la visita del canciller Santiago Cafiero a la provincia, expresando: “Es muy importante, porque permite visibilizar a sectores que son o que tienen potencial exportador en la provincia, y eso pone a Catamarca en un lugar de preferencia”.

LRA 27 Catamarca

Murúa se refirió a la situación minera en Catamarca al terminar el ciclo 2022, diciendo: “El cambio de paradigma que debe tener la minería debido a los tiempos que vienen es el de abrirse a la información y dar a conocer todo lo que pasa en los procesos de aprobación de los proyectos mineros”.

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmó un convenio con autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño para ejecutar el proyecto de reubicación del asentamiento 6 de septiembre de Resistencia. Con respecto a este tema, el decano de la facultad, Miguel Barreto, sostuvo: "Es un acuerdo de trabajo para llevar adelante una tarea muy concreta, que es referida al ordenamiento territorial y a la construcción de nuevas viviendas en el asentamiento 6 de septiembre”.

LV 8 Libertador

La titular del CONICET nacional, Ana María Franchi, detalló las mejoras llevadas a cabo en Mendoza, mediante una inversión actualizada de 510 millones de pesos, diciendo: “El CONICET viene realizando una serie de inauguraciones edilicias con mejoras y nuevos proyectos”.

LRA 29 San Luis

La municipalidad de San Luis informo que a raíz de la Emergencia Hídrica, comenzó a realizar cortes programados del suministro de agua en distintos barrios. Los cortes son por 24 horas.

LRA 1 Buenos Aires

Vecinos y agrupaciones ambientalistas de esa localidad bonaerense se manifestaron en contra del proyecto que prevé levantar un puente de hormigón de seis metros de ancho sobre pilotes, para peatones y bicicletas sobre el humedal del Arroyo Raggio. La integrante de la Asociación Civil Pro Vicente López que forma parte del colectivo Movida Ambiental Vicente López y de la Mesa de Gestión Ambiental de Vicente López explicó las razones del rechazo del proyecto que definen como “dañino” y reclamó la intervención del gobierno bonaerense.

Política | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

El analista político se refirió al escenario de las próximas elecciones presidenciales. "Es evidente que Cristina Kirchner ejerce el liderazgo político y electoral pleno de manera casi concluyente dentro del Frente de Todos”, dijo López.

LRA 2 Viedma

Así lo informó el presidente del Tren Patagónico, quién se reunió días atrás con el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Estiman que en enero de 2023 comenzarán los primeros recorridos con cargas.

LRA 57 El Bolsón

La periodista informó sobre el estado del juicio por el asesinato del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero, Río Negro. “Más allá de las demoras del proceso judicial, se entiende que el caso se resolvería antes de que termine el año”, dijo Avilés.

LRA 6 Mendoza

El gobernador provincial, Rodolfo Suárez, cuestionó la "ley de Tolerancia Cero", y anticipó que, de sancionarse, en Mendoza no se aplicará.

LRA 1 Buenos Aires

Nacido en Chile en 1972, al calor del entusiasmo socialista alrededor del gobierno de Salvador Allende, el autor de Ser rojo cuenta que el libro "se basa en largas entrevistas que les hice a mis padres" para reconstruir la historia familiar, la cual está atravesada por el Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, y también por la reflexión posterior de esos padres, que no señalan a ningún responsable en particular sino a la dificultad de la Humanidad para ponerse de acuerdo respecto de cuál es el camino para llegar a un bienestar colectivo.

LRA 1 Buenos Aires

Aquel texto fue firmado por representantes de los gobiernos de ambos países en la Ciudad del Vaticano, el 29 de noviembre de 1984, bajo la mediación de Juan Pablo II.

Su firma constituyó el punto final a lo que se conoció como el conflicto del Beagle por el cual Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra en diciembre de 1978.

El Tratado de 1984 determinó la solución completa y definitiva a la fijación del límite entre ambos países desde el Canal Beagle hasta el pasaje de Drake, al sur del Cabo de Hornos.

Recordamos dicho momento de nuestra historia a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 4 Salta

La coordinadora del Pueblo Weenhayek en Salta indicó que el reclamo es por la falta de tramitación de personerías jurídicas y también porque los vocales no respaldan la modificación de la ley de reconocimiento oficial de cinco pueblos.

LRA 5 Rosario

El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y confirmó que su reemplazante será Diego Giuliano. "Se garantiza así la continuidad del plan de modernización, la política y el equipo de gestión", informó Gabriela Cerruti.

LRA 25 Tartagal

Ante la crisis hídrica que atraviesa el norte salteño, vecinos se movilizaron al Concejo Deliberante de Tartagal para proponer un referéndum para definir si Aguas del Norte continúa como la empresa prestadora del servicio.

LRA 29 San Luis

La municipalidad de San Luis informó que, a raíz de la Emergencia Hídrica, comenzó a realizar cortes programados del suministro de agua en distintos barrios. Los cortes son por 24 horas. El secretario de Servicios Públicos dio detalles.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de la reforma previsional y la legislatura de Tierra del Fuego deberá resolver si acepta o rechaza las observaciones del Ejecutivo. “Se trataría entre el 5 y el 7 de diciembre en la legislatura”, dijo Santamaría.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El gobernador de Tucumán encabezó la reunión de la comisión de interpoderes y aseguró que a partir de mañana se pondrá en práctica la Ley de Narcomenudeo. “La Justicia provincial está en condiciones de actuar en los casos de narcomenudeo”, aclaró Jaldo.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las Petroleras se incorporaron al programa Precios Justos y acordaron subas de hasta 4% mensual en combustibles hasta marzo del año próximo, con lo que espera "recorrer un sendero de tranquilidad".

"Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido: 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo, con el objetivo de seguir construyendo un camino en el cual todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación que es el principal drama de la Argentina", señaló el ministro durante un encuentro con directivos de las principales petroleras.

En la reunión celebrada en el Palacio de Hacienda estuvieron presentes Pablo González (presidente de YPF), Pablo Iuliano (CEO de YPF), Marcos Bulgheroni (PAE-Axion), Teófilo Lacroze (Raizen-Shell) y Rodrigo Turienzo (Trafigura).

LT 12 Paso de los Libres

El empresario libreño Carlos Obregón destacó como “muy positivo” el acuerdo del ministro de Economía, Sergio Massa, con representantes de las principales empresas petroleras para incorporar los combustibles al programa ´Precios Justos´, con el objetivo de continuar con la estabilización de la expectativa inflacionaria.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Juárez expresó: "Lo que recibimos por la coparticipación hace que vayamos bastante acompasados, pero la inflación nos va ganando y ninguna medida resuelve esta situación".

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional aumentó en un 40% el monto de la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de hasta 14 años, a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación (AUE), a personas con discapacidad y a madres de siete hijos o más que posean una Pensión No Contributiva (PNC).

Según informó la Ministerio de Desarrollo Social hay 2.413.316 familias titulares del Programa Alimentar, de las cuales un 55.9% tiene un hijo, un 27.7% dos y el 16.4% restante tres o más.

LV 8 Libertador

El Gobierno mendocino sigue en el proceso de refinanciar la deuda a través del roll over por decreto. En tanto, la senadora Mercedes Derrache explicó el procedimiento de evaluación que es denunciado por la oposición, señalando: “Hoy la información que tenemos es que estamos en un posible superávit de 40 mil millones de pesos”, y luego agregó: “El superávit se termina generando porque la provincia ha ejecutado menos los recursos”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó por incumplimientos contractuales a las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires, Edenor y Edesur por $156 millones.

Las multas emitidas a través de las resoluciones 616 y 617 firmadas por el interventor Walter Martello se deben a incumplimientos detectados en la información provista por las empresas respecto a las alteraciones en los niveles de tensión, y en el relevamiento y resolución de reclamos de los usuarios.

LRA 1 Buenos Aires

El brazo ejecutivo de la Unión Europea se dispone a proponer una serie de compromisos ambientales y climáticos en un intento por facilitar la aprobación de un acuerdo comercial histórico con cuatro países sudamericanos.

La propuesta seria vinculante para ambas partes y especificaría cómo aplicar los compromisos de desarrollo sostenible incluidos en el texto negociado con el bloque comercial Mercosur, según personas familiarizadas con el asunto. El grupo incluye a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El llamado instrumento adicional se centraría en la lucha contra la deforestación, la implementación del acuerdo climático de París, la protección de la biodiversidad y los derechos laborales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto confidencial.

Laborales | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

El secretario general de la Asociación Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén (ATEN) pidió una mesa salarial antes de que finalice el año para acordar el inicio del próximo ciclo lectivo en el 2023.

LRA 7 Córdoba

En el marco del conflicto sanitario, del cual transcurre su cuarta semana, los trabajadores de la Salud remarcaron que la propuesta no está en línea con lo que reclaman.

"Por eso elevamos un pliego de condiciones mínimo, básico", informó Juan Viglione, integrante del colectivo Trabajadores Unidos de la Salud.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el músico y cantante Willy Quiroga, fundador del mítico grupo Vox Dei y piedra angular en la historia del rock nacional.

El músico recordó sus inicios en la música a los 17 años y cómo fue que llegaron a sus manos los primeros instrumentos, así como los primeros grupos en los que fue invitado a participar. Recordó los comienzos de Vox Dei, la primera formación en 1967, el impacto de su disco debut “Caliente” y la enorme repercusión del celebrado “La Biblia”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

En las últimas semanas se registró un importante aumento de contagios de Covid en el país. "Esto estaba previsto porque se habían realizado predicciones matemáticas y biológicas y sabíamos que a fin de año íbamos a tener un brote", señaló Pizzi.

LRA 1 Buenos Aires

El médico de Terapia Intensiva, miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina analizó la situación epidemiológica frente a la suba de contagios que se duplicaron en las últimas dos semanas, impulsados por el incremento de casos en la ciudad de Buenos Aires. “Estamos viendo con expectación” lo que sucede y lamentó que “no hubo continuidad en el esfuerzo de la población” respecto a la aplicación de los refuerzos de la vacuna contra covid-19.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Javier Torres, jefe del área divulgación científica de la ULP. Aficionados a la astronomía podrán observar el satélite natural desde Terrazas del Portezuelo. La iniciativa es libre y gratuita.

LRA 30 Bariloche

La nutricionista habló de la obesidad en niños y niñas. “Las publicidades de determinadas gaseosas relacionan el consumo de esas bebidas con un buen momento, pero ocultan otra realidad”, expresó Ferrer de Valdez.

Géneros | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

El encuentro se realizó en Rosario y se intercambiaron experiencias y logros de cada sector vinculado con el activismo gordo. “Lo más importante del encuentro es visibilizar que a las personas gordas no se nos cumplen los derechos de salud, trabajo, vestimenta y vida digna”, concluyó Alegre.

LRA 24 Río Grande

El 24 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Memoria Trans se realizó una charla a cargo de Paula Arraigada sobre la lucha del colectivo trans-travesti, la construcción de la memoria, la resistencia y la construcción de una corriente de transfeminismo popular.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los campeones de la Copa Africana de Naciones, terminaron con el sueño de los dirigidos por Gustavo Alfaro, que se convierten en los primeros sudamericanos eliminados del certamen orbital.

LRA 1 Buenos Aires

Con goles de Gakpo y Frenkie de Jong, la Naranja venció sin problemas a Qatar y se impuso en el Grupo A. En octavos espera el segundo del grupo B.

LRA 1 Buenos Aires

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la previa del partido contra Polonia, en búsqueda de un lugar en los octavos. En ese sentido, adelantó: “No voy a cambiar el esquema. Todos tiene chances de jugar ante Polonia”. Sin embargo, destacó que “Enzo Fernández tiene posibilidades de jugar”.

El entrenador también adelantó que piensa defender en el partido con el esquema que viene utilizando. En ese sentido, continuó: “Con el desarrollo del partido, veremos si cambiamos".

LRA 6 Mendoza Quino

Apo analizó las coberturas mediáticas que se están desarrollando en torno al Mundial de Qatar, y pidió terminar con "la soberbia" frente a los equipos rivales, y luego agregó: "Estar escuchando todo el tiempo que los partidos están ganados en las vísperas en un Mundial, cuando el fútbol está lleno de sagrados imprevistos, me deja pensado que estamos todos locos. Por eso nadie pensó que se puede perder, y por eso lloran las chiquitas y los chiquitos".

LRA 1 Buenos Aires

Desde Bell Ville, en Córdoba, Jesús Ramón Cairo contó que esa ciudad es famosa a nivel mundial en el universo del fútbol porque allí se inventó el dispositivo de válvula en 1931, la llamada pelota sin tiento. Un sistema que hoy se usa en todas partes. Los autores de ese logro: Luis Polo, Antonio Tosolini y Juan Valbonesi.

En ese marco, contó cómo se hacen las pelotas de fútbol en su fábrica, donde trabajan diez personas y ocupa a unos 70 costureros: "Son con costura a mano, tiene todas las características técnicas que homologa la FIFA, con su peso y medida". "La pelota ideal es aquella que tiene 12 pentágonos y 20 hexágonos", indicó.

En tanto, sostuvo que "la pelota del Mundial Qatar tiene toda la tecnología, pero si esa pelota se pincha no sirve más, en cambio la nuestra se puede reparar".