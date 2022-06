Diario de Radio Nacional 28/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: El Presidente fue "la voz de Latinoamérica" en el G7

LRA 6 Mendoza Quino - Soberanía nacional: Reunión entre Argentina y el Reino Unido en el G7

LRA 1 Buenos Aires - GASTON FIORDA: Reclamo de soberanía por Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CABANDIE: “La dificultad en el acceso al agua es por la crisis de producción y sistémica”

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Licitaciones para obras de infraestructura escolar

LRA 42 Gualeguaychú - Delta entrerriano: Taiana y Vizzotti acompañarán la campaña sanitaria en el Delta

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO QUINTELA: "Los gobernadores estamos planteando una política federal"

LRA 1 Buenos Aires - GRACIANA PEÑAFORT: "Esta Corte es un verdadero cachivache"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE MAYANS: “El problema de la Argentina es el endeudamiento brutal que dejó Macri”

LRA 1 Buenos Aires - MARCOS ALDAZABAL: “Sala está estable pero no quiere decir que no sea un cuadro con riesgo”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "No puede haber tercerización de los planes sociales"

LRA 5 Rosario - LEGISLATURA PROVINCIAL: Diputados proponen convocar a una audiencia pública por Vicentin

LRA 1 Buenos Aires - Inocentes detenidos: Córdoba encabeza el ranking nacional

LRA 1 Buenos Aires - Taty Almeida, 92 años de vida: La mitad dedicada a Madres

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO EMBON: Carolina Nanclares relató su experiencia en Médicos Sin Fronteras

LT 12 Paso de los Libres - ANGELINA BOBADILLA: "Vacunarse con todas las dosis es el mejor manera de enfrentar al Covid"

LRA 28 La Rioja - GUSTAVO GALVAN: "Creo que el gobernador va a adelantar las elecciones provinciales"

LRA 29 San Luis - JOSE LUIS GIOJA: "Hay 8 millones de inquilinos en el país"

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: Las medidas para administrar las importaciones

LRA 1 Buenos Aires - Alemania e Italia: Crecen las inversiones energéticas en Argentina

LRA 7 Córdoba - HUMBERTO SPACCESI: "Es fundamental no permitir la importación indiscriminada de productos"

LT 14 Paraná - Servicio público de transporte: “Es un lock out patronal”, dijo Meuli

LRA 43 Neuquén - CARLOS LUNA: "Neuquén tiene un alto consumo pero está invisibilizado"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El canciller argentino, Santiago Cafiero, aseguró que el Presidente fue "la voz de Latinoamérica" durante la cumbre del G7 que se celebró en Alemania y agregó que el mandatario aprovechó el cónclave para plantear una discusión "profunda y ética para buscar la paz" en medio del desarrollo del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

"Destacamos la presencia de Argentina en la cumbre y la voz del presidente marcando las consecuencias de la pandemia, la pospandemia, el endeudamiento y de la guerra entre Ucrania y Rusia. El Presidente insistió ante los líderes mundiales en la necesidad de buscar la paz. Tenemos que velar por los intereses de los argentinos y argentinas y llevar la voz de los latinoamericanos a estos encuentros internacionales", señaló Cafiero en declaraciones radiales.

El jefe de Estado, que retornó al país la mañana de este martes. Asistió a la cumbre de los países más industrializados del mundo en calidad de invitado en función de la titularidad pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y mantuvo varios encuentros bilaterales con mandatarios de los países que participaron de este encuentro celebrado en cercanías de la ciudad de Munich.

LRA 6 Mendoza Quino

Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, se refirió al encuentro entre Alberto Fernández y Boris Johnson, haciendo alusión a la soberanía y a los intereses de ambos países por las Islas Malvinas, tras informar que la reunión “fue muy interesante, y que el encuentro se haya dado en un marco internacional importante es clave y provechoso”.

Luego, el funcionario agregó que hay reticencia por parte del Reino Unido a retomar el tema Malvinas y afirmó que Argentina está lista para sentarse en la mesa de negociaciones.

LU 4 Patagonia Argentina

Esteban Edgardo, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur estuvo en Comodoro Rivadavia en el marco del Festival Malvinas Vive organizado por esta emisora, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el municipio local.

En diálogo con LU 4 Nacional Patagonia, Esteban indicó “todavía estoy con el impacto de leer la reunión de Boris Johnson con el presidente Alberto Fernández, no se puede avanzar en nada sino se toca el tema de la soberanía más estando en esta ciudad. Yo partí de Malvinas desde esta ciudad, proviniendo de Córdoba y cuando uno piensa en los 40 años del conflicto bélico de lo que significa esta reivindicación histórica, llegamos hoy y vimos carteles, banderas, lo veo en carteles indicadores, es parte de esa construcción pero requiere a un gobierno que tome esto como una política de estado”.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina quiere retomar el diálogo con el Reino Unido por la soberanía sobre las islas Malvinas. Ese fue el tema principal del encuentro bilateral que el presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo con el primer ministro británico, Boris Johnson, durante la cumbre del G7 en Munich, Alemania.

El encuentro entre los mandatarios se produjo en el Tea Lounge de castillo Schloss Elmau, donde se realizó el G7.

Según consignó el Gobierno argentino, la charla entre ambos sirvió para que Fernández remarcara "la apuesta inclaudicable de Argentina por la paz, el fin del colonialismo y la vigencia del derecho internacional".

En concreto, Fernández pidió a Johnson que el Reino Unido acepte el restablecimiento de los vuelos regulares entre las islas Malvinas y el territorio continental argentino operados por una línea de bandera argentina. Hasta ahora, los vuelos son realizados por la aerolínea chileno-brasileña Latam desde la ciudad chilena de Punta Arenas y solo una vez al mes realizan una escala en el continente argentino.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, participó en la Conferencia sobre los Océanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en Lisboa, Portugal. Allí expuso sobre la postura argentina con respecto al cuidado del medioambiente.

A su vez, en Radio Nacional alertó sobre la situación de los océanos por la cantidad de plásticos que se encuentran: “Hay un doble daño, por un lado, a la biodiversidad y por el otro a los humanos”.

El funcionario nacional expresó que en la conferencia también hablaron sobre el agua y la dificultad que tienen varias poblaciones en su: “Eso se corresponde con la crisis de producción y sistémica. Podemos debatir mucho al respecto, pero si no solucionamos la escandalosa concentración de la riqueza en pocas manos, será muy difícil corregir los problemas”.

LRA 26 Resistencia

El gobernador presidió un acto de licitación de obras de infraestructura escolar, donde expresó: “Es un día muy especial y en nuestros tres períodos alcanzaremos un total de 700 escuelas refaccionadas y puestas a nuevo, con una multiplicidad de obras e intervenciones en los edificios. Hoy tenemos un paquete de nueve obras por más de 1.000 millones de pesos, las cuales se concretarán en Resistencia, Corzuela, Napenay, Samuhú, Charata, Taco Pozo y Hermoso Campo, y después de hablar con toda la comunidad educativa sabemos de la emoción que eso significa”.

LRA 42 Gualeguaychú

Desde la Secretaria de Coordinación Militar en Emergencias confirmaron la llegada este miércoles a las 10 horas de los titulares de las carteras de Defensa y Salud de la Nación, Jorge Taiana y Carla Vizzotti.

Los ministros se sumarán al recorrido del dispositivo en Ceibas, donde se está desarrollando la campaña socio sanitaria 2022, la cual brinda atención a las comunidades ribereñas en situación de vulnerabilidad.

LRA 1 Buenos Aires

Quintela habló sobre la reunión que el viernes pasado tuvo la Liga de Gobernadores del Frente de Todos en el Chaco. "Hay un microclima en una porción reducida de la Argentina que se circunscribe a la capital federal, es un sistema estructurado donde los medios hegemónicos generan una política definida de desánimo y trabajan en contra de un gobierno progresista, nacional y popular", expresó. Y en ese sentido agregó: "Allí se ha asentado un poder que no está en la Constitución: el financiero y el mediático".

Quintela a su vez se refirió a las propuestas convenidas en el encuentro de gobernadores de la semana pasada: "Estamos planteando una política federal en serio, donde hay una posibilidad de distribuir recursos y oportunidades para nuestra gente. Y que podamos ser los actores principales de las grandes decisiones del país".

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación analizó cómo funciona la actual Corte de Suprema y opinó sobre cuantos miembros debería tener.

Sobre el tratamiento de la Corte de 25 miembros dijo que "es una buena posibilidad que se amplíe, esta Corte es un verdadero cachivache. Este problema se podría terminar con una nueva cantidad de miembros, no pueden seguir sólo cuatro".

"Los grandes empresarios no quieren que se cambie la Corte porque es más fácil operar a cuatro personas que a 20", aseguró Graciana Peñafort.

Por otro lado se refirió a la situación judicial de líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos se refirió a los cambios del mercado de las últimas horas y remarcó que “el problema de la República Argentina” es la deuda contraída del gobierno de Mauricio Macri tanto “en el aspecto formal de la deuda externa como en el Banco Central”. En ese sentido, agregó: “Y claro que hay un esquema de especulación y un problema internacional muy fuerte”.

José Mayans también adelantó que gobernadores del espacio se reunirán para continuar con el proyecto de modificación de los miembros de la Corte Suprema.

“La Argentina no confía en la Justicia por toda la manipulación que tuvo en todos los esquemas, necesita una reforma”, señaló el funcionario nacional.

En otro sentido, con respecto a la Boleta Única, aseguró que no considera que “salga del Senado” y que no creen en la visión que tiene la oposición ya que “el sistema vigente en el país es transparente”.

LRA 1 Buenos Aires

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por el Frente de Todos, habló en El Mañana sobre la segmentación de subsidios energéticos: "para seguir recibiendo el subsidio habrá que anotarse en el RASE. Lanzaremos una campaña para explicarle a la gente cómo hacerlo". También, se refirió a las nuevas medidas sobre las importaciones que se conocieron esta semana: "beneficiarán a más de 20 mil pymes mientras cuidamos el precio del dólar".

LRA 1 Buenos Aires

Ayer internaron de urgencia a Milagro Sala por una trombosis venosa profunda. Su abogado informó cómo continúa el escenario: “Es una situación grave que en el mejor de los casos tardara meses en resolverse y todo esto con un contexto de hostigamiento judicial, político y policial grave también”, dijo.

“Ayer ella estaba estable, pero eso no quiere decir que el cuadro esté exento de riesgo, verán si hay que hacer alguna intervención o si hay que seguir con los anticoagulantes”, declaró Marcos Aldazabal.

LT 12 Paso de los Libres

Pedro Tacacho, periodista de LRA 22 Radio Nacional Jujuy, brindó un informe sobre el estado de salud de la dirigente social jujeña, que fue internada de urgencia en un sanatorio de San Salvador debido a una trombosis venosa profunda en una de sus piernas.

LRA 13 Bahía Blanca

El periodista de Radio Daireaux, Federico del Prete, contó detalles del episodio ocurrido ayer a 5 kilómetros de uno de los accesos a Daireaux en el que murió un camionero, luego de un incidente con personas que cortaban la ruta.

“Algunas versiones indican que este camionero habría discutido fuertemente con quienes hacían el piquete y hasta que tenía un arma”, dijo Del Prete.

Del Prete contó que Jara siguió por la ruta y no se detuvo ante el piquete mientras se dirigía a Laguna Alsina.

LRA 1 Buenos Aires

El exministro de Desarrollo Social se refirió a la situación social que atraviesa el país y opinó sobre el rol de los movimientos sociales.

En ese sentido recordó que se registra un "45% de trabajo informal", que "hay de más de 6 millones de personas que se generaron su propio trabajo, que le está costando mucho llegar a fin de mes y que está endeudada", y agregó: "algunos son beneficiarios del potenciar trabajo".

"Hay más trabajo pero no baja la cantidad de gente que asiste a los comedores", sostuvo; y reconoció que "los movimientos sociales son los que le están poniendo el cuerpo y sostenido la realidad argentina".

En tanto, se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner y consideró que "nadie tiene que quedarse con plata, no tiene que haber vivos"; al tiempo que que abogó por "ir a un salario universal".

LRA 5 Rosario

En declaraciones al móvil de la Radio Pública, Luis Rúbeo, diputado provincial e integrante de la comisión parlamentaria de los casos Vicentin, informó que pedirán al cuerpo legislativo realizar "una audiencia pública". "Estamos hablando de la empresa más importante de la provincia de Santa Fe, que involucra a 7 trabajadores de forma directa e indirecta" resaltó.

"Necesitamos un alto involucramiento del gobierno nacional y provincial, porque la salida tiene llevar adelante un proceso que convenga a los acreedores granarios, a los sectores cooperativos, a los trabajadores, a la banca pública y privada" expresó Rúbeo en contacto con Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs) remarcó: "Necesitamos que Vicente siga produciendo y trabajando para mantener los puestos de trabajo y darle certezas a los acreedores".

LRA 1 Buenos Aires

Esa es la conclusión central que se deduce del relevamiento realizado por el periodista Adolfo Ruiz a partir de datos oficiales que dan cuenta de que, si bien “la situación a nivel país es mala, en la provincia es catastrófica”. En ese sentido, argumentó que en Córdoba “sólo el 37% de los detenidos tiene condena firme” mientras que el 63 % restante “espera que la justicia resuelva, confirme o descarte”.

Advirtió que la situación es “un absurdo por donde se lo mire” que termina impactando “no sólo en la vida de esas personas” sino que “es más grave”, porque la saturación del sistema penitenciario cordobés “impacta en todo el mecanismo, tanto judicial, penal como penitenciario y afecta a quienes estamos afuera” derivando en el “fracaso de todo el sistema”.

LRA 1 Buenos Aires

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga es una de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora que sostiene la búsqueda de su hijo Alejandro, detenido desaparecido en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, el 17 de junio de 1975.

\u200bTaty Almeida nació un 28 de junio de 1930 en el barrio de Belgrano, de la Ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia militar.

LRA 42 Gualeguaychú

El 25 de junio pasó un nuevo aniversario del ´Grito de Alcorta´, una huelga nacional de pequeños y medianos arrendatarios rurales. Tras esto, Pedro Peretti, ex titular de Federación Agraria Argentina, explicó el inicio del levantamiento agrario, originado en el planteo que le hicieron a los terratenientes para obtener una baja en los arrendamientos, declarando un cese de actividades que fue liderado por Francisco Capdevila.

"El grito de Alcorta es uno de los acontecimientos históricos más citados, más conocidos y más tergiversado de la historia Argentina", señaló Peretti.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la Dra. Carolina Nanclares, miembro de la organización Médicos sin fronteras, quien contó acerca de las principales actividades de la organización, el despertar de la vocación por sumarse a este movimiento, y recordó sus primeros destinos en Africa.

Asimismo, se refirió a las principales problemáticas que existen donde Médicos sin fronteras presta sus servicios, tales como violencia y conflictos armados, catástrofes naturales, extrema pobreza, epidemias y enfermedades olvidadas. También hizo una reseña acerca de las condiciones de trabajo en las que se ha desempañado y dejó sus impresiones de la realidad en los cinco continentes.

LRA 7 Córdoba

En referencia al tema, Valdez, quien es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, dijo: “Es un momento histórico y muy emotivo. Resulta un cambio de paradigma y de clima político, ya que en algunos lugares del interior dicen: ´por fin hay un gobierno popular en Colombia´”.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

La directora de Epidemiología de la provincia de Corrientes, brindó detalles de la situación epidemiológica de la provincia con respecto al Covid- 19 y destacó que siguen viendo en el hospital de campaña pacientes que fallecen o se internan con dosis incompletas o sin vacunas y con sus patologías de bases muy descompensadas y eso es lo que queremos evitar.

Política | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Ilardo se expresó así en la apertura del concurso para una concesión express del Parque de Montaña y, en relación a los plazos de tiempo de la obra, añadió que está todo acordado, porque la beneficiaria es la misma empresa que está presente en la actualidad.

LT 14 Paraná

Se desarrollan en Paraná las Jornadas de Información y Debate sobre los Informes Ambientales de la Vía Navegable.

En referencia al tema, Cabrera expresó: “Entre Ríos va a cumplir un rol fundamental y estamos en un escenario muy positivo, porque estarán las inversiones necesarias como para que la provincia se potencie con lo correspondiente al desarrollo fluvial”.

LRA 9 Esquel

Meza Evans se refirió al encuentro de dirigentes que se realizó este lunes, señalando: "Se habló de la problemática de Chubut y de la necesidad de hacer un Frente de Todos lo más amplio posible, que contenga al conjunto del peronismo y a los partidos aliados para enfrentar el próximo proceso electoral de 2023".

LRA 9 Esquel

Esta mañana se realizó una nueva sesión en la Legislatura provincial, donde se aprobó el proyecto de interpelación a la ministra de Educación, Florencia Perata, el cual fue presentado por la diputada Tatiana Goic.

La iniciativa fue aprobada con 13 votos afirmativos, en tanto el lunes anterior la ministra referida presentó su renuncia, tras lo cual el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, informó que la aceptó, mientras evalúa los nombres de su reemplazo.

LRA 12 Santo Tomé

El legislador se manifestó sobre el momento político de la provincia en Santo Tomé, donde estuvo presente para continuar con la entrega de beneficios económicos a las familias afectadas por los incendios, acompañando a los coordinadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El consultor político y titular de Ricardo Rouvier & Asociados analizó la participación de Alberto Fernández en la Cumbre del G7 en Alemania, y además la situación que se vive en el escenario político-económico mundial.

"El mundo vive un momento de alta complejidad, no sólo por la invasión de Rusia a Ucrania, sino también por la crisis económica global. Y la disputa comercial que hay en términos de cuáles son las potencias mundiales", reflexionó. Y en ese sentido agregó que es importante desde la política internacional de la Argentina "encontrar un lugar en el mundo".

"Es oportuno que la Argentina busque un lugar en el mundo a partir de las reuniones del G-20, del G-7, a partir de la presidencia de la Celac, a partir de la discusión regional. Todo eso contribuye a evitar que el conflicto en los países centrales termine eclipsando a los países periféricos", opinó.

"Vivimos un momento donde la hegemonía mundial capitalista ejerce su dominio sobre el mundo en función de sus intereses. Y sobre todo sobre el núcleo central de la hegemonía que es la propiedad privada, que es aquello que se produce", agregó Rouvier.

LT 12 Paso de los Libres

En relación a esto, Arias dijo: “Actualmente, si no fuera por la serie de aportes extraordinarios, los programas nacionales y la ayuda de coparticipación que recibe Corrientes para toda la ciudadanía, la situación de los correntinos y las correntinas sería mucho peor de los que es, ya que es una provincia que tiene una muy baja recaudación propia y eso hace que dependa de los aportes nacionales”.

LRA 28 La Rioja

Scaglioni avaló el anticipo del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, referido a que "no desdoblará las elecciones provinciales", estableciendo los comicios locales en consonancia con el cronograma electoral nacional.

"Sin dudas es el anhelo de muchos, y sabemos la clase de gobernador que tenemos, el cual está dejando la vida por su pueblo", manifestó el ministro.

LRA 43 Neuquén

La Cámara Federal de General Roca, rechazó el pedido de la defensa de Patricia Bullrich y de los comandantes de Gendarmería que pidieron la prescripción de la acción penal en la causa por el allanamiento a una comunidad en Vaca Muerta . “Valoramos esta decisión que nos permite continuar en la búsqueda de justicia”, dijo Nawel.

LRA 2 Viedma

El funcionario adelantó el lanzamiento del programa Fomentar Empleo en Rio Negro. La actividad contará con la presencia de la subsecretaria de Formación profesional, Fernanda Medina, y el jefe de gabinete, Roberto Sukerman, que recorrerán la zona atlántica rionegrina.

LRA 28 La Rioja

El diputado provincial por Juntos por Cambio, Gustavo Galván descreyó del anticipo del gobernador Ricardo Quintela, en “no desdoblar las elecciones provinciales de los comicios generales nacionales en 2023”, ya que “Personalmente, creó que se van adelantar. Porque el gobierno nacional está sin rumbo, y en esas circunstancias, muchos (de los gobernadores) van a querer salvarse solos. Así que, opinó que las elecciones (provinciales) no se van hacer en conjunto con las nacionales”.

Economía | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

El funcionario presentó pedidos de informe sobre los contratos de adhesión de planes de ahorro previos a la adquisición de automóviles. Uno de ellos se dirige a la Inspección General de Justicia de la Nación para auditar y controlar los contratos y asegurar la aplicación de los mismos.

LRA 6 Mendoza Quino

Por unanimidad, el Senado otorgó sanción definitiva al proyecto de ley de Consenso Fiscal, acordado y de la mano con el gobierno nacional y presentado por el Ejecutivo Provincial en la Legislatura.

El Consenso Fiscal prevé planes de pagos para morosos por motivos de la pandemia, de manera que puedan estar nuevamente al día, junto con baja en las alícuotas de impuestos como el de sellos para créditos hipotecarios y transferencias de vehículos, entre otros beneficios.

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo un análisis de qué es lo que está pasando con el tema de las reservas y las importaciones en el país. Las medidas tomadas por el gobierno nacional para administrarlas y qué es lo que se busca con esta decisión.

"Sobre junio de 2022 trascendió que fueron aproximadamente 2000 millones de dólares que se importaron de energía, cuando en junio del año pasado fueron 800 millones de dólares. Hay 1200 millones de dólares adicionales, fruto del incremento de los precios internacionales y también del crecimiento económico", detalló.

Zaiat explicó la decisión del gobierno nacional para bajar el incremento de las importaciones: "Toma la decisión de administrar las cantidades, y frenarlas. Es una medida transitoria hasta el 30 de septiembre para que a partir de la medición de las importaciones, se pueda acumular reservas y manejar el tipo de cambio de una forma más estable".

LRA 1 Buenos Aires

Alemania e Italia se interesan por desarrollar proyectos de gas natural licuado con Argentina, sostuvo el presidente de la nación sudamericana, Alberto Fernández.

"Hablamos también de la posibilidad de que Italia invierta en los proyectos que existen para instalar plantas de licuación de gas, que es un proyecto que estamos tratando de acelerar para que podamos aprovechar el gas excedente de [el yacimiento] Vaca Muerte y poder exportarlo al mundo que lo necesita. Se mostró muy predispuesto a verlo. Y en el mismo sentido fue la charla con Scholz, que ya lo había planteado la vez pasada. Me dijo ya que pongamos los equipos técnicos a trabajar en ese tema", dijo Fernández al comentar los resultados de sus encuentros bilaterales con el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, paralelamente a la cumbre del G7.

LRA 7 Córdoba

El Banco Central anunció un nuevo esquema de administración del sistema de pagos del comercio exterior para responder a las necesidades extraordinarias de divisas, con el objetivo de atender la importación de energía y de sostener el crecimiento económico, el nivel de actividad de las pymes y evitar maniobras especulativas sobre las importaciones.

"Son medidas necesarias, y es fundamental no permitir la importación indiscriminada de productos. Sólo hay que dejar que entren los que no tenemos acá", señaló Humberto Spaccesi, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Córdoba (APYME).

LT 14 Paraná

Mario Meuli, secretario Adjunto de UTA Entre Ríos, se refirió al conflicto que continúa en el transporte público de pasajeros debido a la distribución de los subsidios, a la escasez de gasoil y a la decisión de la FATAP de suspender los servicios nocturnos que se realizan de 22 a 6 horas.

LRA 19 Puerto Iguazú

El referente de transporte en Misiones analizó la situación del sector a partir de la reformulación de subsidios. "La Nación va a cumplir con el derrame de distribución, pero no cumple con el incremento de las nuevas paritarias y el faltante de combustible se hace sentir", señaló Fouce.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a José Luis Gioja diputado por la provincia de San Juan integrante de la comision que estudia una nueva Ley de Alquileres.

LRA 30 Bariloche

Desde Inquilinos Agrupados convocaron a realizar un “VALIJAZO” en el Congreso Nacional en reclamo a una situación más justa para inquilinos.. “El alquiler en Bariloche es uno de los más altos del país y donde menos oferta hay”, señaló Díaz.

LRA 52 Chos Malal

El referente de inquilinos en Neuquén se refirió a la medida que se llevará a cabo en Neuquén Capital este miércoles. "La idea es visibilizar las problemáticas que tenemos como inquilinos e inquilinas, los abusos de las inmobiliarias y falta de control nacional y provincial”, señaló Prior.

LRA 43 Neuquén

Carlos Luna, Coordinador de la Juventud CAAC (Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario) y del Movimiento Ni un Pibe y Piba menos por la droga Neuquén, se refirió al trabajo que realizan cotidianamente durante los últimos 6 años en la ciudad de Neuquén.

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Luna explicó que "esto nace de la lucha constante de la unidad en las organizaciones sociales, lo que hacemos es proponer a las y los jóvenes una herramienta de organización para poder abordar las cuestiones, problematizar lo que tiene que ver con consumo problemático y adicciones".

Laborales | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

El delegado del Ministerio de Trabajo de Nación en Viedma, Fernando Fuentes, adelantó el lanzamiento del programa Fomentar Empleo en Rio Negro. La actividad contará con la presencia de la subsecretaria de Formación profesional Fernanda Medina y el jefe de gabinete Roberto Sukerman, quienes recorrerán la zona atlántica rionegrina.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

El funcionario se refirió al aniversario N° 67 de Río Negro. Se realizó una Fiesta Tradicionalista de la Identidad Rionegrina en la ciudad de Viedma desde el 25 al 28 de junio. También expresó su anhelo de que el evento se transforme en un hito provincial descentralizado.

LRA 1 Buenos Aires

Mitre habló sobre la comedia negra que estrenó en cines la semana pasada en el país. Contó en Radio Nacional cómo dio con este proyecto y lo que sintió filmándola. La película fue una coproducción de Argentina y Francia.

"Soy muy amigo de Iosi Havilio, el autor de la novela, y me parecía que era un cocktail explosivo para el cine. Lo musical, la comedia, la historia de amor, los asesinatos, y la premisa fantástica. Era todo un parque de diversiones para mí", expresó.

Mitre dijo además que en este trabajo se divirtió "muchísimo" con los actores y que al público le pasa lo mismo. "Me interesaba contar una historia de amor, y de re enamoramiento. Es la crisis de una pareja que logra reformularla y recomponer su relación. Al principio parece un drama de dos y luego se producen hechos fantásticos", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Narrador consagrado y autor de libros inolvidables como “Soldados de Salamina”, “Anatomía de un instante” y “El impostor”, Javier Cercas cumple además con un feliz destino: sus libros son éxito de ventas y reciben muy buenas críticas.

LRA 24 Río Grande

La Legislatura de Tierra del Fuego declaró la Interés Provincial la trayectoria periodística de Francisco “Condorito” Andrade por su destacada labor como periodista deportivo. Durante muchos años se dedicó a la divulgación, comentarios, y locución de los diversos espectáculos deportivos en nuestra provincia, desarrollando su labor en distintos medios de Río Grande.

En los fundamentos de la declaración se lee que "Durante su residencia en nuestra provincia estuvo presente en los inicios del Gran Premio de la Hermandad, allá por el año 1974, llevando los relatos de los mismos protagonistas desde la localidad de Provenir, donde iniciaba la carrera por ese entonces. También participó de la Vuelta a la Tierra del Fuego en 1984”.

Desde la ciudad de El Bolsón, donde reside actualmente, "Condorito" Andrade nos contó sus sensaciones al recibir esta distinción por parte de la Legislatura Provincia: "La verdad que estoy muy emocionado y agradecido de que Nacional me haya llamado", comenzó diciendo; para luego tener elogiosas palabras para con "Fernando Tropea y Daniel Garay quienes fueron compañeros de trabajo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El investigador del CONICET, Martín Becerra analizó el pedido de derecho al olvido de Natalia Denegri con relación a los contenidos audiovisuales del caso Coppola disponibles en la red, caso sobre el que falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese sentido expresó que, por ser un caso de interés público y tratarse de un personaje público, la Corte interpreta que el derecho al honor se encuentra subordinado al derecho de expresión, dejando de lado las sentencias a favor de la hoy empresaria.

En tanto, Becerra encontró paradójico que con el pedido, la demandante reactiva la memoria social; y que junto a sus abogados ya habían logrado retirar una parte importante del contenido.

Además, el especialista fijó su interés en los criterios de búsqueda de gigantes como Google y vislumbró futuras discusiones y regulaciones.

LRA 53 San Martín de los Andes

Desde la administración del Parque Nacional Lanín informaron que los días 28 y 29 de junio estará vigente una alerta naranja por nevadas en la zona cordillerana. Se recomienda no transitar, permanecer o acampar en zonas boscosas, y no navegar en embarcaciones pequeñas.

LRA 13 Buenos Aires

La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, dijo que “es una política que nos encantó hacer” al referirse al programa Viajes de Fin de Curso en la Provincia que ya tuvo su primera edición y que ahora abrió las inscripciones para una nueva.

El programa está dirigido a más de 220.000 estudiantes secundarios bonaerenses, que podrán viajar a destinos turísticos de distintos municipios de manera gratuita, financiado por el Estado provincial, como parte de una política para igualar oportunidades e incentivar la actividad turística.

“En la primera, los estudiantes desembolsaron 150 millones de pesos en los gastos extras que hicieron”, agregó Martínez.

Acerca de las críticas que recibió la iniciativa, la funcionaria provincial manifestó que “nos dijeron que era una medida populista y buscavotos. Es un poco ridículo. Trato de no perder tiempo en eso. Estamos pensando en el desarrollo de las pymes que se dedican al turismo".

LRA 27 Catamarca

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital, la Dra. Fernanda Lagoria, explicó cómo trabajan en la prevención de Dengue realizando controles focales intra y peridomicilios, evaluando los lugares en donde pueda haber depósito de agua ya que ésto predispone a la proliferación de larvas; la titular del área de salud de la comuna brindó el cronograma de tareas esta semana en la zona Norte, como así también se refirió a las acciones frente al incremento de enfermedades respiratorias y prevención por el covid.

“Se trabaja a nivel Nación, Provincia y Municipio para poder llegar a todos los domicilios. El control es poder ver dentro del domicilio, para ver que no haya acumulación importante de agua”.

LRA 3 Santa Rosa

Un relevamiento de investigadores especializados en la propiedad intelectual de distintas instituciones públicas encontró que el 23 % de las solicitudes de las patentes referidas a los proyectos que fueron financiados con fondos públicos tienen titulares extranjeros.

Sobre el tema, Santiago Liaudat, docente universitario y autor del libro ´Stevia. Conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital´, explicó el significado del estudio y las consecuencias del estudio que llevaron a cabo.

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Defensa de la Nación, en articulación con las Fuerzas Armadas y con otros ministerios, está desarrollando una campaña fluvial de asistencia sanitaria y servicios sociales a los habitantes del Delta entrerriano.

Tras esto, Claudia Chimenelli, directora Nacional de Articulación con Municipios, explicó el alcance de la campaña de acceso a la salud para los isleños.

LRA 1 Buenos Aires

Vecinas y vecinos del barrio de Boedo se oponen a la iniciativa impulsada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que busca transformar la calle Castro, en el tramo entre las Avenidas San Juan e Independencia, reduciendo la calzada para sumar superficies verdes en ese espacio. Desde la oposición porteña, en tanto, ya presentaron pedidos de informes en la Legislatura sobre el plan oficial. Martín Hernán Gorreta, Comunero del Frente de Todos de la Comuna 5, integrada por los barrios de Almagro y Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires, enumeró las razones del rechazo y explicó que el objetivo es convertirla “en una calle de convivencia, que pierde su uso y tiene prioridad peatonal”.

LRA 7 Córdoba

En “Bajo el mismo sol” hablamos con Gonzalo Valverde, activista en VIH y miembro del Frente por la nueva ley de VIH, hepatitis, Tuberculosis e ITS. Hoy es el Día Nacional del Testeo de VIH, y por esto, en el Paseo del Buen Pastor se están haciendo pruebas para la detección de hepatitis C, VIH y sífilis de 9 a 17 horas.

"El VIH no discrimina por orientación sexual, identidad de género, cualquier persona puede vivir con el virus y no saberlo. Por eso lo recomendable es hacerse el test una o dos veces por año. Hay un 17% de personas que viven con VIH y no lo saben, hoy en día los avances científicos hacen que quienes vivimos con el virus en el cuerpo tomemos una o dos pastillas por día y mantengamos el virus controlado incluso a niveles indetectables", expresó Gonzalo Valverde.

LRA 21 Santiago del Estero

En médico se refirió a la articulación que se realizará entre el programa nacional “1000 días” y el provincial “Mis primeros 1700 días”, un plan destinado a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y niño/as a partir de los 6 meses hasta los 4 años

LRA 24 Río Grande

La Secretaría de Energía de Río Grande dispuso una actualización de 20% en el monto del subsidio por garrafa a los beneficiarios del Programa Hogar. "Los beneficiarios y beneficiarias son aquellas personas que no tienen medidor de gas a su nombre", explicó Mansilla.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Debido a supuestas amenazas de muerte, Juan José Piero Pinna, acusado del crimen de Maximiliano Rihl en Mar del Plata, decidió entregarse a la Justicia en Tucumán. “Él no se fugó ni obstaculizó la investigación judicial ni policial, simplemente vino acá, donde reside”, señaló Faiad.

LRA 21 Santiago del Estero

En comunicación con Radio Nacional, la Dra. Teresa Ramírez, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Santiago del Estero, se refirió a las etapas de la enfermedad y cómo afecta a los niños y adolescentes. También explicó cómo es el procedimiento que se realiza desde las instituciones escolares para detectar esta enfermedad.

Géneros | Volver al inicio

RTA

El 28 de junio de 1969 en Nueva York, la Policía ingresó al bar Stonewall Inn, donde se reunían personas de la comunidad LGBT, realizando un violento allanamiento. A partir de allí se iniciaron una serie de protestas y revueltas populares y un año después, se realizó la primera Marcha del Orgullo Gay y Lésbico de la historia. Esta tradición continuó y se expandió a todo el mundo, en una demanda por la igualdad de derechos sociales, civiles y contra la violencia que sufre el colectivo.

En Argentina se celebra el primer sábado de noviembre de cada año, y desde el año 2016 para esta fecha se realiza la Marcha Contra los Travesticidios.

A 53 años de aquel acontecimiento que marcó la historia, Radio y Televisión Argentina conmemora este hito para la comunidad LGBT+ en el marco de la campaña "Hacer Visible lo Invisible".

LRA 5 Rosario

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, este martes se realizará en Rosario -desde las 14 hs. en plaza San Martín- una marcha exigiendo el fin de los travesticidios. En diálogo con Nacional Rosario, Michelle Vargas Lobo, militante de la comunidad Travesti Trans, señaló: "Un grupo de compañeras, nos organizamos hace aproximada 6 años, con el pedido de basta de trovesticidios. En Rosario este es el quinto consecutivo año que nos sumamos a la marcha".

En el aire de Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) Vargas Lobo, comentó: "El 28 de junio se conmemora históricamente la famosa revuelta de Stonewall, donde se inició y gestó la lucha del movimiento lgbtq+" y destacó -en cuanto a los travesticidios- "Es una categoría que ha surgido de la teoría de las personas Travesti Trans, es una categoría que nosotras hemos utilizado para nombrar nuestras muertas, que son evitables, porque el travesticidio es el desenlace de una cadena de exclusiones".

LRA 13 Bahía Blanca

Ruiz manifestó que “queremos reivindicar nuestra mirada política sobre el colectivo de la diversidad y contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios”.

Hoy se lleva a cabo la VII Marcha Plurinacional Antirracista que se realiza contra este tipo de crímenes de odio en coincidencia con el Día Internacional del Orgullo, poniendo el foco en esta población con una expectativa de vida que no supera los 40 años y que el año pasado registró al menos 69 muertes.

Además se pedirá la incorporación de la figura del travesticidio, transfemicidio y transhomicidio al Código Penal.

La docente de teatro agregó que “tenemos que salir de esta realidad que están atravesando muchos compañeros y compañeras. Somos parte de esta sociedad y estamos pidiendo los mismos derechos”.

LT 14 Paraná

Alejandra Elcura, coordinadora del Área de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual de Entre Ríos, y conductora del programa de LT 14 ´Somos Orgullo´, hizo referencia al Día Intencional del Orgullo LGBT+, y luego recordó cómo comenzó la lucha por la igualdad.

Después, Alejandra informó que el próximo fin de semana viajarán a Villaguay, donde se creó la primera área de Derechos Humanos y Diversidad, debido a que allí se realizará el Festival Multiverso en el Skate Park.

LRA 5 Rosario

“La violación ha sido tolerada durante mucho tiempo”, aseguró la periodista feminista de la capital entrerriana, Sandra Miguez, al rechazar las expresiones del acordeonista Marcos Camino, quien comparó al club Colón de Santa Fe con violadores. “Lo que hace el chiste es naturalizar el tema”, advirtió en diálogo con Nacional Rosario, y añadió: Esto no puede pasar inadvertido”.

Uno de los líderes de Los Palmeras indicó en un show en Paraná que “Colón es como los violadores. Siempre nos rompen el tuje en los penales”. Para Miguez, “la simpatía que despiertan ciertos líderes y referentes, hace que se minimice el tema”. En el programa La siesta jugada (13 a 15 hs.), concluyó: “Dentro de los chistes se esconden muchos de los mecanismos misóginos y patriarcales”.

LRA 26 Resistencia

La militante Trans feminista, se refirió al programa de televisión "El orgullo es Nuestro", que se emitirá por Chaco TV en el marco del Mes del Orgullo LGBTTIQ+. Es un enlatado, es un producto hecho en productora y es un trabajo colaborativo y comunitario. Estamos muy contentes de los resultados, como fuimos evolucionando en nuestras tácticas artísticas y en nuestras éticas políticas. El año pasado ya tuvimos este programa en Chaco tv, esta es nuestra segunda oportunidad para poder visibilizar nuestras habilidades artísticas y poder producir nuestros propios contenidos".

LRA 4 Salta

Tras escuchar a los cuatro coimputados en el juicio por el femicidio de Sandra Palomo, los jueces de la Sala IV del Tribunal escucharán mañana los alegatos de las partes. “La fiscalía sostiene que los acusados son partícipes secundarios, dado que entienden que la persona que cometió el crimen fue el menor de 15 años”, señaló Baéz.

LRA 25 Tartagal

VICTORIA LIENDRO, responsable del Área de Diversidad Sexual de la Agencia de Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta

En el Día del Orgullo LGBTIQ+, la funcionaria señaló que se trata de un día especial para reivindicar los derechos conquistados y para luchar por los que restan. “Salta continúa sin adherir a la Ley nacional de Cupo Laboral Trans”, señaló Liendro.

LRA 29 San Luis

El Día Internacional del Orgullo se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969. En San Luis se hicieron actividades para reafirmar el sentimiento de orgullo de las identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas.

LRA 5 Rosario

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, en Rosario se realizó una marcha exigiendo el fin de los travesticidios. "Es el quinto año consecutivo que nos sumamos a la marcha en Rosario", dijo Vargas Lobos.

LRA 14 Santa Fe

La Corte Suprema de los Estados Unidos firmó un fallo que anula el derecho al aborto en todo el país mediante el cual se le otorga la potestad a cada estado de garantizar o no el acceso al aborto. “Las más perjudicadas serán las mujeres de los estados más conservadores”, dijo Rosero Arteaga.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los presidentes de las federaciones de España y Portugal, Luis Rubiales y Fernando Gomes, se han reunido hoy en Lisboa junto a representantes de los Gobiernos de ambos países para darle un nuevo impulso a la Candidatura Ibérica al Mundial 2030.

España y Portugal aspiran a organizar conjuntamente la Copa del Mundo del centenario y cuentan con el apoyo de las 59 federaciones de la UEFA, pero tendrán grandes rivales en las candidaturas conjuntas de Argentina Uruguay Paraguay y Chile y también, muy posiblemente, de China, que igualmente aspira a organizar el Mundial que seguirá a los que se celebrarán en Qatar (2022) y Estados Unidos-México-Canadá (2026).

Los Gobiernos de España y Portugal han estados integrados en esta reunión, y participando en todas las cuestiones de carácter operativo y estratégico.

LRA 42 Gualeguaychú

Dentro de las actividades de la semana olímpica, este sábado se realizó una clínica deportiva de básquet formativo, coordinada por Fabio Demti.

La instancia contó con la participación de muchos profes y fue dictada en cuatro canchas de la ciudad.

El cierre se realizó en el Club Central Entrerriano donde se hizo entrega un recordatorio a todos los participantes y se realizó un reconocimiento especial a Fabio por su recorrido como DT, pero especialmente como padre de aquella gesta del ascenso a la Liga Nacional.

El presidente de Central, Francisco Claret, destacó el retorno del "entrenador de entrenadores".

En tanto, el periodista de básquet Hernán Rossi lo calificó como "Fabio Eterno" y lo recordó con estas sentidas palabras.