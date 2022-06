En Bajo el mismo sol hablamos con Gonzalo Valverde, activista en VIH y miembro del Frente por la nueva ley de VIH, hepatitis, Tuberculosis e ITS. Hoy es el Día Nacional del Testeo de VIH, y por esto, en el Paseo del Buen Pastor se están haciendo pruebas para la detección de hepatitis C, VIH y sífilis de 9 a 17 horas.

"El VIH no discrimina por orientación sexual, identidad de género, cualquier persona puede vivir con el virus y no saberlo. Por eso lo recomendable es hacerse el test una o dos veces por año. Hay un 17% de personas que viven con VIH y no lo saben, hoy en día los avances científicos hacen que quienes vivimos con el virus en el cuerpo tomemos una o dos pastillas por día y mantengamos el virus controlado incluso a niveles indetectables", expresó Gonzalo Valverde.

También, este jueves continúa el debate en el Congreso por una nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión sexual y Tuberculosis. La iniciativa que se está impulsando plantea una mirada integral desde la salud colectiva y que brinde contención e información para derribar situaciones de prejuicios y discriminación.

Escucha la entrevista completa acá:

