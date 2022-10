Diario de Radio Nacional 28/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ANUNCIOS DE ALBERTO FERNANDEZ: "La conectividad es un servicio público pero los jueces no quieren dar la razón"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: "Hemos terminado de manera exitosa el acuerdo con el Club de París"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JUAN MANZUR: Habló sobre su candidatura en la provincia

LRA 25 Tartagal - NATALIA SALVO: "La no aprobación del pago de impuestos es una afrenta a la igualdad"

LRA 14 Santa Fe - GERMAN MARTINEZ: "Es un presupuesto que va a ayudar al desarrollo económico de Santa Fe"

LRA 1 Buenos Aires - COLUMNA DE NESTOR ESPOSITO: Piden que Milman explique su vínculo con Revolución Federal

Nacional Rock - MARTINA GARBARZ: "La Justicia investiga si Milman sabía que iban a intentar asesinar a CFK”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A FEDERICO FAGIOLI: "La ley de barrios populares tiene que ser transversal a cualquier gobierno"

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: "Es necesario que exista una nueva ley de residencia médica"

LRA 26 Resistencia - ALDO LEIVA: Acto por los 40 años de la guerra

LU 4 Patagonia - VIVIANA COPELLO: “Las encuestas siguen a favor de Lula Da Silva”

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO MANUEL VIDAL: Según encuesta, Lula tiene 53% contra 47% de Bolsonaro

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: La posibilidad de “prescindir de las PASO”

LRA 1 Buenos Aires - JORGE SABORIDO: A 60 años de la crisis de los misiles

LRA 28 La Rioja - HENRY SANCHEZ: “Néstor Kirchner era un jefe creíble, y con alguien así se puede llevar al triunfo a un pueblo”

LT 14 Paraná - El Senado aprobó la prórroga: Para que no desalojen asentamientos precarios

LRA 27 Catamarca - ANAHI COSTA: “Del listado que hemos presentado han ingresado todas las obras”

LT 14 Paraná - Nuevo aumento en prepagas: Crecen denuncias por incumplimiento

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A RAQUEL KELLY OLMOS: "Es un logro que Camioneros haya cerrado una paritaria de 107%"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A PAULA GALIGNIANA: UTE convocó a un paro contra la baja del presupuesto porteño en educación

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde el Centro Cultural Kirchner, el Presidente encabezó el lanzamiento del plan de conectividad satelital en centros de salud. En ese sentido, sostuvo: “Estamos dando un paso más en favor de la federalización y la igualdad”.

Alberto Fernández destacó la importancia de los centros de salud de atención primaria que se construyeron durante la pandemia y la relevancia en la conexión entre 1700 de ellos.

El mandatario también afirmó que "la conectividad es un servicio público pero los jueces no quieren dar la razón y siguen remoloneando en favor de los empresarios".

LRA 1 Buenos Aires

Al lanzar un programa de créditos para pymes en el partido bonaerense de Escobar, el ministro de Economía, anunció que el Gobierno terminó "de manera exitosa para Argentina el acuerdo con el Club de París", al tiempo que señaló la importancia de "consolidar la credibilidad" del país.

"Muchas de las empresas que están acá tenían vedado el acceso al crédito en Europa y para comercializar con empresas del bloque europeo porque veníamos trabados en las negociaciones", destacó Sergio Massa.

El funcionario anunció también el Programa de Crédito Argentino destinado a pymes por 500 mil millones de pesos.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Juan Manzur aseguró que la Constitución provincial no le prohíbe ser candidato a vicegobernador y puede presentarse en las elecciones provinciales de 2023. “En cuanto a mi rol en el Gabinete, soy el jefe de ministros y cualquier decisión debe ser hablada con el presidente”, dijo el funcionario.

LRA 25 Tartagal

Con 134 votos negativos, los bloques opositores rechazaron la propuesta del Frente de Todos que impulsaba el cobro del gravamen a los magistrados y empleados del Poder Judicial. La letrada hizo un análisis de la situación.

LRA 14 Santa Fe

Con 180 votos positivos (22 negativos y 49 abstenciones), la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2023. "Va a ayudar al desarrollo económico de Santa Fe, a la actividad productiva y a la generación de puestos de trabajo", destacó Martínez.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) solicitó que el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman dé "explicaciones ante la justicia porque son demasiados los elementos que hay", que lo vinculan con el grupo Revolución Federal, en el marco de la investigación por el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Milman tiene que dar explicaciones, son demasiados los elementos que hay. Está lleno de coincidencias que relacionan a Milman directamente con el atentado. Queremos que se investigue a fondo y nos den una respuesta adecuada”, dijo el presidente del Instituto Patria.

En tanto, Néstor Espósito, periodista especialista en judiciales dijo que "Milman debe ser investigado".

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con la abogada y periodista del Cohete a la Luna y C5N, Martina Garbarz, con las últimas novedades en la investigación al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Garbarz explicó que la Justicia ya está investigando si Milman sabía que iban a asesinar a Cristina y agregó: “Es un diputado muy cercano al ala dura del PRO, a Patricia Bullrich”.

Sobre el accionar de Capuchetti, dijo: “Este testigo hace más de un mes declaró esta información y recién ahora están llamando a declarar. La querella insiste en que se tomen medidas para proteger las pruebas. Hay muchas más sospechas sobre vínculos políticos”.

La abogada anticipó que Milman se acercará hoy a declarar. Sin embargo, sigue habiendo más cosas como el proyecto de ley que había presentado y aclaró: “La transferencia de Caputo, la presencia de Marano en la comisión de inteligencia, van apareciendo conexiones políticas”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos Federico Fagioli, celebró la sanción de la ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para los barrios populares, que entre otros puntos prohíbe el desalojo de las tierras donde viven actualmente más de 5 millones de personas en situación de pobreza.

"Estamos muy contentos de que haya salido una ley muy importante, y se amplió el registro nacional de barrios populares. Pasa de 4416 a más de 5600 barrios, que van a estar amparados por esto, y acompañados con obras concretas", expresó.

Fagioli advirtió que la ley salió por "unanimidad" y que es necesario saber en qué consiste la misma: "La expropiación no es que el Estado le arrebata al privado la tierra, sino que se la compra y se la entrega a los vecinos y vecinas de los barrios populares".

LRA 1 Buenos Aires

Médicos residentes y concurrentes de hospitales porteños se manifestaron frente a la jefatura de Gobierno de la Ciudad realizan una nueva protesta desde el Obelisco hacia el Ministerio de Salud de Caba para sostener el reclamo por la "insuficiente" propuesta de aumento salarial recibida.

"Son profesionales y deben tener derechos, debemos tener un sistema de salud fuerte. Estamos trabajando para llevar adelante una nueva ley y recomponer el salario para mejorar la calidad laborar de los residentes", expresó la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Leiva, quien es diputado nacional, dijo: “Estamos en Salta con la agenda Malvinas y desde temprano estamos viviendo una jornada muy intensa de muchas emociones, encontrándome con las imágenes de los héroes en Orán, donde tienen, entre otros, a dos caídos de la ciudad".

LU 4 Patagonia

En relación al tema, Copello, quien es enviada especial a Brasil de LT 12 Radio General Madariaga de Paso de los Libres, señaló: “Es notable como avanzan y crecen los votos para Bolsonaro, pero las encuestas siguen a favor de Lula Da Silva”.

LRA 1 Buenos Aires

A dos días de las elecciones del domingo en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene el 53% de intención de voto contra el 47% del mandatario Jair Bolsonaro teniendo en cuenta los votos válidos, según la encuesta del instituto demoscópico Datafolha divulgada ayer.

Diego Manuel Vidal, analista internacional desde Brasil, describió el actual panorama en el país vecino y subrayó que "hay entre un 5 y 6% de diferencia a favor de Lula".

En ese marco, criticó al actual gobierno de Brasil y sostuvo que "Bolsonaro no va a querer reconocer la derrota". "La Justicia Electoral está muy atenta a lo que pueda hacer Bolsonaro", advirtió.

LRA 5 Rosario

El periodista analizó la situación política y social de Brasil frente al balotaje del próximo domingo, donde el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará vencer al actual mandatario Jair Bolsonaro.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde el acto en homenaje al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, por el aniversario de su fallecimiento, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, recordó la figura del mandatario y remarcó su importancia en la política nacional.

Asimismo, destacó que el homenaje es también “una reunión de militantes y luchadores en el que debatimos con mirada al 2023 con preocupación y esperanza. Por eso pensamos en Cristina como nuestra referente por ello”.

Sobre las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria (PASO), Yasky expresó: “Son un problema que resuelven las tensiones de grupos políticos que no son capaces de unirse detrás de ideales comunes, como le pasa a la derecha que está detrás de intereses. Hoy las PASO sirven para eso y podríamos prescindir por un tiempo de ellas”.

LRA 1 Buenos Aires

El profesor y licenciado en Historia de la UBA, Jorge Saborido, habló del conflicto militar-diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba ocurrido en octubre de 1962, cuando se dio a conocer la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio en la isla caribeña.

La misma, fue considerada una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría, ya que fue el momento más cercano a una guerra nuclear.

LRA 28 La Rioja

“Néstor Kirchner era un jefe creíble, y con alguien así se puede llevar al triunfo a un pueblo”

Sánchez recordó al ex presidente, expresando: “Él nos dijo en Chamical que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, que iba a levantar a la gente de la pobreza, que nos desendeudaría. Y eso hizo. Era un jefe creíble, y con alguien así se puede llevar al triunfo a un pueblo”.

LT 14 Paraná

El Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto que impide durante los próximos diez años los desalojos judiciales de terrenos en los cuals se hayan levantado asentamientos precarios.

LRA 27 Catamarca

Costa informó que, tras la aprobación del Presupuesto 2023, fueron otorgadas todas las obras para la provincia, señalando: “Del listado que hemos presentado han ingresado todas las obras”.

LT 14 Paraná

El precio de la medicina prepaga está de nuevo en el ojo de la tormenta, luego de que el Gobierno nacional autorizara un aumento del 13,8%, el cual regirá a partir de diciembre próximo.

En este sentido, Fernán Poidomani, director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, indicó que a pesar del costo económico que tienen las prepagas en muchas oportunidades no cumplen con lo acordado, y luego añadió: “Hemos tenido casos analizados y sancionados por aumentos que no han sido los autorizados”.

LRA 9 Esquel

El legislador visitó los estudios de Radio Nacional Esquel y, entre varios temas, habló del peronismo en la provincia, expresando: “El que me venga a convencer realmente de cómo se terminan algunas asimetrías que están dadas y que cada vez son más fuertes en la provincia de Chubut, ahí nos vamos a sentar a hablar con mayores certezas. Lo que yo espero es que haya la mejor unidad posible o una unidad total".

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Lisandro Álvarez, ministro de Industria, Comercio y Empleo provincial, manifestó que tanto el Gobierno provincial como el nacional han brindado muchos beneficios, tales como aportes y créditos, para el proceso de reindustrialización, y luego aseguró que ya se invirtieron más de tres mil millones de pesos en compras y remodelación de equipos.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Chaher, quien es diputada nacional, afirmó: "Lo que ocurrió el año pasado de no aprobar el Presupuesto no debería haber ocurrido, y ahora hemos podido en sesión aprobar el Presupuesto 2023, el cual, por lo menos, es interesante para la provincia, ya que beneficia más a Jujuy, destinando mayores fondos, aunque lamentablemente no pudimos hacer que se apruebe la parte en la que los jueces paguen impuesto a la Ganancias".

LRA 6 Mendoza Quino

Marisa Garnica, diputada provincial del Frente de Todos y secretaria de la Comisión de Hacienda, explicó por qué las unidades fiscales que fija la ley Impositiva tendrán un aumento en 2023 del 80%, según lo establecido en el Presupuesto oficial.

En este sentido, Garnica también informó de qué manera impactará este incremento en la vida de los mendocinos.

LRA 4 Salta

El Gobierno Nacional autorizó un incremento a las prepagas y la decisión fue criticada por la propia vicepresidenta, Cristina Fernández, quien recordó que el aumento supera en 20 puntos la inflación anualizada.

LRA 24 Río Grande

Preocupa la situación de vecinos y vecinas de Río Grande y Ushuaia que accedieron a los créditos Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) por el incremento en las cuotas debido a la inflación.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Sindicato de Camionero logró un aumento salarial anual de 107%, luego de una reunión en la que participaron la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y el jefe del gremio, Hugo Moyano, en la sede de la cartera laboral.

Además, el gremio y los empresarios del sector acordaron el pago de un bono de 100 mil pesos a fin de año.

"Es un logro que se haya cerrado esa paritaria. Este 107% abarca 16 meses y también un bono de 100 mil pesos en cuatro cuotas. Los gremios de la alimentación cerraron en un 87%", destacó la ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos.

LRA 1 Buenos Aires

La Unión de Trabajadores de la Educación anunció un paro en las escuelas porteñas para el próximo lunes 31 de octubre y una movilización. La Secretaria de Comunicación, Prensa y Difusión de UTE CTERA explicó que la medida de fuerza responde a que "no hemos tenido respuesta a ninguno de las demandas planteadas”.

Paula Galigniana enfatizó la gravedad de lo que sucede con ObSBA, que “deja a todos los docentes sin acceso a la salud” y es uno de los reclamos.

También citó "la defensa de las capacitaciones en servicio” y los Espacios para la Mejora Institucional (EMI) y el respeto por la jornada laboral de lunes a viernes.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley, el proyecto que establece una prórroga por cincuenta años para las asignaciones específicas de impuestos que benefician a las industrias culturales que se llevan a cabo en todo el territorio de la Argentina. El proyecto fue sancionado durante una sesión especial que fue seguida desde los palcos por el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

En ese sentido, la actriz integrante de Actrices Argentinas y de Unidxs x la Cultura Nara Carreira, festejó la "enorme mayoría de 57 votos a favor" y remarcó que "hay un convencimiento enorme de que, lo que se necesita, es la presencia de todes les trabajadores en la calle" debido a que la ley se aprobó porque "se peleó desde todos los puntos del país".

En tanto, recordó que "Juntos por el Cambio no estaba de acuerdo con una prórroga por 50 años", lo que generó incertidumbre sobre el destino del sector.

LRA 7 Córdoba

Carro celebró la sanción de la ley de Prórroga de las Asignaciones Específicas para la Cultura y la Comunicación que presentó en la Cámara baja, señalando: "Es una ley justa, y estamos hablando de garantizarle asignaciones especificas a nuestra cultura".

LRA 28 La Rioja

Hay alegría en el ámbito de la Cultura luego la sanción en el Senado de la extensión por 50 años de las asignaciones especificas hacia las industrias y las instituciones culturales.

Luego de esto, Juan Mascaró, integrante de Documentalistas de Argentina, sostuvo: “La prórroga es la primera batalla ganada de las tantas por librar para democratizar y federalizar los contenidos, el arte y la cultura nacional”.

LRA 6 Mendoza Quino

Israel fue testigo de la votación en Senadores que aprobó la prórroga de las Asignaciones Específicas a las Industrias Culturales, tras lo cual contó la lucha impulsada para defender el fomento cultural que intentó destronar desde 2017 el macrismo y lo que implica la ley al tratarse de un derecho, y no de un subsidio.

LRA 9 Esquel

Gustavo Uano, director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, en contacto con Radio Nacional Esquel, habló sobre la ampliación del financiamiento a la Cultura que fuera aprobada en la jornada de ayer en la Cámara de Senadores de la Nación. Uano manifestó "Cada una de estas asignaciones van a organismos que están promoviendo el desarrollo humano, que están generando asistencia, y están de alguna manera acompañando los sistemas productivos y los sistemas de accesibilidad para los distintas audiencias y públicos en nuestro país, de los hechos culturales que promocionan o fomentan... Estuvimos muy pendientes y muy preocupados porque esto se resolviese porque en el año 2017 quedó en esta ley establecida que se le daba de baja a estas asignaciones específicas".

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de Argentores Sergio Vainman celebró que el jueves el Senado de la Nación haya sancionado la ley que asegura la continuidad de las asignaciones específicas para sectores fundamentales de la producción cultural del país.

"La cultura no debería tener plazos, porque no tiene vencimiento. La cultura siempre necesita del fomento, y es en todos los países del mundo que la tienen", expresó.

Vainman destacó dos cuestiones de las industrias culturales: por un lado la identitaria y de expresión o disfrute, y por otro lado, como unidad económica. "En ambos casos hablamos de lo que va para adelante, sirve y es positivo", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Al cumplirse 150 años de la publicación de "El gaucho Martín Fierro" de José Hernández, el historiador recordó su figura.

"Fue un grande, un tipo que hizo de todo, periodista y taquígrafo, además de un gran admirador de Alberdi. Siempre estuvo al lado de las causas nacionales", expresó.

Su obra Martín Fierro fue un "texto político tremendo" y posiblemente haya sido en contra de Sarmiento y la política de Mitre de 1862. "Hernández fue un hombre ligado al campo, y conocedor de la situación de la frontera y del gaucho", agregó. "El nombre Martín es un homenaje a Güemes, y allí habla de las injusticias de la gente de campo, que no tenía un trabajo registrado ni propiedades. Además lo mandaban a la milicia, y lo despojaban de sus bienes. Todo lo que le pasa a alguien que sufre la opresión del poder", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Pastore conversó con Horacio Embón para hacer un repaso de su carrera, la vida junto a la música, sus primeros pasos sobre el escenario y la experiencia alrededor del mundo.

Recordó sus primeras actuaciones escolares, el salto a los recintos más destacados y se refirió a la profesión del cantante, la diferencia conceptual con el cantor, así como su admiración por Gardel y la avanzada técnica vocal que este desarrollaba. Asimismo, destacó algunos de sus principales referentes como Alfredo Zitarroza, describió las sensaciones frente al público, vivencias alrededor del mundo y la forma de preparar repertorios para distintos países.

LRA 26 Resistencia

“Este Festival de Cine Independiente se realizó este año en Buenos Aires, y el llamado Itinerante trata de trasladar parte de ese material al interior. Es por eso que ahora estamos en el Chaco con doce películas, cortos, y un largometraje denominado ´Amancai´, el cual ya fue premiado”.

LRA 27 Catamarca

Guardiola comentó que en noviembre se presentará en Diputados el proyecto de ley Nacional de la Danza, y después agregó: “Este proyecto beneficiara a la danza general independiente, brindará la creación de un instituto autónomo y el apoyo financiero a la actividad cultural, el cual tiene que ser resguardado porque son parte del patrimonio cultural, y el Estado tiene la obligación de generar políticas que puedan proteger y garantizar la actividad cultural”.

LRA 21 Santiago del Estero

En la 12° Feria del Libro en Santiago del Estero se realiza la muestra que incluye tecnología, literatura y arte. “Es importante que el estado garantice estos espacios gratuitos para los chicos, las escuelas y el público en general”, señaló Matteo.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La muestra de artes visuales “Equis”, de Paula Berhens y Vesna Pelicaric, se presentará en el salón de exposiciones del cine teatro cultural El Calafate desde el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Continúan los operativos en San Pedro y Alvear, los cuales trabajan en las islas del Delta, en tanto los focos detectados frente a Rosario y Ramallo han sido contenidos.

Tras esto, Mauro Rodríguez, secretario General de Ambiente de Entre Ríos, expresó: “El miércoles detectamos una columna de humo al frente del Departamento Victoria e inmediatamente hicimos una intervención, mientras que ayer logramos el control y la prevención de los incendios”.

LRA 17 Zapala

El funcionario enumeró los destrozos que produjeron las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h. En Zapala se registraron dos principios de incendio en viviendas particulares, al que se sumó un incendio por la caída de un cable de alta tensión que afectó campos del ejército.

LRA 57 El Bolsón

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales y Vivienda de El Bolsón presentó una nota a la gobernación de Río Negro para continuar con la administración de las plantas que distribuyen gas propano a las localidades de Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexía cuando sean conectadas al gasoducto para distribuir gas natural.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires es escenario de otro campeonato mundial, el de Scrabble en español, que volvió a la presencialidad luego de dos años de pandemia y reúne a 130 jugadores que coinciden en que el azar es lo menos importante en las partidas donde se pone en juego el talento, la preparación y el estudio del vocabulario.

La jugadora de Scrabble Vivi Katz describió cómo es esta competencia y expresó: "Jugar Scrabble es mi forma de meditar". "Una cosa es saber jugar en las aplicaciones y otra en el tablero", afirmó.

Por su parte, Rocco Laguzzi, quien fue campeón del mundo en Scrabble, dijo que "cada partida es un universo totalmente distinto" y manifestó: "Lo juego desde los 6 años y tengo 64, mucho tiempo disfrutando de esta maravilla".

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La muestra de artes visuales “Equis”, de Paula Berhens y Vesna Pelicaric, se presentará en el salón de exposiciones del cine teatro cultural El Calafate desde el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre.

LRA 21 Santiago del Estero

En la 12° Feria del Libro en Santiago del Estero se realiza la muestra que incluye tecnología, literatura y arte. “Es importante que el estado garantice estos espacios gratuitos para los chicos, las escuelas y el público en general”, señaló Matteo.

LRA 24 Río Grande

Preocupa la situación de vecinos y vecinas de Río Grande y Ushuaia que accedieron a los créditos Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) por el incremento en las cuotas debido a la inflación.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Paola Tacacho tenía 32 años, era profesora de inglés y vivía en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El 30 de octubre de 2020 fue asesinada por Mauricio Parada Parejas, quien la había hostigado durante cinco años. En ese tiempo, Paola hizo 22 denuncias ante distintos organismos oficiales pero no recibió ningún tipo de protección. Su femicida se suicidó después de matarla.

Este caso evidencia la inacción de la justicia y las dificultades de los dispositivos institucionales para cuidar a las mujeres que padecen violencias machistas. Desde el Área de Géneros conversamos con Nilda Zerpa, prima de Paola, que nos relató la lucha de la familia para lograr justicia.

Deportes | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

Los periodistas hablaron de la Final de la Copa América de Fútbol para personas ciegas entre la selección argentina y Brasil en el predio de la Liga Cordobesa de Fútbol.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Fabbri relata el comienzo fallido de la selección Argentina en la copa de Italia en 1990, las consecuencias de un Maradona con inferioridad física, la aparición sorpresiva de Sergio Goycochea, un Brasil potenciado en medio de jugadas emblemáticas que dieron lugar al mejor partido del mundial. Italianos con el corazón dividido y una definición por penales inolvidable. La final de la copa estuvo teñida de protestas ante decisiones del árbitro, pocos goles y un penal polémico que dejaron la copa en mano de los alemanes junto al recuerdo de la mejor canción de la historia de los mundiales que quedó grabada en la memoria colectiva.