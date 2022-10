“Néstor Kirchner era un jefe creíble, y con alguien así, se puede llevar al triunfo a un pueblo”

El ex legislador riojano, Henry Sánchez, fue uno de los pocos dirigentes de La Rioja, que llevó la boleta “Kirchner-Scioli” en las elecciones del 2003, y nos narró como decidieron apoyar la candidatura del entonces gobernador santacruceño: “Conservo ese voto, porque es histórico, Néstor Kirchner presidente y yo, como intendente. Obviamente nosotros perdimos, porque teníamos que enfrentar al mayor poder de la provincia, (Menem y el entonces gobernador, Ángel Maza) que estaba en posturas antagónicas.”

Luego, Sánchez aclaró que “la lista fue una suma de voluntades,” donde confluían partidos de diversos colores, de la provincia, con el fin de imponer a Kirchner a la presidencia: “Fue una lista heterogénea, estaba Jorge Yoma, como candidato a gobernador. Era un 4 de marzo del 2003, estaba aquí, en Cuipan (San Blas de los Sauces) y entonces, llegaron los compañeros de La Rioja, y me mencionaron de un chango que se largó a la presidencia, que estuvo en la JP en la década de los 70’. Es un hombre del Sur, poco conocido, casi no sabían cómo se pronuncia su nombre (sic).”

Cabe destacar que, en dicha lista tenía el lema de “Frente Con Todos”, acompañando a la boleta del FPV, y dentro de los cargos provinciales, se encontraba la candidatura a diputado nacional, de Julio Martínez, actual senador por Juntos por El Cambio. Y en este sentido, Sánchez explicó que: “Él estaba vinculado a los chileciteños de Yoma, y entonces, por eso ingresó a la lista. Es más, estaba hasta, Agost Carreño (ex intendente riojano en los 90’). Así que, era una suma de voluntades para dar una cara nueva a esa elección.”

Y al momento de darles su respuesta final, Sánchez fue contundente: “Lo apoyemos (a Kirchner), porque es compañero de la JP, de aquel tiempo, de los sobrevivientes. Así que fuimos a La Rioja, a comenzar la campaña, yo me endeude por dos años y medio. Pero, igual para mí, fue una acción patriótica.” Al finalizar las elecciones de 2003 y anunciado el ballotage, Sánchez explicó que: “Menem se bajó de la segunda vuelta, porque siempre quería ganar y nunca verse perdedor. Luego, Kirchner asume con el 22% de los votos, apareciendo como un presidente sumamente débil, como Illia, quien asumió con el 25%.”

No obstante, “Henri” resaltó la gestión de Néstor, en aquellos fugaces 4 años, y recordó el histórico acto en Chamical, en 2005, cuando el ex presidente reconoció el martirio de monseñor Enrique Angelelli: “Él nos dijo en Chamical, que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada; que iba a levantar a la gente de la pobreza, que nos desendeudaría. Y eso hizo. Era un jefe creíble, y con alguien así, se puede llevar al triunfo a un pueblo.” Finalmente, Sánchez consideró que “hace falta una jefatura" como la de Néstor Kirchner," aunque mantiene las esperanzas en Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó, como “la mujer más lucida y valiente del campo nacional y popular.”

